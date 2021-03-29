Изменения в составе совета директоров Фонда СПО

В соответствии с ранее предложенным процессом изменения управления Фондом СПО, Джеффри Кнаут (Geoffrey Knauth), президент Фонда СПО, объявил о включении в совет директоров нового участника с правом голоса, который будет представлять мнение персонала и которого выбрали обычные сотрудники Фонда СПО. В совет вошёл системный администратор Ян Келлинг (Ian Kelling).

Одновременно заявлено об уходе из совета директоров Фонда СПО юриста Кэт Уолш (Kat Walsh), которая принимала участие в создании лицензии Creative Commons 4.0, входила в совет попечителей Wikimedia Foundation и управляющий совет Xiph.org Foundation. Кэт отметила, что уход не следует воспринимать как отказ от идей свободного ПО. Совершённый шаг стал следствием долгого и трудного осознания того, что та роль, которую она играла в организации, больше не является лучшим способом продвижения идей СПО в мире. Кэт считает, что Фонду СПО необходимы изменения для устранения имеющихся проблем, но она не является тем человеком, который смог был реализовать данные изменения.

Дополнительно можно отметить, что число подписавших письмо в поддержку Столлмана заметно превысило число подписавших письмо против - за Столлмана подписались 3693, против - 2811.



