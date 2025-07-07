Доступен Wayland 1.24

|
|1.1, Онаним443 (?), 09:31, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Ну вот, скоро уже xfce и mate на wayland перейдут, а маргиналы так и будут сопротивляться ))
|
|
|
|
|
|3.41, IMBird (ok), 10:46, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
|
Оно уже нашпиговано костылями похлеще иксов. На ум приходит XMPP с кучей расширений разного уровня поддержки.
Как скоро вяленд объявят устаревшим и требующим переписывания?
UPD.: краем глаза поглядываю на XLibre, работа идёт. Если не брать периодических шизиков с типовым «а вот вы говорите что вы против политики, но почему-то ещё и против DEI, ДА КАК ВЫ МОЖЕТЕ ВЫ ЧО ТРАМПИСТЫ-ФАШИСТЫ-КОММУНИСТЫ-САТАНИСТЫ», то в целом люди обсуждают и шлют пулл-реквесты.
|
|
|
|4.44, Аноним (-), 11:05, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Оно уже нашпиговано костылями похлеще иксов.
Неужели они пробили горячие клавиши прямо в код, как сделано в копроиксах?
Если нет, то у них есть куда "развиваться"))
> краем глаза поглядываю на XLibre, работа идёт.
идет куда))? даже федоровцы отказались от идеи взять поделку к себе
> Если не брать периодических шизиков
так XLibre это и есть фрики-шизики, но это пол беды
а то что главный не понимает отличие pow от xor, это гораздо хуже
|
|
|
|5.96, Аноним (96), 12:34, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кроме поу и ксор, за ним других грехов нет? Неплохой результат на 1600 коммитов.
|
|
|
|6.106, Аноним (-), 12:50, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Коммиты которые тупо переставляют код туда-сюда (зато 1600 коммитов!!11).
https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/merge_requests/1599#note_2789348
Коммиты которые вообще не проверялись и ломают xrandr... минимум два раза
gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/1760
gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/1797#note_2799382
(тут аффтор еще и обезьянничает, типа зачем проверять)
Думаю этого достаточно.
"поу и ксор" это скорее вишенка на торте который выдал наш old linux какер.
|
|
|
|7.151, Аноним (151), 14:29, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если откроешь и почитаешь issue, то там жалуются на то, что ломается ABI сервера. ABI сервера виден только коду, который непосредственно линкуется с сервером при билде или динамически подгружается сервером через dlopen, типа модулей libinput, modesetting и тому подобное. Энрико проблему написал - все используют master бранч, который дистрибутивы собирают и используют просто потому что Xorg ментейнеры не делают major релизов, "а то ABI сломается, ууу".
|
|2.80, Аноним (80), 12:14, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для десктопа - многовато в линуксе проблем. После линукса, винда уже не кажется настолько глючной поделкой. Видимо, у окон - лишь одна достойная альтернатива. Это OS X... линукс так и останется игрушкой.
|
|
|
|3.98, IMBird (ok), 12:35, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Сейчас всё куда-то катится. Выглядит так, будто синхронно загоняют пользователей в облака, чтобы всё было по подписке и у /*тащмаёра*/ уважаемого дяди на сервере.
Иначе объяснить такую лютую деградацию десктопов сложно. Хотя, если исходить из догмы про доминирование явной лажи над тайной ложей, то можно предположить совокупную работу финских манагеров и индийских кодеров, приправленную гражданами из восточной Европы на подтанцовке да каким надо руководством. Эти всё испортят, тут и стараться особо не нужно.
|
|
|
|4.110, Аноним (110), 13:01, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> чтобы всё было по подписке
Так и будет, винда уже готова к этому.
|
|4.115, Аноним (80), 13:10, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Есть предпосылки, но зафорсить - вряд ли получится. В винде - хомяки вполне могут восстать и отстоять позицию, а вот в линуксе... самодуры решают все. То иксы они выпиливают, то btrfs готова для десктопа даже тогда, когда теряет данные... о фрагментации - даже говорить не стану. Поднадоело мне все это... принял решение о возврате на винду.
|
|
|
|5.127, IMBird (ok), 13:37, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Восставать можно сколько угодно, но если любимая игра или ретушёр будут доступны только в облаке по подписке — то хоть обрыдайся, либо покупаешь, либо нет. Платят люди за абобовскую подписку, например. Или за тот же стим, где у тебя могут удалить купленную игру.
В условиях, когда видеокарты по цене подползают к автомобилю, какие-нибудь н-цать баксов в месяц за возможность гонять кукурузис (или что там сейчас в топе) с рейтрейсингом для многих уже стало нормой. Плюс генеративные всякие штуки подтянули, можно вообще бедный поток гнать и по месту дорисовывать — уж NPU-блок теперь хотят всем впаивать, не удивлюсь если для следующих винды и макоси станет обязаловкой, как TPM.
Из адекватов останутся только китайцы со своей гармонией, наши же привычно побегут переклеивать шильдики и делать своё облако по образу и подобию у Ростелекома или мтс (простите), например, и лично Нагиев (дважды простите) будет объяснять, как круто иметь подписку на удалённый рабочий стол (а лаунчером может быть хоть астра, хоть мандрива — shit'горин с cum'миссаровым вполне могут на почве совместной темы даже засосаться). Где-то будет грустный Касперский, но так и останется решением для спецсистем.
|
|
|
|6.137, Аноним (110), 14:08, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Где-то будет грустный Касперский, но так и останется решением для спецсистем.
