Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.1.0

После трёх месяцев разработки опубликован релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.1.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. После выпуска KDE 5 проект находился в заброшенном состоянии, но в этом году был возрождён и портирован на Qt5 и библиотеки KDE Frameworks 5. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов. Среди изменений в новой версии: Проведена адаптация и чистка кодовой базы для поддержки Qt6 и KDE Frameworks 6. Портирование на Qt 6 пока не завершено, но является одной из ключевых задач проекта.

Обновлён код для интеграции с сервисом Last.fm. Добавлена поддержка нового механизма аутентификации в Last.fm, использующего токены. Улучшено информирование об ошибках, возникающих при работе с Last.fm.

Возвращён апплет "Similar Artists" для вывода информации о похожих музыкантах, используя данные из Last.fm.

Обеспечено запоминание сервиса, ранее использовавшегося для сохранения списка воспроизведения.

Требования к версии KDE Frameworks подняты до 5.89. Из зависимостей убран фреймворк Attica.

Из диалога "О программе" удалены компоненты интеграции со старым вариантом сайта openDesktop.org, который в 2016 году был продан компании Blue Systems.

При активном режиме ReplayGain отключено воспроизведение без пауз, если следующая композиция не из того же альбома, что позволяет избежать перепадов громкости из-за задержки применения ReplayGain.

Внесены небольшие улучшения в интерфейс пользователя.



