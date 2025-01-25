AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland

Компания AMD объявила о создании собственного композитного сервера ACS (AMDGPU Composition Stack), основанного на кодовой базе эталонного композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland. ACS преподносится как синхронизированный форк Weston, включающий расширенные возможности. Форк планируют синхронизировать с актуальной кодовой базой Weston два раза в год. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Проект создан как полигон для разработки новых возможностей Wayland, которые будут в дальнейшем возвращаться в основной состав Weston. ACS также будет использоваться для сопровождения кода, развиваемого для оборудования AMD, который невозможно передать в основной состав Weston из-за политики данного проекта в отношении добавления поддержки специфичных аппаратных возможностей. ACS рассматривается в качестве эталонного композитного сервера, обеспечивающего наиболее полную поддержку оборудования AMD и применяемого в процессе разработки в AMD расширенных графических и дисплейных возможностей. ACS также будет использоваться в качестве открытой платформы, образующей базу для коммерческих продуктов AMD и специфичных приложений, таких как оптимизаторы производительности, мультимедийные проигрыватели, 3D-игры и инструменты для профилирования. Дополнительные возможности ACS, отсутствующие в Weston: Поддержка механизма FreeSync, позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора (VRR - Variable Refresh Rate) для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.

Реализация техники многослойного композитинга (MPO - Multi-Plane Overlay, выполняет сведение нескольких фреймбуферов в одно целое), использующая underlay-композитинг, в котором рабочий стол образует верхний слой над другими слоями (при типовом overlay-композитинге контент отрисовывается поверх нижнего слоя с рабочим столом). Предложенный метод позволяет снизить потребление ресурсов GPU, сделать более простым композитинг и упростить правила смешивания.

Поддержка прямого декодирования мультимедийного контента и поставка собсвтенного видеопроигрывателя ACS Media player, демонстрирующего доступные расширенные возможности для воспроизведения видео. Плеер поддерживает HDR, FreeSync, аппаратное ускорение через VDPAU/VAAPI и прямое обращение к API FFmpeg.

Поддержка расширения протокола Wayland color-management для управления цветом и широкого диапазона цветов (Wide Gamut).

Возможность полноэкранного воспроизведения видео с расширенным динамическим диапазоном яркости на мониторах, поддерживающих HDR (High Dynamic Range). Поддержка преобразования тона (HDR Tone Mapping).

Поддержка конфигураций Multiseat, в которых к имеющимся GPU (например, встроенный GPU и дискретная видеокарта) привязываются свои отдельные устройства ввода, что даёт возможность на одной системе организовать независимые сеансы с выводом на разные экраны.

Незначительная модернизация графического интерфейса Среди ещё не реализованных, но отмеченных в планах возможностей, упоминаются: HDR и управление цветом на уровне отдельных окон; TMZ (Trusted Memory Zone) и режим защиты от перехвата выводимых на экран данных (Secure Display); профили оптимизации для AMDGPU; возможности для отладки и сброса GPU; поддержка виртуализации и модификации для QEMU; графический интерфейс для отладчика UMR (User Mode Register); поддержка MM Audio для видео и игр.



