Выпуск композитного сервера Hyprland 0.48

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|1.5, Аноним (6), 21:31, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Все неготов для дескиопа и неготов. Когда вяленный заработает нормально?
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|2.7, Атлас (?), 21:49, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как выйдет новый видео драйвер который за имплементирует все зависимости сделает обвязку и впитку новой конвергенции с обвязкой всего нового и всяких зависимостей, чудес не бывает и никакие растовики не смогут сделать лучше иначе бы сделали и уже ты бы пользовался без упоминания об этой болячке
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|3.9, Атлас (?), 21:59, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тебя потому что видио карта другая , а у человека может есть желание даже не dual видео режима , а вообще режима фермы сразу пару тройку видео карт
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|2.10, Аноним (10), 22:00, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неделю назад домой поставил Debian Trixie с вяленым KDE. Пока все ОК. Из минусов, есть артефакты у всплывающих подсказок. Из плюсов, все работает плавнее, проц грузит меньше, аппаратное декодирование видео в Chromium на Nvidia работает, без танцев с бубном завелась многомониторная конфигурация. Пока все нравится, в общем.
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|3.12, Аноним (6), 22:03, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как сделать переключения языка на отпускание ctrl+shift а не на нажатие ?
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|4.14, Аноним (10), 22:09, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятия не имею. У меня так в /etc/default/keyboard: XKBOPTIONS="grp:lwin_toggle,grp_led:scroll,caps:escape,shift:both_capslock"
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|2.13, AleksK (ok), 22:04, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С 20 года Вейланд как основной сеанс. Вылазь из своего биореактора.
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