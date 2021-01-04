Названы победители 27 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си.

|
Опубликованы исходные тексты работ, победивших в двадцать седьмом конкурсе IOCCC (International Obfuscated C Code Contest), целью которого было написание наиболее запутанного и трудноразбираемого кода на языке Си.
Участвующие в конкурсе работы, с одной стороны, должны препятствовать анализу кода и пониманию сути решаемой задачи, но, с другой стороны, код должен быть интересен и чем-то примечателен, например, быть необычно оформленным или выделять неожиданные стороны языка Си. Размер исходного кода программы не должен превышать 4096 байт, а программа должна собираться и выполнять какое-либо осмысленное действие.
В 4 из 15 номинаций победили программы, написанные Ильёй Курдюковым:
- Программа для вычисления хэшей MD5, код которой оформлен в виде шара. Особенность программы в том, что она дианамически генерирует таблицу констант для вычисления хэшей MD5. Работа победила в номинации "лучшая утилита".
- Программа для разделения изображения на сегменты, которые выбираются с учётом содержимого.
- Программа для добавления опечаток в текст через замену некоторых букв местами.
- Программа для генерации случайного текста на основе предоставленного словаря.
Другие победители:
- Программа для преобразования байта в двоичное представление без использования циклов. Работа победила в номинации "лучший однострочник".
- Генератор программ, защищённых PIN-кодом. На основе переданного на стандртаный вход текста и указанного в командной строке PIN-кода генерируется код на языке Си, который воспроизводит указанный на входе текст, но только если этот Си-код будет собран с указанием PIN через флаг компилятора "-DPIN=N".
- Игра в крестики-нолики, код которой состоит из одной функции printf, вызываемой в цикле.
- Полуавтоматическая реализация игры "минёр".
- Реализация игры "Астероид" с кодом, выравненным по правому краю.
- Зеркальные часы из ASCII-символов.
- Игра "змейка" с различными игровыми режимами и настройками.
- Симулятор шифровальной машины Энигма.
- Кодировщик/раскодировщик кодов DTMF (генерирует и раскодирует звук с телефонными тональными сигналами).
- Программа выводит с использованием ASCII-псевдографики текст, уплывающий вдаль, как вначале фильма "Звёздные войны".
- Программа изменяет MIDI-файлы, добавляя дополнительную дорожку с барабанным ритмом.