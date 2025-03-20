Выпуск miracle-wm 0.5, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.5, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu. Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна). Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic". Основные новшества: Добавлена возможность перемещения контейнеров (закреплённых окон) в режиме drag&drop. Для захвата окна используется левая кнопка мыши с удержанием клавиш Meta (Win) и Shift, после чего окно можно свободно перемещать по мозаичной сетке.

Добавлена поддержка перемещения плавающих окон при помощи указателя мыши. Для захвата окна используется левая кнопка мыши с удержанием клавиши Meta (Win).

Появилась возможность прикрепления к плавающему окну мини-ячеек с другими окнами, которые можно перемещать вместе, не привязываясь к основной мозаичной сетке.

Реализованы соответствующие оконному менеджеру i3 и композитному менеджеру Sway критерии, определяющие область действия управляющих IPC-команд.

Добавлена анимация закрытия окон.

По умолчанию включена возможность плавного пропадания и появления окон.







