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Изменения в составе совета директоров Фонда СПО

29.03.2021 08:41

В соответствии с ранее предложенным процессом изменения управления Фондом СПО, Джеффри Кнаут (Geoffrey Knauth), президент Фонда СПО, объявил о включении в совет директоров нового участника с правом голоса, который будет представлять мнение персонала и которого выбрали обычные сотрудники Фонда СПО. В совет вошёл системный администратор Ян Келлинг (Ian Kelling).

Одновременно заявлено об уходе из совета директоров Фонда СПО юриста Кэт Уолш (Kat Walsh), которая принимала участие в создании лицензии Creative Commons 4.0, входила в совет попечителей Wikimedia Foundation и управляющий совет Xiph.org Foundation. Кэт отметила, что уход не следует воспринимать как отказ от идей свободного ПО. Совершённый шаг стал следствием долгого и трудного осознания того, что та роль, которую она играла в организации, больше не является лучшим способом продвижения идей СПО в мире. Кэт считает, что Фонду СПО необходимы изменения для устранения имеющихся проблем, но она не является тем человеком, который смог был реализовать данные изменения.

Дополнительно можно отметить, что число подписавших письмо в поддержку Столлмана заметно превысило число подписавших письмо против - за Столлмана подписались 3693, против - 2811.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/welco...)
  2. OpenNews: Фонд СПО пересмотрит состав совета директоров с привлечением сообщества
  3. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  4. OpenNews: Ричард Столлман объявил о возвращении в совет директоров Фонда СПО
  5. OpenNews: Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана
  6. OpenNews: В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54856-fsf
Ключевые слова: fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Леголас (ok), 08:58, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ого, простой работяга

    p.s. новость-то о Яне

     
     
  • 2.40, пох. (?), 09:29, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Он не простой работяга, нет там простых работяг, он идейный дол6ойоп. Борцун за все хорошее против всего плохого, и еще чтобы не работать, желательно при этом иметь миллион, но пока можно просто не работать.

    Достаточно глянуть пресловутый его гитхаб. Это если ты опоздал и не видел объявления, по которому его на работу наняли - с зарплатой на уровне мойщика туалета в макдональдсе, но в компенсацию входит право гордиться своим местом в жизни.

     
     
  • 3.45, виндотролль (ok), 09:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Достаточно глянуть пресловутый его гитхаб

    он же сам написал:

    > Avoid when possible due to unethical practices

    Кстати, Gitlab у меня даже не открылся (требует включенного джаваскрипт даже чтоб статику показать, пнх с таким отношением)

     
     
  • 4.76, Аноним (76), 10:20, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...требует подписать петицию

    теперь в опенсурс новый код встроят, пока очередную петицию не подпишешь, открываться не будет

    это типа будет вместо лицензий - не хочешь платить за лицензии - подписывай петиции

     
  • 3.57, Аноним (-), 10:02, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Комментарии .пох-а всегда мусорны, поскольку .пох вендузятник и барыга.
     
     
  • 4.78, Аноним (76), 10:21, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну и пох на него
     
  • 3.88, myhand (ok), 10:35, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаточно глянуть пресловутый его гитхаб.

    А гитхабчики сами по себе работают?

    Вот этот чел как-бы в т.ч. поддерживает кошерный гитхабчик, помимо прочего.

     
     
  • 4.98, Аноним (76), 10:52, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это прообраз пох'а, еще доконтейнерный и монолитный

    или примерно как разные поколения терминаторов, только это пох'и

     
  • 2.106, Аноним (106), 11:01, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Простой работяга, который против RMS. Ба, какое совпадение
     
     
  • 3.107, Леголас (ok), 11:05, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://rms-open-letter.github.io/

    [CODE]Ctrl+F → Kelling[/CODE]

    Упс! Анонима мучают газы?

     

  • 1.4, Аноним (-), 09:00, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    За опенсорс!
    За Столлмана!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:01, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –21 +/
    За опенсорс!
    ПРОТИВ Столлмана!
     