Да он давно уже переквалифицировался в написание софта для второго главного управления :)
|
|6.138, Аноним (80), 14:10, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В этом все и дело. Обыватель станет голосовать рублем, а мелкомягкие прогнуться - куда им деваться? Мир, где все решают деньги - стабилен и предсказуем.
|
|5.158, Аноним (158), 14:45, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Люто согласен Линукс скатился в сплошную социальную драму, цирк с выпиливанием ... большой текст свёрнут, показать
|
|4.124, Аноним (124), 13:30, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "Иначе объяснить такую лютую деградацию десктопов сложно. "
Какая деградация? С Windows всё впорядке, с MacOS тоже.
Скоро близится 8К, а линукс даже к HDR не готов!
А Linux так и не смог освоить установку приложений в пару кликов - есть только репозитории с очень сомнительным ПО от всяких Васян.
|
|
|
|5.133, Аноним (-), 13:44, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Какая деградация? С Windows всё впорядке, с MacOS тоже.
> Скоро близится 8К, а линукс даже к HDR не готов!
Десктопный линукс по большей части используют нищуки.
(ну самое социальное дно использует всякие генты, соляки, илюмос и прочий шлак).
Тут Скаллнет ныл что HDR моники слишком дорогие, целых баксов 500!
> А Linux так и не смог освоить установку приложений в пару кликов - есть только репозитории с очень сомнительным ПО от всяких Васян.
Таков путь.
Они не доверяют корпорациям, зато доверяют васянам.
Библиотека ХЗ - отличный тому пример.
|
|5.153, Аноним (151), 14:35, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
HDR под иксами был готов с самого начала - каждый монитор имеет всю необходимую информацию для приложения, чтобы оно брало и начинало рисовать в монитор нужными пикселями. У вас есть пример хоть одной игры под виндой, которая НА САМОМ ДЕЛЕ использует HDR? Вы же понимаете, что пиксели должны быть HDR потому что приложение знает, что оно хочет их HDR, а не потому что композитор эффект накинул?
С 8к такая же история - иксы поддерживали это с самого начала. Вопрос в том, а хоть одну игру хотя бы в 4к вы нативно запускаете под виндой? Или всё таки фпс соу соу и приходится говорить карточке "пж, рисуй 1080p окно и растяни его на 4к"?
|
|4.126, Аноним (126), 13:37, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользователям не нужны компьютеры, пользователям достаточно терминалов, главное чтобы канал связи был хороший. Мне это было очевидно ещё в году 2010-м.
|
|
|
|5.136, Жиропердястик (?), 14:02, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это было очевидно еще до твоего рождения. Где-то в году 1965, когда к большим компам появился терминальный доступ.
|
|5.160, Аноним (160), 14:48, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пользователям не нужны компьютеры, пользователям достаточно терминалов
Я даже больше скажу: и сами пользователи не нужны. Достаточно золотого миллиарда (а ещё лучше миллиона) и обслуги из роботов. Компьютеры, деньги - ничего этого не нужно. Всё тлен и суета.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 09:54, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Протокол был готов ещё лет 15 назад. Сейчас разрабы скорее всеми правдами и неправдами сдерживают его доработку обычными пользователями.
|
|
|
|3.24, Xo (?), 10:09, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На то он и опенсорс, что переходят на вяленый тогда когда захотят.
|
|3.84, Аноним (84), 12:18, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> проект Frog для ускорения продвижения новых протоколов Wayland.
удачи с реализациями всех этих хотелок!
|
|2.91, Аноним (84), 12:28, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Странно, в этот раз не стали публиковать список unstable... Видать, ничего из того списка так и не сделали.
|
|1.3, Alladin (?), 09:33, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
"реализовано новое состояние "repeated", позволяющее композитным серверам обрабатывать повторные нажатия при удерживании клавиш как отдельные состояния, а не просто как поток повторных событий нажатия, что может быть полезным для организации работы с удалённым рабочим столом"
представляете, а этого не было.. точно убицца иксов)
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:40, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
То, что убийца иксов -- уже свершившийся факт, статистика не даст соврать: пользователей вяленого теперь больше, и тренд не останавливается. А вот по поводу того, что такого события раньше не было, но у всех всё работает на практике, значит не особо-то он был и нужон. Видишь ли, братишка, в вяленом пересматривают вообще все подряд, руководствуясь бритвой оккама. Крайне полезно этим время от времени заниматься, чтобы ликвидировать атавизмы. Например, был ликвидирован такой атавизм, как "позволять калькулятору кейлоггерить пароль, который вводишь в абсолютно другой программе -- эмуляторе терминала, в который только что впечатал sudo и вот-вот начнешь набирать пароль". Или ты считаешь, что этот атавизм надо тоже вернуть?
|
|
|
|3.11, Аноним (15), 09:48, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Я тебя удивлю, но если у тебя в сессии пользователя запущена левая программа, то логировать ввод ей уже не обязательно. Достаточно подменить sudo в .profile.
|
|
|
|4.21, Аноним (7), 10:08, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
-- Закрывайте дверь перед уходом, чтоб воры не пробрались.
