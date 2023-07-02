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Представлен смартфон Liberty Phone, продолжающий развитие Librem 5

02.07.2023 18:28

Компании Purism представила новый смартфон Liberty Phone, который оснащён прошивкой на базе свободного ПО и предоставляет пользователю полный контроль над устройством. Для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе в устройстве предусмотрены аппаратные переключатели, которые на уровне разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, GPS, Wi-Fi/Bluetooth и модуль Baseband.

Заявленная стоимость устройства - $2199, что объясняется производством почти всех электронных компонентов на территории США при контроле компанией Purism всех этапов производства (исключение составляет модуль Wi-Fi, производимый в Индии). Локальное производство позволяет обезопасить цепочку поставок и минимизирует риски встраивания бэкдоров на стадии производства по контракту с китайскими компаниями. При этом аппаратная начинка Liberty Phone представляет собой усовершенствованный вариант смартфона Librem 5, разработанного в 2018 году и продаваемого по цене $1299.

Главные отличия Liberty Phone сводятся к увеличению размера ОЗУ с 3 до 4 ГБ и увеличению встроенной памяти с 64 до 128 ГБ. В Liberty Phone продолжает использоваться 5.7-дюймовый экран (IPS TFT) с разрешением 720×1440, SoC i.MX8M c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz) и GPU Vivante GC7000Lite, Wi-Fi 802.11abgn, Bluetooth 4, аккумулятор ёмкостью 4500mAh и камеры в 8 и 13 мегапикселей.

Смартфон комплектуется полностью свободным Linux-дистрибутивом PureOS, использующим пакетную базу Debian и предлагающим основанное на технологиях GNOME адаптивное пользовательское окружение для мобильных и настольных устройств (интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода). Окружение позволяет работать с одними и теми же GNOME-приложениями как на сенсорном экране смартфона, так и на больших экранах в сочетании с клавиатурой и мышью. Работа мобильных приложений обеспечивается библиотекой Libadwaita, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME.

  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/introduc...)
  2. OpenNews: Предложена док-станция Lapdock для превращения смартфона Librem 5 в ноутбук
  3. OpenNews: Смартфон Librem 5 перешёл на стадию массового производства
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в сервисе Librem One, выявленная в день его запуска
  5. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59369-librem
Ключевые слова: librem, phone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:31, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Смеялись, что в РФ не могут телефон собрать, а тут оказывается, что и США не могут...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:34, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Где там написано, что не могут? Смогли же в отличие от.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 18:36, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Модуль Wi-Fi. И ты бы купил ЭТО за такую цену?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 18:43, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Если ты на заводе получаешь 300 долларов в месяц это не значит что все так получают.
     
     
  • 5.12, Аноним (1), 18:56, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут вообще речь про качество данного аппарата. Но если ты покупаешь дорогие вещи только ради понтов, то вопросов не имею. Кирпич за 2000$ отличная покупка.
     
     
  • 6.13, Аноним (7), 19:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    В посте явно написанные какие у него качества, тот кому они нужны его и купит. А тебе на твоём заводе в моногороде это не нужно. Зачем ты тут нарисовался решительно не понятно.
     
     
  • 7.16, Аноним (1), 19:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    От чего ты так подгорел? Я обсуждаю новость про телефон. Тебя это каким место вообще трогает?
     
     
  • 8.34, Аноним (7), 19:57, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя я смотрю создатели телефона потрогали за зонды, так что они у тебя полыхнул... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, Аноним (1), 20:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Американцы всё равно не купят это г Хнычь сколько хочешь Ты даже не со мной ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.48, Аноним (7), 20:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ага у них же госдолг 31 триллион они там все бомжуют, чего ещё из телека ещё ин... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.51, Аноним (1), 20:25, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты реально защищаешь этот телефон, только потому что его купил пару десятков чел... текст свёрнут, показать
     
  • 7.53, Анонус (?), 20:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В посте явно написанные какие у него качества

    Эти качества от прошивки, а не от локально-произведенного железа. Был бы там обычный Ондройд, стоило бы столько же.

     
     
  • 8.63, prokoudine (ok), 21:02, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Локально произведенное в США железо дороже Это, в целом, общеизвестный факт Не... текст свёрнут, показать
     
  • 7.62, prokoudine (ok), 21:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В посте явно написанные какие у него качества, тот кому они нужны его и купит.

    Главное — успеть до разорения компании и пускания сабжа под каток.

     
  • 6.25, Аноним (25), 19:39, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > то вопросов не имею. Кирпич за 2000$ отличная покупка.

    На корову ошейник с GPS бесплатно хозяева вешают. А ты между прочим за такой же по смыслу троянизированый хлам который тебя выпасает - еще и деньги заплатишь, с аргументом что это не кирпич, дескать, а ты не лох. Конечно, вся эта благодать от гугола, RRLP всякие и проч - самый мастхэв. Потом еще в отпуск отправиться в известном направлении и получить подарок по геолокации, для завершения логической цепочки нелоховства. И на памятнике так и написать - "не лох!"

