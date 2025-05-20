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В Ubuntu 25.10 заменят эмулятор терминала и просмотрщик изображений

20.05.2025 08:15

Разработчики Ubuntu Linux объявили об изменении состава выпуска Ubuntu Desktop 25.10, запланированного на 9 октября этого года. В предстоящем выпуске решено задействовать по умолчанию два новых приложения: эмулятор терминала Ptyxis и просмотрщик изображений Loupe, которые заменят ранее поставляемые GNOME Terminal и Eye of GNOME. Приложения Ptyxis и Loupe ранее уже были включены по умолчанию в Fedora Linux.

Просмотрщик Loupe предлагается по умолчанию в GNOME, начиная с выпуска GNOME 45, оснащён лёгким интерфейсом и оптимизирован для быстрого просмотра изображений. Для декодирования и разбора форматов изображений задействована библиотека glycin. Декодирование выполняется с использованием sandbox-изоляции. Для ускорения отрисовки задействован GPU. Код Loupe и glycin разрабатывается на языке Rust. В приложении поддерживается плавный переход от одного изображения к другому, применяются визуальные эффекты при масштабировании и повороте картинки, присутствует боковая панель со свойствами, доступны кнопки для быстрого копирования и удаления, предоставляются настройки вывода на печать и инструменты для редактирования (кадрирование, поворот, отражение).

Эмулятор терминала Ptyxis написан на языке Си и по сравнению с GNOME Terminal предоставляет встроенные возможности для работы с контейнерами при помощи инструментариев Toolbox, Distrobox, Podman и JHBuild. Ptyxis также отличается дополнительными настройками и очень высокой скоростью отрисовки за счёт отрисовки с задействованием Vulkan и OpenGL. Интерфейс поддерживает темную и светлую темы оформления, использует GTK 4 и предлагает обзорный режим для наглядной навигации по открытым сеансам.

Среди других планов по развитию Ubuntu 25.10:

  • Задействование в композитном сервере Mutter механизма VRR (Variable Refresh Rate), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.
  • Обеспечение качественной поддержки Wayland на системах с GPU NVIDIA.
  • Предоставление полнофункционального десктоп-сеанса для систем на базе архитектуры RISC-V, поддерживающего такие приложения, как Firefox и Thunderbird.
  • Стабилизация полнодискового шифрования, не требующего ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module).
  • Продолжение работы над системой вывода запросов полномочий, требующих у пользователя подтверждения доступа, например, при обращении из snap-пакетов к файлам в домашнем каталоге. Динамическое предоставление доступа организовано с использованием механизма AppArmor. Улучшена интеграция запроса полномочий с GNOME Shell.
  • В инсталлятор интегрирована поддержка Landscape, системы управления группой рабочих станций и серверов. Изменение позволит администраторам предприятий загружать файлы с настройками автоматической установки напрямую из платформы Landscape.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Ubuntu 25.04
  4. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust
  5. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 48
  6. OpenNews: Назначен новый директор GNOME Foundation. В GNOME 49 видеопроигрыватель Totem заменят на Showtime
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63270-gnome
Ключевые слова: gnome, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Шарп (ok), 08:47, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >очень высокой скоростью отрисовки за счёт отрисовки с задействованием Vulkan и OpenGL

    Как мы докатились до такой жизни, когда нужно 3D ускорение, чтобы рендерить консоль?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:50, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Терминал с требованиями Crysis.
    Редактор текстовых документов с требованиями Doom.
    Браузер с требованиями Суперкомпьютеров Мгу, чтобы картинки котиков смотреть.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 08:58, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Редактор текстовых документов с требованиями Doom
    > требованиями Doom

    Minimum CPU Class Required: Intel i386
    Minimum OS Class Required: DOS 4.0 to 6.22
    Minimum RAM Required: 4 MB
    Media Type: 3.5" Floppy Disk 5.25" Floppy Disk CD-ROM
    Video Modes Supported: VGA (Tweaked)
    Video Resolutions Supported: 320×200
    Color Depth: 8-bit (256 colors)

    Деды - расхитители гробниц.

     
     
  • 4.34, Аноним (4), 09:50, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ну не тот Doom, а тот который сейчас считается стандартным, типа Doom Ethernal.

    Все таки миф о том что 640 Кб должно быть достаточно для каждого, развенчан.

