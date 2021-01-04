Названы победители 27 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си.

Опубликованы исходные тексты работ, победивших в двадцать седьмом конкурсе IOCCC (International Obfuscated C Code Contest), целью которого было написание наиболее запутанного и трудноразбираемого кода на языке Си. Участвующие в конкурсе работы, с одной стороны, должны препятствовать анализу кода и пониманию сути решаемой задачи, но, с другой стороны, код должен быть интересен и чем-то примечателен, например, быть необычно оформленным или выделять неожиданные стороны языка Си. Размер исходного кода программы не должен превышать 4096 байт, а программа должна собираться и выполнять какое-либо осмысленное действие. В 4 из 15 номинаций победили программы, написанные Ильёй Курдюковым: Программа для вычисления хэшей MD5, код которой оформлен в виде шара. Особенность программы в том, что она дианамически генерирует таблицу констант для вычисления хэшей MD5. Работа победила в номинации "лучшая утилита".

Программа для разделения изображения на сегменты, которые выбираются с учётом содержимого.

Программа для добавления опечаток в текст через замену некоторых букв местами.

Программа для генерации случайного текста на основе предоставленного словаря. Другие победители: Программа для преобразования байта в двоичное представление без использования циклов. Работа победила в номинации "лучший однострочник".

Генератор программ, защищённых PIN-кодом. На основе переданного на стандртаный вход текста и указанного в командной строке PIN-кода генерируется код на языке Си, который воспроизводит указанный на входе текст, но только если этот Си-код будет собран с указанием PIN через флаг компилятора "-DPIN=N".

Игра в крестики-нолики, код которой состоит из одной функции printf, вызываемой в цикле.

Полуавтоматическая реализация игры "минёр".

Реализация игры "Астероид" с кодом, выравненным по правому краю.

Зеркальные часы из ASCII-символов.

Игра "змейка" с различными игровыми режимами и настройками.

Симулятор шифровальной машины Энигма.

Кодировщик/раскодировщик кодов DTMF (генерирует и раскодирует звук с телефонными тональными сигналами).

Программа выводит с использованием ASCII-псевдографики текст, уплывающий вдаль, как вначале фильма "Звёздные войны".

Программа изменяет MIDI-файлы, добавляя дополнительную дорожку с барабанным ритмом.



