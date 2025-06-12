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Проект Liberux развивает смартфон NEXX с прошивкой на базе Debian и GNOME

12.06.2025 10:40

Началась разработка смартфона Liberux NEXX, создатели которого намерены совместимость в одном устройстве аппаратную начинку уровня ноутбука, возможности для обеспечения конфиденциальности и открытую прошивку LiberuxOS на базе Linux. Смартфон находится на стадии рабочего прототипа - разработана и отлажена материнская плата устройства. После устранения ряда имеющихся проблем в течение нескольких месяцев планируют начать распространение платы для разработчиков. Дата поставки готового устройства пока не определена. Затраты на начальное производство и выход на рынок планируют покрыть через привлечение совместного финансирования.

Программная начинка насколько это возможно будет открытой и доступной для внесения изменений. Системное окружение базируется на Debian GNU/Linux 13, а графическая оболочка построена с использованием редакции GNOME Shell для мобильных устройств. Смартфон сможет выполнять функции переносной рабочей станции - после подключения клавиатуры, мыши и монитора становится доступна полноценная среда рабочего стола GNOME. Предусмотрена возможность запуска Android-приложений в контейнерах, используя такие прослойки, как WayDroid. Для прошивки планируют реализовать пятилетний срок поддержки.

Для обеспечения конфиденциальности предложено три аппаратных переключателя, разрывающих цепи питания для модема, модуля Wi-Fi/Bluetooth и камеры/микрофона. При одновременном выключении трёх переключателей дополнительно деактивируются GPS, акселерометр, гироскоп, магнитометр и датчики освещения/приближения.

Смартфон использует модульную аппаратную архитектуру, допускающую замену памяти, eMMC-накопителя, модема (LTE/5G) и аккумулятора. Для взаимодействия с внешним миром предусмотрены два порта USB-C 3.1, 3.5-мм звуковой порт, модем LTE/5G, а также модуль с поддержкой Wi-Fi 5/Bluetooth 5. Устройство планируют оснащать 8-ядерным CPU Rockchip RK3588S (4× ARM Cortex-A76 + 4× ARM Cortex-A55 2.4 GHz, GPU Mali G610), производительности которого достаточно для выполнения типовых десктоп-приложений.

Смартфон будет поставляться с 6.34-дюймовым экраном с разрешением 2400×1080, 32- и 13-мегапиксельными камерами и аккумулятором 5300 mAh. На устройство можно будет установить до 32 ГБ ОЗУ и 512 GB постоянной памяти, плюс опционально можно подключить до 2 ТБ постоянной памяти через microSD. Предполагаемая стоимость устройства: €1300 за конфигурацию с 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X62, 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ eMMC, €890 - LTE-модем, 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ eMMC, €790 - LTE-модем, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ eMMC.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.social/@Liber...)
  2. OpenNews: Представлен смартфон Liberty Phone, продолжающий развитие Librem 5
  3. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
  4. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Выпуск Phosh 0.47.0, GNOME-окружения для смартфонов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63397-liberux
Ключевые слова: liberux, debian, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:44, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >eMMC-накопителя

    Спасибо, не надо. Помимо того, что это медленная память, так она ещё и со временем очень сильно деградирует.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:48, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая объемы и гладкое распределение нагрузки по всему накопителю, чтобы она деградировала, тебе нужно будет сутками напролет что-то в нее записывать и удалять.
     
     
  • 3.5, soarin (ok), 11:53, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как-то на BeagleBone Black не так сложно убивалось от Debian
    тут скорее всего с прошивкой что-то подделают
     
  • 2.12, Аноним (3), 12:06, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано, что сменная.
     

  • 1.2, Доктор Альба (?), 11:45, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постепенно полноценный Linux всё больше и больше проникает на рынок мобильных устройств. Даже в Android добавили Linux терминал.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:53, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Android добавили терминал, когда поняли, что любители Termux начали потихоньку задумываться, а так ли нужна им блоатварь от гугла.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:55, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.4, Аноним (7), 11:53, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы когда нибудь видели плату современного ноутбука на х86? Если её вытянуть она отлично влезает в большой смартфон. Батарейку можно по поводу вывести в карман.
     
     
  • 2.8, HotR (?), 11:58, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно из планшета на x86 вытащить, будет еще меньше.
     
  • 2.10, pic (??), 12:01, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё лучше, что смартфон был разборный, на винтах, со съёмным аккумом.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:01, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё бы хорошо, но цена...
    Так и останется небольшой партией для гиков.
    >€790

    - https://www.samsung.com/us/smartphones/galaxy-s25/
    - https://store.google.com/us/product/pixel_9?hl=en-US

     
     
  • 2.11, pic (??), 12:03, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Законодательно запретить вендорлок, всего-то. Свою ОС ставить через встроенный сетевой загрузчик.
     

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