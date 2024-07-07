Доступен музыкальный проигрыватель Fooyin 0.5

|
|1.1, Аноним (1), 19:06, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
О, еще один манагер обложек походу завезли. Интересно, неужто кто-то на обложки при слушании музыки смотрит?
|
|
|
|2.46, Аноним (44), 20:00, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Самый лучший интерфейс -- это интерфейс, которого не замечаешь. Я его себе представляю так: управление хоткеями (на клавиатурах обычно бывают клавиши старт/стоп/следующий трек), а также панелька, вшитая в саму среду. Рядом с часиками например. Винамп -- прямая этому противоположность, какая-то залетная инопланетянская курица, выглядящая "не как все", "идет своим путем", "я у мамы особенный", "поддерживает тему Супер-Хакир 2004".
|
|
|
|3.48, Аноним (48), 20:18, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> интерфейс, которого не замечаешь
> управление хоткеями
Вот это и есть негуманоидный интерфейс. а Винамп это дизайн нормального человека, работающего мышью.
|
|
|
|4.66, grayich (ok), 21:36, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Где в винампе вкладки с плейлистами? по одному только открывать можно, вместо того чтоб открыть множество и быстро переходить по надобности. Нихрена там не дизайн.
|
|
|
|5.70, Аноним (70), 21:54, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А нахрена это нужно? Что за желание судорожно прыгать между плейлистами?
|
|4.67, АнониминонА (?), 21:36, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В 5-ом kde dolphin играл всё подряд, включая видео. В 6-ом, правда, у меня пока никак.
|
|3.62, Аноним (62), 21:16, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> управление хоткеями (на клавиатурах обычно бывают клавиши старт/стоп/следующий трек), а также панелька, вшитая в саму среду. Рядом с часиками например. Винамп -
В винамп есть всё это.
|
|1.4, Аноним (5), 19:12, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
|
Музыкальные плееры пиратских файлов устарели как подход. И пусть тот товарищ, который постоянно верещит про бэндкэмп пойдет на этот самый сайт. Единственный легальный путь получить легальную мп3 это купить диск и рипнуть его. И слушать только самому в некоммерческих целях. Но где вы последний раз видели привод для дисков?
|
|
|
|2.7, anonymous (??), 19:17, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
yt-dlp
Забираешь треки с ютуба, слушаешь. В качестве проигрывателя рекомендую cmus - простой и удобный.
|
|
|
|3.12, Аноним (5), 19:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
|
Рутрекер орг забираешь слушаешь. То то твой yt-dlp везде банят даже на гитхабе настолько он лицензионный.
Такое ощущение что люди на уровне днк не понимают что такое лицензионная продукция и интеллектуальная собственность.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 19:33, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Знаешь, почему там есть приписка "интеллектуальная"? Потому что это не собственность) Маркетологи очкастые тебе лапшу вешают, а ты уши развесил.
|
|4.30, Аноним (30), 19:35, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "Такое ощущение что люди на уровне днк не понимают что такое лицензионная продукция и интеллектуальная собственность. "
Прежде чем такое писать, заплатите сначала родственникам Кирилла и Мефодия за пользование кириллицей, а так же всем авторам контента, с помощью которого вы вдохновились на ваш комментарий.
P.S. Заплатить за интернет - это уже достаточно для человека! Остальное это проблема правообладателя, а не человека.
|
|
|
|5.33, Аноним (5), 19:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот и я про то же тут уже святых пытаются притянуть к оправданию пиратства. Только никакого отношения к реальности твой пример не имеет.
|
|5.54, noc101 (ok), 20:44, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Посморел бы как ты запел, выпусти ты свое что то. Верещал бы как девочка маленькая, да как они посмели мое украсть.
|
|
|
|6.87, Аноним (26), 23:23, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Прикинь, я даже свой труд сам в другие проекты отдавал. В виде кода. Ужас, да?
|
|
|
|7.119, noc101 (ok), 02:41, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Прикинь, я даже свой труд сам в другие проекты отдавал. В виде
> кода. Ужас, да?