-- А зачем? Ведь в квартиру можно не только через дверь пробираться.
Вяленый -- лишь один из множества компонентов изоляции. Есть и другие: mount namespaces для файлов, network namespaces для сети, флатпак для того, чтобы все это было дружелюбно пользователю (ему ничего и настраивать не нужно). Факт в том, что если ты используешь всё вышеперечисленное, но вместо вяленого у тебя иксы, то считай, что в твоей квартире металлические окна, стены... А двери нет. Отсутствует. Полностью. Целиком.
|
|
|
|5.86, Аноним (84), 12:21, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ничего и настраивать не нужно
А потом вскрывается, что изготовители шлакпаков ничего и не настраивали, и их поделие дырявей офтопика.
|
|
|
|6.113, Аноним (-), 13:05, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А потом вскрывается, что изготовители шлакпаков ничего и не настраивали, и их
> поделие дырявей офтопика.
А к вейланду какие претензии?
Они механизм предоставили - предоставили. "Что тебе еще нужно, @?"
То что им не пользуются это проблемы изготовителей. Ты тоже можешь замок повесить, а сосед его просто не будет закрывать.
|
|
|
|7.141, Аноним (141), 14:18, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Получается, протокол вяленого не для безопасности что ли делался? Вот это переобувание в воздухе.
|
|3.18, iPony128052 (?), 10:02, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То, что убийца иксов -- уже свершившийся факт, статистика не даст соврать:
> пользователей вяленого теперь больше, и тренд не останавливается.
Пока нет.
И дефолтный линукс ака Ubuntu LTS c Nvidia на иксах, и с KDE на иксах.
Через годик перевалит, как дефолтом сделают.
|
|
|
|4.53, Аноним (-), 11:21, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ubuntu LTS c Nvidia
Инвидияфанов не так много на лине, чтобы они были значимые. Любители проприетарщины от хуанга должны страдать - вот недавно на лоре писали, что они не будут поддерживать старые карты в вяленом. Будет офигенная ситуация - на иксы забьют, а вейланд не завезут))
А для остальных - вейланд уже дефолт.
|
|
|
|5.88, iPony128052 (?), 12:25, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Инвидияфанов не так много на лине, чтобы они были значимые.
Порядка трети пользователей - это немало.
|
|
|
|6.100, Аноним (-), 12:39, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Порядка трети пользователей - это немало.
А можно источник статистики?
Потому что настолько больших чисел не видел.
|
|5.90, Аноним (80), 12:28, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Типичные фантазии местных экспертов. А впрочем, чему удивляться?
|
|5.125, iPony128052 (?), 13:34, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не будут поддерживать старые карты в вяленом. Будет офигенная ситуация - на иксы забьют, а вейланд не завезут
А так десятилетние карты остаются без поддержки.
Возможно с корявым Wayland.
Посмотрел цену RTX 5050 - 30 тысяч рублей (сам понимаешь где, тоесть так-т оеё цена и ниже).
Раз в десять лет можно столько заплатить на апдейт.
|
|
|
|
|
|7.159, iPony128052 (?), 14:46, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Карту с 8 ГБ не имеет смысла брать
Мало, много?
Вас, максималистов трудно понять.
Одни на Pentium 4, другим в 4K не пиянет игры.
|
|2.22, anonus (?), 10:09, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
Ахахахах, а думаешь в иксах это есть Этого никогда и не было в иксах, если хоте... большой текст свёрнут, показать
|
|1.4, Аноним (4), 09:34, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Интерфейс wl_fixes? Ещё не сделали толком ничего, уже костыли стали пихать. Верной дорогой идут.
|
|
|
|2.42, Аноним (42), 10:50, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты не понимаешь. Иксы - это легаси с костылями. А Вайленд - это не легаси. Но тоже с костылями. Но не легаси - это главное!
|
|
|
|3.61, Alladin (?), 11:34, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты не понимаешь.. в вайленде нет тиринга, ну просто нету.. новое апи, новый компиль, новые практики написания кода.. а то, что спустя столько лет он научился отключать ВЕРТИКАЛЬНУЮ синхронизацию это ниочем не говорит))
|
|1.5, Аноним (2), 09:37, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Я не понимаю из-за чего на лоре и здесь так отчаянно сражаются за иксы. Ну г0вно мамонта же. Как в 2025 году можно обойтись без HiDPI и HDR?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.65, Аноним (65), 11:40, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользователи бесплатного Фотошопа назовут вам море альтернатив ;)
|
|4.128, egan (?), 13:38, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Будет. Я использую KiСad - раньше он через xwayland работал, сейчас вроде как использует wayland напрямую. Как и раньше особых проблем с его использованием у меня нет.
|
|3.19, HotR (?), 10:02, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Им просто лень пальцем двинуть, этож надо чего то делать, легче забить и оставить как есть.
|
|
|
|4.57, Аноним (65), 11:26, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ага, ну да, пилить САПР - это же второстепенно, по сравнению с подпиливанием пом модный Вяленд.
|
|
|
|5.114, Аноним (-), 13:08, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ага, ну да, пилить САПР - это же второстепенно, по сравнению с
> подпиливанием пом модный Вяленд.
