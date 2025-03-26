Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.0

После почти трёх лет со времени публикации прошлой значительной ветки представлен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.10.0. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.

Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, возможность управления через командную строку или из системного лотка, загрузка и отображение обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования звуковых файлов.

Основные изменения: