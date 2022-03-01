В Фонде СПО утверждён новый исполнительный директор

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|2.8, Аноним (8), 21:26, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выглядит, как транс. Как минимум радфемка и лезбуха. Тоже против Столлмана петицию подписала, да?
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|1.5, keydon (ok), 21:23, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Фонд СПО не имеет отношения к СПО после ухода RMS, что эта новость делает на опеннете?
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|1.7, Аноним (7), 21:26, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"За время работы в Фонде она проявила себя в организации и реализации инициатив, связанных как с технологиями, так и в области достижения социальной справедливости."
Всё ясно, исполнительная директор_ка, пропал FSFешный дом!
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|1.11, псевдонимус (?), 21:30, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>так и в области достижения социальной справедливости.
Понятно, ЧТО она понимает под "социальной справедливостью". :-(
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|2.18, пох. (?), 22:07, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть, конечно, но они уже замужем, им не надо работать исполняемыми директрисами.
А красивые ОНО - это из области подростковых сексуальных фантазий. В миру они страшны ровно как олицетворяемый ими смертный грех.
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