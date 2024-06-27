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Фонд СПО утвердил трёх новых членов совета директоров

27.06.2024 10:31

Фонд свободного ПО объявил об увеличении с 6 до 9 числа участников совета директоров, который является надзорным и совещательным органом, помогающим в достижении поставленных перед Фондом целей, определяющим миссию, задачи и долгосрочную стратегию Фонда, контролирующим деятельность президента и исполнительного директора. Три новых члена совета выбраны из 83 кандидатур и до окончательного утверждения прошли трёхмесячный испытательный срок.

В совет директоров приняты:

  • Джон Гилмор (John Gilmore) - один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, учредитель компании Cygnus Solutions, создатель списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*, один из авторов протокола DHCP, основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN, мэйнтейнер отладчика GDB.
  • Кристина Хараланова (Christina Haralanova) - активистка за социальную справедливость, борец за права женщин, популяризатор важности свободного ПО, создатель сети WITT (Women’s Information Technologies Transfer), директор болгарского центра по защите прав интернет-пользователей (Internet Rights Bulgaria) и участник организации Free Software Association Bulgaria.
  • Мария Кьяра Пьеватоло (Maria Chiara Pievatolo) - профессор политической философии в Пизанском университете (Италия), известная своей деятельностью по построению открытой научной среды, создатель публикуемого в открытом доступе итальянского журнала по гуманитарным и социальным наукам, президент и сооснователь Итальянской ассоциации содействия открытой науке (AISA).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/fsf-a...)
  2. OpenNews: Фонд СПО пересмотрит состав совета директоров с привлечением сообщества
  3. OpenNews: В Фонде СПО утверждён новый исполнительный директор
  4. OpenNews: Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам
  5. OpenNews: Фонд СПО ввёл новые требования к участникам совета директоров
  6. OpenNews: Изменения в составе совета директоров Фонда СПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61446-fsf
Ключевые слова: fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, ryoken (ok), 10:55, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    1 нормальный человек и 2 работницы языком, если я правильно понял.
     
     
  • 2.8, нах. (?), 10:57, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в совете директоров и надо работать языком, но не в том смысле, в котором те две могли бы показать класс.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:44, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Golangdev (?), 11:05, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты всё правильно понял.

    Тем, кто их спонсирует - нужен свой представитель в Фонде СПО.

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:12, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, Аноним (26), 11:32, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты вроде тоже мастак языком работать, потцанчики рассказывали
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:58, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Джон: куча опенсорс проектов;
    > Девушки: политический активизм.

    Эх, ну как же так, чего они софт не пишут?

     
     
  • 2.14, anonymous (??), 11:13, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ?
     
     
  • 3.18, Аноним (9), 11:26, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, Zenitur (ok), 11:42, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СПО - свободное программное обеспечение. В фонте СПО есть три члена. Одним отвечает за свободу, второй за программы, третий за обеспечение. Логично?
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:00, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зря добавили фото. Теперь это выглядит как полная катастрофа.  
     
     
  • 2.29, нах. (?), 11:50, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зря ты об этом написал. Как теперь этот ужас развидеть?

    (походу, на втором фоте еще и трап? Товарищмайор! Тут пропагандируют экстремизьм!)

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:13, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Судя по первой фотографии  Шан Цунг сильно здал. Старик ближе к царству мёртвых чем живых.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:48, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по первой фотографии  Шан Цунг сильно здал.

    Чел, сори, но юмор - это не твое. Не пытайся больше, пожалуйста. 🤮

     

  • 1.16, Фонтан Энтропии (ok), 11:18, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Грустно всё это
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:22, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Кристина Хараланова (Christina Haralanova) - активистка за социальную справедливость

    Прелестно. Вспоминается "социальная справедливость", когда куча мерзавцев во главе с прикормышами Red Hat организовали травлю Столлмана.

    А теперь у нас SJW лобби прямо в совете директоров FSF.

    > Джон Гилмор (John Gilmore) - один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation

    Открываем https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54816

    > Своё недовольство возвращением Столлмана в Фонд СПО выразила правозащитная организация EFF (Electronic Frontier Foundation), которая призвала участников Фонда СПО, имеющих право голоса, созвать специальное собрание для пересмотра решения по включению Столлмана в совет директоров. EFF также обратилась к Столлману с предложением самостоятельно уйти в интересах Фонда СПО и движения за свободное программное обеспечение.

    Ребята, вы это серьезно?

    Итак, в FSF появилось два засланных казачка прямо в совете директоров. При следующей попытке подвинуть Столлмана им уже не нужно будет собирать подписи в каких-то там петициях - совет директоров единодушно примет правильное решение. Браво, палодирую стоя...

    Здоровья и крепких нервов Столлману.

     
  • 1.19, Аноним (19), 11:27, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    судя по всему
    такъ побѣдимъ
     
  • 1.21, cheburnator9000 (ok), 11:37, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Теперь понятно почему GNU tar такой страшный, а GDB по сравнению с LLDB дикий тормоз и жрет озу просто гигабайтами на каждый чих в QtCreator.
     
     
  • 2.22, Аноним (17), 11:40, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > GNU tar такой страшный

    А как доктора называют твою фобию?

     

  • 1.27, Аноним (27), 11:46, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие же эти пародии на женщин страшные... Сразу видно - лезбиянки!
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:53, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И 80-летний девственник - это сразу видно.
     
  • 2.31, Аноним (26), 11:53, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз, лично я в компании лесб чувствую себя намного спокойнее, чем в компании трушных самок
     

  • 1.32, нитгитлистер (?), 11:55, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2 с мозгами и 1 активистка.. ну видимо у них так принято главное чтоб не во вред
     
  • 1.33, Аноним (33), 11:55, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё, пропал калабуховский дом..
     

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