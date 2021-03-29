Изменения в составе совета директоров Фонда СПО

|
|
|
|2.40, пох. (?), 09:29, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
|
Он не простой работяга, нет там простых работяг, он идейный дол6ойоп. Борцун за все хорошее против всего плохого, и еще чтобы не работать, желательно при этом иметь миллион, но пока можно просто не работать.
Достаточно глянуть пресловутый его гитхаб. Это если ты опоздал и не видел объявления, по которому его на работу наняли - с зарплатой на уровне мойщика туалета в макдональдсе, но в компенсацию входит право гордиться своим местом в жизни.
|
|
|
|3.45, виндотролль (ok), 09:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Достаточно глянуть пресловутый его гитхаб
он же сам написал:
> Avoid when possible due to unethical practices
Кстати, Gitlab у меня даже не открылся (требует включенного джаваскрипт даже чтоб статику показать, пнх с таким отношением)
|
|
|
|4.76, Аноним (76), 10:20, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
...требует подписать петицию
теперь в опенсурс новый код встроят, пока очередную петицию не подпишешь, открываться не будет
это типа будет вместо лицензий - не хочешь платить за лицензии - подписывай петиции
|
|3.57, Аноним (-), 10:02, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Комментарии .пох-а всегда мусорны, поскольку .пох вендузятник и барыга.
|
|3.88, myhand (ok), 10:35, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Достаточно глянуть пресловутый его гитхаб.
А гитхабчики сами по себе работают?
Вот этот чел как-бы в т.ч. поддерживает кошерный гитхабчик, помимо прочего.
|
|
|
|4.98, Аноним (76), 10:52, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а это прообраз пох'а, еще доконтейнерный и монолитный
или примерно как разные поколения терминаторов, только это пох'и
|
|
|
|
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 09:07, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
За тем что open source это другая организация и она как раз проголосовала против Столлмана. Столман это free software. Есть даже термин FOSS объединяющий оба понятия
|
|
|
|5.25, kusb (?), 09:13, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, ну тогда нужно кормить его от пуза. Пусть никто не уйдёт голодным... (Не я.)
|
|4.50, Я (??), 09:51, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Столлман неадекватный фанатик. Его единственное достижение это изобретение GPL в былые времена, за что честь ему и хвала. Но в остельном он токсичный и не очень вменяемый тип.
|
|
|
|5.102, Аноним (76), 10:57, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так если б не Горлум, колечко бы так и не нашли, и его бы нашел в итоге Саурон.
|
|
|
|3.65, Арагорн (?), 10:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Быть может, придёт час, когда треснут щиты и настанет закат эпохи адекватных людей, но только НЕ СЕГОДНЯ! СЕГОДНЯ мы сразимся! За всё, что вы любите в этом славном СПО! Зову вас на бой, анонимы OPENNET.RU! *шёпотом: за RMS
|
|1.5, Аноним (6), 09:00, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
>число подписавших письмо в поддержку Столлмана заметно превысило число подписавших письмо против
Накрутки-накруточки. ЗА Столлмана - мутные типы из СНГ с никами а ПРОТИВ - уважаемые люди из известных проектов СПО. Выводы делайте сами.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 09:05, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там такие же, за Столлмана хотя бы чуваки хоть с чем-то в репах.
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 09:15, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На Repology, сайте Димы Маракосово (внезапно из РФ), вставили плашку голосовать "ЗА", хотя в соотвествии с логикой Repology в плашке должны быть обе ссылки - "ЗА" и "ПРОТИВ".
|
|
|
|4.58, омоним (?), 10:03, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Please support Richard M. Stallman, free software movement activist, founder of GNU project and Free Software Foundation, during ongoing attempt to defame and displace him.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ай да молодец. Dmitry Marakasov, если ты это читаешь -- жму лапу, бро.
P.S. Тимлид Leah Rowe, насколько знаю, готовит письмо в поддержку Столлмана.
|
|4.92, myhand (ok), 10:38, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в соотвествии с логикой ... в плашке должны быть
Так-так. Что там за логика?
|
|2.12, Леголас (ok), 09:06, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
> а ПРОТИВ - уважаемые люди из известных проектов СПО
Уважаемые бесхребетные корпо-и-ЛГБТ-подстилки.
|
|
|
|3.26, Axel (??), 09:14, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я их даже могу понять, они хотят жить. А СЖВ нацисты жить не дают, поэтом легче их поддержать чем потом терпеть
|
|2.18, lockywolf (ok), 09:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Zhang Hao
zhang5788
Zhaohui Li
Zhe Lei
Zhiyi Zhang
ZhongYao Luo
Zhou Shi Jie
Zhu Zihao
Zia Hamdani
Это тебе "мутные типы из СНГ"?