Когда им нужно адаптировать свой САПР для макоси или винды - они бегут, аж дым из зада.
А когда раз в 30 лет для линя - то начинают ныть про "неприоритетная аудитория".
Значит они идут нафиг с такими подходами.
|
|2.9, Аноним (7), 09:45, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Подавляющее большинство любителей иксов про иксы знают только его название -- "иксы". Этим "иксам" угрожает другое название -- "вяленый". С их точки зрения, раньше "иксы" "работали", а сейчас ему "угрожают". Вот и включается инстинкт справедливости. То, что иксы нихрена не работали, и то, что они обросли трехэтажными костылями, они тупо не в курсе. Хотя казалось бы, эти же самые лоровцы и прочие персонажи сами лично в 2000-ых правили ксорг.конф, пытаясь эти самые иксы хоть как-то завести.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 09:51, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> эти же самые лоровцы и прочие персонажи сами лично в 2000-ых правили ксорг.конф, пытаясь эти самые иксы хоть как-то завести
Так в том и суть пингвиньего пути: нет цели, только страдания. Ну как же так, без инициации, низведения и курощения неофитов, а? Обидно, понимаешь.
Утиный ресентмент, короче.
|
|3.16, iPony128052 (?), 09:54, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> сами лично в 2000-ых правили ксорг.конф, пытаясь эти самые иксы хоть как-то завести.
Для меня одно из первых знакомств было чтение манов по иксам, гдя я увидел строчку "Nobody wants to say how this works. Maybe nobody knows ... ".
И тут у меня все воздушные замки разрушились. До этого думал, что пишется друидамии и высшей степени профессионально: "Это Redhat, крутые хакеры в красных шляпах!".
|
|3.32, Аноним (42), 10:32, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> То, что иксы нихрена не работали, и то, что они обросли трехэтажными костылями, они тупо не в курсе
Очень иронично это писать в новости о wl_fixes.
|
|
|
|4.56, Аноним (-), 11:26, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
С чего вдруг?
Чуваки даже сделали протокод для фиксов.
А в Х11 такой есть? Нету) Там фиксы не были запланированы.
ps от того что в вейланде добавили wl_fixes, хорг не перестал быть куском овна, как бы ты не пыжился))
|
|
|
|5.103, Аноним (96), 12:45, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А можно было сделать так чтобы никакие фиксы не были нужны? Хоть раз нормально спроектировать без костылей? Учесть всё сразу при том, что пример уже был перед глазами?
|
|2.14, Аноним (13), 09:53, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А, ну и да:
> X11 proponents will say X11 can do things… but really, it can’t. You can hack things up in X11, and make a limited demonstration that appears to do what you want, by taking screenshots of circles with a ruler… but if you try doing this for real with real apps on a real desktop, it simply doesn’t work well, and never will.
>
> Honestly, I feel that X11 proponents just keep trying as hard as they can to grasp at straws and make X11 look good and sweep all of its problems under the rug.
>
> I don’t think any of these X11 proponents are arguing in good faith any more, and it’s getting really tiring.
https://lobste.rs/c/0gmxj2
|
|
|
|3.36, Аноним (42), 10:38, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> The entire X11 monitor layout and window coordinate system does not support this concept. To X11, all monitors have the same DPI and monitors are laid out in a plane with their dimensions in pixels, not physical domensions
Эммм... Ну, как бы это везде так работатет, не? В Windows в том числе. Какой накой physical dimensions, если любой API для отрисовки и позиционирование окон работает с пикселями?
А вот если тебе действительно нужно знать номер монитора, его DPI и т.п. - для этого есть отдельные API
|
|2.17, Леонид (??), 09:59, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Люди консервативны. И отчаянно сражаются за свои старые привычки.
|
|2.23, Аноним (126), 10:09, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это из области психологии. Люди противятся любым изменениям, даже положительным.
|
|2.25, Xo (?), 10:12, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всё просто, они на Prescottах сидят до сих пор.
|
|2.30, Аноним (42), 10:28, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Я не понимаю из-за чего на лоре и здесь так отчаянно сражаются за иксы. Ну г0вно мамонта же.
Вместо г мамонта подсовывают другое г - посвежее, но все еще нелоделаное, не менее костыльное и привносящее сумасшедшую фрагментацию в виде еще более недоделанных и несовместимых между собой реализаций этого самого г.
> Как в 2025 году можно обойтись без HiDPI
В Иксах есть HiDPI. Или ты думаешь, что там 96 DPI зашито?
> и HDR?
Ну, этого и в Вайленде сейчас нет, так что те, кому он был нужен, продолжают сидеть на Винде с Маком и в ус не дуют. 😂
|
|
|
|3.72, Аноним (-), 11:56, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В Иксах есть HiDPI. Или ты думаешь, что там 96 DPI зашито?
В иксах оно есть на уровне 90х годов прошло века.
Дробное масштабирование есть? Два моника с разным dpi можно нормально настоить?
Нет? Ну вот идите нафиг, по современным меркам HiDPI в иксах нет.
