Фонд СПО утвердил трёх новых членов совета директоров

> Кристина Хараланова (Christina Haralanova) - активистка за социальную справедливость

Прелестно. Вспоминается "социальная справедливость", когда куча мерзавцев во главе с прикормышами Red Hat организовали травлю Столлмана.

А теперь у нас SJW лобби прямо в совете директоров FSF.

> Джон Гилмор (John Gilmore) - один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation

Открываем https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54816

> Своё недовольство возвращением Столлмана в Фонд СПО выразила правозащитная организация EFF (Electronic Frontier Foundation), которая призвала участников Фонда СПО, имеющих право голоса, созвать специальное собрание для пересмотра решения по включению Столлмана в совет директоров. EFF также обратилась к Столлману с предложением самостоятельно уйти в интересах Фонда СПО и движения за свободное программное обеспечение.

Ребята, вы это серьезно?

Итак, в FSF появилось два засланных казачка прямо в совете директоров. При следующей попытке подвинуть Столлмана им уже не нужно будет собирать подписи в каких-то там петициях - совет директоров единодушно примет правильное решение. Браво, палодирую стоя...

Здоровья и крепких нервов Столлману.

