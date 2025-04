Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.2.0

> Улучшена поддержка протокола Wayland. В конфигурациях с несколькими экранами обеспечено назначение экранам имён вместо порядковых номеров. Скромно упустили, что это костыль для вяленного This was required because Wayland does not have the concept of "primary screen". It is a backward incompatible change, in the sense that the arrangement of desktop items will be reset on Wayland at first