    1 - 2 Террабайта озу достаточно для каждого.
    Или 1 - 2 Зеттабайта, ой браузер тормозит.

     
  • 2.5, Аноним (11), 08:51, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Может, с того времени, когда 2D-ускорение стало всего лишь частным случаем 3D-ускорения?
    Или с того, когда обработкой изображений стало заниматься специально обученное железо?

    tl;dr рендерить срамные глифы на CPU уже джва^W полтора поколения не в моде.

     
  • 2.9, iPony128052 (?), 08:53, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно с 1980-ых пошло катиться.

    Были терминалы и всё такое, а вор гуи пошли...

     
  • 2.18, Аноним (18), 09:20, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видеокарту использовыва для рендеринга данных для видео вывода? Кто бы мог подумать...
     
     
  • 3.36, Аноним (4), 09:54, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системные требования, RTX 4090 для запуска Linux GUI, в режиме консоли.
     
  • 2.22, Gabe (?), 09:28, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы вместо лого в фастфече асци анимации крутить. Рисовики придумали.
     
  • 2.23, Аноним324 (ok), 09:28, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если где-то можно использовать видеокарту, там нужно использовать видеокарту, иначе зачем она впустую воздух греет, пусть отрабатывает свою стоимость.
     
  • 2.29, _kp (ok), 09:39, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>3D ускорение, чтобы рендерить консоль?

    А как же ещё на современном железе получить слезоточивые шрифты?
    В ускорении нет ничего плохого, а плохо когда красивым словцом прикрывают плохо спроектированное ПО.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:49, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Эмулятор терминала Ptyxis написан на языке Си

    И... нафиг тогда менять шило на мыло?
    Особенно учитывая "с задействованием Vulkan и OpenGL" и "использует GTK 4"

     
     
  • 2.8, Аноним (4), 08:53, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обычное переставление кроватей.
    Имитация сверх бурной деятельности.
    Все для пользователя.
    Можно еще переписывать на Rust, пото на Си.
    Можно еще переходить с x11 на Wayland, потом выпускать лучший x11, и переходить на x11, говоря что Wayand это все не то.
    Еще можно создавать конвеерами файловые системы, с функцией которая может копировать переименовывать файлы.
    Profit.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:51, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    тема
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 08:55, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Четко.
    Все организации перешли на Gnome.
    Говорят очень удобный интерфейс.
    Кассирши в перекрестке подтвердят, софт кассы тоже на Gnome.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:13, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Все организации перешли на Gnome.

    Это такие? Везде где видел импортозамещенный Линукс, нигде не было Гнома.

     
  • 3.30, _kp (ok), 09:46, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > удобный интерфейс.

    Смотря для чего.

    > Кассирши

    Там вообще никакого интерфейса нет, а рабочее место с одним приложением.
    Аналогично, с рабочими местами, где работает в осномном одно приложение тоже проблем не должно возникать.

    А для банальной офисной работы, Гном мягко говоря не очень.
    Хотелось бы услышать как нахваливает реальный РАБОТНИК такое рабочее место, а не "маркетолог".

     
     
  • 4.37, Аноним (4), 09:55, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я видел что у них ZverXp, стоит.
    С таким интерфейсом.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:53, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файловый менеджер лучше замените.
     
     
  • 2.12, Ананист (?), 09:12, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты кому написал это требование ? Местным пердунам с pentium 4 ?
    Так они застряли в своей молодости и для них единственный файловый менеджер это Norton Commander. А разработчики gnome в этот дом престарелых не ходят
     
     
  • 3.16, Аноним (13), 09:14, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Midnight Commander все еще лучше, не помню что там в сабже.
     
  • 3.25, Gabe (?), 09:31, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что угодно лучше дефолтных приложений гном, вообщем-то сама идеология gtk4 полнейший кал говна. Уродливый, сенсорный гуй на десктопе с примитивным функционалом и таки да, мс лучше немо или как это убожество в гноме называют.
     
  • 3.40, Аноним (4), 10:00, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммандер.
    Вот да, а могу заменить фм, чтобы можно было например смотреть 100500 фоток, с thumbnails, и удобно в интерфейсе, а не в ряд 3 на 4,.
    И еще со сбивающейся сортировкой файлов.
    Я например выберу сортировку по дате создания,
    И мнк каждый раз в фм выбирать.
    Или с открытием не в /home
    А в месте последнего закрытия.