     
     
  • 7.32, Аноним (1), 19:51, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Параноик со смартфоном - это как веган с заменителями мяса. Ну реально, смешно.
    Телефон чтобы звонить. Купи кнопочный и радуйся.
     
     
  • 8.35, Аноним (7), 19:57, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смешной в этом треде только Ты просто жалкий ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.44, Аноним (1), 20:08, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Время покажет кто жалкий Судьба этого телефона уже предопределена Нравится теб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.49, Аноним (7), 20:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А чего тебя так волнует этот телефон Там за сверхприбылями никто не гонится Ил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.52, Аноним (1), 20:27, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я тебе жаловался на свою зарплату Я сравнил подобные аппараты из РФ и США и суд... текст свёрнут, показать
     
  • 8.70, prokoudine (ok), 21:41, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменители мяса 8212 это как раз вин в долгосрочной перспективе Потому что к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Аноним (1), 21:47, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этих заменителях от мяса только название Их жрать невозможно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.79, prokoudine (ok), 22:17, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем так Поизучай тему cultured meat ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.76, _ (??), 22:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не полетят Это разрабатывают для того чтоб это тут, на Земле жрали Ибо мясо ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.17, Аноним (17), 19:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был бы американцем, купил бы.
     
     
  • 5.20, Аноним (1), 19:23, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 2.5, Xo (?), 18:37, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какая компания.
     
  • 2.6, Аноним (7), 18:42, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой ты из этого делаешь вывод? США отстой, а РФ рулит?
     
  • 2.59, пох. (?), 20:42, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вот так открытие для экспертов опеннета - ни одна страна мира уже не может обеспечить себя современной технологией от добычи ископаемых до завершенного устройства.

    Все - вынуждены сотрудничать. Вот только в отличие от РФ эти все - прекрасно понимают, что сотрудничать - единственный вариант, если не хочешь скатиться обратно в 19й век.

    А у вас в компании Ирана и Северной Кореи - не то что телефонов, а и лаптей не будет.

     
     
  • 3.60, Аноним (1), 20:49, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А кто санкции вводит, уничтожая сотрудничество? Ты сотрудничество с подчинением то не путай.
     
  • 2.72, Kuromi (ok), 21:54, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикол в том что они, задорого, но могут. В иных странах не смогут ни за какие деньги.
    Почитайте как тут ЛенОбласть с четвертого раза сумела закупить планшеты на Авроре. Дешево кстати, всего 34 тысячи руб за штуку.
     
     
  • 3.80, Аноним (1), 22:36, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто угодно задорого может.
     
  • 2.74, Аноним (74), 21:59, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие 15ти рублевые этот бред поднимают?
     

  • 1.2, beck (??), 18:34, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > почти всех электронных компонентов на территории США

    АНБ одобряет.

     
     
  • 2.64, Аноним (64), 21:02, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно.

    > минимизирует риски встраивания бэкдоров на стадии производства по контракту с китайскими компаниями

    Это были плохие, негодные бэкдоры. А у нас - самые лучшие, патриотические бэкдоры! И всего за чуть больше две тысячи баксов!

     

  • 1.11, Аноним (11), 18:54, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж лучше купить Repka Pi https://youtu.be/lINlezXtaNc
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 20:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бачила крайне предвзят, недостатки репки его не тревожат, сравнивает с расберри почему-то предыдущего поколения, а не с китайскими клонами (чем репка и является).
    В таком духе можно любой продукт оправдать: первый айфон быстрее нокии 3310 и стоит дешевле современного андройд флагмана.
     
     
  • 3.43, soarin (ok), 20:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сравнивает с расберри почему-то предыдущего поколения

    Потому что сами создатели это делают на своём сайте.

     
  • 3.58, Аноним (11), 20:41, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно же лучше переваривать полный пенетрейшен смартфонов: как со стороны корпораций, так и со стороны софтописателей в гугловский маркет
    А самое главное - не замечать!
     

  • 1.15, Аноним (15), 19:05, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и предоставляет пользователю полный контроль над устройством.
    >c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz)
    >GPU Vivante GC7000Lite

    То что ЦПУ и ГПУ проприетарные их не смущает?
    А то что GSM модуль и Wi-Fi модуль также проприетарные их не смущает?

     
     
  • 2.28, Аноним (25), 19:42, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На виванту драйвер открытый в MESA есть, проц в майнлайне поддерживается. Не хучший вариант в этом смысле.
     

  • 1.18, Аноним (15), 19:15, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще в принципе, польностью открытый смартфон это практически недостижимая утопия.
    Можете начать с  открытия GSM модуля. Ща сейчас кто-нибудь точно найдется, напишет про программой GSM модуль.


