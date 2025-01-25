AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland

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|1.1, Аноним (1), 12:04, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Кто в лес, кто по дрова. Ничего скоро андроид придет на десктоп и сделает красиво.
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|1.2, Аноним (2), 12:05, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Проект создан как полигон для разработки новых возможностей
У них всё полигон, и драйвера и bios.
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|2.6, Аноним (1), 12:10, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ещё АМД делать они проиграли гонку за ИИ теперь глотают пыль из под колес нвидии.
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|3.8, Аналгин (?), 12:17, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В чем проигрыш, в том что это топ по вычислительной мощности за свою цену?
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|4.10, Аноним (1), 12:20, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В стоимости компании? Или опенаи дураки сидят что выбрали дорогую нвидию?
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|5.18, Аноним (18), 12:38, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опенаи не за свои покупают же. Про откаты не слышал? А вот тикток например 100 000 huawei ascend ускорителей купил на место устаревшего зелёного хлама.
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|6.28, Аноним (1), 12:55, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто услышал где-то слово откаты и теперь применяешь его невпопад?
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|2.7, КО (?), 12:11, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Им ещё расти и расти до хардварных костылей, мыльных лучей и несуществующих кадров для бенчмарка
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|2.12, Аноним (-), 12:22, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конечно это не зеленые! Это красные с жалкими 10% рынка дискреток.
Причем в 2020 у них было 23%, а в 2010 аж 44.5%. Потрясающе!
Ну и чтобы не потерять всех покупателей, приходится пытаться хоть как-то завлечь среди определенных ниш.
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|3.16, name (??), 12:33, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И это работает, зачем мне покупать видеокарту без драйверов.
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|6.30, Аноним (1), 12:56, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Линукс у нвидии тоже есть драйвер. Или тебе надо на мак? Тогда осуждаю.
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|4.23, Аноним (23), 12:43, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И это работает,
Конечно работает! Можно получить невероятные 4% рынка)))
Правда есть нюанс... у большей части этих четырепроцентников и так красные карты, так что новых пользователей добавится немного.
> зачем мне покупать видеокарту без драйверов.
У невидии отличные закрытые дрова, по сравнению с открытыми, хехе.
И те, кому ехать, и спокойно используют. Ну а те кому шашечки - пусть страдают.
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|3.25, Аноним (18), 12:45, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У красных встройка уже как rtx4060, так что масс маркет как раз за красными. У зелёных есть ещё пока смысл брать игровые топы для тех кому дензнаки карман оттопыривают (300к за ртх4090), но это пока. Они сами роют себе могилу приучая народ к апскейлу и фреймгену. Добавь к этому кризис и то что игровые студии всё меньше вкладываются в графику - выходит топы не нужны, встройки с апскейлом и фреймгеном, когда выйдет от красных (а это 100% скоро) достаточно будет каждому. И зелёным тут уже абсолютно нечем крыть, разве что интел купить.
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|4.29, Аноним (-), 12:56, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У красных встройка уже как rtx4060
Это в какой это апушке такая встройка? Можно ссылку на тесты? Ну или хотя бы модель.
> встройки с апскейлом и фреймгеном,
Угу, только апскейл и фреймген красные уже несколько поколений сделали, а результат все равно посредственный.
> когда выйдет от красных (а это 100% скоро)
нужно просто подождать (с)
> достаточно будет каждому.
- Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!
-- Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!
Просто игры будут выпускать с такой графикой и с такой отстойной оптимизацией, что будет тот же фпс, но уже после всех апскейлов)))
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|1.9, Аноним (-), 12:18, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как же так? А почему не иксы???
Они же такие идеальные! А вейланд как известно "нинужон и скоро вообще загнется" (с)
> возможности, отсутствующие в Weston:
> FreeSync, HDR и HDR Tone Mapping, Wide Gamut
М... а не проще было бы взять за основу какой-то нормальный композитный сервер, где это все уже есть, а не огрызок Weston? Или просто NIH?
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|2.13, name (??), 12:24, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, что они хотят запилить ещё один эталонный сервер, который сам по себе не будет особо использоваться, но покажет разработчикам, как можно сделать.
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|2.14, Аноним (14), 12:24, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а не проще было бы взять за основу какой-то нормальный композитный сервер
критерии нормальности в студию
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|3.17, Аноним (17), 12:36, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> а не проще было бы взять за основу какой-то нормальный композитный сервер
> критерии нормальности в студию
буквально следующие слова "где это все уже есть".
Ну или не все, но большая часть.
На шестой плазме FreeSync работает, у HDR есть начальная поддержка (и то что поддерживается таки работает). Поэтому логичнее было бы допиливать плазму, как частично готовое и реально используемое ДЕ, а не эталонные, который при этом никто толком не использует.
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|2.32, Аноним (35), 12:57, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У фaнбoев вялeннoгo просто какой-то талант в одном сообщении соединять не соединимое :)
> А вейланд как известно "нинужон и скоро вообще загнется"
> а не проще было бы взять за основу
> просто NIH
> А почему не иксы???
Потому как NIH :)))
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|1.27, Moebius (ok), 12:53, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ACS также будет использоваться для сопровождения кода, ... который невозможно передать в основной состав Weston из-за политики данного проекта
То есть для всего действительно нужного. Комитет "нам надо ещё 10 лет пообсуждать" не примет.
Забили бы сразу на совместимость и делали свой "композитосервер".
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|1.33, Аноним (33), 12:57, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>TMZ (Trusted Memory Zone) и режим защиты от перехвата выводимых на экран данных (Secure Display);
Шрифтом недостаточно мелким написано.
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