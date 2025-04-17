Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.2.0

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|2.9, Аноним (9), 22:09, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я так понял панельку задач в стиле Win7 никогда не завезут?
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|3.50, _kp (ok), 00:38, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно панель задач там как раз можно сделать в стиле Win7. Убрать лишнее, и поставить тему по вкусу.
А вот меню Пуск, причем не видновые, а OpenShell портировать бы было хорошо.
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|2.10, Аноним (10), 22:10, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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среда рабочего стола, среда рабочего стола не окружение и не ДЕ.
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|3.38, Омнонном (?), 23:33, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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DE - Desktop Environment
Desktop - рабочий стол
Environment - среда (окружение)
Попробуй ещё
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|1.2, Аноним (2), 21:39, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ага, а система с ним жрёт больше крысы и не сильно меньше, чем в KDE, ну такое.
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|3.17, Аноним (17), 22:38, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жрёт больше крысы и при этом минималистично. Интересное у вас представление о плюсах данного DE.
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|5.36, Аноним (17), 23:31, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже не ёрничал. Любители жирного софта, зато окупаемого тем, что минималистично выглядит - это какой-то новый подвид юзеров.
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|4.41, Аноним (-), 23:43, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимализм это не только про "жрет".
Но и например про дизайн.
Тут такого правда тоже нету, но только нищуки на третьепне будут ставить крысу, тк удавяться за сотню мегабайт памяти.
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|5.49, Аноним (49), 00:33, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в дизайне минимализм - это как раз для "нищуков", нувориши, а именно они кичатся что уже не "нищуки", так-то постоянно выбирают барокко/рококо... дорохо-бохато Ж)
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|2.51, _kp (ok), 00:43, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>жрёт
Сейчас, когда на компах с 8Гб ОЗУ практически брезгуют работать, понятие "жрёт" ушло в историю.
А с большими дисплеями и высокими разрешениями и "минимализм" что то типа извращения.
Требуется сейчас только удобство и быстрый отзыв на действия пользователя.
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|1.3, name (??), 21:45, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно использую с labwc, мелкие баги есть, но общее впечатление хорошее.
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|2.12, Аноним (9), 22:12, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что с тенями, так и будут меню тонут в одномерной плоскоте дизайна?
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|4.23, Аноним (9), 23:10, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять тему GTK (для chromium, к примеру) подбирать, где есть обрамление контекстных меню?
Ведь у openbox, как и у labwc нет композитинга.
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|5.29, name (??), 23:21, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думал, что ты писал про менюшки самого labwc, тулкиты сами рисуют же.
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|2.8, Аноним (-), 22:07, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та вроде стабильно. На Debian оно поставляется вместе с connman - а вот он не стабильно работает по крайней мере с wi-fi. Хотя может его как-то нужно правильно настраивать.
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|3.21, Аноним (4), 23:04, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дак ведь NetworkManager же? Чет не понятно, этот же софт от дистра зависеть должен, не от ДЕ, не?
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|1.5, Аниним (-), 21:48, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Отвратительное вырвиглазное. Особенно если программа на GTK3+, то вообще хоть вешайся. И ведь есть те, кто на голубом глазу считает, что ЭТО хороший дизайн.
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|2.7, Аноним (7), 22:06, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кнопкопуск есть, гирлянда бессмысленных иконок в трее есть, "Новая папка (3)" на рабочем столе есть => дизайн хороший.
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|2.16, Аноним (-), 22:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же линукс. Тут как не вылизывай среду рабочего стола на qt, так спотыкнёшься о adwaita. Пока не будет выработан единый стандарт, до добра это не доведёт. Ы
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|3.25, Аноним (25), 23:13, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этот единый стандарт не будет выработан пока Гном не будет блочить всё, что им вздумается (читай: никогда).
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|3.26, Аноним (9), 23:15, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, да, приложения Qt/KDE очень хорошо смотрятся в GNOME, а вот наоборот выглядит аляповато.
