В Ubuntu 25.10 заменят эмулятор терминала и просмотрщик изображений

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|1.2, Шарп (ok), 08:47, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>очень высокой скоростью отрисовки за счёт отрисовки с задействованием Vulkan и OpenGL
Как мы докатились до такой жизни, когда нужно 3D ускорение, чтобы рендерить консоль?
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|2.4, Аноним (4), 08:50, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Терминал с требованиями Crysis.
Редактор текстовых документов с требованиями Doom.
Браузер с требованиями Суперкомпьютеров Мгу, чтобы картинки котиков смотреть.
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|3.11, Аноним (11), 08:58, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Редактор текстовых документов с требованиями Doom
> требованиями Doom
Minimum CPU Class Required: Intel i386
Minimum OS Class Required: DOS 4.0 to 6.22
Minimum RAM Required: 4 MB
Media Type: 3.5" Floppy Disk 5.25" Floppy Disk CD-ROM
Video Modes Supported: VGA (Tweaked)
Video Resolutions Supported: 320×200
Color Depth: 8-bit (256 colors)
Деды - расхитители гробниц.
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|4.34, Аноним (4), 09:50, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет ну не тот Doom, а тот который сейчас считается стандартным, типа Doom Ethernal.
Все таки миф о том что 640 Кб должно быть достаточно для каждого, развенчан.
1 - 2 Террабайта озу достаточно для каждого.
Или 1 - 2 Зеттабайта, ой браузер тормозит.
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|2.5, Аноним (11), 08:51, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Может, с того времени, когда 2D-ускорение стало всего лишь частным случаем 3D-ускорения?
Или с того, когда обработкой изображений стало заниматься специально обученное железо?
tl;dr рендерить срамные глифы на CPU уже джва^W полтора поколения не в моде.
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|2.9, iPony128052 (?), 08:53, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Примерно с 1980-ых пошло катиться.
Были терминалы и всё такое, а вор гуи пошли...
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|2.18, Аноним (18), 09:20, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видеокарту использовыва для рендеринга данных для видео вывода? Кто бы мог подумать...
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|3.36, Аноним (4), 09:54, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Системные требования, RTX 4090 для запуска Linux GUI, в режиме консоли.
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|2.22, Gabe (?), 09:28, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это чтобы вместо лого в фастфече асци анимации крутить. Рисовики придумали.
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|2.23, Аноним324 (ok), 09:28, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если где-то можно использовать видеокарту, там нужно использовать видеокарту, иначе зачем она впустую воздух греет, пусть отрабатывает свою стоимость.
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|2.29, _kp (ok), 09:39, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>3D ускорение, чтобы рендерить консоль?
А как же ещё на современном железе получить слезоточивые шрифты?
В ускорении нет ничего плохого, а плохо когда красивым словцом прикрывают плохо спроектированное ПО.
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|1.3, Аноним (3), 08:49, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Эмулятор терминала Ptyxis написан на языке Си
И... нафиг тогда менять шило на мыло?
Особенно учитывая "с задействованием Vulkan и OpenGL" и "использует GTK 4"
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|2.8, Аноним (4), 08:53, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Обычное переставление кроватей.
Имитация сверх бурной деятельности.
Все для пользователя.
Можно еще переписывать на Rust, пото на Си.
Можно еще переходить с x11 на Wayland, потом выпускать лучший x11, и переходить на x11, говоря что Wayand это все не то.
Еще можно создавать конвеерами файловые системы, с функцией которая может копировать переименовывать файлы.
Profit.
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|2.10, Аноним (4), 08:55, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Четко.
Все организации перешли на Gnome.
Говорят очень удобный интерфейс.
Кассирши в перекрестке подтвердят, софт кассы тоже на Gnome.
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|3.13, Аноним (13), 09:13, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Все организации перешли на Gnome.
Это такие? Везде где видел импортозамещенный Линукс, нигде не было Гнома.
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|3.30, _kp (ok), 09:46, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> удобный интерфейс.
Смотря для чего.
> Кассирши
Там вообще никакого интерфейса нет, а рабочее место с одним приложением.
Аналогично, с рабочими местами, где работает в осномном одно приложение тоже проблем не должно возникать.
А для банальной офисной работы, Гном мягко говоря не очень.
Хотелось бы услышать как нахваливает реальный РАБОТНИК такое рабочее место, а не "маркетолог".
