Релиз видеоплеера MPV 0.41

22.12.2025 12:31

После девяти месяцев разработки сформирован выпуск открытого видеоплеера MPV 0.41, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения оставшегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

Среди изменений в новой версии:

  • По умолчанию задействован модуль вывода vo_gpu_next, построенный на основе библиотеки libplacebo и использующий шейдеры и графические API Vulkan, OpenGL, Metal или Direct3D для обработки и отрисовки видео. Для возвращения старого модуля вывода можно использовать опцию "--vo=gpu".
  • Объявлено приоритетным аппаратное декодирование видео с использованием графического API Vulkan (расширения VK_KHR_video_decode_queue, VK_KHR_video_decode_h264, VK_KHR_video_decode_h265 и VK_KHR_video_decode_vp9).
  • Реализация контекстного меню, вызываемого при клике правой кнопкой мыши, переведена на скрипт context_menu.lua.
  • На платформе Android для вывода звука задействован бэкенд AAudio.
  • В модуле вывода vo_gpu_next улучшено управление цветом и решены проблемы, проявлявшиеся в окружениях на базе Wayland.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола color-representation-v1, предоставляющего возможности для управления цветом.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола "tablet" для организация ввода с графических планшетов.
  • Реализована возможность записи в буфер обмена в окружениях на базе Wayland.
  • Добавлен бэкенд для работы с буфером обмена на системах с X11.
  • Для Linux реализована поддержка датчиков освещённости.
  • Встроены обработчики для регистрации mpv в качестве проигрывателя мультимедийного контента на платформе Windows.
  • В качестве минимально поддерживаемых заявлены версии FFmpeg 6.1 и libplacebo 6.338.2.


  • 1.1, iPony128052 (?), 12:35, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > аппаратное декодирование видео с использованием графического API Vulkan

    вот это иннновации

     
     
  • 2.3, Oe (?), 12:45, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось купить минимум GTX1650 чтобы эти инновации работали а не крашились из за дропнутых дров.
     
     
  • 3.4, iPony128052 (?), 12:50, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хатычки теперь не в моде.
    1030 уходит на пенсию.

    А их новых разве что 5050

     
     
  • 4.66, Аноним (66), 16:03, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А их новых разве что 5050

    На самом деле, за ту цену, которую сейчас предлагают она не выдерживает критики:
    https://www.dns-shop.ru/compare/?cityId=10&ids=5610473%2C5633223%2C5

     
  • 3.6, Аноним (6), 12:51, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вулкан 1.4 полностью поддерживается на картах nvidia начиная с maxwell (2014 год), более того, на вейланде это единственный полноценный способ получить ускорение декодирования.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 14:04, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вулкан 1.4 полностью поддерживается на картах nvidia начиная с maxwell (2014 год)

    Местным воинам против Нвидии это бесполезно объяснять. Каждый раз в комментариях одно и то же: "Ыыыыы, Вулкан 1.4 вышел в 2024, а значит все карты, выпущенные до 2024 в пролете!".

    То, что новые версии Вулкана для старых карт приходят с дровами - это местным экспертам не доходит.

    https://developer.nvidia.com/vulkan-driver

     
  • 3.9, Аноним (-), 12:59, 22/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 3.22, обеспокоенный аноним (?), 13:32, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, как она на Core 2 Duo будет себя чувствовать? А на Pentium 4?
     
     
  • 4.54, Bacila (?), 15:07, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Core 2 Duo
    >Launched July 26, 2006
    >Discontinued June 8, 2012

    Скажем дружно, нафиг нужно...

     
     
  • 5.69, анонийм (?), 16:14, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А GTX 1650 в 2025-м нужна?
     
  • 3.31, kusb (?), 13:38, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужен сервис чтобы арендовать видеокарту для декодирования видео. И видео будет стримиться потоком с арендованой видокарты через Интернет.
     
     
  • 4.38, iPony128052 (?), 13:55, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У оператора на серваках в прямом доступе.

    Получают AV2, отдают в h.264 для этих самых с Core2Duo

     
  • 4.58, мелстрой (?), 15:17, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен сервис, типа pcie over gpu. Подрубапшь на 10 Гбит в секунду и кайфуешь.
     
  • 4.70, анонийм (?), 16:16, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чтобы анонимно пир ту пир.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:39, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вещь хорошая, а декораций окон добавлять не хотят. Хотя там просто подключить libdecor. Поэтому пока приходится использовать Celluloid.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:03, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вейландопроблемы.
     
