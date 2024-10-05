Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.7 и 2.2

2.10 , Аноним ( 10 ), 16:42, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Под иксами давно уже работает. Под вэйландом нужно реализовать протокол https://flatpak.github.io/xdg-desktop-portal/docs/doc-org.freedesktop.portal.G Пока на голом Qt сделать такое без использования private headers не представляется возможным, что для плеера, на мой взгляд, перебор. Ну или прибиваться гвоздями к KDE, там вроде есть какая-то реализация. Впрочем, на фоне других проблем это мелочь. Например, qmmp и audacious до сих пор используют XWayaland для вынамповского интерфейса. Wayland просто не умеет такое на уровне протокола.

3.18 , equeim ( ok ), 17:37, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порталы можно самому использовать через dbus. Qt Dbus может автоматически сгенерировать классы из xml описания dbus интерфейса что сильно это упрощает. Хотя это конечно должно быть в тулките.

4.24 , Аноним ( 10 ), 17:49, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас это вообще не проблема. Хочешь генери, хочешь руками пиши. Но туда надо скармливать всякие token-ы, которые из Qt так просто не достать. Только завязываться на приватные апи, которые ломаются в каждой версии. Оно надо такое?

5.39 , equeim ( ok ), 18:20, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Токены там вроде также через dbus получаются, хотя API действительно запутанный. Id окон тоже можно от Qt получить. Плюс для кейса управления воспроизведением шорткаты не нужны, оно должно работать из коробки если плеер и DE реализуют MPRIS протокол.

6.44 , Аноним ( 10 ), 18:38, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Id окон тоже можно от Qt получить. А кто его знает? Сколько видел реализаций, все приватные хидеры требуют. Даже кдешники не смогли публичным API обойтись. Так что глупо пока ждать чего-то от простых разрабов приложений.

6.53 , Аноним ( 10 ), 20:24, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >MPRIS Это сейчас практически в любом плеере поддерживается. Но хотелось бы что-то общее, без привязки к плееру.

