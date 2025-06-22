Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Контроль общего развития основных/ключевых компонентов связанных с Линукс и, как следствие, контроль экосистемы Линукс?

3.14 , asd ( ?? ), 10:03, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каковы перспективы разумного пользователя?

Что линукс, что фрибсд, давно продырявлены насквозь, в каждом аспекте работы, даже не учитывая железо.

Возомжно, я что-то упускаю, и где-то сущесвует дееспособная альтернатива?

Или RSBAC - единственная соломинка?

4.16 , фыв ( ?? ), 10:06, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Понимая теенденции, сбежал с артикса на генту. Быстро осознал, что и здесь, в довесок к фундаментальным неудобствам, доабвляется не только инструментальная непродуманность. Он такой же как и всё остальное.

Одни вопросы, а света в конце тонеля не видно..

5.24 , фыв ( ?? ), 10:22, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нас уничтожают физически, да еще и в it... Апофеоз безвыходности.

5.28 , Аноним ( 28 ), 10:33, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что, на твой взгляд, не продумано в генту? Основная функциональность -- это портаж, и ты можешь свободно поменять параметры сборки и выполнить произвольный код на любом из этапов, не вмешиваясь в ебилды. Недостаток в том, что твой дистрибутив сопровождать тебе, однако, гента -- это и не дистрибутив в привычном смысле, это то, что скрывается под термином мета-дистрибутив. Можно примерно всё и без затрат, однако, о работоспособности придётся заботиться самостоятельно и о воспроизводимости можно забыть. Главный недостаток, для того, чтобы убедиться в том, что система в порядке, нужно пересобрать мир 3 раза. Другие системы имеют на этот случай определённый срез пакетной базы, в котором собираются обновления в период поддержки.

6.29 , фыв ( ?? ), 10:35, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Зачем лезть фанатикам? Ты молодец и генту твой золотой и идеальный. Всё?

Ну речь же совершенно об ином..

7.30 , фыв ( ?? ), 10:37, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И вы сегодня все такие. Без разума.

7.31 , Аноним ( 28 ), 10:38, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Зачем лезть фанатикам? Ты молодец и генту твой золотой и идеальный. Всё?

> Ну речь же совершенно об ином.. Я тебя прямо спросил, в чём недостатки на твой взгляд. У меня тоже есть претензии, но альтернатива только LFS.

8.32 , фвы ( ? ), 10:41, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Нестроенность портаджа Как буд-то его прототип и был запущен в релиз Многие мо... 9.33 , фыв ( ?? ), 10:45, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать В папке целое дерево файлов Официально можно папкой создавать, а можно файлом ... 10.35 , фвф ( ? ), 10:47, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Очевидные фундаментальные корявости этой системы я уж расписывать не буду Чего ... 10.42 , Аноним ( 28 ), 10:58, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У каждого свои пожелания, но это минорщина Наверное, пока не нужно было собират... 11.44 , фыв ( ?? ), 11:02, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Минорщина, т к о сложном вообще страшно говорить - обновление системы Не так м... 12.60 , Аноним ( 28 ), 11:25, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это потому, что при установке просчитываются все зависимости, и для 1 пакета с н... 9.36 , Аноним ( 28 ), 10:49, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Накинь немного конкретики, какие ещё ошибки Поставить генту дело на пару мину... 10.39 , фыв ( ?? ), 10:55, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Неизбежно добавляешь сторонние репозитории и не один При обновлениях, стройная ... 11.45 , Аноним ( 28 ), 11:05, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если использовать официальные оверлеи вроде кдеешного, они были отмечены зелёно... 12.51 , фыв ( ?? ), 11:15, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Артикс делал своё дело - безпроблемный арч без системд Ломался лишь от сломан... 13.98 , Аноним ( 98 ), 13:29, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Просто маскируешь все пакеты из конкретного оверлея, и де-маскируешь нужные... 8.37 , фыв ( ?? ), 10:50, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Об LFS я уже задумывался Перспектива поддержки и добавления софта как я часть ... 9.53 , Аноним ( 28 ), 11:16, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Рхел твой очевидный выбор Но ты всё правильно понял, либо ты сопровождаешь всё ... 10.58 , фыв ( ?? ), 11:20, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Рхел - не дай бог И спасибо за напутствие ... 3.90 , Ellnire ( ? ), 12:52, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линукс склоняется

4.107 , Аноним ( 9 ), 13:58, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – По желанию

5.116 , Ellnire ( ? ), 16:05, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не по желанию, а по правилам русского языка. Линукс не является: - иностранным словом, оканчивающимся на гласный, отличный от безударного "а",

- иностранным словом женского рода, оканчивающимся на согласный,

- фамилией на -о, -их/-ых,

- аббревиатурой, и посему склоняется