> Ну, этого и в Вайленде сейчас нет,
Вообще-то есть. Plasma 6 передает привет и удивляется твоей некомпетентности.
|
|2.39, Аноним (33), 10:42, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Так дело не в том что старое или новое, главное что бы багов меньше было. X11 в целом уже баги знают как обходить по большей части и привыкли к этому, тут появляется W, и с ним появляются новые баги сыпится то что раньше работало по отзывам Анонимов, но ок, прога сыровата, но блин 15 лет протоколу все его пилят и никак не допилят, а большинство прог продолжает работать через слой совместимости xwayland, вот и возникают мысли у народа что X11 с его багами и дырами как то меньше гемора вызывает чем новомодный W.
Вот как-то так.
|
|2.54, Аноним (65), 11:23, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Как в 2025 году можно обойтись без HiDPI и HDR?
Кому-то через сеть важнее, чем эти HiDPI и, тем более, HDR.
|
|
|
|3.101, AleksK (ok), 12:39, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кому-то через сеть важнее, чем эти HiDPI и, тем более, HDR.
Большинство современных программ и в иксах не будут работать через сеть.
|
|2.60, Аноним (126), 11:33, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Я не понимаю из-за чего на лоре и здесь так отчаянно сражаются за иксы. Ну г0вно мамонта же. Как в 2025 году можно обойтись без HiDPI и HDR?
Интересует вопрос программного обеспечения под Wayland на ОС отличных от Linux.
На BSD (FreeBSD), illumos (Openindiana) нет WAyland и получается что? Нет никакого софта? Нет ни MATE, ни XCFE, ни Firefox, ни Libre Office? Из свободного софта, превратился в Linux-only софт, не слишком ли?
|
|
|
|3.77, Аноним (-), 12:02, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Интересует вопрос программного обеспечения под Wayland на ОС отличных от Linux.
Кого интересует? 0.1%?
> На BSD (FreeBSD) нет WAyland
Вообще-то есть. Удивительно что вы не в курсе... Хотя нет, не удивительно. Что еще ждать от вейландохейтеров.
docs.freebsd.org/en/books/handbook/wayland/
> illumos (Openindiana)
Это вообще никому не нужная маргинальщина. Пусть не ленятся и сами добавят поддержку. БСДшники как-то смогли, значит и эти смогут.
> Из свободного софта, превратился в Linux-only софт, не слишком ли?
Не, это опенсорс, тут никто никому ничего не должен.
За вас точно никто не будет добавлять поддержку. А то привыкли приходить на все готовенькое.
|
|
|
|4.79, Аноним (126), 12:14, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Апеллированию к большинству, демагогический приём Правильно, если большинству н... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.97, Аноним (-), 12:34, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Апеллированию к большинству, демагогический приём.
Не-не-не. Именно так работает демократия.
Или ты требуешь аппелировать к хотелкам меньшинств? Не радужный ли ты случайно?))
> Я не говорил что я хейтер
Разумеется что ты не скажешь что ты хейтер! В таком никто обычно не признаётся.
> Анонимные эксперты они такие, они знают лучше всех.
Опять же нет, просто реальность все расставила по своим местам.
> Вот уж линуксоидам разглагольствовать про всё готовенькое очень интересно.
Как только бсдя перестанет тырить вайфайные дрова - тогда и поговорим.
|
|
|
|6.130, Аноним (126), 13:41, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Не-не-не. Именно так работает демократия.
Глупости, не работает демократия. Меньшинство всегда управляет большинством.
>Разумеется что ты не скажешь что ты хейтер! В таком никто обычно не признаётся.
Нет, ты знаешь, я подумал, я хейтер, но не самого протокола, а анонимных экспертов слепо топящих за его имплементацию.
|
|6.131, Аноним (126), 13:43, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Как только бсдя перестанет тырить вайфайные дрова - тогда и поговорим.
Вообще не аргумент. Это тоже один из звеньев корпоративного заговора. Конечно корпорациям интереснее только один линукс тащить.
|
|6.135, Аноним (135), 13:50, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> тогда и поговорим.
Сразу после того, как из линуксов уберут код стыренный из других систем.
|
|2.117, trunk (?), 13:12, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гля.. встроют RDP, посмотрим. А пока его нет, пофиг на мамонтов и тиринг. Мне важно через реммину видеть 4-5 хостов и контейнеров с иксами и запущенными в них программами. И не с гномами и кедами, а опенбоксом и icewm-ом.
|
|
|
|3.120, Аноним (-), 13:22, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Гля.. встроют RDP, посмотрим.
> Мне важно через реммину видеть 4-5 хостов и контейнеров с иксами и запущенными в них программами.
Тебе надо, ты и делай.
> И не с гномами и кедами, а опенбоксом и icewm-ом.
icewm это какая-то древняя убогость времен 95й винды?
Ну кто тебе виноват, что твои хосты на каком-то копролите?
Никто не обязан подстраиваться под ретроградов.
|
|
|
|4.132, Аноним (126), 13:44, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Никто не обязан подстраиваться под ретроградов.
Нигде больше не видел, чтобы так обесценивали слово.
|
|
|
|2.26, Xo (?), 10:15, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А на cachyos kde у меня шрифты чёткие, почему?
|
|2.89, Вяленый (?), 12:27, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Единственный способ заставить ее использоваться — убить ее конкурента. X11 должен умереть, кажется, чтобы Wayland стал успешным.