     
  • 3.47, morphe (?), 14:40, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномопроблемы, все кроме гнома поддерживают SSD

    И вообще, опциональность SSD была придумана для VR и прочих подобных композиторов, а не десктопов, гномовцы просто как обычно делают какую-то херь

     
     
  • 4.50, Аноним (50), 14:45, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так. Но почему-то шизофрению гномеров должны реализовывать все клиентские приложения. Только, оказывается, это работает в обе стороны!

    https://wayland.app/protocols/xdg-decoration-unstable-v1

     
     
  • 5.60, morphe (?), 15:20, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно так. Но почему-то шизофрению гномеров должны реализовывать все клиентские приложения.

    Не все, только те которые хотят поддерживать гном с его libadwaita декорациями

     
  • 2.11, Аноним (11), 13:06, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про CSD, то уже давно добавили, не?
     
     
  • 3.21, Аноним (2), 13:30, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты про тот CSD, который средствами OSD (on-screen display)? Так он "ненастоящий". То есть теней нет, окна не скругленные, а если видео малюсенькое, то и контролы малюсенькие, так что х мышью попадешь. libdecor дает нормальные GNOME/libadwaita-подобные декорации, вот его надо использовать. Блендер его уже юзает.
     
     
  • 4.39, Аноним (50), 14:00, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > libdecor дает нормальные GNOME/libadwaita-подобные

    Кому надо-то? Я не хочу ни символа от этого мусора в своей ОС.

     
     
  • 5.48, Аноним (2), 14:42, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда не ставь блендер и массу других программ, использующих libdecor. А еще удали вообще все компоненты, к которым притронулся редхат. Спойлер: ядро тоже придется удалить.
     
     
  • 6.51, Аноним (50), 14:49, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо таки КУЧУ? Смешно. И речь шла, по сути, про ненужность гнома и gtk4.


    Required By (15)

        fltk
        gamescope
        lib32-libdecor
        mesa-utils
        xorg-xwayland
        blender (optional)
        blender (staging) (optional)
        retroarch (optional)
        sdl3 (optional)

    https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/libdecor/

     
  • 6.62, morphe (?), 15:21, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А еще удали вообще все компоненты, к которым притронулся редхат.

    Почему из-за гномовой идиотии нужно удалять всё от редхата?

    > Тогда не ставь блендер и массу других программ, использующих libdecor

    Btw, даже блендер libdecor не использует

     
  • 2.35, kusb (?), 13:45, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А всё потому, что у wayland странная архитектура, где оконный менеджер соединён так, что ему остаётся быть чем-то другим. Это ещё может повредить существованию независимых ВМ...
     
     
  • 3.52, Аноним (2), 14:49, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оконный менеджер != оконный декоратор. Это в иксах концептуальная путаница, и люди вроде тебя полагают, что менеджерить окна == декорировать их.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 15:04, 22/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:51, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как выглядит сейчас самый нормальный конфиг для mpv, если АМД вместо видеокарты?
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 12:58, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый нормальный это тот, который ты написал сам. Попробуй что-то типа -vo=gpu-next -target-colorspace-hint -gpu-api=vulkan -gpu-context=waylandvk -hwdec=vulkan -vulkan-async-transfer -vulkan-async-compute во всяком случае на nvidia работает идеально.
     
     
  • 3.23, обеспокоенный аноним (?), 13:33, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чёрная линукс-видео-магия.
     
     
  • 4.30, Аноним (6), 13:38, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этой версии это сделали умолчаниями.
     
  • 3.36, iPony128052 (?), 13:45, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самый нормальный это тот, который ты написал сам. Попробуй что-то типа -vo=gpu-next
    > -target-colorspace-hint -gpu-api=vulkan -gpu-context=waylandvk -hwdec=vulkan -vulkan-async-transfer
    > -vulkan-async-compute во всяком случае на nvidia работает идеально.

    это как из всех этих мемов "как линуксоиды смотрят аниме"

     
  • 2.12, Аноним (11), 13:09, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > конфиг для mpv

    hwdec=auto-safe

    > АМД вместо видеокарты

    Novideo до сих пор не поддерживает VAAPI.

     
     
  • 3.15, Аноним (6), 13:16, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как бы не оказалось, что safe у тебя через copy. А он что есть, что нету, только электричество впустую жечь будешь.

    >до сих пор

    В firefox работает через костыль с nvdec, начиная примерно с 96 версии браузера (когда nvidia открыли драйвера с апи и появилась опция использовать его мимо egl) не было ни одной проблемы, посчитай, сколько раз vaapi для amd и intel за это время сломали.

     
  • 3.16, Аноним (16), 13:26, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > hwdec=auto-safe

    Вредный совет. Такой параметр может использовать vdpau вместо vaapi или vulkan, добавляя тем самым лишнюю прослойку vdpau -> vaapi.

     
     
  • 4.29, mos87 (ok), 13:37, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    щето?
     
     
  • 5.33, Аноним (6), 13:42, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был такой драйвер, когда vdpau был на коне и vaapi не работал нормально ни у кого. Дела минувших дней.
     
