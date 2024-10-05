Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.7 и 2.2

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|1.1, Rev (ok), 15:35, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А им можно управлять с помощью system-wide горячих клавиш?
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|2.10, Аноним (10), 16:42, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под иксами давно уже работает. Под вэйландом нужно реализовать протокол https://flatpak.github.io/xdg-desktop-portal/docs/doc-org.freedesktop.portal.G Пока на голом Qt сделать такое без использования private headers не представляется возможным, что для плеера, на мой взгляд, перебор. Ну или прибиваться гвоздями к KDE, там вроде есть какая-то реализация.
Впрочем, на фоне других проблем это мелочь. Например, qmmp и audacious до сих пор используют XWayaland для вынамповского интерфейса. Wayland просто не умеет такое на уровне протокола.
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|3.18, equeim (ok), 17:37, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Порталы можно самому использовать через dbus. Qt Dbus может автоматически сгенерировать классы из xml описания dbus интерфейса что сильно это упрощает. Хотя это конечно должно быть в тулките.
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|4.24, Аноним (10), 17:49, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас это вообще не проблема. Хочешь генери, хочешь руками пиши. Но туда надо скармливать всякие token-ы, которые из Qt так просто не достать. Только завязываться на приватные апи, которые ломаются в каждой версии. Оно надо такое?
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|5.39, equeim (ok), 18:20, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Токены там вроде также через dbus получаются, хотя API действительно запутанный. Id окон тоже можно от Qt получить.
Плюс для кейса управления воспроизведением шорткаты не нужны, оно должно работать из коробки если плеер и DE реализуют MPRIS протокол.
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|6.44, Аноним (10), 18:38, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Id окон тоже можно от Qt получить.
А кто его знает? Сколько видел реализаций, все приватные хидеры требуют. Даже кдешники не смогли публичным API обойтись. Так что глупо пока ждать чего-то от простых разрабов приложений.
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|6.53, Аноним (10), 20:24, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>MPRIS
Это сейчас практически в любом плеере поддерживается. Но хотелось бы что-то общее, без привязки к плееру.
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|1.3, Аноним (3), 15:36, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> После более двухлетнего перерыва
Вот что открытие исходников винампа животворящее делает!
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|1.4, Аноним (4), 15:47, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Wine 9 может запускать Winamp. Визуализация AVS в окне работает. С полноэкранным режимом есть проблема.
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|2.5, Аноним (-), 15:51, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только звук периодически лагает. И изменение разных параметров типа размера буфера не помогает.
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|2.20, Аноним (-), 17:45, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Wine 9 может запускать Winamp. Визуализация AVS в окне работает. С полноэкранным
> режимом есть проблема.
А жигуль может летать почти как самолет. Если его с обрыва запустить. Правда, хреново и недолго. Винамп в линухе через вайн - примерно такое же решение, когда есть например сабж.
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|3.59, Аноним (59), 21:48, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Винамп в линухе через вайн
И чего? Вайн просто транслирует вызовы, он ничего не эмулирует. Так что оверхеда никакого нет.
Правда зачем нужен винамп в 2024 - загадка.
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|1.8, Аноним (-), 16:00, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мне он нравится тем, что подхватывает скины от старого винампа.
Большинству они нафиг не сдались, а приятно открыть какой-то скин 20летней давности, который еще в школе использовал.
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|4.14, Аноним (9), 17:11, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странный фан. Audacious тоже на кути переписали, темы винампа поддерживает, надо только шрифты подобрать, при этом -- это самый полноценный линуксовый плеер на сегодня (в отличие от сабжа). Главное только ffmpeg в плагинах на включать. И вообще, большинство плагинов лучше не трогать.
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|5.21, Аноним (10), 17:46, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать, на плееры кто-то выделяет гранты, а бюджет строго ограничен.
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|6.29, Аноним (9), 17:59, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть, когда-нибудь, напишут нормальный опенсорсный аудиоплеер. Жаль, некому, все либо дефективные копролиты тащат, либо васянят наколенные поделки на каком-нибудь додиезе. Ресурсы очень ограничены.
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|7.42, Аноним (10), 18:33, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальный плеер должен уметь играть, а остальное пусть сами страдальцы делают. А то иной раз почитаешь про нормальные плееры, так хочется даже заплатить разрабам за то, чтобы они этого НЕ делали.
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|5.27, Аноним (-), 17:53, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Странный фан. Audacious тоже на кути переписали, темы винампа поддерживает,
И этот тоже? А вон там на форониксе еще новость что энный DAW на Qt6 переписали с GTK. Ну что, гномеры, дометались? Заманали апликушников своими метаниями и потугами делать мобилку из десктопов с полутора уродскими контролами на весь экран.
