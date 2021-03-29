Фонд свободного ПО покинул исполнительный директор

2.79 , Аноним ( 34 ), 23:21, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А есть ли среди адекватов хоть кто-то известный? Хотя бы не именем, а своим проектом? А то листаю, не вижу ни одного знакомого проекта.

3.82 , Клавиатур ( ? ), 23:27, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Допустим не видишь и что это меняет?

Компании являются инструментом политоты, поэтому ты видишь компании, которые против.

Если какая-то компания за Столлмана, то для нее наступят очевидные негативные последствия, если она открыто заявит.

Да и вообще юрлица не могут иметь мнение по этому поводу, ибо даже внутри них работают люди с разным мнением.

4.84 , Аноним ( 34 ), 23:34, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так в войне все способы хороши. А то даже тут в новостях мелькают списки проектов, где против Столлмана выступили. С другой же стороны толпа ноунеймов. Вот и хорошо бы узнать, куда они коммитят. Есть ли что на слуху?

5.88 , Клавиатур ( ? ), 23:44, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не война, а клоунада спонсируемая клоунами.

Мне не сильно интересно выяснять кто-там за и против и их мотивы.

Я сделал то, что лично от меня зависело и пошел дальше занматься своими делами.

Будет Столлман в фонде или нет не имеет значения, ему все равно не дадут нормально работать.

Сейчас основная его польза это засветка его противников, отсюда уже можно делать выводы о размерах порабощенности структур СПО корпами.

5.89 , Клавиатур ( ? ), 00:02, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как уже писал на этом сайте, нужно Столману делать форк фонда.

И привлекать людей, которые хотят работать именно с ним, чтобы у них был выбор.

Было бы еще интересным моментом, если бы Торвальдс переключился на GNU Hurd.

Мне кажется он себя не реализует сидя над одним проектом столько лет.

