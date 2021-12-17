Фонд СПО ввёл новые требования к участникам совета директоров

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|1.2, Аноним (2), 10:22, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> задаёт общие этические правила поведения, которым должны следовать участники совета директоров
подстраиваются под реалии... в общем-то правильно, ведь они — лицо СПО
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|2.85, Аноним (85), 15:22, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> запрещает заниматься деятельностью, которая ... приводит к разрыву отношений с сотрудниками
Что, уже забыли, как травили Столлмана?!
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|2.23, Аноним (25), 11:09, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой вступительный взнос? Все члены платят..., чтобы быть членами?
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|3.46, Аноним (25), 12:02, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ежемесячный членский взнос - 10 долларов США минимум.
Если сможешь закосить под студента - 5 долларов США.
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|1.6, dullish (ok), 10:26, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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>заниматься деятельностью, которая вредит организации или приводит к разрыву отношения с организацией сотрудников, спонсоров и других физических или юридических лиц
Ух... забористо то как! Эдак, самая правильная стратегия - не делать вообще ничего полезного... Хотя... подождите-ка!
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|2.87, Аноним (85), 15:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> принимать взятки или продвигать какие-то решения в корыстных интересах
Эх... Именно этим они и занимаются. Лобби, донаты, странные решения в пользу гигантов...
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|1.7, Sluggard (ok), 10:35, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Очень много про «организацию», вплоть до запрета на «вынесение сора из избы» этой организации, и ничего про СПО...
Там на останках FSF корпорация что ли организуется, или тоталитарная секта?
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|4.88, Аноним (85), 15:26, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они прямо намекнули:
> принимать взятки или продвигать какие-то решения в корыстных интересах
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|1.8, keydon (ok), 10:37, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Чет кажется даже на моей !@#$%^ работе бюрократии меньше. Бумажки никогда проблему не решали и только мешали тем кто действительно работает. Это не путь СПО (впрочем фонд СПО к СПО имеет такое же отношение как РМС к фонду - то есть теперь уже никакое).
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|1.9, Аноним (-), 10:37, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> принимать взятки или продвигать какие-то решения в корыстных интересах,
Жесть. С козырей зашли. То есть эта гадость повсеместно, в мировом, так сказать, масштабе. Или они уже и под Россию прогнулись, выгнулись?
А как на счет подарков ? Флешки на новый год принимать можно ? Там или плеерочки, электронные книжки.
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|2.10, Аноним (10), 10:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Флешки на новый год принимать
сразу отформатировать не забыть
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|2.15, Admino (ok), 10:55, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> То есть эта гадость повсеместно, в мировом, так сказать, масштабе.
Как будто кто-то сомневался.
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|2.24, anonymous (??), 11:09, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А как на счет подарков ? Флешки на новый год принимать можно ? Там или плеерочки, электронные книжки.
Главное, убедиться, что подарок вам приходит не с целью повлиять на ваши решения, как директора. А если не уверен, то лучше отказаться от подарка. Меня, например, пока я работал в бюджетному учреждении, постоянно раздражали попытки подарить мне алкоголь (или ещё что) за то, что я делаю своё дело. Я не собираюсь компромитировать свою непредвзятость этими подарками, но люди обижались, если не принимать подарок.
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|3.30, Аноним (20), 11:15, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто посмотри на то что ты пишешь. Ты сам стал бюджетным учреждением. Оно из тебя уже никогда не выйдет.
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|4.36, anonymous (??), 11:36, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты сам стал бюджетным учреждением.
Не могли бы вы это немного разжевать? Яне понимаю, что вы имели в виду.
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|5.57, Аноним (57), 12:33, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто пишешь сухим и чрезмерно "формальным" стилем, очень характерным для переписки с гос. аппаратом
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|2.37, Брат Анон (ok), 11:37, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё, что до 50 баксов -- это подарок.
Всё, что дороже 50 баксов, но проведено через налоговую -- подарок.
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|2.39, Аноним (39), 11:43, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Или они уже и под Россию прогнулись, выгнулись?
>А как на счет подарков ? Флешки на новый год принимать можно ? Там или плеерочки, электронные книжки.
Только до 3000 р. Выше - сдать по описи и под протокол.
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|2.68, Урри (ok), 13:48, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пропал он еще когда фемки столмана в первый раз поперли.
Через год дом попытались спасти, но фемки снова кинулись столмана топить (за клевету, кстати, никого так и не наказали). К счастью, отстояли.
Ну вот, фонд решил спрятаться от кенсел-калче за бумажками.
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|3.81, Аноним (81), 15:15, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пропал он еще когда фемки столмана в первый раз поперли.
> Через год дом попытались спасти, но фемки снова кинулись столмана топить (за
> клевету, кстати, никого так и не наказали). К счастью, отстояли.
> Ну вот, фонд решил спрятаться от кенсел-калче за бумажками.
Вангую, не просто спрятаться, вот это вот "Второй документ "Board of Directors Code of Ethics" задаёт общие этические правила поведения, которым должны следовать участники совета директоров" означает то, что как только так сразу начнётся охота на ведьм и всех сочувствующих RMS запросто можно проредить хотя бы в стане фонда.
По сути планируется чистка до оставления только рафинированных sjw-угодных.
Скриньте этот пост!
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|1.26, Аноним (26), 11:10, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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@ или приводит к разрыву отношений с сотрудниками, спонсорами и другими физических или юридическими лицами, взаимодействующими с организацией.@
права спонсоров выше прав совета директоров?
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|1.27, Аноним (20), 11:12, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я таки понял ващщь хитгый план! От такого щемилова и бюрократии - все кто что-либо может, будут просто сбегать в некрософт и прочие платиново-золотые спонсоры фонда СПО и ЛФ.
Там им будут меньше пилить мозги, меньше бюрократить и платить зепку по рынку. Имея непыльную работу и бобло в кармане, те люди кто что-то ещё может - будут немножко контрибутить в СПО реальным кодом, если смогут конечно.
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|3.43, Daisy Taylor (?), 11:51, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Одно другому не мешает. Инклюзивность это хорошо. Пожалуй, вступлю туда и буду вас всех инклюзировать
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|1.34, Аноним (34), 11:24, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> заниматься деятельностью, которая вредит организации или приводит к разрыву отношений с сотрудниками, спонсорами и другими физических или юридическими лицами, взаимодействующими с организацией.
Нечасто настолько откровенно проститутское положение на счет спонсоров встретишь. То есть, спонсоры образно говоря, теперь могут купить душу за свои деньги.
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|2.63, Ordu (ok), 13:23, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это перевод такой. В оригинале нельзя _убалтывать_ (persuade) X на разрыв его отношений с фондом, где X -- член, или директор, или бла-бла-бла... там длинный список. Но этот пункт не запрещает, например, убалтывать Y на то, чтобы фонд разорвал отношения с X, вне зависимости от того какие отношения у X и Y с фондом.
Глянь сам если не веришь:
> Members of the FSF's board of directors agree not to persuade or attempt to persuade any FSF employee to leave the employ of the FSF. Furthermore, no member of the board of directors shall persuade or attempt to persuade any member, director, associate member, funder, donor, advertiser, sponsor, subscriber, supplier, contractor, or any other person or entity with an actual or potential relationship to or with the organization to terminate, curtail, or not enter into its relationship to or with the organization, or in any way reduce the monetary or other benefits to the organization of such relationship.
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|1.35, Zenitur (ok), 11:32, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Фонд СПО ввёл новые требования к участникам совета директоров
Пункт первый: это должен быть не Ричард Столлман.
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|1.44, Аноним (50), 11:55, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>заниматься деятельностью, которая вредит организации или приводит к разрыву отношений с сотрудниками, спонсорами и другими физических или юридическими лицами, взаимодействующими с организацией
В переводе на Русский -
>Любой спонсор имеет право снять любого директора.
Предлагаю задонатить 1 цент, для того чтобы назваться назваться спонсором, и снять всех, кто принял этот кодекс под предлогом их участия в деятельности, которая приводит к разрыву отношений со спонсорами.
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|1.45, Аноним (45), 12:00, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Переведу новость на понятный язык:
Фонд СПО, который никому не подчиняется и забрал себе авторские права на несколько свободных продуктов придумал для себя новые правила, какие он сам пожелал. Куча его фанатов продолжили верить в светлое будущее.
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|2.56, Аноним (34), 12:32, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фонд СПО, который никому не подчиняется и забрал себе авторские права на несколько свободных продуктов придумал для себя новые правила, какие он сам пожелал.
Или какие ему пожелали спонсоры, которые уже прямо закрепили свои права владения. А то чего-то еще слегка взбрыкивали: вон Столлмана то выгоняли, то снова принимали.
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|2.78, Аноним (78), 14:31, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А кому фонд СПО должен подчиняться, товарищ майор? Администрации Президента или РосКомЦензуре?
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|1.53, Аноним (53), 12:23, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Радует чекбокс "пожалуйста, продлевайте моё членство автоматически". Раб, госпожа, латекс, вот это вот всё
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|2.80, Аноним (78), 14:37, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им нужно ещё дать возможность не только продлевать, но и меряться членством, тогда от пожертвований отбоя бы не было.
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|2.89, Аноним (-), 15:33, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Интересно узнать, кто может ставить Фонду цели?
Только один человек, и это - Столлман.
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|1.82, Аноним (85), 15:16, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Участникам совета напрямую запрещено вмешиваться в работу персонала и общаться со СМИ
Вы никто и звать вас никак.
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|1.84, Аноним (84), 15:20, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Под антикоррупционным душком прикрывается затыкание ртов при внутренних разборках по несоответствию с sjw-политикой, с нетонкими намёками, что будем всё делать внутрях, под неусыпным контролем, и если что, всегда приветствуем найм новых sjw-ретивых вместо каких-то других, например, пользующимися здравым смыслом.
Блястяще!
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