> надо только шрифты подобрать, при этом -- это самый полноценный линуксовый плеер
> на сегодня (в отличие от сабжа).
Такие заявления нехило бы обосновать. Включая критерии полноценности.
> Главное только ffmpeg в плагинах на включать.
...и забыть про половину форматов, эксперты опеннета плохого не посоветуют!
> И вообще, большинство плагинов лучше не трогать.
"А так все хорошо, прекрасная маркиза".
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|6.33, Аноним (9), 18:03, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>половину форматов
В том и дело что там свои нормальные декодеры, по-моему только шляпа вроде alac отваливается, но она и посредственно декодируется (хотя слушать можно). Вся функциональность, которая мне нужна от плееров вроде foobar2k, нареканий не вызывает.
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|3.13, Аноним (13), 17:08, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чём смысл, если есть Audacious?
В чём смысл, если есть Qmmp?
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|4.15, Аноним (9), 17:14, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл в том, что сабж только для непритязательного прослушивания некачественных mp3 сгодится и заявленное преимущество не является уникальной фичей.
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|5.17, Аноним (17), 17:28, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Смысл в том, что сабж только для непритязательного прослушивания некачественных mp3
О да, а Audacious сразу сделает басы глубокими и магкими, а верха - кристально чистыми?
Какая глубина мысли! Сразу видно настоящего аудиофила!
Или без специальных подставочек под особый кабель не получится?)
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|6.19, Аноним (10), 17:42, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Странные они. Сейчас для mp3 везде mpg123 используется. Для opus/vorbis одна реализация. flac/wavpack вообще без потерь жмёт. Так что сравнивать по качеству звука разные плееры в 2024 году нет смысла. Они в принципе не могут звучать по разному.
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|7.26, Аноним (9), 17:50, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть ffmpeg и gstreamer со своими реализациями, ещё некоторые васянят свои наколенные декодеры. Про без потерь у меня для тебя новости: можно сделать и так, что будут искажения (ffmpeg удалось несколько раз, да и потом хотелось бы bitperfect).
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|8.36, Аноним (10), 18:10, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если есть стойкое желание специально испортить звук, то нужно постараться Случа... текст свёрнут, показать
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|9.38, Аноним (9), 18:19, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вроде как баги, но выплывали они уже несколько раз Как сломали поддержку со... текст свёрнут, показать
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|12.45, Аноним (10), 18:47, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А причём компетенция Поток идёт от декодера до системы вывода без изменений Ес... текст свёрнут, показать
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|6.22, Аноним (9), 17:47, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глупости говоришь, дело не в звуке. А вообще, в декодерах тоже дело. Плееры даже mp3 не умеют декодировать: те, которые умеют, декодируют через mpg123. Хинт: у qmmp в зависимостях libmad и это сообщает больше любых слов.
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|7.28, Аноним (10), 17:53, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там с libmad не так стало? Его же нахваливали в своё время. Или сейчас аудиофилы все переобулись?
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|8.31, Аноним (-), 18:02, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аудиофил с mp3 - это примерно как жирный поклонник ЗОЖ рассекающий сидя на элект... текст свёрнут, показать
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|9.34, Аноним (10), 18:05, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для начала хорошо бы аудиометрию проверить на высоких частотах А то бывает смеш... текст свёрнут, показать
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|7.30, Аноним (-), 17:59, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что mp3 с любым декодером или чем там еще - шакалит верха так что это вообщ... большой текст свёрнут, показать
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|2.25, Аноним (25), 17:50, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне он нравится тем, что подхватывает скины от старого винампа.
Только эти скины надо под лупой разглядывать на современных мониторах.
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|3.35, Аноним (10), 18:07, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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HiDPI специально созданы для людей с хорошим зрением. Чего бы им страдать?
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|4.52, Аноним (10), 20:22, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скин растровый, мазня получается. По идее после открытия вынампа можно и современные скины прикрутить, только вот под Wayland такое не поддерживается. Так что даже не знаю, есть ли смысл кому-то вообще двигаться в этом направлении.
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|5.58, Аноним (49), 21:46, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сглаживание не включать, будет как на обычном не-hidpi дисплее.
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|2.23, Аноним (-), 17:48, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Windows оно выглядит отвратительно...
Видимо разработчики виндой не пользуются и вслепую кроссбилд делают, а багрепортеры и фиксеры из юзеров винды известно какие.
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|3.40, Аноним (10), 18:26, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего там проверять? Qt он и в Африке Qt. Нативная поддержка тем для винды прикручена, а остальное пусть дизайнеры венды разруливают.
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