Там не накруточки, а скорее "Вторая Холодная Война".
|
|
|
|
|
|4.43, Аноним (19), 09:31, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для того и переводят: многие из подписавших даже не смогут источник прочитать.
|
|2.20, Аноним (20), 09:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
Мутные типы это и есть СПО, а уважаемые люди это присосавшиеся к кормушке паразиты.
|
|2.21, kusb (?), 09:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужно сравнить по репам, звёздам и вот это вот всё. Целую статистику можно поднять.
Ещё интересно, делятся ли люди на кластеры, так можно даже подловить "склонение к подписи" с накруткой, наверное.
|
|
|
|3.37, myhand (ok), 09:26, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И с чем ты сравнишь статистику по "этому всему" для буквы алфавита Z? Против rms уже буквы алфавита! (хз, сейчас может уже убрали)
|
|
|
|4.73, омоним (?), 10:17, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причем ничем не подтверждённое, из серии "джентельменам верят на слово". В открытом письме выясняемо, кто fsf-разработчик, кто коммиттер в разные проекты, кто просто студент приобщающийся к floss, а кто зарегался чтобы поддержать.
Прозрачность и верифицируемость по факту. А сжв только заявляют что они за всё хорошее, а как до дела, то и пулл-реквесты остановили: только по майлу теперь, без ссылок.
Лицемеры.
|
|2.30, myhand (ok), 09:19, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ЗА Столлмана - мутные типы
Я вот тоже всегда считал ESR - мутным.
> ПРОТИВ - уважаемые люди из известных проектов СПО
Угу, "члены". По питону, статистика была ~5/17 тех, кто реально что-то делает для проекта (код, PEP, важные для экосистемы проекты и т.п.). Сейчас, походу, только ухудшилась.
|
|
|
|3.100, Ыноним (?), 10:53, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну ничего, хрен с ним, с питоном, айда все в лисп и жабу:
$ grep -i python scum | wc -l
23
$ grep -i lisp scum | wc -l
0
$ grep -i scheme scum | wc -l
0
$ grep -i java scum | wc -l
0
|
|
|
|4.103, myhand (ok), 10:58, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> $ grep -i scheme scum | wc -l
> 0
Не там ищешь. От guile есть два подписанта. Что относительно немало, кстати.
Вот Brainfu*k - кошерен. Веришь?
|
|2.46, onanim (?), 09:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>число подписавших письмо в поддержку Столлмана заметно превысило число подписавших письмо против
> Накрутки-накруточки. ЗА Столлмана - мутные типы из СНГ с никами а ПРОТИВ
> - уважаемые люди из известных проектов СПО. Выводы делайте сами.
что лично меня огорчило: за Столлмана три с половиной пользователя openSUSE, против - мейнтейнеры/разрабы openSUSE и почти весь директорский состав SUSE Enterprise.
|
|
|
|3.99, омоним (?), 10:52, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а ты спроси их в ирке/на форуме: я пользователь опенсюзи, и испытал сердечную боль, увидев что её флагманы учавствуют в травле основателя free "as speech" software. Вот ты, <username>, не знаешь что предлоги надуманные, что это клевета, и так набрасывать дерьмо на невиновного, прячась за спину организации, вызывает неприятные ощущения ниже спины?
Не трави. Не срись. Реально поинтересуйся. Может они что дельное ответят? Может они хорошие. А если нет -- пусть не прячутся за толпу. Спроси лично. Легко травить толпой, ответственность размывается.
|
|
|
|
|
|5.117, омоним (?), 11:13, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>по ощущениям от нее 2/3 юзеров зюзи имеют большие проблемы с головой:
намекаешь что только руководство пользуется зюзей?)
|
|3.112, Аноним (112), 11:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
4 июня 2018 года Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов.
Сделка завершена 26 октября 2018 г.
15 сентября 2014 — Novell продана британской компании Micro Focus International.
В июле 2018 года, перепродало дочерней компании EQT Partners.
Сделка завершена 15 марта 2019 г.
28 октября 2018 года компания IBM объявила о покупке Red Hat за $34 млрд.
Сделка завершена 9 июля 2019 года.