Сам пользуюсь Strawberry и Smplayer в GNOME.
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|4.37, Аноним (7), 23:32, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сумасшедший чтоле? Smplayer заменяется Celluloid-ом на ура (он на gtk), а уж аудиоплееров в линуксе хоть опой жуй, для каждого тулкита найдется сдесяток альтернатив. У меня с заменой KeePassXC на Secrets больше нет кутешных погремушек, чистейший гном.
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|3.42, Аноним (42), 00:03, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это же линукс.
Линусу и GKH больше заняться нечем, как на lore.kernel.org обсуждать какие-то единые стандарты графических тулкитов.
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|1.15, Аноним (9), 22:24, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, они даже собственные символические иконки в векторном формате для панельки и кнопок не сделали. Пограмисты же.
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|1.19, Neon (??), 22:55, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сколько уж этих сред и рабочих столов. Горшочек не вари. Не нужно такое изобилие кривых велосипедов. Пусть будет один, максимум два. Это не свобода, это просто хаос
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|3.31, Ананоним (?), 23:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуюсь "усопшим" LXDE и очень рад этому. Кстати, недавно он пробудился и обновился, но скорее всего снова "усопнет" на длительное время. Чему у очень рад.
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|3.32, Аноним (49), 23:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> замена усопшему lxde
Ну судя по активности https://github.com/orgs/lxde/repositories какие-то процессы еще идут :) Так-что не умер, а просто зомби :)
А мама осталась одна,
Мама пpивела колдуна,
Он удаpил в там-там и Билли встал и пошел...
Даже меpтвый негp услышал там-там и пошел...
Hу и что, что он зомби...
Зато он встал и пошел...
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|4.46, Совпадение (?), 00:14, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Зато он встал и пошел...
Поправлю. А, мог бы летать , но начал только ползать за Кью те библиотеками которые кидались в абунту лишь для поддержки appimage
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|5.47, Аноним (49), 00:19, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну с учетом того, как усиленно и с упоением красныешапочки зарывают иксы, то летать можно только с печки на полку...
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|2.48, Beta Version (ok), 00:28, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Горшочек не вари.
Тут объединились разрабы LXDE и razor-qt, так что путь сокращения кол-ва DE. Но я согласен, что остаться должны только LXQt и KDE.
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|1.27, Аноним (49), 23:15, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Улучшена поддержка протокола Wayland. В конфигурациях с несколькими экранами обеспечено назначение экранам имён вместо порядковых номеров.
Скромно упустили, что это костыль для вяленного
This was required because Wayland does not have the concept of "primary screen". It is a backward incompatible change, in the sense that the arrangement of desktop items will be reset on Wayland at first
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|1.30, Аноним (49), 23:22, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Еще Гоголь в 19 веке о выборе композитных серверов для работы сабжа писал Ес... большой текст свёрнут, показать
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|2.35, name (??), 23:30, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто все эти настройки переехали в композитор. Если лень править текстовый конфиг, можно поставить wayfire, там графический конфигуратор есть.
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|3.45, Аноним (49), 00:13, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне может вообще лень разбираться с 7 (!) композиторами и подбирать что в них работает из того что мне надо, а что нет, что отвалилось, а что можно починить альтернативными решениями, тащить в каждый отдельные костыли...
а 15 лет назад я просто устанавливал LXDE - было скучно - да... но до того LXDE сегодня сабжу по удобству, простоте настройки, внешнему виду, легкости и полноте/целостности как до луны пешком...
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|2.40, Аноним (40), 23:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они и не целили судя по-всему, это одно из странных DE, что я когда-либо видел. Причём задачу "сделать кастомный сеанс" без последующих проблем на LXQt невозможно, в отличие от того же LXDE.
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|2.43, name (??), 00:06, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LXDE зашёл в тупик, новый гтк выкинул старые видюхи. LXQt - логическое продолжение.
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