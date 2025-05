В Ubuntu 25.10 заменят эмулятор терминала и просмотрщик изображений

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:50, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Терминал с требованиями Crysis.

Редактор текстовых документов с требованиями Doom.

Браузер с требованиями Суперкомпьютеров Мгу, чтобы картинки котиков смотреть.

3.11 , Аноним ( 11 ), 08:58, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Редактор текстовых документов с требованиями Doom

> требованиями Doom Minimum CPU Class Required: Intel i386

Minimum OS Class Required: DOS 4.0 to 6.22

Minimum RAM Required: 4 MB

Media Type: 3.5" Floppy Disk 5.25" Floppy Disk CD-ROM

Video Modes Supported: VGA (Tweaked)

Video Resolutions Supported: 320×200

Color Depth: 8-bit (256 colors) Деды - расхитители гробниц.

4.34 , Аноним ( 4 ), 09:50, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет ну не тот Doom, а тот который сейчас считается стандартным, типа Doom Ethernal. Все таки миф о том что 640 Кб должно быть достаточно для каждого, развенчан. 1 - 2 Террабайта озу достаточно для каждого.

Или 1 - 2 Зеттабайта, ой браузер тормозит.

2.5 , Аноним ( 11 ), 08:51, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Может, с того времени, когда 2D-ускорение стало всего лишь частным случаем 3D-ускорения?

Или с того, когда обработкой изображений стало заниматься специально обученное железо? tl;dr рендерить срамные глифы на CPU уже джва^W полтора поколения не в моде.

2.9 , iPony128052 ( ? ), 08:53, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Примерно с 1980-ых пошло катиться. Были терминалы и всё такое, а вор гуи пошли...

2.18 , Аноним ( 18 ), 09:20, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Видеокарту использовыва для рендеринга данных для видео вывода? Кто бы мог подумать...

3.36 , Аноним ( 4 ), 09:54, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Системные требования, RTX 4090 для запуска Linux GUI, в режиме консоли.

2.22 , Gabe ( ? ), 09:28, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это чтобы вместо лого в фастфече асци анимации крутить. Рисовики придумали.

2.23 , Аноним324 ( ok ), 09:28, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если где-то можно использовать видеокарту, там нужно использовать видеокарту, иначе зачем она впустую воздух греет, пусть отрабатывает свою стоимость.

2.29 , _kp ( ok ), 09:39, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>3D ускорение, чтобы рендерить консоль? А как же ещё на современном железе получить слезоточивые шрифты?

В ускорении нет ничего плохого, а плохо когда красивым словцом прикрывают плохо спроектированное ПО.