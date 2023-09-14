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Язык программирования Birb, состоящий только из emoji-значков птиц

14.09.2023 08:03

Марвин Бёрнер (Marvin Borner), автор функционального языка программирования Bruijn, в котором применяется лямбда-исчисление на основе индекса Брюйна, позволяющего обойтись при построении программы без имён переменных, разработал новый язык программирования Birb, в котором программа формируется только из emoji-значков разных птиц. Код реализации написан на языке Haskell и распространяется под лицензией MIT.

Язык является полными по Тьюрингу и разработан по мотивам книги Рэймонда Смаллиана "Передразнить пересмешника и другие логические загадки, включая увлекательное путешествие в комбинаторную логику" ("To Mock a Mockingbird"), в которой комбинаторная логика поясняется с использованием типовых комбинаторов, которым присвоены названия птиц.

В языке Birb используется принцип комбинаторного программирования, в соответствии с которым любую вычислимую функцию можно представить в виде двух типовых комбинаторов. Таким образом, при написании кода программ можно обойтись лямбда-исчислением, в котором применяются только комбинаторы, ассоциированные с emoji-значками с изображением птиц. Например, сова "🦉" определяет выражение "λab.b(ab)", утка "🦆" - "λabc.c(ba)" и т.п.

Синтаксис программы сводится к шаблону "[birb]+: Birb". Числа задаются с использованием кодирования Чёрча, например, 0 можно представить как "🐥🐦", 1 как "🪽🐧", а операцию 1+2 как "🐦🐦🕊️🐧🕊️🐧🐦🐧🕊️🐧🕊️🪽🐧🦢🐧🦢🐧🐥🐦🦢🐧🐥🐦". Все символы, отличные от emoji птиц, обрабатываются как комментарии. Пример программы на языке Bird: 


   🐦🐦🕊️🐧🕊️ wrapper for `1+(++0)`
     🐧🐦🐧🕊️🐧🕊️ wrapper for `add ++(++0)`
       🪽🐧 add
       🦢🐧 inc
         🦢🐧 inc
           🐥🐦 zero
     🦢🐧 inc
       🐥🐦 zero


  1. Главная ссылка к новости (https://esolangs.org/wiki/Birb...)
  2. OpenNews: Названы победители 27 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си
  3. OpenNews: Опубликован PRQL, компилируемый в SQL язык обработки данных
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 2.0
  5. OpenNews: Анонсирован язык программирования Moonbit, оптимизированный для WebAssembly
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59753-birb
Ключевые слова: birb
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:11, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 08:14, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.3, Tron is Whistling (?), 08:14, 14/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Скворцы Степанова?
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:17, 14/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    С жиру бесятся?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:19, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хобби, не? Для детей, не?
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:20, 14/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    а операцию 1+2 как "🐦🐦🕊️🐧🕊️🐧🐦🐧🕊️🐧🕊️🪽🐧🦢🐧🦢🐧🐥🐦🦢🐧🐥🐦"...

    Ну чё, лаконично, удобно, прогрессивно...

     
  • 1.7, Аноним (7), 08:20, 14/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть же Whitespace language... Зачем вот эти ваши полумеры с птицами? Куда вообще зоозащитники смотрят?
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:22, 14/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Таких нужно принудительно на васик и пацкаль пересажать. Кнута на них нет.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:26, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не шаришь, эта штука для своих задач БЕ ЗО ПАС НА, в отличие от хруста
     

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