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Опубликован PRQL, компилируемый в SQL язык обработки данных

26.07.2023 15:29

Доступен выпуск языка формирования запросов и преобразования данных PRQL 0.9 (Pipelined Relational Query Language), развиваемого в качестве более простой и функциональной замены SQL, упрощающей создание сложных аналитических запросов. Код на языке PRQL компилируется в SQL, что позволяет использовать его с любыми реляционными СУБД. Компилятор PRQL написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

PRQL позволяет формировать сценарии обработки данных в форме конвейеров, в которых по цепочке друг за другом выполняются операции преобразования, которые могут включать блоки для фильтрации потока данных, выполнения вычислении и таких действий, как сортировка, агрегирование и группировка. Поддерживается разделение проекта на несколько файлов. В сценариях PRQL допускается определение функций, использование циклов, создание переменных, массивов, регулярных выражений и кортежей. При необходимости поддерживается прямая подстановка SQL-кода в сценарии на PRQL.

В разработке находится возможность использования системы типов и модулей. В планах упоминается расширение библиотеки функций и предоставление плагинов для интеграции с интегрированными средами разработки. В отдалённой перспективе намечено создание компилятора из SQL в PRQL и разработка бэкендов для других языков запросов, таких как RQ (Relational Query).

Обвязки для использования PRQL развиваются для языков Java, JavaScript, .NET, Elixir, R, Rust, PHP и Python. Через плагины обеспечена интеграция с Jupyter/IPython, Visual Studio Code и Prefect. Подготовлено расширение для выполнения кода PRQL в СУБД DuckDB. В компиляторе поддерживается генерация SQL с учётом диалектов и возможностей, применяемых в СУБД PostgreSQL, MySQL, DuckDB, Сlickhouse, MS SQL и SQLite. Для тестирования компиляции предложен online-сервис, работающий в браузере.

Пример кода: 


   from employees
   filter start_date > @2021-01-01      # более понятный синтаксис работы с датами
   derive {                             # блок derive для добавления столбцов и переменных
     gross_salary = salary + (tax ?? 0),         
     gross_cost = gross_salary + benefits_cost,  
   }
   filter gross_cost > 0
   group {title, country} (             # блок group выполняет код для каждой группы
     aggregate {                        # блок aggregate агрегирует группу в значение    
       average gross_salary,
       sum_gross_cost = sum gross_cost, 
     }
   )
   filter sum_gross_cost > 100_000      # блок filter заменяет SQL-операции WHERE и HAVING.

   derive id = f"{title}_{country}"     # f-строки, как в Python
   derive country_code = s"LEFT(country, 2)"  # s-строки для прямой вставки SQL-кода
   sort {sum_gross_cost, -country}            # минус сигнализирует сортировку в обратном порядке
   take 1..20                           # take задаёт диапазон для вывода


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Опубликован стандарт SQL:2023
  3. OpenNews: Опубликован DuckDB 0.6.0, вариант SQLite для аналитических запросов
  4. OpenNews: Релиз языка для формирования структурированных запросов HTSQL 2.0
  5. OpenNews: Facebook представил новый язык формирования запросов GraphQL
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59499-prql
Ключевые слова: prql, sql, database
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:25, 26/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    а если сразу на SQL писать?
     
     
  • 2, Perlovka (ok), 16:26, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда PR не будет
     

  • 3, Аноним (3), 16:28, 26/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Посредники всегда источник проблем. Кроме того, тут точно будет куча багов из-за ржавчины. Я раньше нейтрально относился к ней, но это удивительно гнилая экосистема с низкоквалифицированным комьюнити разработчиков.
     
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