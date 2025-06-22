Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11

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|1.1, Аноним (1), 09:43, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Да мы всегда знали, что смерть KDE в результате паразитоидной активности текущей команды - это неизбежность.
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|2.10, Аноним (-), 09:58, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Да мы всегда знали, что смерть KDE в результате паразитоидной активности
> текущей команды - это неизбежность.
А что вам таким хорошим мешало форкануть и делать как надо в правильном виде, самим?
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|4.18, Аноним (18), 10:08, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Мы практикуем паразитоидную активность, используя чужой труд, и не давая ничего взамен, да? :D
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|3.48, Аноним (48), 11:09, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как с php, да он уже все, ну вот еще пару лут... Угу, ага а 75% инета продолжают на нем успешно работать и выходят новые версии php. Хотя Python он прям ну для всего. Так и с X-сами а теперь глядишь XLibe взлетит, а что, было бы хорошо и интересно.
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|5.74, Аноним (48), 12:05, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А еще было "модно-молодежно", делать на ruby on rails, он прям крут был, а потом куда-то исчез, ни W это напоминает?
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|4.110, Аноним (110), 14:46, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Факт из статьи:
>"В частности, в текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности.
Аноним с опеннета:
>"глядишь XLibe взлетит"
Гляди лучше! Доля рынка не врёт!
Фанатам иксов было куча времени чтобы внедрить 8K HDR 12bit, 520 ГГц... Но нет, это оказались луддиты с амбициями вернуть всех во времена 24 кадра в секунду.
Люди не луддиты! Они не хотят и не будут поддерживать этот никротехнофилизм!
Что вы и видите в новостях, где очередной дистрибутив дропнул иксы
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|2.49, Konqi (ok), 11:12, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>смерть KDE в результате паразитоидной активности текущей команды - это неизбежность
Безусловно. С 1998 года KDE умирает.
Вот такая мучительная смерть.
Агония просто.
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|3.64, нах. (?), 11:40, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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да не волнуйтесь вы так, папаша, это ж шутка! Он мертвеньким родился!
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|2.20, Аноним (22), 10:10, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаете если нажмёте кнопку "Форк x11", то это решит все его проблему? А вот нет!
Даже сами фанаты иксов боятся к прикоснуться палкой, потому что иксы это кусок морально устаревшего забаговоннаго костылями кода!!!
В котором никто не хочет разбираться даже за деньги! За исключением кучки луддитских экстремистов, которые хотят вернуть всех в 24 кадра в секунду.
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|3.26, Аноним (-), 10:26, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Думаете если нажмёте кнопку "Форк x11", то это решит все его проблему? А вот нет!
Судя по недавному взрыву коммитов в x.org, просто форк решил все проблемы с застоем коммитов в иксах. Причём в обоих форках.
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|4.34, Admino (ok), 10:46, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну отлично, осталось подождать ещё годик и посмотреть, что это было.
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|4.62, Аноним (-), 11:34, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Судя по недавному взрыву коммитов в x.org
Ты про реверт фриковских коммитов?
Вообще они должны были это сделать раньше, или вообще не принимать сомнительные вещи.
Зато x.org теперь может всех посылать на форк.
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|4.69, Аноним (69), 11:51, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Взрыв коммитов?
Типа такого github.com/X11Libre/xserver/pull/56 ?
В котором для "Old Linux hacker and kernel maintainer" объясняют чем XOR отличается от POW.
Я уже молчу про то, что в списке коммитов
github.com/X11Libre/xserver/commits/master/
есть код от Olivier Fourdan.
Это человек из Red Hat, но его коммиты по какой-то причине черипикают.
|
|3.50, Аноним (50), 11:13, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Даже сами фанаты иксов боятся к прикоснуться палкой, потому что иксы это кусок морально устаревшего забаговоннаго костылями кода!!
Повторение как мантры чужой фразы говорит лишь о том, что код иксов вы не открывали и не смотрели.
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|4.111, Аноним (110), 14:50, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крайне плохая попытка... Нет - никто даже и палкой не хочет трогать это луддитское подлелье.
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|3.55, безразницы (?), 11:19, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> котором никто не хочет разбираться даже за деньги!
