Фонд СПО ввёл новые требования к участникам совета директоров

Фонд свободного ПО утвердил два документа, регламентирующих обязанности и поведение участников совета директоров, а также задающих новый стандарт управления организацией. Каждый член совета директоров будет обязан подписать документ "Board Member Agreement", определяющий список обязанностей и правил работы. Второй документ "Board of Directors Code of Ethics" задаёт общие этические правила поведения, которым должны следовать участники совета директоров. В начале следующего года с учётом представленных документов планируется пересмотреть состав текущих участников совета директоров и начать привлечение новых лиц к управлению организацией.

Новые требования рассматривают совет директоров как надзорный и совещательный орган, контролирующий деятельность руководства Фонда (президента и исполнительного директора) и помогающий в достижении поставленных перед Фондом целей. Участникам совета напрямую запрещено вмешиваться в работу персонала и общаться со СМИ от лица всей организации (все запросы СМИ должны перенаправляться специально выбранному представителю, а вопросы, связанные с персоналом, следует решать на общих заседаниях или через президента/исполнительного директора).

Требования регламентируют обязательное участие в комитетах и присутствие на ежегодных заседаниях совета, а также как минимум на 75% проводимых комитетами встреч. На работу в организации участники совета должны отводить как минимум 100 часов в год. Документ также предписывает ежегодно проводить общее обсуждение с оценкой деятельности каждого участника и запрещает разглашать конфиденциальную информацию о работе Фонда, если её раскрытие не одобрено в письменной форме.

Этический кодекс предписывает ставить интересы организации выше личных интересов, запрещает выступать от имени организации, принимать взятки или продвигать какие-то решения в корыстных интересах, проявлять дискриминационное или оскорбительное поведение, нарушать конфиденциальность внутренних разбирательств, использовать имущество, персонал и другие ресурсы организации в личных целях, заниматься деятельностью, которая вредит организации или приводит к разрыву отношений с сотрудниками, спонсорами и другими физических или юридическими лицами, взаимодействующими с организацией.



