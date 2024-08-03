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Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.1.0

03.08.2024 08:08

После трёх месяцев разработки опубликован релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.1.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. После выпуска KDE 5 проект находился в заброшенном состоянии, но в этом году был возрождён и портирован на Qt5 и библиотеки KDE Frameworks 5. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов.

Среди изменений в новой версии:

  • Проведена адаптация и чистка кодовой базы для поддержки Qt6 и KDE Frameworks 6. Портирование на Qt 6 пока не завершено, но является одной из ключевых задач проекта.
  • Обновлён код для интеграции с сервисом Last.fm. Добавлена поддержка нового механизма аутентификации в Last.fm, использующего токены. Улучшено информирование об ошибках, возникающих при работе с Last.fm.
  • Возвращён апплет "Similar Artists" для вывода информации о похожих музыкантах, используя данные из Last.fm.
  • Обеспечено запоминание сервиса, ранее использовавшегося для сохранения списка воспроизведения.
  • Требования к версии KDE Frameworks подняты до 5.89. Из зависимостей убран фреймворк Attica.
  • Из диалога "О программе" удалены компоненты интеграции со старым вариантом сайта openDesktop.org, который в 2016 году был продан компании Blue Systems.
  • При активном режиме ReplayGain отключено воспроизведение без пауз, если следующая композиция не из того же альбома, что позволяет избежать перепадов громкости из-за задержки применения ReplayGain.
  • Внесены небольшие улучшения в интерфейс пользователя.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2024/08/...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9
  4. OpenNews: Вышел медиаплеер Clementine 1.3, продолжающий развитие Amarok 1.4
  5. OpenNews: Доступен музыкальный проигрыватель Fooyin 0.5
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61652-amarok
Ключевые слова: amarok, music
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:14, 03/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы kmix являлось "одной из ключевых задач", alsamixer в alacritty не идеально.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:30, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если для Вас это приоритет, то поддержите работы в этом направлении: «рублём» или кодом. Люди выбрали, что для них является приоритетным направлением и работают для достижения своей цели.
     

  • 1.2, Анонемузъ (?), 08:28, 03/08/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Наконец-то, новость не про "дистрибутив особой важности".
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 08:36, 03/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Долго ждал его реанимации, но лет 5 назад не выдержал и перешёл на Clementine/Strawberry.
     
  • 1.5, АнонимЪ (?), 08:37, 03/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Теперь его место занял Strawberry, который бывший Clementine, и Amarok непонятно зачем нужен.
     
  • 1.6, Wed (??), 08:41, 03/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как привет из 90-х.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:47, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    привет из 90х выглядят сервисы по талонам
     
  • 2.9, crypt (ok), 09:06, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 90ые плееры были плееры, а это выглядит как привет из середины 2000х, к сожалению.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:01, 03/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ого. Зачем оно нужно, когда большинство пользуются стримовыми платформами типа дизер и аппле, или на худой конец зайцев.нет.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:11, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для меньшинства
     
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