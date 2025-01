AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland

3.16 , name ( ?? ), 12:33, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И это работает, зачем мне покупать видеокарту без драйверов.

4.19 , Аноним ( 1 ), 12:39, 25/01/2025 Покупай нвидию с драйвером.

5.24 , name ( ?? ), 12:45, 25/01/2025 Мне не нужен драйвер под винду, я её не использую.

6.30 , Аноним ( 1 ), 12:56, 25/01/2025 На Линукс у нвидии тоже есть драйвер. Или тебе надо на мак? Тогда осуждаю.

4.23 , Аноним ( 23 ), 12:43, 25/01/2025 > И это работает, Конечно работает! Можно получить невероятные 4% рынка)))

Правда есть нюанс... у большей части этих четырепроцентников и так красные карты, так что новых пользователей добавится немного. > зачем мне покупать видеокарту без драйверов. У невидии отличные закрытые дрова, по сравнению с открытыми, хехе.

И те, кому ехать, и спокойно используют. Ну а те кому шашечки - пусть страдают.

5.26 , name ( ?? ), 12:52, 25/01/2025 Отличные закрытые - значит отличные от нормальных.

3.25 , Аноним ( 18 ), 12:45, 25/01/2025 У красных встройка уже как rtx4060, так что масс маркет как раз за красными. У зелёных есть ещё пока смысл брать игровые топы для тех кому дензнаки карман оттопыривают (300к за ртх4090), но это пока. Они сами роют себе могилу приучая народ к апскейлу и фреймгену. Добавь к этому кризис и то что игровые студии всё меньше вкладываются в графику - выходит топы не нужны, встройки с апскейлом и фреймгеном, когда выйдет от красных (а это 100% скоро) достаточно будет каждому. И зелёным тут уже абсолютно нечем крыть, разве что интел купить.

4.29 , Аноним ( - ), 12:56, 25/01/2025 > У красных встройка уже как rtx4060 Это в какой это апушке такая встройка? Можно ссылку на тесты? Ну или хотя бы модель. > встройки с апскейлом и фреймгеном, Угу, только апскейл и фреймген красные уже несколько поколений сделали, а результат все равно посредственный. > когда выйдет от красных (а это 100% скоро) нужно просто подождать (с) > достаточно будет каждому. - Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!

-- Hет, сынок, это ты будешь меньше есть! Просто игры будут выпускать с такой графикой и с такой отстойной оптимизацией, что будет тот же фпс, но уже после всех апскейлов)))