Гениально!
|
|1.27, Аноним (42), 10:19, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
> The wl_fixes interface provides a way to get rid of them. In the future it might grow more functionality to work around issues in the core protocol that can't be fixed otherwise.
После 16 лет разработки этот Wayland только стал внедряться в рельный мир - и уже содержит костыли для решения косяков *базового* протокола. Господи, какой же убогий цирк. 🤦
Жду мастер-класс ментальной акробатики воинов против X11. Как там у вас: "Иксы - это легаси, полное кривых костылей! В Wayland поработали над его ошибками и сделали все правильно! 😭"
|
|
|
|2.45, Аноним (-), 11:10, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В Wayland поработали над его ошибками и сделали все правильно
Все правильно сделать невозможно)
Но можно сделать "лучше".
Лучше чем в том самом "легаси, полное кривых костылей")
ps мне показалось или у тебя подгорает? придумал себе каких-то "воинов против X11"
|
|2.49, Аноним (-), 11:14, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
При чем тут ментальная акробатика?
> Иксы - это легаси, полное кривых костылей!
Ну как бы да. Это очевидно. Любой кто заглядывал в код иксов может это подтвердить.
> В Wayland поработали над его ошибками и сделали все правильно!
Разумеется. Они даже сделали протокол для исправления ошибок!
А в иксах просто сразу овнокодили.
|
|
|
|3.52, Аноним (42), 11:20, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> При чем тут ментальная акробатика?
При том что "в Иксах костыли", а wl_fixes - "вы не понимаете, это другое!".
> Разумеется. Они даже сделали протокол для исправления ошибок!
Вот это и есть ментальная акробатика, друг.
|
|
|
|4.69, Аноним (-), 11:53, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> При том что "в Иксах костыли", а wl_fixes - "вы не понимаете, это другое!".
М... вообще-то да, это другое.
В вейланде предоставили стандартизированный способ исправления ошибок. Как errata, если ты хотя бы слышал о таком слове. Но до тебя наверняка это не дойдет.
|
|
|
|5.78, Аноним (78), 12:08, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> М... вообще-то да, это другое.
М... Нет, это самые настоящие костыли.
> В вейланде предоставили стандартизированный способ исправления ошибок.
Нет. Костыли, аккуратно сложенные в специальную кучку, не перестают от этого быть костылями.
> Как errata, если ты хотя бы слышал о таком слове. Но до тебя наверняка это не дойдет.
Ммм, классика опеннетного жанра: когда у самого аргументов нет - топи за то, что собеседник дурак.
|
|
|
|6.99, Аноним (-), 12:36, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Для тебя возможно Но твое мнение мало кого волнует Ты наверное вообще ошибок н... большой текст свёрнут, показать
|
|3.83, Аноним (78), 12:17, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они даже сделали протокол для исправления ошибок!
> А в иксах просто сразу овнокодили.
Сразу наг*кодили? у что ж ты так нагло врешь-то? Или в войне против Иксов все средства хороши?
Костыли и расширения в Иксах появлялись на протяжении десятков лет по мере того, как этот софт из 80х нужно было архитектурно адаптировать под современные десктопные реалии.
А твой Вайленд разрабатывали 16 лет с нуля с якобы учетом этих реалий, улюлюкая про кошмарные Иксы и "сейчас мы сделаем, как надо" - и обделались: он уже в костылях.
Сечешь разницу?
|
|
|
|3.74, Аноним (74), 12:00, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там чёт такая минорщина, что действительно охренеет. С того, какие иксы гениальные для 80х.
|
|
|
|3.102, iPony128052 (?), 12:42, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ...и, внезапно, половина машин работает под Wayland.
Среди пионеров.
Это можно рассматривать как показатель трендов (вот как выросло за пять лет), но не как сами числа.
https://linux-hardware.org/?view=os_family
А то внезапно "треть машин рабоает на OpenMandriva". В принципе даже не ложь, но надо правильно интерпритировать.
В реальности поменьше будет. Может 30-40%
|
|1.29, Ося Бендер (?), 10:24, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Я так уразумею (судя по местной экспертизе), что ЭксОдиннадцать, что Уэйланд одного поля ягоды. Ни тот ни другой толком ничего не умеют, только при помощи костылей что-то получается вменяемое.
Ну тогда мне одно только приходит в голову нужно сразу писать что-то новое и без костылей, смотреть как это было сделано (не сделано). У самого часто только с третьей попытки получается что-то сделать.
|
|
|
|2.31, Аноним (42), 10:30, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну тогда мне одно только приходит в голову нужно сразу писать что-то новое и без костылей, смотреть как это было сделано (не сделано)
Ну так авторы Вайленда в свое время как раз это и сделали - с опломбом заявили "это все фигня, сейчас мы вам покажем, как надо!". Но что-то пошло не так и результат налицо...
|
|2.34, Аноним (34), 10:34, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну тогда мне одно только приходит в голову нужно сразу писать что-то новое и без костылей, смотреть как это было сделано (не сделано). У самого часто только с третьей попытки получается что-то сделать.
