Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.2.0

После 6 месяцев разработки представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.2.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. В новой версии: Улучшена поддержка протокола Wayland. В конфигурациях с несколькими экранами обеспечено назначение экранам имён вместо порядковых номеров.

Обновлён компонент lxqt-wayland-session, позволяющий запускать LXQt в сочетании с различными композитными менеджерами Wayland. Добавлена поддержка актуальных версий композитных серверов LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland, River и Niri.

В файловом менеджере PCManFM-Qt предоставлена возможность указания собственных опций для запуска эмулятора терминала. В функцию массового переименования файлов добавлена поддержка операций замены строк. В контекстном меню "Open With", открытом при выборе нескольких файлов с разными MIME-типами, теперь предлагаются приложения, способные обрабатывать каждые из этих MIME-типов. Добавлена комбинация клавиш "Ctrl+Shift+NUMBER" для изменения режима просмотра списка файлов. Улучшена поддержка режима Drag-and-drop.

В эмулятор терминала QTerminal и виджет QTermWidget добавлена поддержка мигающего текстового курсора и автоскрытия курсора мыши. Улучшена отрисовка текста, включающего спецсимволы. Добавлена поддержка комбинаций символов. При выходе из QTerminal обеспечен запрос подтверждения при наличии запущенных из QTerminal процессов. Добавлена настройка для перевода фокуса на другой терминал при наведении на него курсора мыши. Проведена чистка диалога с настройками.

Добавлена поддержка профилей энергопотребления, для обработки которых задействован фоновый процесс power-profiles-daemon. Доступные профили отображаются в контекстном меню индикатора заряда аккумулятора, размещённого на панели задач. По умолчанию при закрытии крышки ноутбука активирован переход в спящий режим.

В LXQt Session добавлена защита от запуска второго экземпляра процесса lxqt-session для того же пользователя. Добавлен метод D-Bus для запуска приложений в сеансе LXQt.

В LXQt Panel добавлена настройка для изменения цвета текста в области плагина "Custom Command", позволяющего запускать произвольные команды и показывать результат их работы в панели. В меню приложений "Fancy Menu" добавлена поддержка навигации при помощи клавиш PageDown и PageUp.

В LXQt Archiver по умолчанию включена сборка с поддержкой 7zip. Для работы с RAR-архивами задействована утилита 7z.



