Релиз видеоплеера MPV 0.41

|
|1.1, iPony128052 (?), 12:35, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> аппаратное декодирование видео с использованием графического API Vulkan
вот это иннновации
|
|
|
|2.3, Oe (?), 12:45, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Осталось купить минимум GTX1650 чтобы эти инновации работали а не крашились из за дропнутых дров.
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 12:51, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вулкан 1.4 полностью поддерживается на картах nvidia начиная с maxwell (2014 год), более того, на вейланде это единственный полноценный способ получить ускорение декодирования.
|
|
|
|4.42, Аноним (42), 14:04, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вулкан 1.4 полностью поддерживается на картах nvidia начиная с maxwell (2014 год)
Местным воинам против Нвидии это бесполезно объяснять. Каждый раз в комментариях одно и то же: "Ыыыыы, Вулкан 1.4 вышел в 2024, а значит все карты, выпущенные до 2024 в пролете!".
То, что новые версии Вулкана для старых карт приходят с дровами - это местным экспертам не доходит.
https://developer.nvidia.com/vulkan-driver
|
|
|
|4.54, Bacila (?), 15:07, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Core 2 Duo
>Launched July 26, 2006
>Discontinued June 8, 2012
Скажем дружно, нафиг нужно...
|
|3.31, kusb (?), 13:38, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нужен сервис чтобы арендовать видеокарту для декодирования видео. И видео будет стримиться потоком с арендованой видокарты через Интернет.
|
|
|
|4.38, iPony128052 (?), 13:55, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У оператора на серваках в прямом доступе.
Получают AV2, отдают в h.264 для этих самых с Core2Duo
|
|4.58, мелстрой (?), 15:17, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужен сервис, типа pcie over gpu. Подрубапшь на 10 Гбит в секунду и кайфуешь.
|
|1.2, Аноним (2), 12:39, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вещь хорошая, а декораций окон добавлять не хотят. Хотя там просто подключить libdecor. Поэтому пока приходится использовать Celluloid.
|
|
|
|
|
|3.47, morphe (?), 14:40, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гномопроблемы, все кроме гнома поддерживают SSD
И вообще, опциональность SSD была придумана для VR и прочих подобных композиторов, а не десктопов, гномовцы просто как обычно делают какую-то херь
|
|
|
|
|
|5.60, morphe (?), 15:20, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Именно так. Но почему-то шизофрению гномеров должны реализовывать все клиентские приложения.
Не все, только те которые хотят поддерживать гном с его libadwaita декорациями
|
|
|
|3.21, Аноним (2), 13:30, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ты про тот CSD, который средствами OSD (on-screen display)? Так он "ненастоящий". То есть теней нет, окна не скругленные, а если видео малюсенькое, то и контролы малюсенькие, так что х мышью попадешь. libdecor дает нормальные GNOME/libadwaita-подобные декорации, вот его надо использовать. Блендер его уже юзает.
|
|
|
|4.39, Аноним (50), 14:00, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> libdecor дает нормальные GNOME/libadwaita-подобные
Кому надо-то? Я не хочу ни символа от этого мусора в своей ОС.
|
|
|
|5.48, Аноним (2), 14:42, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда не ставь блендер и массу других программ, использующих libdecor. А еще удали вообще все компоненты, к которым притронулся редхат. Спойлер: ядро тоже придется удалить.
|
|
|
|6.62, morphe (?), 15:21, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А еще удали вообще все компоненты, к которым притронулся редхат.
Почему из-за гномовой идиотии нужно удалять всё от редхата?
> Тогда не ставь блендер и массу других программ, использующих libdecor
Btw, даже блендер libdecor не использует
|
|2.35, kusb (?), 13:45, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А всё потому, что у wayland странная архитектура, где оконный менеджер соединён так, что ему остаётся быть чем-то другим. Это ещё может повредить существованию независимых ВМ...
|
|
|
|3.52, Аноним (2), 14:49, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Оконный менеджер != оконный декоратор. Это в иксах концептуальная путаница, и люди вроде тебя полагают, что менеджерить окна == декорировать их.
|
|1.5, Аноним (5), 12:51, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Как выглядит сейчас самый нормальный конфиг для mpv, если АМД вместо видеокарты?
|
|
|
|2.8, Аноним (6), 12:58, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самый нормальный это тот, который ты написал сам. Попробуй что-то типа -vo=gpu-next -target-colorspace-hint -gpu-api=vulkan -gpu-context=waylandvk -hwdec=vulkan -vulkan-async-transfer -vulkan-async-compute во всяком случае на nvidia работает идеально.
|
|
|
|3.36, iPony128052 (?), 13:45, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Самый нормальный это тот, который ты написал сам. Попробуй что-то типа -vo=gpu-next
> -target-colorspace-hint -gpu-api=vulkan -gpu-context=waylandvk -hwdec=vulkan -vulkan-async-transfer
> -vulkan-async-compute во всяком случае на nvidia работает идеально.