Если ты за него получал деньги, ты бы в жизни его не отдал. Так что не ври.
|
|4.130, Аноним (130), 03:00, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Рутрекер орг забираешь слушаешь. То то твой yt-dlp везде банят даже на
> гитхабе настолько он лицензионный.
Вполне себе лицензионный, вот лицензия;) https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/blob/master/LICENSE
> Такое ощущение что люди на уровне днк не понимают что такое
> лицензионная продукция и интеллектуальная собственность.
Такое ощущение, что люди на уровне днк не понимают, что на уровне днк нельзя ничего понимать, это раз. И что даже на том же ютубе есть музыка, которую авторы разрешают брать бесплатно, это два!
А вам совет, что свою личную кашу в голове и прочий горячечный бред не обязательно вываливать на публику, даже из под анонима, уважаемый! xD
|
|
|
|3.32, Аноним (30), 19:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Взятие судна в море на абордаж - осуждаю. А вот торренты - поддерживаю!
|
|
|
|4.47, нах. (?), 20:09, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
_Сэр_ Фрэнсис Дрейк тебя бы не понял.
А торренты эти ваши - так, мелкое воровство по карманам.
|
|
|
|5.120, noc101 (ok), 02:41, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> _Сэр_ Фрэнсис Дрейк тебя бы не понял.
> А торренты эти ваши - так, мелкое воровство по карманам.
Тарас, торрент это технология.
С такой логикой ножи это орудие убийства. Да что там мелочится, вилки тоже!
|
|2.14, Аноним (14), 19:24, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
За покупку тебе эти самые мп3 могут предложить скачать архивом, хоть и не везде, какой еще сиди-диск?
|
|2.75, kusb reg (ok), 22:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пиратство не устарело как подход. Поэтому и плееры тоже, и вообще это свобода. Некоторые магазины продают легальные файлы, некоторая музыка просто бесплатна. Жить в мире, где такое устарело как подход может быть грустно и мне не нравится это заявление...
|
|2.121, noc101 (ok), 02:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Музыкальные плееры пиратских файлов устарели как подход. И пусть тот товарищ, который
> постоянно верещит про бэндкэмп пойдет на этот самый сайт. Единственный легальный
> путь получить легальную мп3 это купить диск и рипнуть его. И
> слушать только самому в некоммерческих целях. Но где вы последний раз
> видели привод для дисков?
Музыку можно купить прямо в интернете. Альбомы, отдельные треки, минусы, плюсы, соло, аранжировку и тп и тд. Всё легально.
Диски уже давно не нужны. Но и их можно купить. При желании.
Хотя сейчас чаще продают винилы.
|
|2.128, Аноним (130), 02:55, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Музыкальные плееры пиратских файлов устарели как подход. И пусть тот товарищ, который
> постоянно верещит про бэндкэмп пойдет на этот самый сайт. Единственный легальный
> путь получить легальную мп3 это купить диск и рипнуть его. И
> слушать только самому в некоммерческих целях. Но где вы последний раз
> видели привод для дисков?
Внезапно есть группы, которые официально разрешают со своего сайта качать их трэки, которые там в формате mp3, так что как минимум по этому пункту вы неосведомлённый человек, который резко необдуманно набрасывает.
|
|
|
|2.10, Аноним (14), 19:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ага, и в эпоху облачных сервисов все нативные десктоп-приложения устарели тоже.
|
|
|
|3.13, Аноним (5), 19:24, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вот делайте лучше пиратский стриминг. Даже платный как кинопаб. Все эти файлы храни их качай следи за новинками, кому это по нынешним временам надо?
|
|
|
|
|
|5.82, Аноним (82), 22:57, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тем, кто музыку слушает, а не потребляет.
Ментальная гимнастика олимпийского уровня.
|
|4.122, noc101 (ok), 02:44, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот делайте лучше пиратский стриминг. Даже платный как кинопаб. Все эти файлы
> храни их качай следи за новинками, кому это по нынешним временам
> надо?
Зачем? Цена стримингово сервиса музыки стоит копейки!