Деньги конечно же никто не платил.
Шапка платила своим за развитие своего.
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|4.65, нах. (?), 11:42, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Здрасьте, как это то есть не платил?
Если не платили бы - было бы то что во "фриковском форке" - сотни исправлений и аж целый новый экстеншн (им вот - внезапно, не платят).
А тут именно платили - тому м-ку "майнтейнеру" который "принимаю только секьюрити фиксы".
Именно за это и платили, чтоб ничего не делал и еще потихоньку вредил.
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|3.56, Аноним (48), 11:19, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Даже сами фанаты иксов боятся к прикоснуться палкой
Ну вот дяденька ткнул, так ткнул, и времени с объявления форка прошло-то не много, а выкатили как бэту.
Но иксам субъективно лучше модулями фишки включать, сенсоры там всякие, удаленное управление и прочее это специфичные вещи. Главное допилить их до надежной работе на десктопе и бантик прилепить. Будет норм.
|
|2.21, Аноним (21), 10:10, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лучше не надо. Именно все эти кеды-гномы довели иксы до такого состояния.
Иксы должны развиваться сами, а кеды и гном должны исчезнуть.
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|3.79, нах. (?), 12:21, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лучше не надо. Именно все эти кеды-гномы довели иксы до такого состояния.
> Иксы должны развиваться сами, а кеды и гном должны исчезнуть.
зачем же так? Пусть идут в вафлянд, их там заждались. Любители "как ввенде" должны получить свою халяву, заслужили.
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|1.3, Аноним (3), 09:53, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почему так форсируется раст как бы ясно. Дабы не будоражить больных фанатиков, опустим детали.
Но что такого в wayland? Даже раст, в принципе то, доказал свою готовность. А тут мнения полярно разделяются. Да и история разработки пробивает уже не первое дно.
Напоминает systemd. Всё через жопу, кривущими руками, непродуманно, но нужно еще вчера и в каждом чайнике.
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|2.9, Аноним (9), 09:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Контроль общего развития основных/ключевых компонентов связанных с Линукс и, как следствие, контроль экосистемы Линукс?
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|3.14, asd (??), 10:03, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каковы перспективы разумного пользователя?
Что линукс, что фрибсд, давно продырявлены насквозь, в каждом аспекте работы, даже не учитывая железо.
Возомжно, я что-то упускаю, и где-то сущесвует дееспособная альтернатива?
Или RSBAC - единственная соломинка?
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|4.16, фыв (??), 10:06, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Понимая теенденции, сбежал с артикса на генту. Быстро осознал, что и здесь, в довесок к фундаментальным неудобствам, доабвляется не только инструментальная непродуманность. Он такой же как и всё остальное.
Одни вопросы, а света в конце тонеля не видно..
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|5.24, фыв (??), 10:22, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нас уничтожают физически, да еще и в it... Апофеоз безвыходности.
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|5.28, Аноним (28), 10:33, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, на твой взгляд, не продумано в генту? Основная функциональность -- это портаж, и ты можешь свободно поменять параметры сборки и выполнить произвольный код на любом из этапов, не вмешиваясь в ебилды. Недостаток в том, что твой дистрибутив сопровождать тебе, однако, гента -- это и не дистрибутив в привычном смысле, это то, что скрывается под термином мета-дистрибутив. Можно примерно всё и без затрат, однако, о работоспособности придётся заботиться самостоятельно и о воспроизводимости можно забыть. Главный недостаток, для того, чтобы убедиться в том, что система в порядке, нужно пересобрать мир 3 раза. Другие системы имеют на этот случай определённый срез пакетной базы, в котором собираются обновления в период поддержки.
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|6.29, фыв (??), 10:35, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем лезть фанатикам? Ты молодец и генту твой золотой и идеальный. Всё?
Ну речь же совершенно об ином..
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|7.31, Аноним (28), 10:38, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зачем лезть фанатикам? Ты молодец и генту твой золотой и идеальный. Всё?
> Ну речь же совершенно об ином..
Я тебя прямо спросил, в чём недостатки на твой взгляд. У меня тоже есть претензии, но альтернатива только LFS.