это как из всех этих мемов "как линуксоиды смотрят аниме"
|
|2.12, Аноним (11), 13:09, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> конфиг для mpv
hwdec=auto-safe
> АМД вместо видеокарты
Novideo до сих пор не поддерживает VAAPI.
|
|
|
|3.15, Аноним (6), 13:16, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как бы не оказалось, что safe у тебя через copy. А он что есть, что нету, только электричество впустую жечь будешь.
>до сих пор
В firefox работает через костыль с nvdec, начиная примерно с 96 версии браузера (когда nvidia открыли драйвера с апи и появилась опция использовать его мимо egl) не было ни одной проблемы, посчитай, сколько раз vaapi для amd и intel за это время сломали.
|
|3.16, Аноним (16), 13:26, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> hwdec=auto-safe
Вредный совет. Такой параметр может использовать vdpau вместо vaapi или vulkan, добавляя тем самым лишнюю прослойку vdpau -> vaapi.
|
|
|
|
|
|5.33, Аноним (6), 13:42, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Был такой драйвер, когда vdpau был на коне и vaapi не работал нормально ни у кого. Дела минувших дней.
|
|
|
|6.57, mos87 (ok), 15:14, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
он и щас есть, если речь про мост от Рината.
только ни один вменяемый дистр его по умолчанию не ставит. случайно его задействовать невозможно.
|
|2.14, Аноним (-), 13:16, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Около подобный вопрос, как нормально мигрировать, там какое-то мудрёное объяснен... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.28, Аноним (6), 13:37, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я, конечно, всё понимаю, но кто тебя надоумил на hwdec=nvdec-copy? Если nvdec не работает, то это говорит о том, что твоя ffmpeg собрана вредителями. Скомпилируй сам, а ещё лучше сделай выводы. По шейдерам не подскажу, я только такое использую '''fbo-format=rgba16f
glsl-shaders="~~/FSRCNNX_x2_8-0-4-1.glsl"
video-sync=display-resample
interpolation
tscale=oversample''' но где-то год уже не работает (никаких индикаций этого, у меня хоткей переключающий шейдеры и никакой реакции нет).
|
|
|
|
|
|3.27, kusb (?), 13:37, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это нужно заливать онлайн и там просматривать. Я придумываю облачный сервис для этого.
|
|
|
|4.37, Аноним (66), 13:51, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже многие крупные студии используют свои локальные хранилища.
Потому, что несколько ТБ RAW материала куда-то онлайн заливать это не вариант.
|
|2.34, kusb (?), 13:43, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы наверное можете портировать mpv для использования онлайн (используя компилятор c в javascript или webasm)
|
|2.43, Хрю (?), 14:15, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно, правда если ты смотришь фильмы, а не стриминг парашу.
|
|
|
|3.71, анонийм (?), 16:22, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть, если ты смотришь фильм со стриминга, то он автоматически становится парашей?
А и правда. Я не видел ни одного фильма про линукс на стримингах.
|
|1.44, Аноним83 (?), 14:19, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Офигенный плеер!
Давно пользуюсь, недавно докрутил поиск внешних дорог и субтитров: скачал какой то lua скрипт с гитхуба, чуть поправил и теперь нет проблем - сам всё находит.
|
|1.55, Аноним (-), 15:13, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён
Чем им не угодил GPL_v2? И чем он отличается от LGPL?
|
|
|
|2.74, Аркагоблин (?), 16:29, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
LGPL (Lesser GPL) - лицензия на уровне библиотеки, программа которая её просто использует не обязана открывать исходный код под этой же лицензией. В отличие от GPL.
|
|1.63, мелстрой (?), 15:23, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Без шуток. Собрал на нем телевизор с IPTV. Какая то штука по типу малины (ну помню, 256 мб рам), видео выход на старый пузитрон, свисток wifi. Внутри там debian чистыми иксами. Как иксв стартуют запускается и mpv. Там внутри скрипт для переключения каналов визуально и m3u файл с iptv. Переключение приколхозил к пульту (долго делал, ее спрашивайте как). Бабка довольно, первый канал работает
|
|
|
|2.73, Аноним (73), 16:26, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем иксы? Mpv прекрасно работает в tty. --vo=sdl. Ну или tct для эстетов.
|