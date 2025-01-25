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AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland

25.01.2025 10:25

Компания AMD объявила о создании собственного композитного сервера ACS (AMDGPU Composition Stack), основанного на кодовой базе эталонного композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland. ACS преподносится как синхронизированный форк Weston, включающий расширенные возможности. Форк планируют синхронизировать с актуальной кодовой базой Weston два раза в год. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Проект создан как полигон для разработки новых возможностей Wayland, которые будут в дальнейшем возвращаться в основной состав Weston. ACS также будет использоваться для сопровождения кода, развиваемого для оборудования AMD, который невозможно передать в основной состав Weston из-за политики данного проекта в отношении добавления поддержки специфичных аппаратных возможностей.

ACS рассматривается в качестве эталонного композитного сервера, обеспечивающего наиболее полную поддержку оборудования AMD и применяемого в процессе разработки в AMD расширенных графических и дисплейных возможностей. ACS также будет использоваться в качестве открытой платформы, образующей базу для коммерческих продуктов AMD и специфичных приложений, таких как оптимизаторы производительности, мультимедийные проигрыватели, 3D-игры и инструменты для профилирования.

Дополнительные возможности ACS, отсутствующие в Weston:

  • Поддержка механизма FreeSync, позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора (VRR - Variable Refresh Rate) для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.
  • Реализация техники многослойного композитинга (MPO - Multi-Plane Overlay, выполняет сведение нескольких фреймбуферов в одно целое), использующая underlay-композитинг, в котором рабочий стол образует верхний слой над другими слоями (при типовом overlay-композитинге контент отрисовывается поверх нижнего слоя с рабочим столом). Предложенный метод позволяет снизить потребление ресурсов GPU, сделать более простым композитинг и упростить правила смешивания.
  • Поддержка прямого декодирования мультимедийного контента и поставка собсвтенного видеопроигрывателя ACS Media player, демонстрирующего доступные расширенные возможности для воспроизведения видео. Плеер поддерживает HDR, FreeSync, аппаратное ускорение через VDPAU/VAAPI и прямое обращение к API FFmpeg.
  • Поддержка расширения протокола Wayland color-management для управления цветом и широкого диапазона цветов (Wide Gamut).
  • Возможность полноэкранного воспроизведения видео с расширенным динамическим диапазоном яркости на мониторах, поддерживающих HDR (High Dynamic Range). Поддержка преобразования тона (HDR Tone Mapping).
  • Поддержка конфигураций Multiseat, в которых к имеющимся GPU (например, встроенный GPU и дискретная видеокарта) привязываются свои отдельные устройства ввода, что даёт возможность на одной системе организовать независимые сеансы с выводом на разные экраны.
  • Незначительная модернизация графического интерфейса

Среди ещё не реализованных, но отмеченных в планах возможностей, упоминаются: HDR и управление цветом на уровне отдельных окон; TMZ (Trusted Memory Zone) и режим защиты от перехвата выводимых на экран данных (Secure Display); профили оптимизации для AMDGPU; возможности для отладки и сброса GPU; поддержка виртуализации и модификации для QEMU; графический интерфейс для отладчика UMR (User Mode Register); поддержка MM Audio для видео и игр.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 14.0
  3. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA
  4. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.23
  6. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.39 с поддержкой экспериментальных протоколов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62612-acs
Ключевые слова: acs, amd, weston, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:04, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Кто в лес, кто по дрова. Ничего скоро андроид придет на десктоп и сделает красиво.
     
     
  • 2.34, Витюшка (?), 12:57, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ведь писал "криво", но ошибся? Правда ведь?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:05, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Проект создан как полигон для разработки новых возможностей

    У них всё полигон, и драйвера и bios.

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 12:09, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не разглашают что там:
    https://www.theregister.com/2025/01/23/asus_amd_processor_fix/
     

  • 1.3, name (??), 12:07, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Потрясающе, это вам не зелёные!
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 12:10, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ещё АМД делать они проиграли гонку за ИИ теперь глотают пыль из под колес нвидии.
     
     
  • 3.8, Аналгин (?), 12:17, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем проигрыш, в том что это топ по вычислительной мощности за свою цену?
     
     
  • 4.10, Аноним (1), 12:20, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В стоимости компании? Или опенаи дураки сидят что выбрали дорогую нвидию?
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 12:38, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенаи не за свои покупают же. Про откаты не слышал? А вот тикток например 100 000 huawei ascend ускорителей купил на место устаревшего зелёного хлама.
     
     
  • 6.28, Аноним (1), 12:55, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто услышал где-то слово откаты и теперь применяешь его невпопад?
     
  • 6.36, Аноним (2), 12:59, 25/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, КО (?), 12:11, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Им ещё расти и расти до хардварных костылей, мыльных лучей и несуществующих кадров для бенчмарка
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 12:21, 25/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:22, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно это не зеленые! Это красные с жалкими 10% рынка дискреток.
    Причем в 2020 у них было 23%, а в 2010 аж 44.5%. Потрясающе!

