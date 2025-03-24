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Выпуск композитного сервера Hyprland 0.48

24.03.2025 21:09

Доступен композитный сервер Hyprland 0.48, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Для повышения производительности игр доступна возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемая для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Добавлена полная поддержка управления цветом, реализованная на базе Wayland-протокола color-management.
  • Улучшена реализация панели для работы со сгруппированными окнами (groupbar). Обеспечено скругление углов и предоставлены настройки для отступов, размеров, шрифтов и других параметров внешнего вида.
  • Предложен новый диалог, выводимый когда приложение зависло.
  • Решены многие проблемы, связанные с синхронизацией буферов и подвисаниями при отрисовки на системах c GPU NVIDIA.
  • Добавлен новый стиль анимации окон "gnomed", напоминающий анимацию в GNOME.
  • Добавлен новый переключатель правил для закреплённых окон.
  • Добавлена возможность цикличного переключения между окнами в порядке истории обращения к окнам.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify для отслеживания неактивности пользователя.
  • Улучшена поддержка запуска X11-приложений с использованием Xwayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://hyprland.org/news/upda...)
  2. OpenNews: Выпуск Hyprland 0.47, композитного сервера на базе Wayland
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.10, использующего Wayland
  4. OpenNews: AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland
  5. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.3, композитного сервера для Wayland
  6. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.5, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62941-hyprland
Ключевые слова: hyprland, wayland
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 21:15, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда там вэйланд заезжает в мэйнстримную убунту, чтобы можно было насладиться всем этим изобилием композитных серверов?
     
     
  • 2.4, Alladin (?), 21:27, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    композит сервер хорошо, а запускать адеквато то что
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:32, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда.
     

  • 1.2, Alladin (?), 21:25, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я так понимаю у автора громкость марса на 100%
     
     
  • 2.3, Alladin (?), 21:26, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *не_марса
     

  • 1.5, Аноним (6), 21:31, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все неготов для дескиопа и неготов. Когда вяленный заработает нормально?
     
     
  • 2.7, Атлас (?), 21:49, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как выйдет новый видео драйвер который за имплементирует все зависимости сделает обвязку и впитку новой конвергенции с обвязкой всего нового и всяких зависимостей, чудес не бывает и никакие растовики не смогут сделать лучше иначе бы сделали и уже ты бы пользовался без упоминания об этой болячке
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 22:02, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нвидия на такое никогда не пойдет.
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:53, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В муттере работает нормально уж года 2 как.
     
     
  • 3.9, Атлас (?), 21:59, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя потому что видио карта другая , а у человека может есть желание даже не dual видео режима , а вообще режима фермы сразу пару тройку видео карт
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:00, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неделю назад домой поставил Debian Trixie с вяленым KDE. Пока все ОК. Из минусов, есть артефакты у всплывающих подсказок. Из плюсов, все работает плавнее, проц грузит меньше, аппаратное декодирование видео в Chromium на Nvidia работает, без танцев с бубном завелась многомониторная конфигурация. Пока все нравится, в общем.
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 22:03, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как сделать переключения языка на отпускание ctrl+shift а не на нажатие ?
     
     
  • 4.14, Аноним (10), 22:09, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятия не имею. У меня так в /etc/default/keyboard: XKBOPTIONS="grp:lwin_toggle,grp_led:scroll,caps:escape,shift:both_capslock"
     
  • 2.13, AleksK (ok), 22:04, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 20 года Вейланд как основной сеанс. Вылазь из своего биореактора.
     
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