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|8.32, фвы (?), 10:41, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Нестроенность портаджа Как буд-то его прототип и был запущен в релиз Многие мо... текст свёрнут, показать
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|9.33, фыв (??), 10:45, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
В папке целое дерево файлов Официально можно папкой создавать, а можно файлом ... текст свёрнут, показать
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|10.35, фвф (?), 10:47, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Очевидные фундаментальные корявости этой системы я уж расписывать не буду Чего ... текст свёрнут, показать
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|11.44, фыв (??), 11:02, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Минорщина, т к о сложном вообще страшно говорить - обновление системы Не так м... текст свёрнут, показать
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|9.36, Аноним (28), 10:49, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Накинь немного конкретики, какие ещё ошибки Поставить генту дело на пару мину... текст свёрнут, показать
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|10.39, фыв (??), 10:55, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Неизбежно добавляешь сторонние репозитории и не один При обновлениях, стройная ... текст свёрнут, показать
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|12.51, фыв (??), 11:15, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Артикс делал своё дело - безпроблемный арч без системд Ломался лишь от сломан... текст свёрнут, показать
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|8.37, фыв (??), 10:50, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Об LFS я уже задумывался Перспектива поддержки и добавления софта как я часть ... текст свёрнут, показать
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|9.53, Аноним (28), 11:16, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Рхел твой очевидный выбор Но ты всё правильно понял, либо ты сопровождаешь всё ... текст свёрнут, показать
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|5.116, Ellnire (?), 16:05, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не по желанию, а по правилам русского языка. Линукс не является:
- иностранным словом, оканчивающимся на гласный, отличный от безударного "а",
- иностранным словом женского рода, оканчивающимся на согласный,
- фамилией на -о, -их/-ых,
- аббревиатурой,
и посему склоняется
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|3.43, Аноним (43), 10:59, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования..."
> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62725
А теперь смотрим, когда завезли шестые кеды в дебиан или бубунту-кубунту и думаем, нет ли какой-то корреляции между любителями накатить и потестить грабли^W сразу "самое свежее" и пользователями вяленого.
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|2.82, iPony128052 (?), 12:36, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 97% Пользователей X11 не активировали телеметрию
Большинству всё равно. Они особо разницы не заметят.
А так в той же Ubuntu LTS стоит KDE 5 с иксами.
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|2.83, Аноним (-), 12:38, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> не активировали телеметрию
сами виноваты (с)
Не думаю что в КДЕ есть штатные телепаты, так что "выключаешь телеметрию - будь готов что про твое существование забудут".
Все честно.
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|1.5, Аноним (5), 09:54, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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у меня в Арче после обновления на 6.4 в sddm пропала опция захода с X11. Втихаря удаляют уже.
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|3.67, Анониматор (?), 11:49, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чем новость противоречит сказанному выше? Х11 удаляется автоматически и это факт.
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|4.95, нейм (?), 13:13, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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видимо тому, что "удаляют по тихому" - оповещение было, но кое кто его прошляпил
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|2.115, Аноним (115), 15:25, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Втихаря" было бы, если б незаметно. Но когда при запуске иксов отваливается композитор - это вообще не "втихаря"!
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|1.6, Валерий (??), 09:55, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Все хорошее рано или поздно кончается. В данном случае скучать не будем. У ребят была тыща лет на создание X12, но товарищи решили стагнировать и чего-то ждать. Как обычный пользователь, в современной Kubuntu я в 2 клика настраиваю любые многомониторные конфигурации благодаря Wayland. В иксах я на это тратил по несколько дней, и так и не смог ничего настроить. Видимо, по этой причине и зaкaпывают иксы. Создатели иксов болт ложили на потребности современных пользователей.
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|2.99, tty2 (?), 13:35, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем Х12, если есть плагины и расширения? Так же как в вяленом? Да потому что реализация очень сложная получилась, да ещё и сетевая прозрачность, которая, по нынешним стандартам, должна быть с поддержкой OpenGL а всунуть не получается. На этом и приехали. А вяленый сколько не пили - все равно сыро будет, т.к. стандарт не является полноценной заменой иксам.
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|1.7, Аноним (22), 09:56, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это нужно было давно сделать!
