Выпуск композитного сервера Hyprland 0.48

Доступен композитный сервер Hyprland 0.48, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Для повышения производительности игр доступна возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемая для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране. В новой версии: Добавлена полная поддержка управления цветом, реализованная на базе Wayland-протокола color-management.

Улучшена реализация панели для работы со сгруппированными окнами (groupbar). Обеспечено скругление углов и предоставлены настройки для отступов, размеров, шрифтов и других параметров внешнего вида.

Предложен новый диалог, выводимый когда приложение зависло.

Решены многие проблемы, связанные с синхронизацией буферов и подвисаниями при отрисовки на системах c GPU NVIDIA.

Добавлен новый стиль анимации окон "gnomed", напоминающий анимацию в GNOME.

Добавлен новый переключатель правил для закреплённых окон.

Добавлена возможность цикличного переключения между окнами в порядке истории обращения к окнам.

Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify для отслеживания неактивности пользователя.

Улучшена поддержка запуска X11-приложений с использованием Xwayland.



