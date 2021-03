Фонд свободного ПО покинул исполнительный директор

2.97 , Dzen Python ( ok ), 00:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дык оно ясно, Столлман просто очередная (удобная, кстати) мишень корпов, распробовавших вкус freemium-лопенсорца.

Когда выгоды с обеих сторон: и квалифицированным кодерам на фуллдее платить не надо - достаточно помахать флажком, дать пару месячных зарплат кодера донатом, походить гоголем перед студентами (будущими работниками) на Summer of Code, и вот, продукт тебе сообщество наваяло, а там лицензию пермиссивную поставь и стриги купоны со специально усложненных реальных внедрений и glue-middleware (платном); и в случае чего на сообщество риски спихнуть можно - опенсорц же, NO ANY WARRANTY.

Метод кнута и пряника. Пряником уже посыпали, теперь щелкают кнутом перед всем сообществом: "мол, не будешь возбухать - не будет скандалов с -ингами и обидками гей-ниггеров из недалекого гетто. Будешь возбухать - ты уволен, даже если работаешь не у нас, ты насильно лишен репутации (двоякая штука, к них оно работает) и вообще бомж, которому квартиру не сдаст никто выше вайт-треш".

Эффективность культурки отмены перед реальным творцами низкая, но прецеденты с травлей мелких клерков (с обязательной оглаской и бурлениями) и гражданской смертью медийных персон у них в обществе уже были. Вот и боятся.