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Доступен NTP-сервер NTPsec 1.2.3

31.12.2023 19:42

После года разработки опубликован выпуск системы синхронизации точного времени NTPsec 1.2.3, являющейся форком эталонной реализации протокола NTPv4 (NTP Classic 4.3.34), сфокусированным на переработке кодовой базы с целью повышения безопасности (выполнена чистка устаревшего кода, задействованы методы предотвращения атак, защищённые функции для работы с памятью и строками). Проект развивается под руководством Эрика Реймонда (Eric S. Raymond) при участии некоторых разработчиков оригинального NTP Classic, инженеров из компаний Hewlett Packard и Akamai Technologies, а также проектов GPSD и RTEMS. Исходные тексты NTPsec распространяются под лицензиями BSD, MIT и NTP.

Среди изменений в новой версии:

  • Изменено выравнивание пакетов управляющего протокола Mode 6, что может привести к нарушению совместимости с классическим NTP. Протокол Mode 6 используется для передачи сведений о состоянии сервера и изменения поведения сервера на лету.
  • В ntpq по умолчанию задействован алгоритм шифрования AES.
  • При помощи механизма Seccomp обеспечена блокировка некорректных имён системных вызовов.
  • Включён ежечасный сброс некоторой статистики. Добавлены лог-файлы с записываемой каждый час статистикой NTS и NTS-KE. Добавлено отражение в логе ошибок и статистики ms-sntp.
  • По умолчанию включена сборка с отладочными символами.
  • Добавлена поддержка указания списка допустимых эллиптических кривых ECDH (настройка tlsecdhcurves), поддерживаемые в OpenSSL.
  • В buildprep добавлена опция "update".
  • В JSON-выводе для ntpdig обеспечен показ данных о задержке пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ntpsec.org/2023/1...)
  2. OpenNews: Проект OpenBSD опубликовал NTP-сервер OpenNTPD 6.8p1
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз NTPsec, защищённого форка NTPD
  4. OpenNews: Рассматривается возможность перевода NTPsec на язык Rust или Go
  5. OpenNews: Выпуск ntpd 4.2.8p9 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Новая атака на NTP позволяет воспользоваться просроченными сертификатами
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60377-ntp
Ключевые слова: ntp, time
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