     
  • 3.8, kusb (?), 09:03, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:07, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За тем что open source это другая организация и она как раз проголосовала против Столлмана. Столман это free software. Есть даже термин FOSS объединяющий оба понятия
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 09:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Она уже не опенсорсная: захвачена.
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:08, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    просто анон(1) один из тех самых... из радужных.
     
     
  • 5.63, Анон 1 (?), 10:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что делаешь сегодня вечером? ;)
     
     
  • 6.108, Радужный модуль ядра (?), 11:06, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установим сегодня вечером Убунту вместе? А можем даже и мир собрать, если ты к такому готов.
     
  • 4.17, Леголас (ok), 09:08, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зачем?

    толстый тролль голоден, живот обвис аки пустой мешок

     
     
  • 5.25, kusb (?), 09:13, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну тогда нужно кормить его от пуза. Пусть никто не уйдёт голодным... (Не я.)
     
     
  • 6.101, Аноним (76), 10:55, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рефлексивное, троллинг его, замыкание
     
  • 4.50, Я (??), 09:51, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Столлман неадекватный фанатик. Его единственное достижение это изобретение GPL в былые времена, за что честь ему и хвала. Но в остельном он токсичный и не очень вменяемый тип.
     
     
  • 5.102, Аноним (76), 10:57, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так если б не Горлум, колечко бы так и не нашли, и его бы нашел в итоге Саурон.
     
  • 2.16, Ненавижу SJW (?), 09:08, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось добавить: в атаку!!!
     
     
  • 3.65, Арагорн (?), 10:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Быть может, придёт час, когда треснут щиты и настанет закат эпохи адекватных людей, но только НЕ СЕГОДНЯ! СЕГОДНЯ мы сразимся! За всё, что вы любите в этом славном СПО! Зову вас на бой, анонимы OPENNET.RU! *шёпотом: за RMS
     
     
  • 4.110, Радужный модуль ядра (?), 11:08, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы окоп не попутали?
     
     
  • 5.115, Арагорн (?), 11:13, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща я тебя попутаю! Держите меня семеро дварфов!
     

  • 1.5, Аноним (6), 09:00, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >число подписавших письмо в поддержку Столлмана заметно превысило число подписавших письмо против

    Накрутки-накруточки. ЗА Столлмана - мутные типы из СНГ с никами а ПРОТИВ - уважаемые люди из известных проектов СПО. Выводы делайте сами.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:05, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там такие же, за Столлмана хотя бы чуваки хоть с чем-то в репах.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 09:15, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Repology, сайте Димы Маракосово (внезапно из РФ), вставили плашку голосовать "ЗА", хотя в соотвествии с логикой Repology в плашке должны быть обе ссылки - "ЗА" и "ПРОТИВ".
     
     
  • 4.58, омоним (?), 10:03, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
    Please support Richard M. Stallman, free software movement activist, founder of GNU project and Free Software Foundation, during ongoing attempt to defame and displace him.
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

    Ай да молодец. Dmitry Marakasov, если ты это читаешь -- жму лапу, бро.

    P.S. Тимлид Leah Rowe, насколько знаю, готовит письмо в поддержку Столлмана.

     
  • 4.92, myhand (ok), 10:38, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в соотвествии с логикой ... в плашке должны быть

    Так-так.  Что там за логика?

     
  • 2.12, Леголас (ok), 09:06, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > а ПРОТИВ - уважаемые люди из известных проектов СПО

    Уважаемые бесхребетные корпо-и-ЛГБТ-подстилки.

     
     
  • 3.26, Axel (??), 09:14, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я их даже могу понять, они хотят жить. А СЖВ нацисты жить не дают, поэтом легче их поддержать чем потом терпеть
     
     
  • 4.39, Леголас (ok), 09:27, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    заводи Т-34, в 45 уже имели опыт
     
     
  • 5.114, Радужный модуль ядра (?), 11:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только пусть долгосрочный результат будет другим в этот раз.
     