Пираты дешевле не сделают. Тогда какой смысл?
|
|
|
|
|
|6.131, noc101 (ok), 03:13, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> нормальные стриминговые сервисы в РФ не работают
Пока ты будешь выбирать сервисы по геологическому признаку, ты никогда не будешь адекватным советчиком.
Я тебе открою тайну, но Яндекс нормальный стриминговый сервис!
А еще чем тебе ютуб не нравится? Почему ты его называешь не нормальным?
А эпл как его там? Тоже не нормальный? А спотифай?
Ты вообще адекватный хоть чуточку?
|
|2.15, Аноним (8), 19:25, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Нафига мне оформлять подписку на какой-то стриминг, если я музыку, например, раз в месяц слушаю?
|
|
|
|3.17, Аноним (5), 19:27, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Начни слушать чаще какие проблемы. Кофе в кофейне ты тоже раз в месяц пьешь, а платишь больше.
|
|
|
|4.28, Аноним (8), 19:34, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А если мне не хочется чаще? Такой вариант тебе в голову не приходил? Да и в кофейне я плачу исключительно за то кофе, что я выпил. Никакого абонемента в кофейню, который нужно было бы оплачивать, у меня нет. И не будет.
|
|
|
|5.31, Аноним (26), 19:38, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Слушай, а не пофиг ли? Яндекс стоит 300 рублей. Это цена чашки кофе. За 300 даже не пообедать. Нет, вот я щас буду копейки считать, сколько я там треков послушал. Вот делать больше нечего.
|
|
|
|6.112, cheburnator9000 (ok), 01:06, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Слушай, а не пофиг ли? Яндекс стоит 300 рублей. Это цена чашки кофе. За 300 даже не пообедать.
Как же все таки люди зажрались в своей Московии. В Провинции население в кофейни не ходит. Еще не известно что в этих кофейнях в чашку нальют, харкнут или на яйца наденут стаканчик.
|
|
|
|7.124, noc101 (ok), 02:46, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Слушай, а не пофиг ли? Яндекс стоит 300 рублей. Это цена чашки кофе. За 300 даже не пообедать.
> Как же все таки люди зажрались в своей Московии. В Провинции население
> в кофейни не ходит. Еще не известно что в этих кофейнях
> в чашку нальют, харкнут или на яйца наденут стаканчик.
Как тебе плохо живется в жопосранске. Кофе с вымочеными яйцами приходится пить. Бедняжка.
Кстати ты не пробовал обратится к доктору? Ну это странный фетиш.
|
|
|
|4.72, cheburnator9000 (ok), 21:58, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Угу в качестве 192кбит, особенно на яндексе, где всю функциональность специально урезали пока не заплатишь за подписку. И это еще не упоминая факта, что на яндексе за тобой всегда следят и логгируют абсолютно всю твою активность в угоду спецслужбам, включая почту и файлы.
|
|
|
|5.73, Аноним (73), 22:14, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
фиг ли за тобой следить? жрать захочешь - сам придешь и во всем покаешься!
|
|5.90, Аноним (26), 23:29, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю Сатриани! Все в машину!
|
|
|
|6.114, cheburnator9000 (ok), 01:12, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей
> даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А
> по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю
> Сатриани! Все в машину!
Бросишь курить и сразу появятся деньги на игрушку ребенку. Да и ребенок вырастет здоровее, зачем ты его отравляешь своим сигаретным дымом, ты еще на него перегаром дыши.
|
|
|
|7.127, noc101 (ok), 02:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей
>> даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А
>> по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю
>> Сатриани! Все в машину!
> Бросишь курить и сразу появятся деньги на игрушку ребенку. Да и ребенок
> вырастет здоровее, зачем ты его отравляешь своим сигаретным дымом, ты еще
> на него перегаром дыши.
Так нищий брось! Позволь себе подписку наконецто! Не позорься!)))
|
|6.126, noc101 (ok), 02:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей
> даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А
> по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю
> Сатриани! Все в машину!
