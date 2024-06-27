Фонд СПО утвердил трёх новых членов совета директоров

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|1.4, ryoken (ok), 10:55, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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1 нормальный человек и 2 работницы языком, если я правильно понял.
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|2.8, нах. (?), 10:57, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в совете директоров и надо работать языком, но не в том смысле, в котором те две могли бы показать класс.
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|2.12, Golangdev (?), 11:05, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты всё правильно понял.
Тем, кто их спонсирует - нужен свой представитель в Фонде СПО.
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|2.20, Аноним (26), 11:32, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты вроде тоже мастак языком работать, потцанчики рассказывали
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|1.9, Аноним (9), 10:58, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Джон: куча опенсорс проектов;
> Девушки: политический активизм.
Эх, ну как же так, чего они софт не пишут?
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|2.23, Zenitur (ok), 11:42, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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СПО - свободное программное обеспечение. В фонте СПО есть три члена. Одним отвечает за свободу, второй за программы, третий за обеспечение. Логично?
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|2.29, нах. (?), 11:50, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зря ты об этом написал. Как теперь этот ужас развидеть?
(походу, на втором фоте еще и трап? Товарищмайор! Тут пропагандируют экстремизьм!)
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|1.15, Аноним (15), 11:13, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Судя по первой фотографии Шан Цунг сильно здал. Старик ближе к царству мёртвых чем живых.
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|2.28, Аноним (28), 11:48, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по первой фотографии Шан Цунг сильно здал.
Чел, сори, но юмор - это не твое. Не пытайся больше, пожалуйста. 🤮
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|1.17, Аноним (17), 11:22, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Кристина Хараланова (Christina Haralanova) - активистка за социальную справедливость
Прелестно. Вспоминается "социальная справедливость", когда куча мерзавцев во главе с прикормышами Red Hat организовали травлю Столлмана.
А теперь у нас SJW лобби прямо в совете директоров FSF.
> Джон Гилмор (John Gilmore) - один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation
Открываем https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54816
> Своё недовольство возвращением Столлмана в Фонд СПО выразила правозащитная организация EFF (Electronic Frontier Foundation), которая призвала участников Фонда СПО, имеющих право голоса, созвать специальное собрание для пересмотра решения по включению Столлмана в совет директоров. EFF также обратилась к Столлману с предложением самостоятельно уйти в интересах Фонда СПО и движения за свободное программное обеспечение.
Ребята, вы это серьезно?
Итак, в FSF появилось два засланных казачка прямо в совете директоров. При следующей попытке подвинуть Столлмана им уже не нужно будет собирать подписи в каких-то там петициях - совет директоров единодушно примет правильное решение. Браво, палодирую стоя...
Здоровья и крепких нервов Столлману.
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|1.21, cheburnator9000 (ok), 11:37, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Теперь понятно почему GNU tar такой страшный, а GDB по сравнению с LLDB дикий тормоз и жрет озу просто гигабайтами на каждый чих в QtCreator.
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|2.31, Аноним (26), 11:53, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хз, лично я в компании лесб чувствую себя намного спокойнее, чем в компании трушных самок
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