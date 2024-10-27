The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление дистрибутива TileOS 1.2

27.10.2024 23:13

Доступен корректирующий выпуск дистрибутива TileOS 1.2 "T-Rex", построенного на пакетной базе Debian и предлагающего рабочий стол, использующий мозаичные оконные менеджеры. TileOS преследует те же цели, что и дистрибутив Ubuntu Sway Remix (развивается тем же автором), предлагая готовый к использованию интерфейс, не требующий дополнительной настройки и ориентированный как на опытных пользователей Linux, так и на новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров, не тратя большое количество времени на их настройку.

В отличии от Ubuntu Sway Remix, TileOS гораздо более открыт для различных изменений и кастомизаций, а также избавлен от каких-либо потенциальных проблем с авторскими правами (Ubuntu Sway Remix использует зарегистрированные товарные знаки Canonical, но официального ответа по поводу включения дистрибутива в официальное семейство Ubuntu до сих пор не получено). Для загрузки подготовлены сборки для архитектуры amd64 (в будущем планируется обеспечить поддержку arm64, в частности плат Raspberry Pi). Исходный код компонентов TileOS доступен на GitLab.

Основное внимание в TileOS уделяется оконным менеджерам, использующим протокол Wayland. Официально представлены редакции с рабочими столами Sway и River, в разработке находятся редакции с SwayFX (форк Sway, дополненный различными эффектами рабочего стола) и Qtile. Дистрибутив использует пакетную базу Debian Stable, однако из тестовой ветки переносятся различные улучшения, более свежие версии некоторого ПО и графических драйверов. Помимо этого, в состав включён ряд исправлений, оптимизирующих работу дисковой подсистемы и памяти, а также перенесены некоторые улучшения из Ubuntu, например монтирование дисков в файловом менеджере без запроса пароля, и другие.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Debian 12.7;
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6.57 (LTS);
  • Пакет Mesa обновлён до версии 24.4.2;
  • Мультимедийный сервер PipeWire обновлён до версии 1.2.5;
  • Менеджер звуковых сеансов Wireplumber обновлён до выпуска 0.5.6;
  • Представлена новая экспериментальная редакция, использующая мозаичный оконный менеджер Qtile, написанный и настраиваемый на языке Python. Qtile поддерживает как X11 так и Wayland, однако в TileOS Qtile Edition на данный момент поставляется только Wayland-сеанс (сеанс на базе X11 будет добавлен позднее, в качестве запасного варианта).


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/tile-os/til...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива TileOS 1.1
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 24.10
Автор новости: Aleksey Samoilov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62118-tileos
Ключевые слова: tileos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:03, 28/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Мне не всё равно! Честно-честно
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру