Опубликован стандарт SQL:2023

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Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила и опубликовала международный стандарт SQL:2023 (ISO/IEC 9075), который определяет девятую редакцию спецификации языка SQL, применяемого для манипуляции данными в реляционных СУБД. Прошлое обновление спецификации было выпущено в 2016 году (SQL:2016).
Основные изменения в новой спецификации:
- Добавлено расширение SQL/PGQ (Property Graph Queries) для манипуляции наборами связанных между собой данных, образующих граф.
CREATE TABLE person (...);
CREATE TABLE company (...);
CREATE TABLE ownerof (...);
CREATE TABLE transaction (...);
CREATE TABLE account (...);
CREATE PROPERTY GRAPH financial_transactions
VERTEX TABLES (person, company, account)
EDGE TABLES (ownerof, transaction);
SELECT owner_name,
SUM(amount) AS total_transacted
FROM financial_transactions GRAPH_TABLE (
MATCH (p:person WHERE p.name = 'Alice')
-[:ownerof]-> (:account)
-[t:transaction]- (:account)
<-[:ownerof]- (owner:person|company)
COLUMNS (owner.name AS owner_name, t.amount AS amount)
) AS ft
GROUP BY owner_name;
- Определена возможность настройки поведения обработки значений NULL при наличии ограничителя "UNIQUE". При указании "UNIQUE NULLS DISTINCT", добавляемые в базу значения NULL будут трактоваться как уникальные. Например, в таблице с условием "UNIQUE NULLS DISTINCT (a, b, c)" можно выполнить несколько операций "INSERT INTO t2 VALUES (1, NULL, NULL);", а в таблице с условием "UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (a, b, c)" - нет.
- Расширены возможности выполнение операции "ORDER BY" над сгруппированными таблицами. В спецификации теперь разрешены операции упорядочивания сгруппированных таблиц по столбцу, не упомянутому в списке вывода SELECT сгруппированной таблицы. Ранее большинство СУБД позволяло делать такие манипуляции, но спецификация не определяла подобную возможность. Например:
SELECT product.product_id, sum(product_part.num)
FROM product JOIN product_part ON product.product_id = product_part.product_id
GROUP BY product.product_id
ORDER BY product.product_code;
- Добавлены новые функции GREATEST и LEAST, выбирающие наибольшее и наименьшее значение из переданного списка. Например:
SELECT greatest(1, 2, 3); --> 3
SELECT least(1, 2, 3); --> 1
SELECT least(standard, discount) FROM data ...
- Добавлены новые функции LPAD и RPAD для дополнения строки до определённого размера. Например:
SELECT lpad(cast(amount as varchar), 12, '-') FROM ...
----12345.67
- Добавлены многосимвольные варианты функции TRIM - LTRIM, RTRIM и BTRIM, которые позволяют вырезать из начала или конца строки символы, указанные в списке. По сравнению с TRIM новые функции имеют более простой синтаксис. Например:
SELECT ltrim('cccbtest', 'abc'); --> test
SELECT trim(leading 'abc' from 'cccbtest');
- Для типов "VARCHAR" и "CHARACTER VARYING" разрешено не указывать максимальный размер, в этом случае максимальный размер будет зависеть от реализации СУБД.
CREATE TABLE t1 (
a VARCHAR(256),
b VARCHAR,
...
);
- Расширены возможности по выявлению циклов в рекурсивных запросах, используя выражение "CYCLE". Поле с маркером цикла теперь может иметь тип "boolean", а не строковый, и передавать признак цикла в форме значений true и false. Например:
WITH RECURSIVE ... (
SELECT ...
UNION ALL
SELECT ...
)
CYCLE id SET is_cycle USING path;
-- вместо CYCLE id SET is_cycle TO 'Y' DEFAULT 'N' USING path;
- Добавлена новая агрегатная функция any_value(), которая из входного набора данных возвращает произвольное значение, не являющееся NULL.
CREATE TABLE t1 (
a int,
b int
);
INSERT INTO t1 VALUES (1, 11), (1, 22), (1, 33);
SELECT a, any_value(b) FROM t1 GROUP BY a;
в зависимости от вызова вернёт "1 | 11", "1 | 22" или "1 | 33".
- Добавлена возможность указания шестнадцатеричных, двоичных и восьмеричных литералов. Например:
SELECT 0xFFFF, 0o755, 0b11001111 ...
- Разрешено использование в числе символа подчёркивания для повышения наглядности цифровых литералов.
SELECT ... WHERE a > 1_000_000;
UPDATE ... SET x = 0x_FFFF_FFFF ...
- Значительно расширены возможности, связанные с обработкой данных в формате JSON. Добавлен отдельный тип JSON (в стандарте SQL:2016 данные JSON предписывалось хранить в полях со строковыми типами). В данных с типом JSON можно проверять уникальность, используя "JSON('...text...' WITH UNIQUE KEYS)". Тип JSON также может сравниваться, сортироваться и использоваться в операциях группировки. Предложенные в прошлом стандарте функции JSON_OBJECT, JSON_OBJECTAGG, JSON_TABLE и т.п. могут работать как со старым строковым представлением, так и с отдельными типом JSON.
Реализована поддержка операций JSON_SERIALIZE, JSON_SCALAR и IS JSON. Предоставлен упрощённый синтаксис доступа к наборами вида '{"foo": {"bar": [100, 200, 300]}, ...}' из SQL ("SELECT t.j.foo.bar[2], ... FROM tbl t ..."). Добавлено 14 новых методов для применения к значениям SQL/JSON внутри языка SQL/JSON.
В СУБД PostgreSQL большая часть предложенных в SQL:2023 новшеств уже доступна или запланирована для включения в следующий значительный выпуск. Поддержка ANY_VALUE, подчёркиваний в числах, шестнадцатеричных/двоичных/восьмеричных литералов и шестнадцатеричных литералов в SQL/JSON появится в осеннем выпуске PostgreSQL. Поддержка расширенных возможностей для типа JSON, упрощённого синтаксиса SQL/JSON, новых JSON-методов и расширения PGQ ожидается в выпусках после PostreSQL 16, но работа в этих областях пока не началась. Остальные новшества SQL:2023 уже доступны в существующих выпусках PostreSQL.