Многие прошли путь: довести проект до совершенства -> ликвидировать -> начать новый.
|
|
|
|3.37, Аноним (42), 10:39, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну а почему нет, если ты наемный работник (Red Hat) и получаешь за это зарплату?
|
|3.47, Аноним (-), 11:11, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> довести проект до совершенства
Но это явно не про иксы. Этому куску ка... кода до совершенства еще ползти и ползти.
Тут скорее "ну не шмогла я, не шмогла" и иксы решили закопать.
Другое дело что "место проклятое" и вейланд будет точно также отставать от нормальных систем.
|
|1.48, Diozan (ok), 11:13, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А как грамотно перейти на него с иксов? Где можно почитать/посмотреть? В частности в Арче?
|
|1.51, Аноним (76), 11:18, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В среде рабочего стола Budgie будет оставлена только поддержка Wayland.
Следует всерьёз рассмотреть переход на Budgie.
|
|1.62, Boboms (ok), 11:36, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Что касается возникающих сбоев, то они связываются с большой фрагментацией композитных серверов для Wayland. GNOME, KDE и обособленные композитные менеджеры по-своему интерпретируют протоколы Wayland, поэтому полагаться при разработке на единую целостную реализацию протоколов Wayland и экспериментальные расширения проблематично.
>Что касается возникающих сбоев, то они связываются с большой фрагментацией композитных серверов для Wayland.
Из статьи о Кикаде...
ИМХО, кто-то хочет окончательно додолбить "Линукс на десктопе", впрыскивая разработчикам идею "сделай свой собственный ... - он будет лучше всех".
Более больше жёпы, чем ГУЙ на Линуксе - представить сложно. И, вместо того, чтобы скооперироваться и решить системно совместными усилиями проблему с ГУЁМ - каждый пилит свой велосипед.
Любой взрослый, мало мальски грамотный человек понимает, что без централизованного жесткого управления, наличия системных серьёзных ресурсов, адекватных соизмеримых целей и задач - результата не будет.
Бестолковая школота-самодрочеры со своим прыщавым нигилизмом, не представляющая вообще совместную работу в серьёзных проектах, пищит про вяленый,исходя пеной. Молодость быстро проходит, но вот приходит ли разум, вот вопрос....
Это всё больная мания "величия", ведущая в никуда...
|
|
|
|2.67, Аноним (-), 11:49, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Отлично что до вас наконец-то дошло Именно это делает шапка - централизовано п... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.82, Boboms (ok), 12:15, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Отлично что до вас наконец-то дошло.
> Именно это делает шапка - централизовано пропихивает стандартный протокол.
У них не хватит на это ресурсов. Это должен быть единый сервер, стандартизированный по ISO (как с++), и непосредственное участие в его разработке должны принимать Intel, Ati, Nvidia, KDE, Gnome и многие прочие, прочие...
>У некоторых разум и в старости не приходит. Сидят за древними пузатыми мониторами и вспоминают время когда невритовый стержень еще колосился.
Да, не приходит. Но разум определяется не пузатостью монитора, а совсем другими критериями. О чём сопливая юность не в курсе от слова совсем... Купи себе пять 8к мониторов и 10 Райзен 9... А толку то...
> Вот кого-кого, а этих даже упоминать позорно.
Ты еще скажи, что Блендер упоминать позорно...
|
|
|
|4.92, Аноним (-), 12:28, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Возможно Но крупнее все равно никого нет KDE, Gnome и так принимают участие в ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.104, Boboms (ok), 12:46, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> +10 лет к разработке в лучшем случае.
15 лет вяленому... А толку? За 3 года можно выработать нормальный стандарт, используя наработки Х11 и других проектов... Нет проблем в стандартизации, просто это кто-то умышленно блокирует...
> А оно им надо? 4%. Всего 4% рынка. Скажите спасибо что они
> вообще дрова предоставляют.
Что первично - яйцо или курица? 4% вот из-за такого вот говна с фрагментацией, путаницей, самоколхозом, отсутствием нормального ГУИ тулкита и прочими "плюшками" Лникуса.
> Более того, вейланд в приоритете:
> Ребята развиваются, а не ноют как некоторые неосиляторы.
Какое "развитие" в распылении сил и избыточном, дублирующем коде? Они просто вынуждены играть по говноправилам текущей разработки под Линукс для обеспечения конкурентности софта. Не более того. И не у всех разработчиков такие ресурсы, как у Блендера. Это исключительный проект. В своё время стрельнул из-за ряда неоспоримых преимуществ, включая парадигму KISS в интерфейсе (по сравнению с 3д Макс). В остальном, какой в целом софт под Линукс - всем известно. Отсюда и 4%. Люди работают не в ОС, а в прикладном софте. Который...
|
|
|
|6.109, Аноним (-), 12:58, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так сами пишите что ресурсов мало А толку что оно УЖЕ работает лучше чем и... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.140, Аноним (141), 14:14, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это проблемы разработчиков.
С чего бы это вдруг? Разработчики Qt например сказали, что это не наши проблемы. И как-то не видно, что они прямо "вымирают".
|
|7.144, Boboms (ok), 14:21, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну так сами пишите что ресурсов мало.
Ресурсов "мало", если разрозненные разработки каждый в свою сторону... Надо разрабатывать единый графический сервер совместно.
