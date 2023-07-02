Представлен смартфон Liberty Phone, продолжающий развитие Librem 5

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|1.1, Аноним (1), 18:31, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Смеялись, что в РФ не могут телефон собрать, а тут оказывается, что и США не могут...
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|4.7, Аноним (7), 18:43, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Если ты на заводе получаешь 300 долларов в месяц это не значит что все так получают.
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|5.12, Аноним (1), 18:56, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут вообще речь про качество данного аппарата. Но если ты покупаешь дорогие вещи только ради понтов, то вопросов не имею. Кирпич за 2000$ отличная покупка.
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|6.13, Аноним (7), 19:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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В посте явно написанные какие у него качества, тот кому они нужны его и купит. А тебе на твоём заводе в моногороде это не нужно. Зачем ты тут нарисовался решительно не понятно.
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|7.16, Аноним (1), 19:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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От чего ты так подгорел? Я обсуждаю новость про телефон. Тебя это каким место вообще трогает?
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|8.34, Аноним (7), 19:57, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя я смотрю создатели телефона потрогали за зонды, так что они у тебя полыхнул... текст свёрнут, показать
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|10.48, Аноним (7), 20:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
Ага у них же госдолг 31 триллион они там все бомжуют, чего ещё из телека ещё ин... текст свёрнут, показать
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|11.51, Аноним (1), 20:25, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ты реально защищаешь этот телефон, только потому что его купил пару десятков чел... текст свёрнут, показать
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|7.53, Анонус (?), 20:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В посте явно написанные какие у него качества
Эти качества от прошивки, а не от локально-произведенного железа. Был бы там обычный Ондройд, стоило бы столько же.
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|7.62, prokoudine (ok), 21:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В посте явно написанные какие у него качества, тот кому они нужны его и купит.
Главное — успеть до разорения компании и пускания сабжа под каток.
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|6.25, Аноним (25), 19:39, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> то вопросов не имею. Кирпич за 2000$ отличная покупка.
На корову ошейник с GPS бесплатно хозяева вешают. А ты между прочим за такой же по смыслу троянизированый хлам который тебя выпасает - еще и деньги заплатишь, с аргументом что это не кирпич, дескать, а ты не лох. Конечно, вся эта благодать от гугола, RRLP всякие и проч - самый мастхэв. Потом еще в отпуск отправиться в известном направлении и получить подарок по геолокации, для завершения логической цепочки нелоховства. И на памятнике так и написать - "не лох!"
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|7.32, Аноним (1), 19:51, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Параноик со смартфоном - это как веган с заменителями мяса. Ну реально, смешно.
Телефон чтобы звонить. Купи кнопочный и радуйся.
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|9.44, Аноним (1), 20:08, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Время покажет кто жалкий Судьба этого телефона уже предопределена Нравится теб... текст свёрнут, показать
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|11.52, Аноним (1), 20:27, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Я тебе жаловался на свою зарплату Я сравнил подобные аппараты из РФ и США и суд... текст свёрнут, показать
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|9.76, _ (??), 22:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не полетят Это разрабатывают для того чтоб это тут, на Земле жрали Ибо мясо ... текст свёрнут, показать
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|2.59, пох. (?), 20:42, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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вот так открытие для экспертов опеннета - ни одна страна мира уже не может обеспечить себя современной технологией от добычи ископаемых до завершенного устройства.
Все - вынуждены сотрудничать. Вот только в отличие от РФ эти все - прекрасно понимают, что сотрудничать - единственный вариант, если не хочешь скатиться обратно в 19й век.
А у вас в компании Ирана и Северной Кореи - не то что телефонов, а и лаптей не будет.
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|3.60, Аноним (1), 20:49, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А кто санкции вводит, уничтожая сотрудничество? Ты сотрудничество с подчинением то не путай.
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|2.72, Kuromi (ok), 21:54, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикол в том что они, задорого, но могут. В иных странах не смогут ни за какие деньги.
Почитайте как тут ЛенОбласть с четвертого раза сумела закупить планшеты на Авроре. Дешево кстати, всего 34 тысячи руб за штуку.
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|1.2, beck (??), 18:34, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> почти всех электронных компонентов на территории США
АНБ одобряет.
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|2.64, Аноним (64), 21:02, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно.
> минимизирует риски встраивания бэкдоров на стадии производства по контракту с китайскими компаниями
Это были плохие, негодные бэкдоры. А у нас - самые лучшие, патриотические бэкдоры! И всего за чуть больше две тысячи баксов!
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|2.37, Аноним (37), 20:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Бачила крайне предвзят, недостатки репки его не тревожат, сравнивает с расберри почему-то предыдущего поколения, а не с китайскими клонами (чем репка и является).
