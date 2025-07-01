Выпуск Phosh 0.48.0, GNOME-окружения для смартфонов

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|1.1, Аноним (1), 09:18, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А если сабж портировать на FreeBSD, только не смейтесь, я серьезно. Но я не просто пор портирование, а про дистрибутив, который хотя бы голосовые звонки совершал. Что за это отвечает в PostmarketOS?
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|2.3, IMBird (ok), 09:30, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был когда-то проект bsdroid, кажется. То же ведро, только внутри бздя вместо онтопика. Показывало сильно лучшую производительность, но была крайне плохая поддержка железа — на том и остановились.
Хуавей так и поступили, кстати — сперва просто брендированный AOSP, потом поверх свои оболочки, следом сервисы HMS вместо GMS, затем уже с первыми гармониями аккуратно заменили ядро, а набравшись компетенций и опыта сделали с нуля Harmony Next.
Аккуратное такое итеративное развитие (ни в какое сравнение не идущее с нашими «впариваем свои сборочки госам и коммерсами и гребём деньги на поддержке») с хорошим результатом.
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|3.5, Аноним (1), 09:46, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Показывало сильно лучшую производительность, но была крайне плохая поддержка железа — на том и остановились.
Поддержка железа это важно, но второстепенно. Первостепенно это собрать прототип чтобы можно было запускать в виртуальной машине вроде QEMU.
>затем уже с первыми гармониями аккуратно заменили ядро
Интересно, что за ядро такое.
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|2.9, Аноним (1), 10:00, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внизу статьи есть таблица с операционными системами для смартфонов. Из всех ЮНИКС-подобных не основанных на Линукс вижу две: BlackBerry OS, iOS.
BlackBerry OS на основе QNX.
Ходили слухи что macos на основе FreeBSD, но по факту не знаю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
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|3.13, Аноним (1), 11:03, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по Википедbи была только последняя модель в илнейке на NetBSD, что конечно интересно.
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|1.6, Аноним (6), 09:47, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то гном, который пилился под тачскрины и прочие мобильности, увидел мобилу и тачскрины.
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