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|2.12, Ананист (?), 09:12, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты кому написал это требование ? Местным пердунам с pentium 4 ?
Так они застряли в своей молодости и для них единственный файловый менеджер это Norton Commander. А разработчики gnome в этот дом престарелых не ходят
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|3.25, Gabe (?), 09:31, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что угодно лучше дефолтных приложений гном, вообщем-то сама идеология gtk4 полнейший кал говна. Уродливый, сенсорный гуй на десктопе с примитивным функционалом и таки да, мс лучше немо или как это убожество в гноме называют.
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|3.40, Аноним (4), 10:00, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коммандер.
Вот да, а могу заменить фм, чтобы можно было например смотреть 100500 фоток, с thumbnails, и удобно в интерфейсе, а не в ряд 3 на 4,.
И еще со сбивающейся сортировкой файлов.
Я например выберу сортировку по дате создания,
И мнк каждый раз в фм выбирать.
Или с открытием не в /home
А в месте последнего закрытия.
Нельзя наверное, концепция видимо непозволяет. Сложно.
В настройки пихнуть.
Зато Gtk, новое и этот как его раскрытие folders, древовидное, очень надо.
Или подразумевается что средний user, должен пердолить конфиги, ставить эти как их, gconfig.
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|2.42, Аноним (4), 10:03, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Tilix, щас не модный.
Я смотрел стриммеров Tillix фигня.
Tillix был супермодный в 2023.
Щас фигня фу.
Стримеры говорят.
Стримеры шарят.
Это которые браузер Min, рекламируют.
Ага, очень круто.
Все пользуются.
Щас какой то другой модный.
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|1.19, Аноним (19), 09:21, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Следуют за Федорой - самым передовым и более стабильным, чем Убунта, дистром.
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|2.43, Аноним (4), 10:06, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Федорой
Это которая с флешки Uefi, от релиза к релизу то запускается то не запускается.
Смотрел Fedor y, так и не мог понять крутости и отличие разве что только dnf rpm.
Видимо apt .deb не торт.
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|1.21, adolfus (ok), 09:25, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гномо-глаз неплохой просмотрщик, легкий и быстрый. Но был бы еще лучше, если бы позволял делать следующие операции редактирования:
1) кроп;
2) масштабирование;
3) конвертирование в другие форматы.
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|2.44, Аноним (4), 10:07, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открою тайну просмотрщик lxqt, все это тоже умеет.
Но скроллит картинки мгновенно.
И еще какой то. Но не гном ай уж точно.
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|1.24, Аноним (35), 09:29, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь скажите разработчикам Ubuntu Linux, что сколько не лепи из Гнома, пользоваться им нормально не получится.
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|1.31, Аноним (31), 09:46, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята, напишите Марку Шатлворту, что его выбор Гнома, как DE, полностью маркирует Ubuntu как дистр плагиат. Ибо Гном пилит редхот, и это их творение, и их заслуга. А Марку надо восстанавливать и пилить свою уникальную Unity. Ну или форкать LXDE, как это сделали разрабы raspberryOS.
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|2.33, Аноним (35), 09:49, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя лучше всего было бы переехать на форк второго гнома, MATE.
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|1.38, Аноним (38), 09:56, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "Код Loupe и glycin разрабатывается на языке Rust."
Кода Rust всё больше и больше!
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|1.41, Аноним (41), 10:02, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Просмотрщик Loupe предлагается по умолчанию в GNOME
Отлично. Вот смотрю на скрин: еще одна програ с пальцетыкательным интерфейсом вместо десктопного EoG. Кнопка Save на месте кнопки закрытия окна прилагается. Гномодизайн, бессмысленный и беспощадный 🤦
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|1.45, Аноним (45), 10:15, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пощупал я этот Ptyxis, красивый, удобный и ... глючный. Через некоторое время перестал реагировать на клавиатуру в сеансах с ssh, если открыта вкладка под root, новую вкладку пытается тоже под root запустить, но увы GDBus.Error:org.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._g_2dexec_2derror_2dquark.Code2: Failed to change to directory “/root” (Permission denied). Что там с контейнерам не пробовал... Но 2-ух выше означенных причин уже достаточно чтобы его дропнуть. Может убунтисты его и допилят, а пока пользоваться им не возможно.
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