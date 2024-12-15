Выпуск miracle-wm 0.4, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

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|1.2, Аноним (2), 11:55, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Canonical опубликовал
-- вы находитесь здесь --
Canonical свернул разработку
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|1.4, мяв (?), 11:59, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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было бы интереснее посмотреть на gnome со flatpak в snap'е в новой убунте.
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|2.8, Аноним (2), 12:13, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Людям нужны анимации. Они делают транзишоны интуитивно понятными, по движениям элементов гуя понятно, кто где расположен и кто на ком стоит.
i3 анимации добавлять отказывается, потому что он считает себя полностью завершенным проектом. Там с большим скрипом еле-еле спустя годы вмерджили i3-gaps, который добавлял что-то вроде парочки совершенно незначительных опций.
sway анимации добавлять тоже отказывается, потому что он считает, что он не должен добавлять что-то сверх того, что уже есть в i3. Поэтому sway тоже фактически считает себя завершенным.
Итого: два неплохих WM, которые добровольно отказались развиваться. Поэтому и появляются новые WM.
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|3.12, Аноним (1), 12:23, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Все кто добавляет эти анимации когда контролы от тебя ускакивают и ты попадаешь на другие контролы должны быть найдены и жестоко покараны.
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|4.18, Аноним (2), 12:50, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. К счастью, я такое вижу крайне редко. Может, у тебя есть примерчики такого, м? Желательно в контексте новости и в контексте анимаций-в-WM.
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|5.36, Аноним (1), 15:51, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда загружается любой контент который раздвигает интерфейс. Ты тянешься к кнопке, клик или тап, и не туда потому что интерфейс догрузился поехала анимация и все уехало. Или анимация затупила ты уже почти нажал а тут бац она погрузилась и все поехало хз куда.
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|4.30, Аноним (-), 15:07, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он имел ввиду именно наследников i3 таких как Sway, Swayfx, miracle-wm.
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|3.25, Аноним (25), 13:43, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне в i3 не хватает перетаскивания окон между контейнерами мышкой, и ресайза контейнеров мышкой.
Но не хватает не очень сильно, потому что я не очень много пользуюсь мышкой.
А что за анимаций тебе там не хватает, аноним?
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|3.31, Аноним (-), 15:16, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Людям нужны анимации.
А есть люди, которым она очень не нужна.
>Итого: два неплохих WM, которые добровольно отказались развиваться.
Если разработчики композиторов не хотят добавлять свистоперделоки, это ещё не означает, что их проекты застыли, или они отказались от развития.
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|3.42, Анон1110м (?), 16:33, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Анимацыи и пользователи дистрибутивов Linux плохо совмещаются у меня в голове. Надо признать что заиметь обычных пользователей и устроить маздай не удалось и прекратить заниматься мало кому нужной деятельностью по созданию очередных оконных менеджеров и DE.
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|2.9, Аноним (9), 12:17, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тайлинг настолько понятен и интуитивет, что каждому нужен свой.
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|4.13, Аноним (1), 12:25, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И будет зависит от степени развития ОКР конкретного индивида.
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|3.46, Аноним (46), 17:08, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оконный менеджер есть, но прикладное ПО из гнома не сочетается.
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|2.48, Аноним (48), 17:12, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>очередной тайлинговый оконный менеджер просто необходим
Чуть менее, чем очередной аудиоплейер.
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|1.6, Аноним (11), 12:01, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Много наверно портняжной работы понадобится для сшивания этого дела. Франкинштейн?
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|1.15, Аноним (15), 12:32, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Фанаты тайлинга подскажите существует ли какой-нибудь менеджер с нормальной графической конфигурялкой, чтобы не читать тонны документации не править 100 страничные конфиги ручками.
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|2.17, Аноним (17), 12:46, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В тайлинге нельзя графически конфигурять. Если ты задаёшь такие вопросы, значит тебе тайлинг не нужен.
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|3.63, Аноним (62), 20:14, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В тайлинге нельзя графически конфигурять.
Есть какие-то технические ограничения?
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|2.21, Афроним (?), 13:09, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От мейнейнера зависит чего он вам там настроил по умолчанию. В Убунту и Альт по-моему с этим не плохо обстоят дела.
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|2.22, мяв (?), 13:31, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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гном.
я серьезно.
пргынула на него с i3, почти ничего в плане удобства управления не изменилось.
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|3.24, Афроним (?), 13:38, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я что-то Fluxbpx снова оценил по достоинству. Бгг. Вообще норм и без Вяленного.
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|2.32, Аноним (-), 15:22, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Фанаты тайлинга подскажите существует ли какой-нибудь менеджер с нормальной графической конфигурялкой
Тайлинг нужен тем, кто работает без мышки, с клавиатурой. На тайлинге тебе придётся выучить сочетания клавиш. :) Внезапно!
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|3.37, Аноним (1), 15:54, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая проблема в том же кде работать без мышки? Там точно так же можно ходить по окнам хоть влево хоть вправо. Хоть выровнять все окна хоть сдвинуть. И все можно без мышки. На крайняк перемещай окна на другие рабочие столы и переключатся между ними. Мышиной возни нуль если не хочешь её.
