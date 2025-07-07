Доступен Wayland 1.24

2.38 , group up ( ? ), 10:40, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Dude at tty

3.41 , IMBird ( ok ), 10:46, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Оно уже нашпиговано костылями похлеще иксов. На ум приходит XMPP с кучей расширений разного уровня поддержки. Как скоро вяленд объявят устаревшим и требующим переписывания? UPD.: краем глаза поглядываю на XLibre, работа идёт. Если не брать периодических шизиков с типовым «а вот вы говорите что вы против политики, но почему-то ещё и против DEI, ДА КАК ВЫ МОЖЕТЕ ВЫ ЧО ТРАМПИСТЫ-ФАШИСТЫ-КОММУНИСТЫ-САТАНИСТЫ», то в целом люди обсуждают и шлют пулл-реквесты.

4.44 , Аноним ( - ), 11:05, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Оно уже нашпиговано костылями похлеще иксов. Неужели они пробили горячие клавиши прямо в код, как сделано в копроиксах?

Если нет, то у них есть куда "развиваться")) > краем глаза поглядываю на XLibre, работа идёт. идет куда))? даже федоровцы отказались от идеи взять поделку к себе > Если не брать периодических шизиков так XLibre это и есть фрики-шизики, но это пол беды

а то что главный не понимает отличие pow от xor, это гораздо хуже

5.96 , Аноним ( 96 ), 12:34, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кроме поу и ксор, за ним других грехов нет? Неплохой результат на 1600 коммитов.

6.106 , Аноним ( - ), 12:50, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Коммиты которые тупо переставляют код туда-сюда (зато 1600 коммитов!!11).

https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/merge_requests/1599#note_2789348 Коммиты которые вообще не проверялись и ломают xrandr... минимум два раза

gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/1760

gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/1797#note_2799382

(тут аффтор еще и обезьянничает, типа зачем проверять) Думаю этого достаточно.

"поу и ксор" это скорее вишенка на торте который выдал наш old linux какер.

7.122 , Аноним ( 122 ), 13:24, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вижу нормальный рефакторинг. «Тупой перестановки» не наблюдаю.

7.151 , Аноним ( 151 ), 14:29, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если откроешь и почитаешь issue, то там жалуются на то, что ломается ABI сервера. ABI сервера виден только коду, который непосредственно линкуется с сервером при билде или динамически подгружается сервером через dlopen, типа модулей libinput, modesetting и тому подобное. Энрико проблему написал - все используют master бранч, который дистрибутивы собирают и используют просто потому что Xorg ментейнеры не делают major релизов, "а то ABI сломается, ууу".

2.80 , Аноним ( 80 ), 12:14, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для десктопа - многовато в линуксе проблем. После линукса, винда уже не кажется настолько глючной поделкой. Видимо, у окон - лишь одна достойная альтернатива. Это OS X... линукс так и останется игрушкой.

3.98 , IMBird ( ok ), 12:35, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сейчас всё куда-то катится. Выглядит так, будто синхронно загоняют пользователей в облака, чтобы всё было по подписке и у /*тащмаёра*/ уважаемого дяди на сервере.

Иначе объяснить такую лютую деградацию десктопов сложно. Хотя, если исходить из догмы про доминирование явной лажи над тайной ложей, то можно предположить совокупную работу финских манагеров и индийских кодеров, приправленную гражданами из восточной Европы на подтанцовке да каким надо руководством. Эти всё испортят, тут и стараться особо не нужно.

4.110 , Аноним ( 110 ), 13:01, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чтобы всё было по подписке Так и будет, винда уже готова к этому.

4.115 , Аноним ( 80 ), 13:10, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть предпосылки, но зафорсить - вряд ли получится. В винде - хомяки вполне могут восстать и отстоять позицию, а вот в линуксе... самодуры решают все. То иксы они выпиливают, то btrfs готова для десктопа даже тогда, когда теряет данные... о фрагментации - даже говорить не стану. Поднадоело мне все это... принял решение о возврате на винду.

5.127 , IMBird ( ok ), 13:37, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Восставать можно сколько угодно, но если любимая игра или ретушёр будут доступны только в облаке по подписке — то хоть обрыдайся, либо покупаешь, либо нет. Платят люди за абобовскую подписку, например. Или за тот же стим, где у тебя могут удалить купленную игру.

