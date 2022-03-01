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В Фонде СПО утверждён новый исполнительный директор

01.03.2022 21:09

Фонд свободного ПО объявил об утверждении Зои Койман (Zoë Kooyman) на пост исполнительного директора, который оказался вакантным после ухода Джона Салливана (John Sullivan), занимавшего эту должность с 2011 года. Зоя присоединилась к работе Фонда в 2019 году и выполняла функции менеджера по проектам. Отмечается, что Зоя имеет опыт в управлении международными проектами и организации мероприятий. За время работы в Фонде она проявила себя в организации и реализации инициатив, связанных как с технологиями, так и в области достижения социальной справедливости.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Джеффри Кнаут избран новым президентом Фонда СПО
  3. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО покинул исполнительный директор
  5. OpenNews: Фонд СПО покидают заместитель директора и техдиректор
  6. OpenNews: Фонд СПО ввёл новые требования к участникам совета директоров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56783-fsf
Ключевые слова: fsf
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:12, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ого, женщина, да ещё и не транс? определённо победа
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:26, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выглядит, как транс. Как минимум радфемка и лезбуха. Тоже против Столлмана петицию подписала, да?
     
  • 2.20, еуые (?), 22:12, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Женщина это не победа это обязательное условие.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:15, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    SJW? Опыт в этом? Вот спасибочки.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:15, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно, что не членоженщину поставили.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:20, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    точно женщина и не транс? есть фото доказательство?
     
  • 1.5, keydon (ok), 21:23, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Фонд СПО не имеет отношения к СПО после ухода RMS, что эта новость делает на опеннете?
     
     
  • 2.13, slava_kpss (ok), 21:33, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линуксофашня как обычно
     

  • 1.6, Sebastian (?), 21:25, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше всё-таки на транса похожа ну или она просто страшная лошадь.
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:26, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "За время работы в Фонде она проявила себя в организации и реализации инициатив, связанных как с технологиями, так и в области достижения социальной справедливости."

    Всё ясно, исполнительная директор_ка, пропал FSFешный дом!

     
  • 1.9, Аноним (-), 21:26, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уау! Я хочу эту женщину.
     
     
  • 2.12, псевдонимус (?), 21:31, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты небинарная личность то у тебя вполне есть шансы.
     

  • 1.10, timur.davletshin (ok), 21:29, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Social Justice опять?
     
  • 1.11, псевдонимус (?), 21:30, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >так и в области достижения социальной справедливости.

    Понятно, ЧТО она понимает под "социальной справедливостью". :-(

     
  • 1.14, Аноним (14), 21:35, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком белая.
     
  • 1.15, Аноним (15), 21:38, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фонд СПО умирает, жаль.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:13, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря ты настоящее время используешь.
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:46, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них там вообще есть красивые женщины, или всё настолько плохо?
     
     
  • 2.18, пох. (?), 22:07, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, конечно, но они уже замужем, им не надо работать исполняемыми директрисами.

    А красивые ОНО - это из области подростковых сексуальных фантазий. В миру они страшны ровно как олицетворяемый ими смертный грех.

     

  • 1.17, Аноним (17), 21:58, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На какого-то пожилого актёра похожа, не могу вспомнить.
     
  • 1.19, Аноним (19), 22:12, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не транскгендер? Это притеснение. Я против, пусть перевыбирают.
     
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