-----------------
первое что вспомнилось
похоже на какую-то предварительную арт подготовку, думаю если покопаться то можно найти еще много интересного
|
|1.9, Axel (??), 09:03, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Думаю, учитывая то как СЖВ активисты крутили мир раньше, здесь они встретили отпор которого не ожидали
|
|
|
|2.22, Аноним (15), 09:11, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Корпорациям пофик на отпор, что захотят - то и сделают. Вот RH захотела и прекратила спонсировать СПО, и хоть заголосуйся.
|
|
|
|3.47, Lex (??), 09:47, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Она не захотела_и_прекратила - она в принципе очень не хотела, но какое-то время тратила на это деньги для создания имиджа. Эдакий пиар.
А как только стало возможным обойтись без всего этого - так мигом полетели на мусорку всякие СПО и адепты секты бесплатной интыпрайзной_и_предсказуемой центоси
Собсно, с кутями примерно аналогично. Ничему жизнь не учит брата-анона.
|
|2.72, Аноним (72), 10:16, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И что им сделает этот "отпор". Отпор - это когда завалил этих нелюдей судебными исками в ответку за клевету. Или когда заставил копрорастию перестать им лизать жопу.
|
|1.23, Аноним (23), 09:12, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Ян Келлинг
Судя по профилям, вклад в опенсорс у него меньше, чем у любого анонима с опеннета.
|
|
|
|2.35, myhand (ok), 09:23, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ого, любой аноним с опеннета отвечает за хостинг проектов уровня savannah.gnu.org?
Ну куто, чо.
|
|
|
|3.54, Аноним (54), 09:59, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> любой аноним с опеннета
Хотелось бы статистику посмотреть, с каких систем заходят на опеннет. Администраторы, можно сделать?
|
|1.24, Денис Попов (?), 09:12, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Все эти СПОшные ссоры на радость тому же Microsoft. Они по крайней мере уверен, что пока нет единства в СПО, они могут дальше зарабатывать баблишко.
|
|
|
|
|
|3.64, Ноним (?), 10:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
[x] изжить винду с суперкомпьютеров
[x] изжить винду с телефонов
[x] изжить винду с серверов
[ ] изжить винду с десктопов
|
|
|
|4.82, 123 (??), 10:27, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>[x] изжить винду с суперкомпьютеров
Так её там и не было отродясь, изжили из HPC исключительно проприетарный UNIX.
>[x] изжить винду с телефонов
Угу. Теперь Майкрософт просто продаёт свои приложения и сервисы для Андроида, попутно собирая лицензионные сборы.
>[x] изжить винду с серверов
Угу. Теперь Майкрософт третий в мире облачный хостер, который продаёт эти ваши линухсы на своём Azure.
>[ ] изжить винду с десктопов
Ох уж эти влажные мечтания.
Ну как поизживали?
астахов.жпг
|
|
|
|5.97, myhand (ok), 10:48, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> который продаёт эти ваши линухсы на своём Azure
Во-первых, не линухсы, а свои ресурсы. CPU, память, диски - вот это вот все, на попользоваться.
Во-вторых, сюрприз, ей можно и линухсы продавать - лицензия это позволяет, на определенных условиях. Причем даже тебе.
> Ну как поизживали?
В зарубежных универах винда была уникумом на десктопах уже лет 20 назад.
|
|1.33, nomad__ (ok), 09:21, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Фонду СПО необходимы изменения для устранения имеющихся проблем
Вот это точно, а то херня какая-то творится там последние лет 5. Одна надежда, что вернется RMS и всех там построит, устроит чистку рядов от толерастов и дегенератов.
|
|
|
|2.83, 123 (??), 10:27, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>RMS и всех там построит, устроит чистку рядов от толерастов и дегенератов
Но ведь для этого ему бы пришлось начать с себя, как с главного толераста и дегенерата.
|
|1.41, onanim (?), 09:29, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> против - 2811
но кричат громче и воняют сильнее, поэтому Столлмана отменят, заМИТУшат и отБЛМят.
|
|1.49, msgod (ok), 09:50, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Хера опенсорщик бгг.
Мои жявавысеры на гитхабе хотя бы в арктик хранилище попали лол.
А это нонейм какой то
|
|1.56, Аноним (53), 10:01, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Надо Михаила Шигорина выдвинуть в управленцы туда. Начинайте голосование ЗА и Против. К ЛГБТ отношение не имеет и наш человек.)
|
|1.62, Аноним (-), 10:09, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Соратнмки защитите Столлмана! Иначе завтра она поодиночке расправятся с нами! Столлман это истинная свобода не лживая!
|
|1.67, Аноним (67), 10:11, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Пролистал список в поддержку RMS и увидел там знакомое имя - Я просто глазам своим не мог поверить:
1924. Leah Rowe (Libreboot Project Leader)
Знаете кто это???
