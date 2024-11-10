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Состояние поддержи Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA

10.11.2024 12:14

Аарон Плaттнер (Aaron Plattner), один из ведущих разработчиков проприетарных драйверов NVIDIA, оценил состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA, и перечислил области в которых связанные с Wayland возможности пока отстают от X11. Информация соответствует ветке драйверов NVIDIA 565, находящейся на стадии бета-тестирования. Отставание связано как с проблемами в самом драйвере NVIDIA, так и с общими ограничениями протокола Wayland и композитных серверов на его основе.

Возможности, которые пока не планируются поддерживать в драйверах NVIDIA на системах с Wayland из-за ограничений протокола Wayland и композитных серверов.

  • Cтереовывод (формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза), используя GLX, EGL и Vulkan.
  • Режим SLI Mosaic, позволяющий объединить несколько GPU в один логический GPU для создания большого виртуального экрана, состоящего из нескольких дисплеев.
  • Конфигуратор nvidia-settings не позволяет добиться идентичного уровня настроек в разных композитных менеджерах, так как на системах с Wayland отсутствует единый механизм конфигурации экранов.

Некоторые функции не удаётся реализовать из-за невозможности обеспечить их одинаковую поддержку в разных композитных серверах Wayland. Но при этом данные возможности могут быть реализованы в приложениях, используя графический API Vulkan и Vulkan-расширение VK_KHR_display ("Vulkan Direct to Display"), позволяющее напрямую работать с экраном, минуя композитный сервер. Через Vulkan может быть обеспечена работа таких возможностей, как стереовывод (VK_KHR_multiview с отрисовкой в несколько вьюпортов), режим Vulkan Explicit SLI (через VK_KHR_device_group), группы фреймбуферов (Swap Group, через VK_NV_present_barrier), блокировки кадров (Frame Lock) и общие блокировки (Genlock).

Возможности, которые уже находятся в разработке или которые планируется добавить в будущих выпусках драйверов NVIDIA:

  • Использование VRR (Variable Refresh Rate) в многомониторных конфигурациях в окружениях с Wayland. Будет добавлено в следующем выпуске драйверов NVIDIA.
  • Выставление по умолчанию параметра "nvidia-drm fbdev=1", что решит проблемы некорректным выводом при использовании одного экрана драйверами nvidia-drm и simpledrm.
  • Выставление по умолчанию параметра "nvidia-drm modeset=1".
  • Поддержка использования в Wayland дисплейного мультиплексора (mux) для автоматического переключения, когда полноэкранное приложение осуществляет вывод через дискретный GPU. Дисплейные мультиплексоры применяются в ноутбуках с двумя GPU (интегрированным и дискретным) для прямого соединения дискретного GPU c встроенным или внешним экраном.
  • Расширенные режимы дисплеев, такие как деформация, смешивание, смещение пикселей и свойства COLOR_ENCODING/COLOR_RANGE.
  • Возможность использования с Xwayland буфера вывода на экран (front-buffer) при двойной буферизации.
  • Поддержка в nvidia-drm (Direct Rendering Manager) механизма Presentation Timing для синхронизации вывода кадров на экран.
  • Поддержка API VDPAU (Video Decode and Presentation) для задействования в окружениях на базе Wayland механизмов аппаратного ускорения для обработки видео в различных форматах и выноса на сторону GPU таких задач, как пост-обработка, слияние (compositing), отображение и декодирование видео.
  • Поддержка в системах на базе Wayland технологии vGPU, позволяющей использовать виртуальные GPU NVIDIA в системах виртуализации для разделение ресурсов физического GPU NVIDIA.

