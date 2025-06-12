Проект Liberux развивает смартфон NEXX с прошивкой на базе Debian и GNOME

Началась разработка смартфона Liberux NEXX, создатели которого намерены совместимость в одном устройстве аппаратную начинку уровня ноутбука, возможности для обеспечения конфиденциальности и открытую прошивку LiberuxOS на базе Linux. Смартфон находится на стадии рабочего прототипа - разработана и отлажена материнская плата устройства. После устранения ряда имеющихся проблем в течение нескольких месяцев планируют начать распространение платы для разработчиков. Дата поставки готового устройства пока не определена. Затраты на начальное производство и выход на рынок планируют покрыть через привлечение совместного финансирования.

Программная начинка насколько это возможно будет открытой и доступной для внесения изменений. Системное окружение базируется на Debian GNU/Linux 13, а графическая оболочка построена с использованием редакции GNOME Shell для мобильных устройств. Смартфон сможет выполнять функции переносной рабочей станции - после подключения клавиатуры, мыши и монитора становится доступна полноценная среда рабочего стола GNOME. Предусмотрена возможность запуска Android-приложений в контейнерах, используя такие прослойки, как WayDroid. Для прошивки планируют реализовать пятилетний срок поддержки.

Для обеспечения конфиденциальности предложено три аппаратных переключателя, разрывающих цепи питания для модема, модуля Wi-Fi/Bluetooth и камеры/микрофона. При одновременном выключении трёх переключателей дополнительно деактивируются GPS, акселерометр, гироскоп, магнитометр и датчики освещения/приближения.

Смартфон использует модульную аппаратную архитектуру, допускающую замену памяти, eMMC-накопителя, модема (LTE/5G) и аккумулятора. Для взаимодействия с внешним миром предусмотрены два порта USB-C 3.1, 3.5-мм звуковой порт, модем LTE/5G, а также модуль с поддержкой Wi-Fi 5/Bluetooth 5. Устройство планируют оснащать 8-ядерным CPU Rockchip RK3588S (4× ARM Cortex-A76 + 4× ARM Cortex-A55 2.4 GHz, GPU Mali G610), производительности которого достаточно для выполнения типовых десктоп-приложений.

Смартфон будет поставляться с 6.34-дюймовым экраном с разрешением 2400×1080, 32- и 13-мегапиксельными камерами и аккумулятором 5300 mAh. На устройство можно будет установить до 32 ГБ ОЗУ и 512 GB постоянной памяти, плюс опционально можно подключить до 2 ТБ постоянной памяти через microSD. Предполагаемая стоимость устройства: €1300 за конфигурацию с 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X62, 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ eMMC, €890 - LTE-модем, 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ eMMC, €790 - LTE-модем, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ eMMC.