Если не знаете, то даю подсказку: https://retrofreedom.com/
А когда поймете кто это! - будете очень сильно удивлены (лично я был просто поражен). И это при том, что между ними с RMS тоже были эдакие "тёрки". Вот, что значит оставить личные отношения в стороне!!!
P\S Получить поддержку там где ее ну никак не ожидаешь получить - дорогого стоит! Просто Вау!!!!
|
|
|
|2.71, омоним (?), 10:13, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Более того, она готовит открытое письмо в поддержку Столлмана, от лица всего проекта, так как остальные участники слились, и она тянет долгое время проект в одиночку.
|
|
|
|
|
|4.79, Аноним (67), 10:23, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это письмо, если оно будет, то оно будет особенное - это просто бомба!
|
|4.80, омоним (?), 10:25, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Продолжай обмазываться тем, чем обмазан и ждать своей очереди. "Справедливость"(c)(tm)(r) придёт и за тобой.
|
|4.81, Вован (??), 10:26, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Надо больше открытых писем. Чтоб прямо обмазываться ими.
не-не, обмазываться надо другим
|
|3.77, Аноним (67), 10:21, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если это так, то это будет просто бомба, - козырной туз в рукаве, или даже джокер! Посмотрим, что из всего этого выйдет!
|
|
|
|4.87, Аноним (72), 10:35, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вангую: ничего. сжв-нациков и кансельщиков этим не испугаешь. это карманные манипуляторы копрораций. только заткнуть судебными исками.
|
|1.69, Аноним (55), 10:11, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
У кого пятки кислее, того и сделаем перзидентом, что ж мы как не линуксоиды, нам овно жрать не привыкать. Слава пяткам сильнейшего, слава пяткам наивкуснейшего. Ураааааааа!!! А потом возьмём и обнулим все сроки. Ура обнулёнышу, слава ногтям!!!
|
|1.89, Реакционный мракобес (?), 10:36, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Там это, толерантные и замирвовсёммирные they/them заняты любимым делом: составляют расстрельные списки тех, кто с ними не согласен. За РМС? Разоблачить, заблокировать, уволить!
https://github.com/sticks-stuff/highlight-RMS-supporters
https://gist.github.com/kyhwana/73161a50d1b5019b18e3965b55a1a192
https://twitter.com/11rcombs/status/1375156099473670154
Это к вопросу о том, что, видимо, на самом деле много кто побоялся поддержать Столлмана на Западе. Вот это стадо затравит. Им сказали «фас», они и рады.
|
|
|
|2.94, 123 (??), 10:41, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Странно было бы, если бы в марксистской по сути своей СПО тусовочке, с полу-коммунистической gpl, созданной леваком мозолеедом (сетующим за права распространения фото голых детей и легалайза педофилии), не начали искать "врагов народа".
|
|2.96, Аноним (96), 10:48, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорей бы всех этих боевых педерастов на длинные ножики понасаживали в одну прекрасную тихую ночь.
|
|1.104, ИмяХ (?), 10:59, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну это же свобода - кто хочет, то и может стать директором, в чем проблема? Какая мне, как конечному пользователю, разница, кто там директор?
|
|1.105, ИмяХ (?), 11:00, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну это же свобода - кто хочет, то и может стать директором, в чем проблема? Какая мне, как конечному пользователю, разница, кто там директор?
|
|1.118, Составление сообщения (?), 11:15, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>число подписавших письмо в поддержку Столлмана заметно превысило число подписавших письмо против - за Столлмана подписались 3693, против - 2811.
ЗА уже 3752, почти на тысячу больше чем в петушиной обойме, аноны хорошо зафорсили петицию на выходных. Всем причастным - моё почтение. Промежуточные итоги:
https://rms-support-letter.github.io/ - письмо людей в поддержку Столлмана
> стартовало позже
> кликабельные прямые ссылк на профили и линки
> работает без JS
> переведено на 27 языков
> 3752 подписантов
https://rms-open-letter.github.io/ - петушиное письмо против Столлмана
> стартовало раньше
> чёрные буковки на белом фоне по которым непонятно есть ли за ними живой человек или это список мёртвых душ
> требует JS для смены языка
> переведено на 17 языков
> 2811 петухов
Так что со Столлманом, остаётся в Совете, или таки прогнутся под корпорасов и вытурят?
|