Самое смешное в этой ситуации. Чел жмотится потратить 300 рублей, но волнуется, что за ним будут следить. Спецслужбы спецом за ним следят ахахаха. До слез поржал с него.
|
|5.92, Аноним (92), 23:32, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> в качестве 192кбит
Это даже много. Или ты ЗооПедоАудиоФил?
|
|5.125, noc101 (ok), 02:49, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Угу в качестве 192кбит, особенно на яндексе, где всю функциональность специально урезали
> пока не заплатишь за подписку.
Для слушания музыки и получения наслаждения хватит и 192кб.
Если нужен полный функционал, купи абонемент. Не позорься, она стоит копейки сущие.
Или ты настолько нищий, что даже 300 рублей большие деньги?
> И это еще не упоминая факта,
> что на яндексе за тобой всегда следят и логгируют абсолютно всю
> твою активность в угоду спецслужбам, включая почту и файлы.
Ахахахахахахахахаха вот это паранойа.Ну ты обратись к доктору мистер. Это надо купировать. Жить то как страшно. За чебуратором СЛЕДЯТ! Наверное грязные трусы хотят украсть ахахахахаха
У чела нет 300 рублей на подписку, но он боится, что за ним будут следить.
Это просто ор.
|
|2.16, Анонист (-), 19:26, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В эпоху сервисов стриминга музыки проект опоздал лет на 15
Под каждой новостью про очередной локальный медиаплеер что-то подобное кто-то да напишет.
|
|
|
|3.20, Аноним (5), 19:27, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
А знаешь почему?
Да потому что сейчас 2024 год, алло. Как там в криокамере?
|
|
|
|
|
|5.39, Аноним (5), 19:44, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как и как ты их качаешь, обновляет хранишь? Или как в старые добрые заслуживаешь одни и те же записи до дырок в носителе?
|
|
|
|6.89, Аноним (89), 23:27, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да хотя бы до битых ячеек памяти. Не тебе указывать другим анонимам как использовать то что мы скачали по своему желанию.
|
|5.132, noc101 (ok), 03:17, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Норм, торренты никто не отменял.
Да конечно. Кто хочет качать на торрентах, пусть качает.
Но я не понимаю, где они берут время на это. Тут пожрать иной раз не успеваешь. А качать музыку, это вообще непозволительная роскошь.
Ну ладно время.
Но удобством.
Надо скачать, надо отсортировать, выбрать. А как назло из скачанного будет интересно максимум 20%.
А через пару дней надо повторить процесс, ибо музыка приедается.
У стриминга есть огромный плюс. И не один.
Я слушаю музыку и создаю медиатеку, сразу. При этом, я сразу могу найти похожую музыку. По исполнителю, по жанру, по ритму, по настроению и тп.
А еще стриминг анализирует что я слушаю и подсовывает мне сразу что мне нравится.
Это просто мега удобно.
От офлайн библиотеки такого не получишь никогда.
|
|
|
|
|
|
|
|5.34, Аноним (26), 19:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А все остальные качают с торрентов и складируют на свои домашние серверы и слушают в проводных наушниках на пол лица. Самому не смешно?
|
|
|
|
|
|7.43, Аноним (26), 19:52, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ахах, слушай, в гитарной ютуб тусовке есть фрик - Мистер Палец. Это не ты?) Тоже обматывается пластинками и утверждает, что слышит разницу между диском и mp3 320 (правда, слепой тест проходить отказывается). Очень уж похож на него отрицанием реальности)
|
|
|
|8.51, Аноним (51), 20:34, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Так мп3-320 отличить не сложно, но не произвольный фрагмент Зачем ему что-либо ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|10.64, Аноним (51), 21:22, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ну-ну, рассказывай сказки Если ты глухой, это не значит, что все глухие С каче... текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.91, Аноним (26), 23:32, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ой, слушай, у вас у всех вы все глухоманы, я легко отличу кабели из бескислород... текст свёрнут, показать
|
|9.93, Аноним (26), 23:33, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сложно, человеческое ухо не отличит Опытов - сотни Давай, повтори, чтобы угады... текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.96, Аноним (51), 23:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я же сказал, что не произвольный фрагмент Если знать, что и где искать, то окол... текст свёрнут, показать
|
|7.56, noc101 (ok), 20:46, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Единицы этой фигней страдают. Не надо выдавать свои фетиши за норму.