    Ну и чтобы не потерять всех покупателей, приходится пытаться хоть как-то завлечь среди определенных ниш.

     
     
  • 3.16, name (??), 12:33, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это работает, зачем мне покупать видеокарту без драйверов.
     
     
  • 4.19, Аноним (1), 12:39, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупай нвидию с драйвером.
     
     
  • 5.24, name (??), 12:45, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне не нужен драйвер под винду, я её не использую.
     
     
  • 6.30, Аноним (1), 12:56, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Линукс у нвидии тоже есть драйвер. Или тебе надо на мак? Тогда осуждаю.
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:43, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И это работает,

    Конечно работает! Можно получить невероятные 4% рынка)))
    Правда есть нюанс... у большей части этих четырепроцентников и так красные карты, так что новых пользователей добавится немного.

    > зачем мне покупать видеокарту без драйверов.

    У невидии отличные закрытые дрова, по сравнению с открытыми, хехе.
    И те, кому ехать, и спокойно используют. Ну а те кому шашечки - пусть страдают.

     
     
  • 5.26, name (??), 12:52, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличные закрытые - значит отличные от нормальных.
     
  • 3.25, Аноним (18), 12:45, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У красных встройка уже как rtx4060, так что масс маркет как раз за красными. У зелёных есть ещё пока смысл брать игровые топы для тех кому дензнаки карман оттопыривают (300к за ртх4090), но это пока. Они сами роют себе могилу приучая народ к апскейлу и фреймгену. Добавь к этому кризис и то что игровые студии всё меньше вкладываются в графику - выходит топы не нужны, встройки с апскейлом и фреймгеном, когда выйдет от красных (а это 100% скоро) достаточно будет каждому. И зелёным тут уже абсолютно нечем крыть, разве что интел купить.
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 12:56, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У красных встройка уже как rtx4060

    Это в какой это апушке такая встройка? Можно ссылку на тесты? Ну или хотя бы модель.

    > встройки с апскейлом и фреймгеном,

    Угу, только апскейл и фреймген красные уже несколько поколений сделали, а результат все равно посредственный.

    > когда выйдет от красных (а это 100% скоро)

    нужно просто подождать (с)

    > достаточно будет каждому.

    - Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!
    -- Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!

    Просто игры будут выпускать с такой графикой и с такой отстойной оптимизацией, что будет тот же фпс, но уже после всех апскейлов)))

     

  • 1.9, Аноним (-), 12:18, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же так? А почему не иксы???
    Они же такие идеальные! А вейланд как известно "нинужон и скоро вообще загнется" (с)

    > возможности, отсутствующие в Weston:
    > FreeSync, HDR и HDR Tone Mapping, Wide Gamut

    М... а не проще было бы взять за основу какой-то нормальный композитный сервер, где это все уже есть, а не огрызок Weston? Или просто NIH?

     
     
  • 2.13, name (??), 12:24, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, что они хотят запилить ещё один эталонный сервер, который сам по себе не будет особо использоваться, но покажет разработчикам, как можно сделать.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:58, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно покажет!

    https://xkcd.ru/i/927_v4.png

     
  • 2.14, Аноним (14), 12:24, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а не проще было бы взять за основу какой-то нормальный композитный сервер

    критерии нормальности в студию

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:36, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> а не проще было бы взять за основу какой-то нормальный композитный сервер
    > критерии нормальности в студию

    буквально следующие слова "где это все уже есть".

    Ну или не все, но большая часть.
    На шестой плазме FreeSync работает, у HDR есть начальная поддержка (и то что поддерживается таки работает). Поэтому логичнее было бы допиливать плазму, как частично готовое и реально используемое ДЕ, а не эталонные, который при этом никто толком не использует.

     
     
  • 4.22, Аноним (1), 12:40, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им не понять.
     
  • 2.32, Аноним (35), 12:57, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фaнбoев вялeннoгo просто какой-то талант в одном сообщении соединять не соединимое :)

    > А вейланд как известно "нинужон и скоро вообще загнется"
    > а не проще было бы взять за основу
    > просто NIH
    > А почему не иксы???

    Потому как NIH :)))

     

  • 1.15, Аноним (-), 12:29, 25/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:39, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Логотип на обоях маловат, не понятно кому принадлежит.
     
  • 1.27, Moebius (ok), 12:53, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ACS также будет использоваться для сопровождения кода, ... который невозможно передать в основной состав Weston из-за политики данного проекта

    То есть для всего действительно нужного. Комитет "нам надо ещё 10 лет пообсуждать" не примет.
    Забили бы сразу на совместимость и делали свой "композитосервер".

     
  • 1.31, Аноним (31), 12:57, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стараются для PS6?
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:57, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >TMZ (Trusted Memory Zone) и режим защиты от перехвата выводимых на экран данных (Secure Display);

    Шрифтом недостаточно мелким написано.

     

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