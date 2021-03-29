Фонд свободного ПО покинул исполнительный директор

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|4.63, Аноним (-), 22:38, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как пошла мода на донаты - одни нискучные языки поперли и ничего нужного. А безопасность на донатах вообще забыта напрочь.
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|6.74, Михрютка (ok), 23:04, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мамаша, вы бы лучше ему вебкамеру купили - он бы на твитче домашнее задание делал.
глядишь, на чипсы с презервативами с донатов поднимал, а не у вас клянчил.
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|4.64, TheFotoMag (ok), 22:41, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тогда совсем загнётся. Только на донатах и сидят. Це опенсорс.
Це GPL. Это миллиардные поборы.
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|5.66, Аноним (50), 22:50, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а кто говорит, что хреново! Прилипает прилично. А на по что останется.
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|2.11, SinoptikU (?), 20:26, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–16 +/–
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И тут рухнул ваш родной, любимый коммунизм! Все, наигрались дети швaбдкой! Пора переходить на проприетарный софт с EULA.
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|3.26, DildoZilla (?), 20:47, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Отнюдь! Рухнули планы продажных тгоцкистких пгедателей, пытавшихся перетащить СПО под власть миговой бугжуазии, гнать этих капиталистов пгочь, товагищи!
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|3.33, AlexYeCu_not_logged (?), 21:21, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глупыш, если вдруг загнётся свободное ПО, тебе надо будет думать не об EULA, а о ежемесячных платежах: по карману ли, не ужаться ли где.
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|4.65, TheFotoMag (ok), 22:43, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> вдруг загнётся свободное ПО
Вдруг известно бесплатное свободное ПО? Это какое же, позвольте спросить?
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|1.7, Аноним (2), 20:21, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"для него было честью служить Фонду и работать вместе его работниками, членами..."
Стоп, какими членами?
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|2.32, Ivan1986 (?), 21:16, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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А после того как этот фонд послали куча компаний которые реально что-то делают Столлман останется с такими-же неадекватами и без поддержки. Лучше похоронить фонд с основателем и неадекватами, а нормальным с него свалить.
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|Часть нити удалена модератором
|2.41, pda (ok), 21:58, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А послали ли те, кто послали? Тут RedHat китчились, мол мы, всё прекращаем, отношения разрываем. Оказалось с 2019 ничего не донатят.
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|3.62, YetAnotherOnanym (ok), 22:37, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой шикарный глагол - кИтчиться. Устраивать или исполнять китч, превращать что-либо в китч. Именно то, чем занималась все последние годы КШ.
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|3.90, Аноним (90), 00:08, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их разрабы коммитят в ядро.
Как бы взнос работой.
Но про пользу для rh конечно помнят.
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|2.23, Аноним (23), 20:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> или мы расскажем вашему работодателю,
Хаха, ну пусть напишут. Вместе поржём.
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|4.87, Michael Shigorin (ok), 23:43, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мы ещё, как работодатель, премию дадим.
Кстати, Симоньян ровно так и троллила: мол, особо пострадавшим от нападок разных невменько сотрудникам решили премию дать.
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|2.91, Dzen Python (ok), 00:10, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не они опустились - все западное общество опустилось.
Теперь там лучше быть убийцей, массовым психопатом-маньяком, чем обидеть очередного е***того.
Суд меньше даст
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|1.20, макпыф (ok), 20:36, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Тем временем, число подписавших письмо в поддержку Столлмана преодолело > отметку в четыре тысячи подписей. Для сравнения письмо против Столлмана > подписало 2830 человек.
в открытых голосованиях против анонимов с опеннета не устоит ни одна корпорация)))
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|2.36, Аноним (36), 21:39, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Некоторые даже не анонимятся:
2454. Michael Shigorin (ALT Linux Team, OpenNET, ANNA-News)
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|3.57, Михрютка (ok), 22:22, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ему-то что переживать? из альта пока еще за непринятие педерастии и неполиткорректные местоимения не выгоняют, из аннаньюс тож. на lwn его за жыдоедство и так давным-давно забанили. в штаты ехать работать не собирается.
это то же самое, что fuck-you money. подписывай хоть в защиту роулинг, алекса джонса и мило яннопулоса в одном флаконе.
другое дело альтов купит какой-нибудь гипотетический айбиэм. тогда да, тогда мишу или вышибут сразу за нон-элайнмент с компани вэльюз, или так задолбают принудительными дайверсити трейнингами, что он сам уволится.
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|4.80, Михрютка (ok), 23:21, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пожалуйста, сообщите причину направления уведомления модератору.
Комментарий: использует н-слово
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|2.56, Урри (ok), 22:21, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что-то не могу найти внутри rm -rf /, хорошо спрятан.
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|2.93, Dzen Python (ok), 00:14, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Назло маме забаню у себя в репе потенциальных коммитеров и иссюеров?