> "А толку" что оно УЖЕ работает лучше чем иксы в немаргинальных ДЕ.
Ох, сказки, ох сказочники...
> И поддерживает вещи, которые в иксы нельзя было бы добавить by design.
Весь вопрос "как" поддерживает.
>Развитие в том, что разные ДЕ начали соревноваться.
Это не развитие, это тупиковый пустопорожний путь в никуда...
>Вы серьезно?
Вполне.
>О, теории заговора подкатили... А я наделся что будут нормалные аргументы
В смысле, "теории"? Ты в каком мире живёшь? В своём вымышленном, с розовыми пони? В начале 10-х было активное развитие Линукса, Абоб решила выпустить Креатив Студию под Линукс. У них - серьёзные корпоративные завязки с Микрософт. Она им директивно яйца скрутила, они побоялись выпустить под Линукс софт. Учи реальную историю, а не бери бредни из головы. Только полный идуот верит в сказки типа "невидимая рука рынка всё порешает", "свободный рынок" и тому подобную чушь. В сфере гипер-ресурсов ($$$) никто на самотёк ничего не пускает. Всё управляется централизованно грамотными в своей сфере людьми, подкрепляющими свои дела нормативно-правовой базой. Правят рынком олигополии.
>Это проблемы разработчиков. Если они не справляются, то они "вымирают".
Нет, милорд! Это проблема, как раз, конечного пользователя, у которого из-за этого нет альтернативы использовать другой, нормальный по функционалу и качественно написанный софт.
|
|2.112, Аноним (76), 13:01, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> без централизованного жесткого управления, наличия системных серьёзных ресурсов, адекватных соизмеримых целей и задач - результата не будет
Поэтому RedHat и его продукты. Ни с чем иным даже связываться не хочется.
|
|1.66, Аноним (-), 11:41, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> Выпуск графического тулкита FLTK 1.4.0 с поддержкой Wayland
Удивительно, что даже такие маргиналы добавляют поддержку вейланда 🤔
Не то чтобы сам FLTK вообще был нужен, но все-таки это показатель, что до всех (кроме опеннетовских фанатиков) дошло куда ветер дует.
|
|
|
|2.85, Аноним (78), 12:21, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> до всех (кроме опеннетовских фанатиков) дошло куда ветер дует.
В сторону Windows и macOS? 🥲
|
|1.81, Аноним (84), 12:15, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> интерфейс wl_fixes, позволяющий решать проблемы с другими программными интерфейсами базовых протоколов, которые не могут быть устранены
Мощно! И эти люди говорили, что Иксы - излишнее нагромождение...
|
|
|
|2.93, Аноним (84), 12:30, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это же небесопасно! При драге чужие проги будут получать события и всё хакнут!
|
|1.116, Анонирм (?), 13:10, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна
Wayland конечно будущее. Но вот это вот - не достижение. Как показала практика, добавить эту безопасность не так сложно. Это не преимущество. В форке иксов уже исправили.
|
|
|
|2.118, Аноним (-), 13:17, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как показала практика, добавить эту безопасность не так сложно.
Но никто не делал десятки лет.
С криками "нинужна!!"
> В форке иксов уже исправили.
"Заявили, что исправили" ))
xrand они тоже наисправляли, что аж два раза сломали.
|
|
|
|3.119, Анонирм (?), 13:20, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но никто не делал десятки лет.
Делал. OpenBSD давным-давно сделала. Здесь вопрос к redhat что они не осилили.
|
|
|
|4.121, Аноним (-), 13:23, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Здесь вопрос к redhat что они не осилили.
А им зачем?
Тут вопрос к сообществу.
Даже знамениая ксенокара чего-то не озаботилась.
Значит было не нужно. Подход "и так сойдет" сработал.
|
|
|
|5.123, Анонирм (?), 13:24, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Даже знамениая ксенокара чего-то не озаботилась.
Ещё раз: OpenBSD _сделала_ эту защиту в Xenocara.
|
|1.134, Аноним (160), 13:48, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сообщите когда этот ваш Вейланд допилят до рабочего состояния. А я, пока в репах есть Х11, - буду сидеть на Х11. От добра добра не ищут.
|
|1.139, xsignal (ok), 14:12, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Бесполезная трата сил и энергии, есть рабочая Х11, её надо допиливать, а не этот велосипед с треугольными колёсами.
|
|
|
|2.143, Аноним (141), 14:21, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что с X11? У него всего одна реализация осталась рабочая. С вяленым же умудрились накатать несколько десятков композитных менеджеров с суммарной сложностью в несколько десятков иксов. При этом сами иксы никуда не делись. Разрабы приложений включают для своих программ XWayland, если что-то не работает.
|
|2.146, Аноним (-), 14:24, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Бесполезная трата сил и энергии, есть рабочая Х11, её надо допиливать, а
> не этот велосипед с треугольными колёсами.
Настолько рабочая, что подключая ноут к проектору я каждый раз молился богу-машине, чтобы некроиксы не упали и не утянули с собой всё.
|
|
|
|2.149, Аноним (141), 14:28, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А потому, что это крайне ограниченный протокол, а не конечное решение.
|
|2.155, Анонирм (?), 14:39, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что предлагается как замена, но рабочей заменой он стал недавно и то с оговорками.
|