The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован стандарт SQL:2023

03.06.2023 15:43

Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила и опубликовала международный стандарт SQL:2023 (ISO/IEC 9075), который определяет девятую редакцию спецификации языка SQL, применяемого для манипуляции данными в реляционных СУБД. Прошлое обновление спецификации было выпущено в 2016 году (SQL:2016).

Основные изменения в новой спецификации:

  • Добавлено расширение SQL/PGQ (Property Graph Queries) для манипуляции наборами связанных между собой данных, образующих граф. 
    
   CREATE TABLE person (...);
   CREATE TABLE company (...);
   CREATE TABLE ownerof (...);
   CREATE TABLE transaction (...);
   CREATE TABLE account (...);

   CREATE PROPERTY GRAPH financial_transactions
       VERTEX TABLES (person, company, account)
       EDGE TABLES (ownerof, transaction);

   SELECT owner_name,
       SUM(amount) AS total_transacted
   FROM financial_transactions GRAPH_TABLE (
     MATCH (p:person WHERE p.name = 'Alice')
        -[:ownerof]-> (:account)
        -[t:transaction]- (:account)
        <-[:ownerof]- (owner:person|company)
     COLUMNS (owner.name AS owner_name, t.amount AS amount)
   ) AS ft
   GROUP BY owner_name;
  • Определена возможность настройки поведения обработки значений NULL при наличии ограничителя "UNIQUE". При указании "UNIQUE NULLS DISTINCT", добавляемые в базу значения NULL будут трактоваться как уникальные. Например, в таблице с условием "UNIQUE NULLS DISTINCT (a, b, c)" можно выполнить несколько операций "INSERT INTO t2 VALUES (1, NULL, NULL);", а в таблице с условием "UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (a, b, c)" - нет.
  • Расширены возможности выполнение операции "ORDER BY" над сгруппированными таблицами. В спецификации теперь разрешены операции упорядочивания сгруппированных таблиц по столбцу, не упомянутому в списке вывода SELECT сгруппированной таблицы. Ранее большинство СУБД позволяло делать такие манипуляции, но спецификация не определяла подобную возможность. Например: 
    
   SELECT product.product_id, sum(product_part.num)
     FROM product JOIN product_part ON product.product_id =  product_part.product_id
     GROUP BY product.product_id
     ORDER BY product.product_code;
  • Добавлены новые функции GREATEST и LEAST, выбирающие наибольшее и наименьшее значение из переданного списка. Например: 
    
   SELECT greatest(1, 2, 3);  --> 3
   SELECT least(1, 2, 3);     --> 1
   SELECT least(standard, discount) FROM data ...
  • Добавлены новые функции LPAD и RPAD для дополнения строки до определённого размера. Например: 
    
   SELECT lpad(cast(amount as varchar), 12, '-') FROM ...

   ----12345.67
  • Добавлены многосимвольные варианты функции TRIM - LTRIM, RTRIM и BTRIM, которые позволяют вырезать из начала или конца строки символы, указанные в списке. По сравнению с TRIM новые функции имеют более простой синтаксис. Например: 
    
   SELECT ltrim('cccbtest', 'abc'); --> test
   SELECT trim(leading 'abc' from 'cccbtest');
  • Для типов "VARCHAR" и "CHARACTER VARYING" разрешено не указывать максимальный размер, в этом случае максимальный размер будет зависеть от реализации СУБД. 
    
   CREATE TABLE t1 (
       a VARCHAR(256), 
       b VARCHAR,
       ...
   );
  • Расширены возможности по выявлению циклов в рекурсивных запросах, используя выражение "CYCLE". Поле с маркером цикла теперь может иметь тип "boolean", а не строковый, и передавать признак цикла в форме значений true и false. Например: 
    
   WITH RECURSIVE ... (
       SELECT ...
         UNION ALL
       SELECT ...
   )
   CYCLE id SET is_cycle USING path;
   -- вместо CYCLE id SET is_cycle TO 'Y' DEFAULT 'N' USING path;
  • Добавлена новая агрегатная функция any_value(), которая из входного набора данных возвращает произвольное значение, не являющееся NULL. 
    
   CREATE TABLE t1 (
       a int,
       b int
   );
   INSERT INTO t1 VALUES (1, 11), (1, 22), (1, 33);
   SELECT a, any_value(b) FROM t1 GROUP BY a;

   в зависимости от вызова вернёт "1 | 11", "1 | 22" или "1 | 33".
  • Добавлена возможность указания шестнадцатеричных, двоичных и восьмеричных литералов. Например: 
    
   SELECT 0xFFFF, 0o755, 0b11001111 ...
  • Разрешено использование в числе символа подчёркивания для повышения наглядности цифровых литералов. 
    
