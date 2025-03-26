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Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.0

26.03.2025 22:57

После почти трёх лет со времени публикации прошлой значительной ветки представлен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.10.0. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.

Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, возможность управления через командную строку или из системного лотка, загрузка и отображение обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования звуковых файлов.

Основные изменения:

  • Возможность отката (undo/redo) операций редактирования списка воспроизведения.
  • Команды для перехода к предыдущему, следующему и случайному альбому, работающие с учётом режима перемешивания (shuffle).
  • Поддержка кадров TORY в метаданных ID3v2.3.
  • Поддержка мультимедийного пакета FFmpeg 7.
  • Отдельный файл конфигурации для хранения конфиденциальных данных, таких как пароль к Lastfm.
  • Возможность использования относительных файловых путей при загрузке списков воспроизведения DBPL.
  • Поддержка формата сжатия звука EAC3 в плагине ffmpeg.
  • Опция для отключения автоматического показа окна с логом после ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://deadbeef.sourceforge.i...)
  2. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0
  3. OpenNews: Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.7 и 2.2
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Fooyin 0.8
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.2.0 с поддержкой Qt6
  6. OpenNews: Опубликован музыкальный проигрыватель Aqualung 2.0, переведённый на GTK3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62955-deadbeef
Ключевые слова: deadbeef, music
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Часть нити удалена модератором

  • 3.15, Аноним (-), 23:47, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:05, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +11 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:07, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да там и без этого шляпа какая-то. Чего одни бандленные форки (без переименования) и агрессивная монетизация стоят. Заявления в духе линукс не интересно поддерживать, всё равно не купят. Весьма посредственная программа, помню зачем-то libmad вместо mpg123 использовала, в результате чего даже mp3 нормально не воспроизводились. Ну вот 2 пллера тогда нашёл, в которых mp3 плохо звучали, это сабж и vlc. Во всех остальных (даже самых задрипанных) mp3 воспроизводились без искажений.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:11, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    До ТЦК всё ещё не добрался?
     
     
  • 2.12, pic (??), 23:39, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И до Debian тоже.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:26, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Используйте qmmp и будет вам счастье
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 23:34, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Strawberry
     

  • 1.16, Аноним (6), 23:52, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По хорошему новость надо бы снести. Не место ей на российском ресурсе.
     
     
  • 2.18, Krtek (?), 23:56, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А заодно и все новости про линукс да и вообще половину опенсорс, чего уж там.
     

  • 1.17, Krtek (?), 23:53, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор foobar2000 категорически отказался делать порт под линукс.
     

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