Состояние поддержи Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA

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|1.1, Аноним (1), 14:11, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Поддержка API VDPAU (Video Decode and Presentation) для задействования в окружениях на базе Wayland
Наконец.
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|2.3, Аноним (3), 14:22, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ни одной причины поддерживать. Вот то что в xwayland работает это хорошо наверно, но для какой-нибудь старой проприетари с vdpau. Лучше всего ускорение через вулкан (и оно единственное работает, кстати). В браузере только vaapi-nvdec, не идеально.
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|2.15, Аноним (7), 14:44, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наконец.
Ага, только готовься пропердолить 100500 конфигов и ожидай падение системы после очередного обновления.
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|1.2, Аноним (-), 14:21, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Лучше бы озаботились драйверами для apple m1\m2 которые вот-вот превратятся в пишущие машинки, а линекс для них ещё не до конца готов и откровенно глючит. Пишу это как владелец макбук эир м2.
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|2.12, Амомин (?), 14:38, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Невидиа должна озаботиться состоянием драйверов проприетарных чипов Аппле?
Забористая у тебя трава растет.
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|3.14, Аноним (7), 14:42, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этим должны озаботиться все нормальные люди, а nvidia + linux это скорее маркер идиoтизмa высшей степени.
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|3.18, Аноним (18), 14:48, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Забористая у тебя трава растет.
Да ему консультант в магазине впарил макбук на м2... А осознание пришло слишком поздно. Теперь все должны ему всё исправить. Типичный покупатель.
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|4.21, Аноним (7), 14:53, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да ему консультант в магазине впарил макбук на м2...
Paздался вcкyдax с кор 2 дуо от старого 50 лeтнего биомycора)
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|5.26, Аноним (26), 15:13, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и купи себе м4 чего ныть что м2 скоро конец поддержки. Зачем тебе поддержка линукс в м2 их надо на переработку сдавать.
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|1.4, Аноним (4), 14:26, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Отставание связано... с общими ограничениями протокола Wayland и композитных серверов на его основе.
А ради чего тогда всё это было?
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|2.5, Аноним (3), 14:29, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Технически приложения теперь не зависают когда 1 приложение залагало иксы. Уже отличное достижение. Dmabuf и zerocopy опять же, тройная буферизация и explicit sync.
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|2.24, Аноним (24), 14:56, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А ради чего тогда всё это было?
Из RedHat уволился последний программист, понимающий, как работает Х11, а те, кто остались, не в состоянии его выучить и понять.
X11 технологически лучше по всем показателям, но требует высокой квалификации программистов, что недостижимо при текущем уровне организации производства.
Программирование -- не единственная область человеческой деятельности, где случилась деградация. Есть, например, архитектура: сравни просто Кёльнский собор и ... да даже любую новостройную церковь в Москве, или, тем более, человейник в 30 этажей. Сходи в Лувр или Эрмитаж и сравни с "музеем современного искусства".
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|1.8, Аноним (8), 14:31, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неграмотное анонимное быдло интересуется: А почему драйвера в ядре должны поддерживать какой-то юзерспейсный софт? Разве они не должны предоставлять какой-то общий для всех интерфейс, который тот софт использует?
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|1.20, Аноним (20), 14:49, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иксы более 10 лет как не развиваются по приказу из сами знаете какой корпорации, чтоб вяленому открыть дорогу и не составлять конкуренцию. А вяленый как был не годов так и сейчас не готов для десктопа... Это успех, а считаю!
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|2.23, Аноним (7), 14:55, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так линпyкc в принципе никогда и не был готов для десктопа. Ему место подальше от глаз где-то в серверах на задворках всего и вся.
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