В таком духе можно любой продукт оправдать: первый айфон быстрее нокии 3310 и стоит дешевле современного андройд флагмана.
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|3.43, soarin (ok), 20:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сравнивает с расберри почему-то предыдущего поколения
Потому что сами создатели это делают на своём сайте.
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|3.58, Аноним (11), 20:41, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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конечно же лучше переваривать полный пенетрейшен смартфонов: как со стороны корпораций, так и со стороны софтописателей в гугловский маркет
А самое главное - не замечать!
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|1.15, Аноним (15), 19:05, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>и предоставляет пользователю полный контроль над устройством.
>c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz)
>GPU Vivante GC7000Lite
То что ЦПУ и ГПУ проприетарные их не смущает?
А то что GSM модуль и Wi-Fi модуль также проприетарные их не смущает?
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|2.28, Аноним (25), 19:42, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На виванту драйвер открытый в MESA есть, проц в майнлайне поддерживается. Не хучший вариант в этом смысле.
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|2.39, Аноним (37), 20:03, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но в отличии от обычных телефонов gsm модуль там изолирован и не может например по запросу тайно включить передачу звука с микрофона или открыть вредоносный урл.
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|2.65, Аноним (65), 21:07, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вообще в принципе, польностью открытый смартфон это практически недостижимая утопия.
>Можете начать с открытия GSM модуля. Ща сейчас кто-нибудь точно найдется, напишет про программой GSM модуль.
В Pinephone открытый baseband processor на лялексе с RT-патчами. Можно прямо туда в шелл залезть, если хочется.
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|1.27, Аноним (65), 19:42, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Охлол! Они до сих пор не все Librem 5 поставили ещё. Многие чуваки заплатили деньги ещё в 2018 и до сих пор не получили нихрена.
И это помимо того, что Librem 5 оказался полным днищем. Поддержку камеры пилили несколько лет, т.е. сразу после поставки она ещё не работала, как и здоровая часть другого железа в нём.
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|2.73, Kuromi (ok), 21:58, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дык перенос внимания на новый проект позводит им объявить Либрем 5 устаревшим и сказать что они "moved on". При этом автоматически поддерживать "старье" станет ненужно, да и прозводить тоже. Тем же кто нифига не получил сначала демонстративно удивятся, потом предложат доказать что они что-то заказывали вообще, потмо еще раз удивятся и скажут "ну давайте так, зачтем часть вашего платежа в стоимость нового телефона\сделаем скидку".
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|2.67, prokoudine (ok), 21:14, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем эти навязанные проприетарные услуги свободному человеку? Зарабатывай на NFT, расплачивайся битком с органик-фармерами за еду, солнушко даст тебе электричество, водицу можно из скважины брать, какули в компост кидай, ими же можно отбиваться от приехавших за налогами федералов.
Ой, извините, попустило.
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|3.75, Kuromi (ok), 22:01, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оплату битком признали на днях террористическим обналом, наказание - расстрел через повешение, вы разве не в курсе?
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|1.55, ух (?), 20:31, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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лог моделирования просто весь красный, хороший продукт, вызвал много эмоций, если всё надо подтирать 🙈
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|2.56, Quad Romb (ok), 20:36, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Вызвал много эмоций" --> "хороший продукт"?
Много вопросов этот продукт вызвал, а уж что там с эмоциями - это уж дело каждого.
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|1.57, Аноним (57), 20:39, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я одного не могу понять, почему они не назвали Либрем 6, а выбрали имя собственное, если они косят под айфоны. Не логично.
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|2.66, Аноним (64), 21:08, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозреваю потому что начинка почти не поменялась. Это сегодня почти музейный экспанат за дикий оверпрайс (да, даже с учётом наценки за "свободу" от китайских бэкдоров).
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|1.61, th3m3 (ok), 20:58, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Цена огонь :) Пора бы такие вещи пилить на архитектуре RISC-V. Все равно это купят только энтузиасты, а так двойной профит.
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|1.68, Аноним (68), 21:17, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда... За такой конский прайс можно десяток китаефонов купить с теми же параметрами. И плюс без глюков, которых в этом Liberty уверен полно...
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|1.78, Аноним (78), 22:15, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Заявленная стоимость устройства - $2199
Дороже iphone! Теперь все олигархи должны скупать caбж т.к. дороже, т.е. элитнее
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|1.81, CheeZ (?), 22:37, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот как бы я не любил СПО, большинство из этих "Либерти" являются старым проприитарным куском лайна по конскому ценнику с набором реверс-костылей, которые "Внезапно" делают этот устаревший халм "свободными"...
Единственное, что может помочь, но пока еще телятся - Опен Хардвейр Инициатив, но что-то телятся они крайне небыстро...
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