Из недавно реализованных возможностей отмечается библиотека egl-x11, улучшающая поддержку программного интерфейса EGL в DDX-сервере Xwayland, применяемом для организации запуска X11-приложений в окружениях на базе Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: NVIDIA подытожила планы по переводу Linux-драйверов на открытые модули ядра по умолчанию
  3. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 555.58
  5. OpenNews: Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра
  6. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62214-nvidia
Ключевые слова: nvidia, wayland
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:11, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддержка API VDPAU (Video Decode and Presentation) для задействования в окружениях на базе Wayland

    Наконец.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:22, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ни одной причины поддерживать. Вот то что в xwayland работает это хорошо наверно, но для какой-нибудь старой проприетари с vdpau. Лучше всего ускорение через вулкан (и оно единственное работает, кстати). В браузере только vaapi-nvdec, не идеально.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:30, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.11, Аноним (3), 14:34, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 5.13, Аноним (7), 14:40, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.16, Аноним (3), 14:47, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.19, Аноним (7), 14:48, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.17, Аноним (7), 14:47, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.22, Аноним (3), 14:54, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (7), 14:44, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наконец.

    Ага, только готовься пропердолить 100500 конфигов и ожидай падение системы после очередного обновления.

     

  • 1.2, Аноним (-), 14:21, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лучше бы озаботились драйверами для apple m1\m2 которые вот-вот превратятся в пишущие машинки, а линекс для них ещё не до конца готов и откровенно глючит. Пишу это как владелец макбук эир м2.
     
     
  • 2.12, Амомин (?), 14:38, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невидиа должна озаботиться состоянием драйверов проприетарных чипов Аппле?

    Забористая у тебя трава растет.

     
     
  • 3.14, Аноним (7), 14:42, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим должны озаботиться все нормальные люди, а nvidia + linux это скорее маркер идиoтизмa высшей степени.
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:48, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Забористая у тебя трава растет.

    Да ему консультант в магазине впарил макбук на м2... А осознание пришло слишком поздно. Теперь все должны ему всё исправить. Типичный покупатель.

     
     
  • 4.21, Аноним (7), 14:53, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да ему консультант в магазине впарил макбук на м2...

    Paздался вcкyдax с кор 2 дуо от старого 50 лeтнего биомycора)

     
     
  • 5.26, Аноним (26), 15:13, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и купи себе м4 чего ныть что м2 скоро конец поддержки. Зачем тебе поддержка линукс в м2 их надо на переработку сдавать.  
     
  • 2.25, Аноним (-), 15:06, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:26, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Отставание связано... с общими ограничениями протокола Wayland и композитных серверов на его основе.

    А ради чего тогда всё это было?

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 14:29, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически приложения теперь не зависают когда 1 приложение залагало иксы. Уже отличное достижение. Dmabuf и zerocopy опять же, тройная буферизация и explicit sync.
     
     
  • 3.6, Аноним (7), 14:30, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Kлoyн
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:56, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А ради чего тогда всё это было?

    Из RedHat уволился последний программист, понимающий, как работает Х11, а те, кто остались, не в состоянии его выучить и понять.

    X11 технологически лучше по всем показателям, но требует высокой квалификации программистов, что недостижимо при текущем уровне организации производства.

    Программирование -- не единственная область человеческой деятельности, где случилась деградация. Есть, например, архитектура: сравни просто Кёльнский собор и ... да даже любую новостройную церковь в Москве, или, тем более, человейник в 30 этажей. Сходи в Лувр или Эрмитаж и сравни с "музеем современного искусства".

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:31, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неграмотное анонимное быдло интересуется: А почему драйвера в ядре должны поддерживать какой-то юзерспейсный софт? Разве они не должны предоставлять какой-то общий для всех интерфейс, который тот софт использует?
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:49, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иксы более 10 лет как не развиваются по приказу из сами знаете какой корпорации, чтоб вяленому открыть дорогу и не составлять конкуренцию. А вяленый как был не годов так и сейчас не готов для десктопа... Это успех, а считаю!
     
     
  • 2.23, Аноним (7), 14:55, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так линпyкc в принципе никогда и не был готов для десктопа. Ему место подальше от глаз где-то в серверах на задворках всего и вся.
     

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