Это даже уже не просто упоротость, это какая-то совсем мазохистская упоротость.
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|1.31, Аноним (31), 21:10, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Тем временем, число подписавших письмо в поддержку Столлмана преодолело отметку в четыре тысячи подписей. Для сравнения письмо против Столлмана подписало 2830 человек.
Эти голосования не могут повлиять ни на что так как либеральная идеология предполагает, что только мнение её приверженцев имеет значение, а кто с ними не согласен - вообще не люди и с ними можно делать всё что угодно.
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|2.97, Dzen Python (ok), 00:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дык оно ясно, Столлман просто очередная (удобная, кстати) мишень корпов, распробовавших вкус freemium-лопенсорца.
Когда выгоды с обеих сторон: и квалифицированным кодерам на фуллдее платить не надо - достаточно помахать флажком, дать пару месячных зарплат кодера донатом, походить гоголем перед студентами (будущими работниками) на Summer of Code, и вот, продукт тебе сообщество наваяло, а там лицензию пермиссивную поставь и стриги купоны со специально усложненных реальных внедрений и glue-middleware (платном); и в случае чего на сообщество риски спихнуть можно - опенсорц же, NO ANY WARRANTY.
Метод кнута и пряника. Пряником уже посыпали, теперь щелкают кнутом перед всем сообществом: "мол, не будешь возбухать - не будет скандалов с -ингами и обидками гей-ниггеров из недалекого гетто. Будешь возбухать - ты уволен, даже если работаешь не у нас, ты насильно лишен репутации (двоякая штука, к них оно работает) и вообще бомж, которому квартиру не сдаст никто выше вайт-треш".
Эффективность культурки отмены перед реальным творцами низкая, но прецеденты с травлей мелких клерков (с обязательной оглаской и бурлениями) и гражданской смертью медийных персон у них в обществе уже были. Вот и боятся.
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|3.59, Урри (ok), 22:26, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, какие голосовалки и открытые письма? Скрин из вк и сразу по этапу.
Одного из глав интела в сколкове, помнится, очередные маскишоу мордой по полу повозили, так он быстренько свалил назад к себе. Потом звонили из сколкова, спрашивали "вы где", мы вас разыскиваем; а он уже в самолете в свою гейропу сваливает.
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|2.94, Dzen Python (ok), 00:16, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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БазальтСПО или кто там сейчас у нас больше всех на импортозамещении кормится?
Нет, серьёзно, кроме шуток: СЕО FSF из страны, где сейчас действительно параллельны все эти срачи.
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|1.70, бублички (?), 22:57, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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дайте угадаю, взамен возьмут претендентку, которая ещё совсем недавно была бы претендентом. будут из фонта СПО финансировать свои гей-парадики. всё в какой-то балаган превращается
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|1.77, Клавиатур (?), 23:13, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Подписал в поддержку отца СПО.
Неожиданно конечно в списке неадекватов видеть известные компании и коллективы. Прямо перепись открытая какая-то.
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|2.79, Аноним (34), 23:21, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А есть ли среди адекватов хоть кто-то известный? Хотя бы не именем, а своим проектом? А то листаю, не вижу ни одного знакомого проекта.
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|3.82, Клавиатур (?), 23:27, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Допустим не видишь и что это меняет?
Компании являются инструментом политоты, поэтому ты видишь компании, которые против.
Если какая-то компания за Столлмана, то для нее наступят очевидные негативные последствия, если она открыто заявит.
Да и вообще юрлица не могут иметь мнение по этому поводу, ибо даже внутри них работают люди с разным мнением.
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|4.84, Аноним (34), 23:34, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в войне все способы хороши. А то даже тут в новостях мелькают списки проектов, где против Столлмана выступили. С другой же стороны толпа ноунеймов. Вот и хорошо бы узнать, куда они коммитят. Есть ли что на слуху?
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|5.88, Клавиатур (?), 23:44, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не война, а клоунада спонсируемая клоунами.
Мне не сильно интересно выяснять кто-там за и против и их мотивы.
Я сделал то, что лично от меня зависело и пошел дальше занматься своими делами.
Будет Столлман в фонде или нет не имеет значения, ему все равно не дадут нормально работать.
Сейчас основная его польза это засветка его противников, отсюда уже можно делать выводы о размерах порабощенности структур СПО корпами.
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|5.89, Клавиатур (?), 00:02, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как уже писал на этом сайте, нужно Столману делать форк фонда.
И привлекать людей, которые хотят работать именно с ним, чтобы у них был выбор.
Было бы еще интересным моментом, если бы Торвальдс переключился на GNU Hurd.
Мне кажется он себя не реализует сидя над одним проектом столько лет.
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|1.83, msgod (ok), 23:29, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Свобода. Столлман. СПО...
Три С что взбудоражили опеннет.
Добавляйте голоса, чтоб потом внукам рассказывать, как боролись в войне трех эс
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