  • 2.18, lockywolf (ok), 09:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Zhang Hao
    zhang5788
    Zhaohui Li
    Zhe Lei
    Zhiyi Zhang
    ZhongYao Luo
    Zhou Shi Jie
    Zhu Zihao
    Zia Hamdani

    Это тебе "мутные типы из СНГ"?

    Там не накруточки, а скорее "Вторая Холодная Война".

     
     
  • 3.32, Леголас (ok), 09:20, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ой мутные, аж китайские имена берут
     
     
  • 4.43, Аноним (19), 09:31, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для того и переводят: многие из подписавших даже не смогут источник прочитать.
     
  • 3.44, Аноним (27), 09:31, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это тебе "мутные типы из СНГ"?

    whitequark

     
  • 2.20, Аноним (20), 09:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Мутные типы это и есть СПО, а уважаемые люди это присосавшиеся к кормушке паразиты.
     
     
  • 3.109, trdm (ok), 11:06, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - ТЫ меня уважаш?
    - Конечно, а ты меня!
    - Конечно!
    - Видишь, мы уважаемые люди!
    (с) Райкин.

    пс. https://rms-open-letter.github.io/ Меня там забанили :)

     
  • 2.21, kusb (?), 09:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно сравнить по репам, звёздам и вот это вот всё. Целую статистику можно поднять.
    Ещё интересно, делятся ли люди на кластеры, так можно даже подловить "склонение к подписи" с накруткой, наверное.
     
     
  • 3.37, myhand (ok), 09:26, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с чем ты сравнишь статистику по "этому всему" для буквы алфавита Z?  Против rms уже буквы алфавита!  (хз, сейчас может уже убрали)
     
     
  • 4.73, омоним (?), 10:17, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем ничем не подтверждённое, из серии "джентельменам верят на слово". В открытом письме выясняемо, кто fsf-разработчик, кто коммиттер в разные проекты, кто просто студент приобщающийся к floss, а кто зарегался чтобы поддержать.

    Прозрачность и верифицируемость по факту. А сжв только заявляют что они за всё хорошее, а как до дела, то и пулл-реквесты остановили: только по майлу теперь, без ссылок.

    Лицемеры.

     
  • 2.30, myhand (ok), 09:19, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЗА Столлмана - мутные типы

    Я вот тоже всегда считал ESR - мутным.

    > ПРОТИВ - уважаемые люди из известных проектов СПО

    Угу, "члены".  По питону, статистика была ~5/17 тех, кто реально что-то делает для проекта (код, PEP, важные для экосистемы проекты и т.п.).  Сейчас, походу, только ухудшилась.

     
     
  • 3.100, Ыноним (?), 10:53, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ничего, хрен с ним, с питоном, айда все в лисп и жабу:

    $ grep -i python scum | wc -l
    23
    $ grep -i lisp scum | wc -l
    0
    $ grep -i scheme scum | wc -l
    0
    $ grep -i java scum | wc -l
    0

     
     
  • 4.103, myhand (ok), 10:58, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > $ grep -i scheme scum | wc -l
    > 0

    Не там ищешь.  От guile есть два подписанта.  Что относительно немало, кстати.

    Вот Brainfu*k - кошерен.  Веришь?

     
  • 2.46, onanim (?), 09:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>число подписавших письмо в поддержку Столлмана заметно превысило число подписавших письмо против
    > Накрутки-накруточки. ЗА Столлмана - мутные типы из СНГ с никами а ПРОТИВ
    > - уважаемые люди из известных проектов СПО. Выводы делайте сами.

    что лично меня огорчило: за Столлмана три с половиной пользователя openSUSE, против -  мейнтейнеры/разрабы openSUSE и почти весь директорский состав SUSE Enterprise.

