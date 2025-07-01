Выпуск Phosh 0.48.0, GNOME-окружения для смартфонов

>Показывало сильно лучшую производительность, но была крайне плохая поддержка железа — на том и остановились.

Поддержка железа это важно, но второстепенно. Первостепенно это собрать прототип чтобы можно было запускать в виртуальной машине вроде QEMU.

>затем уже с первыми гармониями аккуратно заменили ядро

Интересно, что за ядро такое.

