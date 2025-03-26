Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.0

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После почти трёх лет со времени публикации прошлой значительной ветки представлен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.10.0. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.
Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, возможность управления через командную строку или из системного лотка, загрузка и отображение обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования звуковых файлов.
Основные изменения:
- Возможность отката (undo/redo) операций редактирования списка воспроизведения.
- Команды для перехода к предыдущему, следующему и случайному альбому, работающие с учётом режима перемешивания (shuffle).
- Поддержка кадров TORY в метаданных ID3v2.3.
- Поддержка мультимедийного пакета FFmpeg 7.
- Отдельный файл конфигурации для хранения конфиденциальных данных, таких как пароль к Lastfm.
- Возможность использования относительных файловых путей при загрузке списков воспроизведения DBPL.
- Поддержка формата сжатия звука EAC3 в плагине ffmpeg.
- Опция для отключения автоматического показа окна с логом после ошибок.