     
     
  • 3.99, омоним (?), 10:52, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты спроси их в ирке/на форуме: я пользователь опенсюзи, и испытал сердечную боль, увидев что её флагманы учавствуют в травле основателя free "as speech" software. Вот ты, <username>, не знаешь что предлоги надуманные, что это клевета, и так набрасывать дерьмо на невиновного, прячась за спину организации, вызывает неприятные ощущения ниже спины?

    Не трави. Не срись. Реально поинтересуйся. Может они что дельное ответят? Может они хорошие. А если нет -- пусть не прячутся за толпу. Спроси лично. Легко травить толпой, ответственность размывается.

     
     
  • 4.111, Ыноним (?), 11:08, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они уже провели дискуссию в реддите, по ощущениям от нее 2/3 юзеров зюзи имеют большие проблемы с головой:
    https://old.reddit.com/r/openSUSE/comments/md15qt/suse_signed_the_letter_again
     
     
  • 5.117, омоним (?), 11:13, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по ощущениям от нее 2/3 юзеров зюзи имеют большие проблемы с головой:

    намекаешь что только руководство пользуется зюзей?)

     
  • 3.112, Аноним (112), 11:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4 июня 2018 года Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов.
    Сделка завершена 26 октября 2018 г.

    15 сентября 2014 — Novell продана британской компании Micro Focus International.
    В июле 2018 года, перепродало дочерней компании EQT Partners.
    Сделка завершена 15 марта 2019 г.

    28 октября 2018 года компания IBM объявила о покупке Red Hat за $34 млрд.
    Сделка завершена 9 июля 2019 года.

    -----------------
    первое что вспомнилось
    похоже на какую-то предварительную арт подготовку, думаю если покопаться то можно найти еще много интересного

     

  • 1.9, Axel (??), 09:03, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Думаю, учитывая то как СЖВ активисты крутили мир раньше, здесь они встретили отпор которого не ожидали
     
     
  • 2.22, Аноним (15), 09:11, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Корпорациям пофик на отпор, что захотят - то и сделают. Вот RH захотела и прекратила спонсировать СПО, и хоть заголосуйся.
     
     
  • 3.29, Axel (??), 09:19, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю что для СПО это так критично
     
  • 3.47, Lex (??), 09:47, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Она не захотела_и_прекратила - она в принципе очень не хотела, но какое-то время тратила на это деньги для создания имиджа. Эдакий пиар.

    А как только стало возможным обойтись без всего этого - так мигом полетели на мусорку всякие СПО и адепты секты бесплатной интыпрайзной_и_предсказуемой центоси

    Собсно, с кутями примерно аналогично. Ничему жизнь не учит брата-анона.

     
  • 3.60, Ноним (?), 10:07, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шляпа прекратила спонсировать фонд СПО еще в прошлом году: https://www.fsf.org/patrons/fy2020
    А теперь выпендривается, не сердите барина мол, а не то прекратит щедриться.
     
  • 2.72, Аноним (72), 10:16, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что им сделает этот "отпор". Отпор - это когда завалил этих нелюдей судебными исками в ответку за клевету. Или когда заставил копрорастию перестать им лизать жопу.
     
  • 2.93, iPony129412 (?), 10:39, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > встретили отпор

    А это что и где?

     

  • 1.23, Аноним (23), 09:12, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Ян Келлинг

    Судя по профилям, вклад в опенсорс у него меньше, чем у любого анонима с опеннета.

     
     
  • 2.28, Аноним (15), 09:17, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный тип... из репов - форки btcpay и lineage_wiki. Всё.
     
     
  • 3.34, Леголас (ok), 09:23, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GitLab ещё есть, но вообще он админ, нафиг ему репы
     
  • 2.35, myhand (ok), 09:23, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ого, любой аноним с опеннета отвечает за хостинг проектов уровня savannah.gnu.org?

    Ну куто, чо.

     
     
  • 3.54, Аноним (54), 09:59, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > любой аноним с опеннета

    Хотелось бы статистику посмотреть, с каких систем заходят на опеннет. Администраторы, можно сделать?