В условиях, когда видеокарты по цене подползают к автомобилю, какие-нибудь н-цать баксов в месяц за возможность гонять кукурузис (или что там сейчас в топе) с рейтрейсингом для многих уже стало нормой. Плюс генеративные всякие штуки подтянули, можно вообще бедный поток гнать и по месту дорисовывать — уж NPU-блок теперь хотят всем впаивать, не удивлюсь если для следующих винды и макоси станет обязаловкой, как TPM. Из адекватов останутся только китайцы со своей гармонией, наши же привычно побегут переклеивать шильдики и делать своё облако по образу и подобию у Ростелекома или мтс (простите), например, и лично Нагиев (дважды простите) будет объяснять, как круто иметь подписку на удалённый рабочий стол (а лаунчером может быть хоть астра, хоть мандрива — shit'горин с cum'миссаровым вполне могут на почве совместной темы даже засосаться). Где-то будет грустный Касперский, но так и останется решением для спецсистем.

6.137 , Аноним ( 110 ), 14:08, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Где-то будет грустный Касперский, но так и останется решением для спецсистем. Да он давно уже переквалифицировался в написание софта для второго главного управления :)

6.138 , Аноним ( 80 ), 14:10, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом все и дело. Обыватель станет голосовать рублем, а мелкомягкие прогнуться - куда им деваться? Мир, где все решают деньги - стабилен и предсказуем.

5.157 , Набросил ( ? ), 14:45, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильное решение.

5.158 , Аноним ( 158 ), 14:45, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Люто согласен Линукс скатился в сплошную социальную драму, цирк с выпиливанием ... 4.124 , Аноним ( 124 ), 13:30, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Иначе объяснить такую лютую деградацию десктопов сложно. " Какая деградация? С Windows всё впорядке, с MacOS тоже.

Скоро близится 8К, а линукс даже к HDR не готов! А Linux так и не смог освоить установку приложений в пару кликов - есть только репозитории с очень сомнительным ПО от всяких Васян.

5.133 , Аноним ( - ), 13:44, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Какая деградация? С Windows всё впорядке, с MacOS тоже.

> Скоро близится 8К, а линукс даже к HDR не готов! Десктопный линукс по большей части используют нищуки.

(ну самое социальное дно использует всякие генты, соляки, илюмос и прочий шлак). Тут Скаллнет ныл что HDR моники слишком дорогие, целых баксов 500! > А Linux так и не смог освоить установку приложений в пару кликов - есть только репозитории с очень сомнительным ПО от всяких Васян. Таков путь.

Они не доверяют корпорациям, зато доверяют васянам.

Библиотека ХЗ - отличный тому пример.



5.153 , Аноним ( 151 ), 14:35, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – HDR под иксами был готов с самого начала - каждый монитор имеет всю необходимую информацию для приложения, чтобы оно брало и начинало рисовать в монитор нужными пикселями. У вас есть пример хоть одной игры под виндой, которая НА САМОМ ДЕЛЕ использует HDR? Вы же понимаете, что пиксели должны быть HDR потому что приложение знает, что оно хочет их HDR, а не потому что композитор эффект накинул? С 8к такая же история - иксы поддерживали это с самого начала. Вопрос в том, а хоть одну игру хотя бы в 4к вы нативно запускаете под виндой? Или всё таки фпс соу соу и приходится говорить карточке "пж, рисуй 1080p окно и растяни его на 4к"?

4.126 , Аноним ( 126 ), 13:37, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользователям не нужны компьютеры, пользователям достаточно терминалов, главное чтобы канал связи был хороший. Мне это было очевидно ещё в году 2010-м.

5.136 , Жиропердястик ( ? ), 14:02, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это было очевидно еще до твоего рождения. Где-то в году 1965, когда к большим компам появился терминальный доступ.

5.160 , Аноним ( 160 ), 14:48, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользователям не нужны компьютеры, пользователям достаточно терминалов Я даже больше скажу: и сами пользователи не нужны. Достаточно золотого миллиарда (а ещё лучше миллиона) и обслуги из роботов. Компьютеры, деньги - ничего этого не нужно. Всё тлен и суета.

