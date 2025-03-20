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Выпуск miracle-wm 0.5, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

20.03.2025 11:59

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.5, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.

Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна).

Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

Основные новшества:

  • Добавлена возможность перемещения контейнеров (закреплённых окон) в режиме drag&drop. Для захвата окна используется левая кнопка мыши с удержанием клавиш Meta (Win) и Shift, после чего окно можно свободно перемещать по мозаичной сетке.
  • Добавлена поддержка перемещения плавающих окон при помощи указателя мыши. Для захвата окна используется левая кнопка мыши с удержанием клавиши Meta (Win).
  • Появилась возможность прикрепления к плавающему окну мини-ячеек с другими окнами, которые можно перемещать вместе, не привязываясь к основной мозаичной сетке.
  • Реализованы соответствующие оконному менеджеру i3 и композитному менеджеру Sway критерии, определяющие область действия управляющих IPC-команд.
  • Добавлена анимация закрытия окон.
  • По умолчанию включена возможность плавного пропадания и появления окон.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/miracle-wm-...)
  2. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.4, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.10, использующего Wayland
  4. OpenNews: AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Hyprland 0.47, композитного сервера на базе Wayland
  6. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.3, композитного сервера для Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62918-miracle
Ключевые слова: miracle, wayland, mir
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нах. (?), 12:03, 20/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    не могу понять - эти вот компостные менеджеры что, так легко писать (или может чатгопота сама их пишет), в отличие от любого другого софта?

    Как поганые грибы за сортиром, лезут и лезут.

    Каждый день "новость" об очередных нескучных обоях и самоисчезающих окошках.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:04, 20/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Настройки GUI в текстовом файле?
    Тогда не нужно.

     
  • 1.3, Аноним (2), 12:06, 20/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Если вместо этих текстовых окошек всунуть Ardour, Flowblade и GIMP, наверное, смотрелось бы не так гениально.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:07, 20/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.8, Sunderland93 (ok), 12:15, 20/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Жаль конечно что это по сути переписанный для Mir Sway, пусть и со свистелками. Но все равно интересно, автор молодец
     

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