     
     
  • 4.59, Аноним (54), 10:05, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собственно, сам нашел:

    https://top.mail.ru/oses?id=77689&period=2&aggregation=sum&ytype=value>ype=

     

  • 1.24, Денис Попов (?), 09:12, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все эти СПОшные ссоры на радость тому же Microsoft. Они по крайней мере уверен, что пока нет единства в СПО, они могут дальше зарабатывать баблишко.
     
     
  • 2.31, Аноним (15), 09:20, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    M$ ещё и спонсирует спорные моменты.
     
     
  • 3.36, Леголас (ok), 09:24, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и инициирует срачи на OpenNET
     
     
  • 4.48, Аноним (6), 09:50, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ... и содержит Shitгорина.
     
     
  • 5.116, Радужный модуль ядра (?), 11:13, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот вообще двойной агент КГБ.
     
  • 3.52, Аноним (52), 09:53, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они их сами и создают.
     
  • 2.53, Аноним (53), 09:56, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так говорите будто Линукс реально конкурент M$.
     
     
  • 3.64, Ноним (?), 10:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    [x] изжить винду с суперкомпьютеров
    [x] изжить винду с телефонов
    [x] изжить винду с серверов
    [ ] изжить винду с десктопов
     
     
  • 4.82, 123 (??), 10:27, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[x] изжить винду с суперкомпьютеров

    Так её там и не было отродясь, изжили из HPC исключительно проприетарный UNIX.
    >[x] изжить винду с телефонов

    Угу. Теперь Майкрософт просто продаёт свои приложения и сервисы для Андроида, попутно собирая лицензионные сборы.
    >[x] изжить винду с серверов

    Угу. Теперь Майкрософт третий в мире облачный хостер, который продаёт эти ваши линухсы на своём Azure.
    >[ ] изжить винду с десктопов

    Ох уж эти влажные мечтания.
    Ну как поизживали?
    астахов.жпг

     
     
  • 5.97, myhand (ok), 10:48, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > который продаёт эти ваши линухсы на своём Azure

    Во-первых, не линухсы, а свои ресурсы.  CPU, память, диски - вот это вот все, на попользоваться.

    Во-вторых, сюрприз, ей можно и линухсы продавать - лицензия это позволяет, на определенных условиях.  Причем даже тебе.

    > Ну как поизживали?

    В зарубежных универах винда была уникумом на десктопах уже лет 20 назад.

     
     
  • 6.119, Радужный модуль ядра (?), 11:15, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что там в параллельной вселенной? Есть сверхсветовые макароны?
     

  • 1.33, nomad__ (ok), 09:21, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Фонду СПО необходимы изменения для устранения имеющихся проблем

    Вот это точно, а то херня какая-то творится там последние лет 5. Одна надежда, что вернется RMS и всех там построит, устроит чистку рядов от толерастов и дегенератов.

     
     
  • 2.42, Леголас (ok), 09:29, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    For great justice!
     
  • 2.83, 123 (??), 10:27, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >RMS и всех там построит, устроит чистку рядов от толерастов и дегенератов

    Но ведь для этого ему бы пришлось начать с себя, как с главного толераста и дегенерата.

     
  • 2.120, Радужный модуль ядра (?), 11:17, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дегенератов пусть оставит, иначе.. вам там уже написали.
     

  • 1.41, onanim (?), 09:29, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >  против - 2811

    но кричат громче и воняют сильнее, поэтому Столлмана отменят, заМИТУшат и отБЛМят.

     
  • 1.49, msgod (ok), 09:50, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хера опенсорщик бгг.
    Мои жявавысеры на гитхабе хотя бы в арктик хранилище попали лол.
    А это нонейм какой то
     
  • 1.51, Аноним (52), 09:51, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Перепись людей с нетрадиционной ориентацией. Пока их не большинство.
     
  • 1.55, Аноним (55), 10:00, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ешьте пятки - пейте гной, так завещал нам Штольман дорогой!
     