И да, если нажать кнопку "Форк x11" - это не решит его фундаментальных проблем!
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|2.40, Омнонном (?), 10:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Смешная у вас методичка.
В одном тредике по ней разные камменты пишете.
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|1.8, Аноним (-), 09:57, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольно выглядит в пару к соседней новости.
- Мы зарелизили отличную лошадь.
- А мы - шикарный гроб для вашей дохлой лошади!
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|2.17, Аноним (1), 10:07, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Следовало бы уточнить, что дохлая лошадь тут - X11, потому что ресурсов меньше жрёт - следовательно вендоры железа на него ни копейки не дадут.
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|3.66, нах. (?), 11:45, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эммм... нвидии только это не говори.
(там "проблема" в том что разработкой руководит чувак из этих вот... которым тоже хороший код интереснее чем дрянной)
Они пока, к счастью, не догадались. Тем более что их и так кормят неплохо.
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|3.68, pic (??), 11:49, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IBM уже фактически индийская компания, до красношляп тоже доберутся с увольнениями.
Дешевле индийцев только ИИ (т.е. нейронки, ИИ ещё ни у кого нет), но это далекое будущее, если Пакистан (там ещё дешевле) к тому времени не американцы не подожгут.
|
|1.19, Аноним (19), 10:09, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Продолжаю спокойно сидеть на xfce и X11.
Перейду на вейланд и другое DE, если совсем не останется другого выхода. Не думаю, что в ближайшие лет пять это произойдёт.
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|2.57, Kerr (ok), 11:19, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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XFCE сейчас разрабатывают свой сеанс Wayland. Лет через 30 можно будет пользоваться.
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|2.85, Аноним (85), 12:42, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Продолжаю спокойно сидеть на xfce и X11.
Спокойно сидеть осталось недолго Вилишь ли, Xfce использует Gtk, который тоже планирует дропнуть Иксы.
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|3.92, Kerr (ok), 12:59, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но это будет в GTK5, разработка которого пока что даже не началась. XFCE сейчас на GTK3. Пока даже не видно их планов переходить на GTK4, хотя бы. Учитывая их темпы разработки, останутся на GTK3 ещё не менее 10 лет. А до их перехода на GKT5 мы не доживём, полагаю.
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|3.96, Аноним (43), 13:14, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Продолжаю спокойно сидеть на xfce и X11.
> Спокойно сидеть осталось недолго Вилишь ли, Xfce использует Gtk, который тоже
> планирует дропнуть Иксы.
Видишь ли, XFCE все еще на GTK3, перехода на GTK4 еще даже в планах нет, а "дроп" будет аж в GTK5 (который, судя по тенденции, будут использовать лишь гнумо-приложения, а там либо редхат^W падишах, либо ишак того-этсамое).
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|1.23, ОнанВарвар (?), 10:17, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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К сожалению стабильность КДЕ после перехода на вяленый оставляет желать лучшего. Пришлось прекратить использование KDE.
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|1.25, Слободенко (?), 10:22, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Переходите на X11Libre. Слава богу пока что хотя бы Cinnamon и Xfce не переходят на Wayland. Cinnamon это тот же KDE, только на GTK, так что есть куда бежать.
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|2.54, Konqi (ok), 11:16, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Cinnamon и Xfce не переходят на Wayland
Корицу в планах с 2026 на Wayland.
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|1.27, Аноним (27), 10:26, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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На X11 даже сами авторы забили, X11Libre программируют луддиты которые вообще не слышали про много-мониторнность, 8К HDR 12 бит, в 540 Гц.
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|1.46, Аноним (50), 11:07, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подведём итог: "В текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности."
"В текущем виде Wayland не может удовлетворить современные потребности, касающиеся ограничения в сохранении и восстановлении позиции окон Wayland-приложений, недоработки в поддержке графических планшетов, невозможность использования глобального меню в приложениях, не на базе Qt.
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|2.71, Аноним (69), 11:58, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В текущем виде Wayland не может удовлетворить современные потребности....
Далее перечисляются требования, которых нет в 90% программ и остались в огрызках сделанных по заветам 90х)
Но вас никто не заставляет пользоваться новым КДЕ. Или новым гномом.
