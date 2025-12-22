Релиз видеоплеера MPV 0.41

> Вулкан 1.4 полностью поддерживается на картах nvidia начиная с maxwell (2014 год)

Местным воинам против Нвидии это бесполезно объяснять. Каждый раз в комментариях одно и то же: "Ыыыыы, Вулкан 1.4 вышел в 2024, а значит все карты, выпущенные до 2024 в пролете!".

То, что новые версии Вулкана для старых карт приходят с дровами - это местным экспертам не доходит.

https://developer.nvidia.com/vulkan-driver