  • 1.56, Аноним (53), 10:01, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Надо Михаила Шигорина выдвинуть в управленцы туда. Начинайте голосование ЗА и Против. К ЛГБТ отношение не имеет и наш человек.)
     
     
  • 2.61, Ноним (?), 10:08, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно он из латентных 😄
     
     
  • 3.68, Ноним (?), 10:11, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты - не я.
     

  • 1.62, Аноним (-), 10:09, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Соратнмки защитите Столлмана! Иначе завтра она поодиночке  расправятся с нами! Столлман это истинная свобода не лживая!
     
  • 1.66, омоним (?), 10:10, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
      > You probably know about the letter to your support:
      > https://github.com/rms-support-letter/rms-support-letter.github.io
      > A lot of people coordinated around this letter from all over the
      > world and made an effort to convey our position.

    I appreciate it.

    Would you like to support me in a practical way?
    You could post for me in public forums where people
    are arguing about this.  Especially the ones where my supporters
    are NOT the majority!


    Here are references useful to publicize:

    * To defend me.

    https://github.com/rms-support-letter

    * About me.

    The accusations against me are mainly false -- based on misunderstandings,
    exaggerations and distortions.  Plus a few

    https://blog.dachary.org/2020/02/10/how-the-cancel-culture-was-leveraged-again

    https://jorgemorais.gitlab.io/justice-for-rms/

    https://sterling-archermedes.github.io/index.html

    * About why they are attacking me.

    https://quillette.com/2021/01/27/beating-back-cancel-culture-a-case-study-from

     
     
  • 2.70, омоним (?), 10:11, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --
    Dr Richard Stallman
    Chief GNUisance of the GNU Project (https://gnu.org)
    Founder, Free Software Foundation (https://fsf.org)
    Internet Hall-of-Famer (https://internethalloffame.org)
     

  • 1.67, Аноним (67), 10:11, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пролистал список в поддержку RMS и увидел там знакомое имя - Я просто глазам своим не мог поверить:

    1924. Leah Rowe (Libreboot Project Leader)

    Знаете кто это???
    Если не знаете, то даю подсказку: https://retrofreedom.com/
    А когда поймете кто это! - будете очень сильно удивлены (лично я был просто поражен). И это при том, что между ними с RMS тоже были эдакие "тёрки". Вот, что значит оставить личные отношения в стороне!!!

    P\S Получить поддержку там где ее ну никак не ожидаешь получить - дорогого стоит! Просто Вау!!!!

     
     
  • 2.71, омоним (?), 10:13, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Более того, она готовит открытое письмо в поддержку Столлмана, от лица всего проекта, так как остальные участники слились, и она тянет долгое время проект в одиночку.
     
     
  • 3.75, prokoudine (ok), 10:19, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Надо больше открытых писем. Чтоб прямо обмазываться ими.
     
     
  • 4.79, Аноним (67), 10:23, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это письмо, если оно будет, то оно будет особенное - это просто бомба!
     
  • 4.80, омоним (?), 10:25, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Продолжай обмазываться тем, чем обмазан и ждать своей очереди. "Справедливость"(c)(tm)(r) придёт и за тобой.
     
     
  • 5.84, Леголас (ok), 10:29, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > «Справедливость»©™®

    ну можете же спецсимволами

     
     
  • 6.86, омоним (?), 10:31, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ну можете же спецсимволами

    айпоня, твой выход!

     
     
  • 7.90, Леголас (ok), 10:36, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пони могёт токмо из Safari 105
     
  • 4.81, Вован (??), 10:26, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо больше открытых писем. Чтоб прямо обмазываться ими.

    не-не, обмазываться надо другим

     
  • 3.77, Аноним (67), 10:21, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это так, то это будет просто бомба, - козырной туз в рукаве, или даже джокер! Посмотрим, что из всего этого выйдет!
     
     
  • 4.87, Аноним (72), 10:35, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вангую: ничего. сжв-нациков и кансельщиков этим не испугаешь. это карманные манипуляторы копрораций. только заткнуть судебными исками.
     