Можете сидеть на TDE, i3 или даже мотифе.
У нас ведь свобода!
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|3.73, Аноним (50), 12:04, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В каком тут месте 90 года?
В этом "восстановлении позиции окон Wayland-приложений"
или в этом? "недоработки в поддержке графических планшетов"
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|3.114, _kp (ok), 15:23, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ТDE очень хрош на мелких экранчиках, где кнопиши на уместны, легко настроить что бы все влазило, для всяких встраиваемых поделок ниша у него есть.
А на десктопе, да с современыыми требованию к железу и видеокартам, приоритет в стабильной работе и функциях.
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|1.47, zeecape (ok), 11:08, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С их стороны этот шаг логичен: X11 уже и вправду технически мёртв, - но вот на XLibre ещё есть надежда, пусть и крошечная
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|1.63, pic (??), 11:37, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Подобный спад объясняется выходом платформы SteamOS 3.7, в которой осуществлён переход на KDE Plasma 6 с сеансом X11 по умолчанию
Valve отказались от собственного wayland-сервера gamescope?
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|2.76, Kerr (ok), 12:16, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. В качестве сеанса рабочего стола используется KDE Plasma X11. В сеансе Steam Big Picture используется Gamescope в режиме X11. Gamescope может переключаться между режимами X11 и Wayland. Но Steam пока может только X11, поэтому пока так.
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|1.77, Аноним (77), 12:16, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот лично мне подход KDE нравится.
1. Они разделили kwin на x11 и wayland. Это лучше чем убирать функционал из общей базы, где будет волевое решение - а потом не вернут.
2. Они ориентируются на полный паритет функционала. А если его не будет? То получается можно и сохранить x11.
3. Соответственно тут возможна поддержка "по факту", вполне по духу сообщества.
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|1.80, penetrator (?), 12:22, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Walyand будет содержать все ранее доступные возможности и даже самые требовательные пользователи X11 не должны заметить потери функциональности.
А это возможно?
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|2.84, Аноним (28), 12:40, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В иксах есть определённая обскурная функциональность, но знали о ней только истинные ценители. Всегда можно получить что-нибудь подобное хаком с LD_PRELOAD. Косяки с позиционированием напрягают с первых дней вейланда, это какая-то дичь просто, почему до сих пор не решено?
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|2.86, Аноним (86), 12:43, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Здесь скорее другой вопрос: а это нужно? Пусть работают через XWayland.
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|2.91, Аноним (-), 12:58, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у корпорастов припекает после форка исков, форсят их саботаж
И подсыпают "идиотин" в бухлишко Энрико?
Ну чтобы он POW от HOR отличить не мог?
Хотя Энрике как-то не зашкварно тащить чери-пикки чуваков из редхата в свою свободную поделку.
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|2.108, Аноним (-), 14:14, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у корпорастов припекает после форка исков, форсят их саботаж
Зачем им что-то саботировать, если этот шиз сам отлично справляется?
Меня больше впечатляют восторженные визги про то, что они поставили x11Libre и ОНО РАБОТАЕТ!
Ну как бы да... это же еще практически ванильный иксорг. Типа вы радуетесь что за две недели еще не сломали? Посмотрим что будет через пару месяцев.
Ну и самые последние дрова УЖЕ не совместимы с новым ABI.
forums.developer.nvidia.com/t/support-for-xlibre/336200
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|1.93, Аноним (93), 13:05, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> такие как ограничения в сохранении и восстановлении позиции окон Wayland-приложений
За 17 лет так и не смогли преодолеть эти ограничения, но уже планы по прекращении поддержки х11.
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|2.102, tty2 (?), 13:48, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они за свободу, за истинную свободу! За свободу от здорового смысла!
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|1.94, Аноним (94), 13:08, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>"в текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности."
Об этом очень давно говорят.
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|1.109, name (??), 14:28, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Экспертам с opennet не нужны все эти модные нововведния wayland, им нужна поддержка устаревших блобов нвидии.
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|1.113, Аноним (113), 15:02, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Время прекращения поддержки сеанса X11 зависит от того, как быстро разработчики смогут решить проблемы, специфичные для сеанса на базе Wayland
Вяленый всё ещё не готов?!
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