    Тайная жизнь сим-карты: кому принадлежит ваш телефонный номер и при чем здесь электронная подпись?
    https://habr.com/ru/articles/667960/

    Структура смартфона — иллюзия контроля
    https://temofeev.ru/info/articles/struktura-smartfona-illyuziya-kontrolya/

    https://wiki5.ru/wiki/Baseband_processor

     
     
  • 2.39, Аноним (37), 20:03, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в отличии от обычных телефонов gsm модуль там изолирован и не может например по запросу тайно включить передачу звука с микрофона или открыть вредоносный урл.
     
  • 2.65, Аноним (65), 21:07, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вообще в принципе, польностью открытый смартфон это практически недостижимая утопия.
    >Можете начать с  открытия GSM модуля. Ща сейчас кто-нибудь точно найдется, напишет про программой GSM модуль.

    В Pinephone открытый baseband processor на лялексе с RT-патчами. Можно прямо туда в шелл залезть, если хочется.

     

  • 1.27, Аноним (65), 19:42, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Охлол! Они до сих пор не все Librem 5 поставили ещё. Многие чуваки заплатили деньги ещё в 2018 и до сих пор не получили нихрена.

    И это помимо того, что Librem 5 оказался полным днищем. Поддержку камеры пилили несколько лет, т.е. сразу после поставки она ещё не работала, как и здоровая часть другого железа в нём.

     
     
  • 2.31, Аноним (65), 19:45, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=BH8DRyKUZDg

    Вот тут обзор есть.

     
  • 2.73, Kuromi (ok), 21:58, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык перенос внимания на новый проект позводит им объявить Либрем 5 устаревшим и сказать что они "moved on". При этом автоматически поддерживать "старье" станет ненужно, да и прозводить тоже. Тем же кто нифига не получил сначала демонстративно удивятся, потом предложат доказать что они что-то заказывали вообще, потмо еще раз удивятся и скажут "ну давайте так, зачтем часть вашего платежа в стоимость нового телефона\сделаем скидку".
     

  • 1.54, Аноним (54), 20:29, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По традиции: как там с банк клиентами и мессенджерами?
     
     
  • 2.67, prokoudine (ok), 21:14, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем эти навязанные проприетарные услуги свободному человеку? Зарабатывай на NFT, расплачивайся битком с органик-фармерами за еду, солнушко даст тебе электричество, водицу можно из скважины брать, какули в компост кидай, ими же можно отбиваться от приехавших за налогами федералов.

    Ой, извините, попустило.

     
     
  • 3.69, Аноним (54), 21:24, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прокудин, ты чо, libretrack пересмотрел?
     
  • 3.75, Kuromi (ok), 22:01, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оплату битком признали на днях террористическим обналом, наказание - расстрел через повешение, вы разве не в курсе?
     

  • 1.55, ух (?), 20:31, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лог моделирования просто весь красный, хороший продукт, вызвал много эмоций, если всё надо подтирать 🙈
     
     
  • 2.56, Quad Romb (ok), 20:36, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вызвал много эмоций" --> "хороший продукт"?
    Много вопросов этот продукт вызвал, а уж что там с эмоциями - это уж дело каждого.
     

  • 1.57, Аноним (57), 20:39, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я одного не могу понять, почему они не назвали Либрем 6, а выбрали имя собственное, если они косят под айфоны. Не логично.
     
     
  • 2.66, Аноним (64), 21:08, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю потому что начинка почти не поменялась. Это сегодня почти музейный экспанат за дикий оверпрайс (да, даже с учётом наценки за "свободу" от китайских бэкдоров).
     
  • 2.77, Аноним (77), 22:14, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В названии Librem 5 цифра означает диагональ 5 дюймов
     

  • 1.61, th3m3 (ok), 20:58, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цена огонь :) Пора бы такие вещи пилить на архитектуре RISC-V. Все равно это купят только энтузиасты, а так двойной профит.
     
  • 1.68, Аноним (68), 21:17, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда... За такой конский прайс можно десяток китаефонов купить с теми же параметрами. И плюс без глюков, которых в этом Liberty уверен полно...
     
  • 1.78, Аноним (78), 22:15, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Заявленная стоимость устройства - $2199

    Дороже iphone! Теперь все олигархи должны скупать caбж т.к. дороже, т.е. элитнее

     
  • 1.81, CheeZ (?), 22:37, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот как бы я не любил СПО, большинство из этих "Либерти" являются старым проприитарным куском лайна по конскому ценнику с набором реверс-костылей, которые "Внезапно" делают этот устаревший халм "свободными"...
    Единственное, что может помочь, но пока еще телятся - Опен Хардвейр Инициатив, но что-то телятся они крайне небыстро...
     

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