  • 3.95, Реакционный мракобес (?), 10:47, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не совсем "она". Это он.
     
  • 2.85, Аноним (55), 10:29, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за лядь, мамка твоя?
     

  • 1.69, Аноним (55), 10:11, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У кого пятки кислее, того и сделаем перзидентом, что ж мы как не линуксоиды, нам овно жрать не привыкать. Слава пяткам сильнейшего, слава пяткам наивкуснейшего. Ураааааааа!!! А потом возьмём и обнулим все сроки. Ура обнулёнышу, слава ногтям!!!
     
     
  • 2.74, msgodpc (?), 10:18, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Опять таблетки забыл выпить?
     

  • 1.89, Реакционный мракобес (?), 10:36, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там это, толерантные и замирвовсёммирные they/them заняты любимым делом: составляют расстрельные списки тех, кто с ними не согласен. За РМС? Разоблачить, заблокировать, уволить!

    https://github.com/sticks-stuff/highlight-RMS-supporters
    https://gist.github.com/kyhwana/73161a50d1b5019b18e3965b55a1a192
    https://twitter.com/11rcombs/status/1375156099473670154

    Это к вопросу о том, что, видимо, на самом деле много кто побоялся поддержать Столлмана на Западе. Вот это стадо затравит. Им сказали «фас», они и рады.

     
     
  • 2.94, 123 (??), 10:41, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно было бы, если бы в марксистской по сути своей СПО тусовочке, с полу-коммунистической gpl, созданной леваком мозолеедом (сетующим за права распространения фото голых детей и легалайза педофилии), не начали искать "врагов народа".
     
  • 2.96, Аноним (96), 10:48, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей бы всех этих боевых педерастов на длинные ножики понасаживали в одну прекрасную тихую ночь.
     
  • 2.113, Михрютка (ok), 11:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>https://gist.github.com/kyhwana/73161a50d1b5019b18e3965b55a1...

    ыыы лапочка какая




    curl -q https://rms-support-letter.github.io/ | grep "<li>" | grep "github.com" | awk -F "https://github.com/" '{ print $2 }'  | awk -F "\"\>" '{ print $1 }'   | sed 's/\///g' | sed '/^$/d' | xargs -I USER curl -i -X PUT -H "Authorization: token <PAT token>" -H "Accept: application/vnd.github.v3+json" https://api.github.com/user/blocks/USER


    у меня прям задница покрылась инеем от страха

     

  • 1.104, ИмяХ (?), 10:59, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это же свобода - кто хочет, то и может стать директором, в чем проблема? Какая мне, как конечному пользователю, разница, кто там директор?
     
  • 1.105, ИмяХ (?), 11:00, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это же свобода - кто хочет, то и может стать директором, в чем проблема? Какая мне, как конечному пользователю, разница, кто там директор?
     
  • 1.118, Составление сообщения (?), 11:15, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >число подписавших письмо в поддержку Столлмана заметно превысило число подписавших письмо против - за Столлмана подписались 3693, против - 2811.

    ЗА уже 3752, почти на тысячу больше чем в петушиной обойме, аноны хорошо зафорсили петицию на выходных. Всем причастным - моё почтение. Промежуточные итоги:

    https://rms-support-letter.github.io/ - письмо людей в поддержку Столлмана
    > стартовало позже
    > кликабельные прямые ссылк на профили и линки
    > работает без JS
    > переведено на 27 языков
    > 3752 подписантов

    https://rms-open-letter.github.io/ - петушиное письмо против Столлмана
    > стартовало раньше
    > чёрные буковки на белом фоне по которым непонятно есть ли за ними живой человек или это список мёртвых душ
    > требует JS для смены языка
    > переведено на 17 языков
    > 2811 петухов

    Так что со Столлманом, остаётся в Совете, или таки прогнутся под корпорасов и вытурят?

     
  • 1.121, Радужный модуль ядра (?), 11:19, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Буря в курятнике.
     

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