    Нельзя наверное, концепция видимо непозволяет. Сложно.
    В настройки пихнуть.
    Зато Gtk, новое и этот как его раскрытие folders, древовидное, очень надо.

    Или подразумевается что средний user, должен пердолить конфиги, ставить эти как их, gconfig.

     

  • 1.14, Аноним (14), 09:14, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    взяли б Tilix лучше
     
     
  • 2.42, Аноним (4), 10:03, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tilix, щас не модный.
    Я смотрел стриммеров Tillix фигня.
    Tillix был супермодный в 2023.
    Щас фигня фу.
    Стримеры говорят.
    Стримеры шарят.
    Это которые браузер Min, рекламируют.
    Ага, очень круто.
    Все пользуются.

    Щас какой то другой модный.

     

  • 1.15, Аноним (15), 09:14, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно. Похоже официальный https://gitlab.gnome.org/GNOME/console
    (он же kgx) оказался никому не нужен.
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 09:23, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название какое-то КДЕшное
     
  • 2.26, Gabe (?), 09:33, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно уродливое и без кастомизации.
     

  • 1.17, ef (?), 09:19, 20/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 09:21, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следуют за Федорой - самым передовым и более стабильным, чем Убунта, дистром.
     
     
  • 2.27, Gabe (?), 09:34, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Передовой и гном это несовместимые вещи.
     
  • 2.39, Аноним (39), 09:57, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Федорой

    Американскими санкциями запрещена для РФ.

     
  • 2.43, Аноним (4), 10:06, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Федорой

    Это которая с флешки Uefi, от релиза к релизу то запускается то не запускается.

    Смотрел Fedor y, так и не мог понять крутости и отличие разве что только dnf rpm.
    Видимо apt .deb не торт.

     

  • 1.21, adolfus (ok), 09:25, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гномо-глаз неплохой просмотрщик, легкий и быстрый. Но был бы еще лучше, если бы позволял делать следующие операции редактирования:
    1) кроп;
    2) масштабирование;
    3) конвертирование в другие форматы.
     
     
  • 2.28, Gabe (?), 09:35, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идеология гнома это нулевой функционал страшный гуй.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 09:51, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопка сохранить в верхнем правом углу в диалоговом окне.
     
  • 2.44, Аноним (4), 10:07, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою тайну просмотрщик lxqt, все это тоже умеет.

    Но скроллит картинки мгновенно.
    И еще какой то. Но не гном ай уж точно.

     

  • 1.24, Аноним (35), 09:29, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь скажите разработчикам Ubuntu Linux, что сколько не лепи из Гнома, пользоваться им нормально не получится.
     
  • 1.31, Аноним (31), 09:46, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ребята, напишите Марку Шатлворту, что его выбор Гнома, как DE, полностью маркирует Ubuntu как дистр плагиат. Ибо Гном пилит редхот, и это их творение, и их заслуга. А Марку надо восстанавливать и пилить свою уникальную Unity. Ну или форкать LXDE, как это сделали разрабы raspberryOS.
     
     
  • 2.32, Аноним (35), 09:48, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хотя бы Цинамон сделать дефолтным.
     
  • 2.33, Аноним (35), 09:49, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя лучше всего было бы переехать на форк второго гнома, MATE.
     

  • 1.38, Аноним (38), 09:56, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "Код Loupe и glycin разрабатывается на языке Rust."

    Кода Rust всё больше и больше!

     
  • 1.41, Аноним (41), 10:02, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Просмотрщик Loupe предлагается по умолчанию в GNOME

    Отлично. Вот смотрю на скрин: еще одна програ с пальцетыкательным интерфейсом вместо десктопного EoG. Кнопка Save на месте кнопки закрытия окна прилагается. Гномодизайн, бессмысленный и беспощадный 🤦

     
  • 1.45, Аноним (45), 10:15, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пощупал я этот Ptyxis, красивый, удобный и ... глючный. Через некоторое время перестал реагировать на клавиатуру в сеансах с ssh, если открыта вкладка под root, новую вкладку пытается тоже под root запустить, но увы GDBus.Error:org.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._g_2dexec_2derror_2dquark.Code2: Failed to change to directory “/root” (Permission denied). Что там с контейнерам не пробовал... Но 2-ух выше означенных причин уже достаточно чтобы его дропнуть. Может убунтисты его и допилят, а пока пользоваться им не возможно.
     

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