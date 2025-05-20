В Ubuntu 25.10 заменят эмулятор терминала и просмотрщик изображений

Разработчики Ubuntu Linux объявили об изменении состава выпуска Ubuntu Desktop 25.10, запланированного на 9 октября этого года. В предстоящем выпуске решено задействовать по умолчанию два новых приложения: эмулятор терминала Ptyxis и просмотрщик изображений Loupe, которые заменят ранее поставляемые GNOME Terminal и Eye of GNOME. Приложения Ptyxis и Loupe ранее уже были включены по умолчанию в Fedora Linux. Просмотрщик Loupe предлагается по умолчанию в GNOME, начиная с выпуска GNOME 45, оснащён лёгким интерфейсом и оптимизирован для быстрого просмотра изображений. Для декодирования и разбора форматов изображений задействована библиотека glycin. Декодирование выполняется с использованием sandbox-изоляции. Для ускорения отрисовки задействован GPU. Код Loupe и glycin разрабатывается на языке Rust. В приложении поддерживается плавный переход от одного изображения к другому, применяются визуальные эффекты при масштабировании и повороте картинки, присутствует боковая панель со свойствами, доступны кнопки для быстрого копирования и удаления, предоставляются настройки вывода на печать и инструменты для редактирования (кадрирование, поворот, отражение). Эмулятор терминала Ptyxis написан на языке Си и по сравнению с GNOME Terminal предоставляет встроенные возможности для работы с контейнерами при помощи инструментариев Toolbox, Distrobox, Podman и JHBuild. Ptyxis также отличается дополнительными настройками и очень высокой скоростью отрисовки за счёт отрисовки с задействованием Vulkan и OpenGL. Интерфейс поддерживает темную и светлую темы оформления, использует GTK 4 и предлагает обзорный режим для наглядной навигации по открытым сеансам. Среди других планов по развитию Ubuntu 25.10: Задействование в композитном сервере Mutter механизма VRR (Variable Refresh Rate), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.

Обеспечение качественной поддержки Wayland на системах с GPU NVIDIA.

Предоставление полнофункционального десктоп-сеанса для систем на базе архитектуры RISC-V, поддерживающего такие приложения, как Firefox и Thunderbird.

Стабилизация полнодискового шифрования, не требующего ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module).

Продолжение работы над системой вывода запросов полномочий, требующих у пользователя подтверждения доступа, например, при обращении из snap-пакетов к файлам в домашнем каталоге. Динамическое предоставление доступа организовано с использованием механизма AppArmor. Улучшена интеграция запроса полномочий с GNOME Shell.

В инсталлятор интегрирована поддержка Landscape, системы управления группой рабочих станций и серверов. Изменение позволит администраторам предприятий загружать файлы с настройками автоматической установки напрямую из платформы Landscape.