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|2.41, myster (ok), 16:30, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE Plasma
я серьезно
Позволяет точно также закреплять окна по горячим клавишам.
Я сам не фанат тайлинга, но мне нравится окна некоторых программ закреплять в левую или правую половину экрана, что в принципе позволяет делать любое окружение, даже в Windows и macOS, это давным давно реализовано.
А вот четвертинки делать из окон или делать их вытянутыми это абсолютно не конфортно, портится вид любой программы, даже на большом мониторе.
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|3.51, Аноним (51), 17:53, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если зажать шифт то можно сделать такой же тайлинг как тайлинг в кде. Когда два окна меняют размер одновременно. И даже раскладку тайлинга можно редактировать.
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|3.53, Аноним (53), 17:55, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я сам не фанат тайлинга
Тайлинг тайлинг тайлинг везде. Бред какой то. Тайлинг был еще в windows7, когда ты двигаешь окно к краю и оно меняет геометрию.
Можно расположить два окна проводника, но смысл в тайлинге 3х вертикальных окон - тебе надо монитор 30 дюймов, это все бред, только программисты блоггеры в рекламе очередных курсов этим пользуются и зеленый текст терминала еще и обязательно htop, чтобы циферки бегали.
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|2.33, Аноним (-), 15:25, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По моим ощущения тайлинг сейчас входит в моду, и именно те WM которые работают на композиторе Wayland. Так что ты можешь оказаться не тренде.
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|2.45, Аноним (45), 17:06, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тайлинг, раст, аниме тян на обоях, можно уже и бинго составлять
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|1.23, Аноним (23), 13:32, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если Mir сделан лучше, чем wlroots, то у поделки ещё есть будущее, а если нет - то закопать, как и все wlroots-based композиторы.
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|1.26, Аноним (26), 14:08, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами
/0
Мозаичные менеджеры - это просто менеджеры для бедных, которым захотелось зачем-то (NIH-синдром) кастомного менеджера, но кто не осилил композитинг. Никому из пользователей тайлинговый менеджер не нужен - он просто место на экране тратит. Единственное их достоинство - это то, что их проще разрабатывать. Отсюда такое их обилие у доморощенных разрабов - их пишут с образовательными целями, но сами пользуются compizом.
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|2.56, Аноним (53), 18:17, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>доморощенных разрабов
Это понты, не один нормальный разраб кодер не будет называть кого то там junami, senyorami, они просто делают работу.
Ну или скажем тот кто юзает Autocad, он облеплиает себя 15 мониторами?
Это все желание самовыражения, больного самовыражения.
Примерно как моддинг.
Бред.
Ни разу не видел. Люди делают конкретные дела.
Это мода такая.
Html, верстальщик не ставит себе тайлинг?
Копирайтер в Word, не ставит себе тайлинг.
Это другое.
А попробуйте изучить все функции Word, Excel, так чтобы задачу на которую обычный человек потратит 2 часа, тот кто знает смог бы сделать за 2 минуты.
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|1.27, Аноним (27), 14:17, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Запустила i3 в mate, получила полтора десятка окон, слипшихся в ряд на первом десктопе, без единой возможности управлять окнами.
Мне нужно было сперва напрограммировать программистскую программу, чтобы оно работало, а не просто запустить оконный менеджер для замены имеющегося?
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|2.29, fidoman (ok), 14:47, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если писать программистскую программу, что мешает взять обычный оконный менеджер и wmctrl, просто разделив экран на равные части и распихав окна в нужные размеры.
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|3.39, Аноним (1), 15:57, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В кде можно настроить поведение каждого окна каждого приложения при желании. Нет они все равно тайлинг лепят.
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|3.58, Аноним (27), 18:21, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока не изобрели концепцию стандарта набора стека протоколов, в линуксе можно было запускать оконные менеджеры друг за другом по желанию.
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|3.55, Аноним (51), 18:01, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чья разработка закончилась в 2011 году? Там даже в скринкасте гном 2.
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|2.54, Аноним (51), 17:56, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем тебе mc не Нортон. В xdg-open пропиши открывать иксы вперёд гуевого приложения и все. Или баш скриптами пускать иксы и в них гуйню.
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|2.59, Аноним (59), 18:23, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне себе рабочий вариант. Только что ты будешь делать с невозможностью пролистать консоль назад (эту архи нужную возможность выпилили лет 10 назад).
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|1.61, Ezh (??), 19:01, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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После 6 лет админства решился поставить линукс на PC с каким-нибудь тайлингом. Для начала решил попробовать Debian с xfce. Установил, загружаюсь и... Система повисла намертво на этапе логина, даже дописать его не успел. Ладно, думаю, наверное у дебыча ядро старое для моего железа. Берём арч, загружаемся, ставим с мате и... загружаемся на рабочий стол. Правда, радость моя была недолгой - через минуту он тоже намертво завис от передвижений мышки. А что если поставить FreeBSD. Установил с dwm(прикольная штука, как оказалось), загрузился и всё было супер, кроме нерабочей сетевой карты. Короче ну его на фиг такой юзер икспириенс, снёс и поставил обратно винду. Пусть никсы и дальше остаются на серверах, а на PC это попытка заставить трактор быть автобусом.
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