   SELECT ... WHERE a > 1_000_000;
   UPDATE ... SET x = 0x_FFFF_FFFF ...
  • Значительно расширены возможности, связанные с обработкой данных в формате JSON. Добавлен отдельный тип JSON (в стандарте SQL:2016 данные JSON предписывалось хранить в полях со строковыми типами). В данных с типом JSON можно проверять уникальность, используя "JSON('...text...' WITH UNIQUE KEYS)". Тип JSON также может сравниваться, сортироваться и использоваться в операциях группировки. Предложенные в прошлом стандарте функции JSON_OBJECT, JSON_OBJECTAGG, JSON_TABLE и т.п. могут работать как со старым строковым представлением, так и с отдельными типом JSON.

    Реализована поддержка операций JSON_SERIALIZE, JSON_SCALAR и IS JSON. Предоставлен упрощённый синтаксис доступа к наборами вида '{"foo": {"bar": [100, 200, 300]}, ...}' из SQL ("SELECT t.j.foo.bar[2], ... FROM tbl t ..."). Добавлено 14 новых методов для применения к значениям SQL/JSON внутри языка SQL/JSON.

В СУБД PostgreSQL большая часть предложенных в SQL:2023 новшеств уже доступна или запланирована для включения в следующий значительный выпуск. Поддержка ANY_VALUE, подчёркиваний в числах, шестнадцатеричных/двоичных/восьмеричных литералов и шестнадцатеричных литералов в SQL/JSON появится в осеннем выпуске PostgreSQL. Поддержка расширенных возможностей для типа JSON, упрощённого синтаксиса SQL/JSON, новых JSON-методов и расширения PGQ ожидается в выпусках после PostreSQL 16, но работа в этих областях пока не началась. Остальные новшества SQL:2023 уже доступны в существующих выпусках PostreSQL.

  1. Главная ссылка к новости (https://peter.eisentraut.org/b...)
  2. OpenNews: Релиз языка для формирования структурированных запросов HTSQL 2.0
  3. OpenNews: Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
  5. OpenNews: Facebook представил новый язык формирования запросов GraphQL
  6. OpenNews: Facebook сменил лицензию на GraphQL и выпустил React 16
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59239-sql
Ключевые слова: sql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 16:21, 03/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    SQL -- это манястандарт. Стандарт де-факто -- это документация реализаций. Вот ее и надо читать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:26, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Примерно как с сишечкой - угадай скомпилится оно на другом компиляторе, а если скомпилится - будет ли работать также.
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:46, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как полный нуб в SQL с этим столнулся. Читаешь введение в SQL, всё красиво и логично, пытаешься просто скопипастить пример с CREATE FUNCTION - и внезапно ни в одной реальной СУБД это не работает. Везде свои костыли и колдунство, ни одна не реализует стандарт.
     
     
  • 3.19, 1 (??), 18:32, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем FUNCTION в запросах? это стандарт выборки или обработки, то что всякие ораклы реализуют всю логику на sql вовсе не значит что это правильно, они и на брейфаке реализуют если будет возможность продать, только на нем никто не купит, а купить продукт написанный на одном sql это ведь так соблазнительно, не надо заморачиваться с чем-то еще, только потом локти кусают, и прикручивают всякие костыли, чтобы интегрироваться с чем-то еще.
     
     
  • 4.20, Прохожий (??), 18:51, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зачем FUNCTION в запросах?

    Потому что это очень удобно для сложных запросов.

     

  • 1.5, Аноним (5), 16:33, 03/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Что эта проприетарщина делает на опеннете?
     
     
  • 2.6, Анонимусс (?), 16:56, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ISO/IEC 9075

    А чем оно принципиально отличается от ISO/IEC 9899:2018 или ISO/IEC 14882:2020?
    Оно тоже проприетарщиана или нет?

     
  • 2.11, Аноним (11), 17:32, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что ты тут делаешь? Как ты вырвался от санитаров?
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:14, 03/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это круто, сейчас как раз пишеться прокси через sql через вк
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 17:38, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чтобы прикрыть такой прокси нужны будут космические ресурсы - тоесть это невозможно
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:18, 03/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Property Graph Queries

    Годно. Посмотрим как это будет в реализациях работать, конечно же, но может хоть не придётся для простых небольших графов отдельную БД поднимать.

     
  • 1.10, Аноним (11), 17:32, 03/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то нормальный стандарт.
     
     
  • 2.17, А (??), 17:57, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандарт-то может и нормальный, но всем наплевать на него. Главное, реализация в конкретной СУБД.
     

  • 1.18, Аноним (18), 18:04, 03/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звучит как "опубликован новый стандарт латыни, наконец-то все проблемы коммуникации среди граждан Римской Империи будут решены".
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру