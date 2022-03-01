В Фонде СПО утверждён новый исполнительный директор

Фонд свободного ПО объявил об утверждении Зои Койман (Zoë Kooyman) на пост исполнительного директора, который оказался вакантным после ухода Джона Салливана (John Sullivan), занимавшего эту должность с 2011 года. Зоя присоединилась к работе Фонда в 2019 году и выполняла функции менеджера по проектам. Отмечается, что Зоя имеет опыт в управлении международными проектами и организации мероприятий. За время работы в Фонде она проявила себя в организации и реализации инициатив, связанных как с технологиями, так и в области достижения социальной справедливости.



