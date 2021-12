Фонд СПО ввёл новые требования к участникам совета директоров

Это перевод такой. В оригинале нельзя _убалтывать_ (persuade) X на разрыв его отношений с фондом, где X -- член, или директор, или бла-бла-бла... там длинный список. Но этот пункт не запрещает, например, убалтывать Y на то, чтобы фонд разорвал отношения с X, вне зависимости от того какие отношения у X и Y с фондом. Глянь сам если не веришь: > Members of the FSF's board of directors agree not to persuade or attempt to persuade any FSF employee to leave the employ of the FSF. Furthermore, no member of the board of directors shall persuade or attempt to persuade any member, director, associate member, funder, donor, advertiser, sponsor, subscriber, supplier, contractor, or any other person or entity with an actual or potential relationship to or with the organization to terminate, curtail, or not enter into its relationship to or with the organization, or in any way reduce the monetary or other benefits to the organization of such relationship.