Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11

2.57 , Kerr ( ok ), 11:19, 22/06/2025
XFCE сейчас разрабатывают свой сеанс Wayland. Лет через 30 можно будет пользоваться.

3.87 , 12yoexpert ( ok ), 12:44, 22/06/2025
сильно сомневаюсь, что за 30 успеют

2.85 , Аноним ( 85 ), 12:42, 22/06/2025
> Продолжаю спокойно сидеть на xfce и X11. Спокойно сидеть осталось недолго Вилишь ли, Xfce использует Gtk, который тоже планирует дропнуть Иксы.

3.92 , Kerr ( ok ), 12:59, 22/06/2025
Но это будет в GTK5, разработка которого пока что даже не началась. XFCE сейчас на GTK3. Пока даже не видно их планов переходить на GTK4, хотя бы. Учитывая их темпы разработки, останутся на GTK3 ещё не менее 10 лет. А до их перехода на GKT5 мы не доживём, полагаю.

3.96 , Аноним ( 43 ), 13:14, 22/06/2025
>> Продолжаю спокойно сидеть на xfce и X11.

> Спокойно сидеть осталось недолго Вилишь ли, Xfce использует Gtk, который тоже

Видишь ли, XFCE все еще на GTK3, перехода на GTK4 еще даже в планах нет, а "дроп" будет аж в GTK5 (который, судя по тенденции, будут использовать лишь гнумо-приложения, а там либо редхат^W падишах, либо ишак того-этсамое).