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Выпуск Phosh 0.48.0, GNOME-окружения для смартфонов

01.07.2025 09:05

Опубликован релиз Phosh 0.48, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Среди изменений:

  • Добавлен новый плагин для хранителя экрана, позволяющий управлять воспроизведением в мультимедийных проигрывателях, используя протокол MPRIS.
  • Предоставлена возможность написания плагинов на языке Vala.
  • Включён по умолчанию показ диалога Cell Broadcast с широковещательными сообщениями от сотового оператора.
  • В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлена панель для настройки категорий принимаемых широковещательных сообщений от сотовых операторов. Добавлена поддержка настройки категорий показываемых системных уведомлений. Добавлена опция для управления показом индикатора клавиатуры в экранной панели.
  • В композитном сервере Phoc задействованы библиотеки wlroots 0.19.0 и добавлена поддержка Wayland-протоколов shortcuts-inhibit (назначение клавиатурных комбинаций), ext-image-capture-source-v1 и ext-image-capture-copy-v1 (захват контента, выводимого на экран). Улучшена поддержка протокола wp_presentation_time_v2. Реализована поддержка адаптивного изменения частоты обновления монитора (adapative-sync). Обеспечено сохранение и восстановление настроек вывода на экран.
  • В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, для смартфонов Fairphone 5 и FuriPhone FLX1 реализована поддержка кнопки выхода из ждущего режима. Обеспечено преобразование кодов стран из представления MCC в ISO.
  • Экранная клавиатура phosh-osk-stub переименована в Stevia. Добавлена раскладка клавиатуры "us+dvorak".
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.19.0, GNOME 48, Calls 48.2, cellbroadcastd 0.0.2, feedbackd 0.8.3, feedbackd-device-themes 0.8.4 и callaudiod 0.1.10.
wys 0.1.12 mmsd-tng 2.6.3

  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.47.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
  4. OpenNews: Опубликован postmarketOS 25.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  5. OpenNews: Прогресс в разработке мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63503-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если сабж портировать на FreeBSD, только не смейтесь, я серьезно. Но я не просто пор портирование, а про дистрибутив, который хотя бы голосовые звонки совершал. Что за это отвечает в PostmarketOS?
     
     
  • 2.3, IMBird (ok), 09:30, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был когда-то проект bsdroid, кажется. То же ведро, только внутри бздя вместо онтопика. Показывало сильно лучшую производительность, но была крайне плохая поддержка железа — на том и остановились.
    Хуавей так и поступили, кстати — сперва просто брендированный AOSP, потом поверх свои оболочки, следом сервисы HMS вместо GMS, затем уже с первыми гармониями аккуратно заменили ядро, а набравшись компетенций и опыта сделали с нуля Harmony Next.
    Аккуратное такое итеративное развитие (ни в какое сравнение не идущее с нашими «впариваем свои сборочки госам и коммерсами и гребём деньги на поддержке») с хорошим результатом.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:46, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Показывало сильно лучшую производительность, но была крайне плохая поддержка железа — на том и остановились.

    Поддержка железа это важно, но второстепенно. Первостепенно это собрать прототип чтобы можно было запускать в виртуальной машине вроде QEMU.

    >затем уже с первыми гармониями аккуратно заменили ядро

    Интересно, что за ядро такое.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:29, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно а есть ли в мире хоть один смартфон на *BSD
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:38, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Apple iPhone
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:02, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько там сейчас осталось от *BSD ?
     
  • 2.9, Аноним (1), 10:00, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внизу статьи есть таблица с операционными системами для смартфонов. Из всех ЮНИКС-подобных не основанных на Линукс вижу две: BlackBerry OS, iOS.
    BlackBerry OS на основе QNX.
    Ходили слухи что macos на основе FreeBSD, но по факту не знаю.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:33, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был - https://en.wikipedia.org/wiki/T-Mobile_Sidekick
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 11:03, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по Википедbи была только последняя модель в илнейке на NetBSD, что конечно интересно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:47, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то гном, который пилился под тачскрины и прочие мобильности, увидел мобилу и тачскрины.
     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 10:28, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с разморозкой
     

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