     
  • 6.57, mos87 (ok), 15:14, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он и щас есть, если речь про мост от Рината.
    только ни один вменяемый дистр его по умолчанию не ставит. случайно его задействовать невозможно.
     
  • 3.24, обеспокоенный аноним (?), 13:35, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Novideo до сих пор не поддерживает VAAPI.

    Это тоже в конфиг скопировать?

     
     
  • 4.67, Аноним (67), 16:05, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Это надо записать в твой молескин.
     
  • 3.64, Аноним (66), 15:27, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/63864-mesa
     
  • 2.14, Аноним (-), 13:16, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Около подобный вопрос, как нормально мигрировать, там какое-то мудрёное объяснен... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.28, Аноним (6), 13:37, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, конечно, всё понимаю, но кто тебя надоумил на hwdec=nvdec-copy? Если nvdec не работает, то это говорит о том, что твоя ffmpeg собрана вредителями. Скомпилируй сам, а ещё лучше сделай выводы. По шейдерам не подскажу, я только такое использую '''fbo-format=rgba16f
    glsl-shaders="~~/FSRCNNX_x2_8-0-4-1.glsl"
    video-sync=display-resample
    interpolation
    tscale=oversample''' но где-то год уже не работает (никаких индикаций этого, у меня хоткей переключающий шейдеры и никакой реакции нет).
     
  • 2.25, mos87 (ok), 13:36, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если вместо, то тебе вдоль.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:13, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Кто-то ещё пользуется офлайн видеоплеерами?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:26, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, для просмотра онлайн контента. /покормил
     
  • 2.18, Аноним (50), 13:27, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и любители бандинга пожаловали.
     
  • 2.19, Аноним (66), 13:27, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например тот, кто отсматривает снятое видео для монтажа.
     
     
  • 3.27, kusb (?), 13:37, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нужно заливать онлайн и там просматривать. Я придумываю облачный сервис для этого.
     
     
  • 4.37, Аноним (66), 13:51, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже многие крупные студии используют свои локальные хранилища.
    Потому, что несколько ТБ RAW материала куда-то онлайн заливать это не вариант.
     
  • 2.20, Аноним (16), 13:28, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 2.26, обеспокоенный аноним (?), 13:37, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, не "Кинопоиском" же нам пользоваться, товарищ.
     
  • 2.34, kusb (?), 13:43, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы наверное можете портировать mpv для использования онлайн (используя компилятор c в javascript или webasm)
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:02, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень удобно, когда налёт.

     
  • 2.43, Хрю (?), 14:15, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, правда если ты смотришь фильмы, а не стриминг парашу.
     
     
  • 3.71, анонийм (?), 16:22, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, если ты смотришь фильм со стриминга, то он автоматически становится парашей?
    А и правда. Я не видел ни одного фильма про линукс на стримингах.
     
  • 2.61, Аноним (61), 15:20, 22/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:41, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше чем VLC.
     
     
  • 2.41, Аноним (66), 14:03, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше VLC чем.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:22, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем VLC.
     
     
  • 4.49, Жироватт (ok), 14:44, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не грузины?
     
  • 4.68, Аноним (68), 16:07, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем mpv
     
  • 2.56, Аноним (-), 15:14, 22/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.44, Аноним83 (?), 14:19, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Офигенный плеер!
    Давно пользуюсь, недавно докрутил поиск внешних дорог и субтитров: скачал какой то lua скрипт с гитхуба, чуть поправил и теперь нет проблем - сам всё находит.
     
  • 1.55, Аноним (-), 15:13, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён

    Чем им не угодил GPL_v2? И чем он отличается от LGPL?

     
     
  • 2.74, Аркагоблин (?), 16:29, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LGPL (Lesser GPL) - лицензия на уровне библиотеки, программа которая её просто использует не обязана открывать исходный код под этой же лицензией. В отличие от GPL.
     

  • 1.63, мелстрой (?), 15:23, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без шуток. Собрал на нем телевизор с IPTV. Какая то штука по типу малины (ну помню, 256 мб рам), видео выход на старый пузитрон, свисток wifi. Внутри там debian чистыми иксами. Как иксв стартуют запускается и mpv. Там внутри скрипт для переключения каналов визуально и m3u файл с iptv. Переключение приколхозил к пульту (долго делал, ее спрашивайте как). Бабка довольно, первый канал работает
     
     
  • 2.65, Аноним (66), 15:29, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Бабка довольно, первый канал работает

    Зачем ты так с ней ?

     
  • 2.72, анонийм (?), 16:24, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теленекрономикон. Восстань и.. показывай!
     
  • 2.73, Аноним (73), 16:26, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем иксы? Mpv прекрасно работает в tty. --vo=sdl. Ну или tct для эстетов.
     