|
|4.40, Аноним (-), 19:47, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 99.9% да
Тут уместно было бы упомянуть "миллионы мух" и аксиому Эдгара Аллана По.
|
|
|
|5.83, Аноним (82), 22:58, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А воздухом и вовсе 100% живых людей дышут. Тоже про мух будешь бубнить что-то, или это ДРУГОЕ?
|
|2.50, GhostX (?), 20:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
У меня интернет второй день работает через пень-колоду. Что дальше? В тишине сидеть смотреть ковер?
|
|
|
|3.84, Аноним (82), 22:59, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Звонить провайдеру чтобы починил. Ну или на опеннете пожаловаться.
|
|
|
|4.98, Аноним (92), 23:51, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И что ты скажешь провайдеру, если у тебя LTE полная шкала сигнала, а скорости нет? Зато выходишь на улицу и скорость внезапно вдруг появляется.
|
|3.95, Аноним (26), 23:37, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Почини. Подключи с мобилы пока не починят. Я бы это понял в 2005 году, но в 2024, когда на человека есть по 1 каналу LTE... Не трещи в общем)
|
|
|
|4.97, Аноним (92), 23:49, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
LTE, сигнал показывает почти все "палки", скорость 30 килобайт (!) в секунду. Что я делаю не так? Я то знаю в чем причина, но вот ты, уверен, что нет, зато советники раздавать все горазды.
|
|
|
|5.108, Аноним (110), 00:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чел, блин, когда у меня проблемы со связью - я звоню провайдеру. Или меняю его. В итоге у меня почти нет проблем со связью. Когда у меня столик в рестике грязный - я зову человека с тряпкой. Мое время дороже их, я не буду считать палки.
|
|5.113, cheburnator9000 (ok), 01:09, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> LTE, сигнал показывает почти все "палки", скорость 30 килобайт (!) в секунду.
> Что я делаю не так? Я то знаю в чем причина,
> но вот ты, уверен, что нет, зато советники раздавать все горазды.
Дело в перегруженной базовой станции. У нас было что вечерами теле2 выдавал 2мбита при полном сигнале буквально пол года тянулось. Затем они обновили оборудование и поставили дополнительную вышку тем самым разгрузив каналы.
|
|1.23, Аноним (26), 19:31, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вот если бы сделали интеграцию со спитафаем/ютубом/яндексом или с subsonic api, то было бы неплохо. А для локальных файлов... Хз кому оно надо.
|
|1.60, Аноним (61), 21:07, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Сатанизм на аватарке этого Luke Taylor. Не понимаю, почему порой оно встречается в открытом софте? Тот же символ Free BSD - смысл?
|
|1.63, BrainFucker (ok), 21:21, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мда, опять плеер на устаревших концепциях двадцатипятилетней давности.
Современный плеер должен использовать нейросети и слушать музыку вместо меня, в то время как я наслаждаюсь тишиной.
Ну ладно хоть gapless playback заявлен, можно будет посмотреть на замену Deadbeef (впрочем, его и старые версии вполне себе юзабельны и срочной замены не требуют).
Поддержки эквалайзера я так понимаю нет (в идеале бы поддержку ladspa и/или lv2 плагинов).
|
|
|
|
|
|3.99, BrainFucker (ok), 23:57, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну например да, только обычно не прибавить, а убавить средних и немного убавить высоких.
Хотя бывают ещё всякие демо записи любительские, не сведённые/отмастеренные толком, там приходится корректировать под себя по всякому.
|
|
|
|4.107, Аноним (26), 00:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты звукач? Зачем тебе любительские демо записи? Или ты любитель подвального блэка?
|
|1.68, Аноним (-), 21:39, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Выглядит неплохо, кстати. Надеюсь в ауре, флатпаке или аппимаге есть, а то в релизах на гитхабе только рпм и деб. Насчет актуальности - я тоже новую музыку ищу через стриминги, но всегда найденную музыку сохраняю через yt-dlp и синхронизирую со всеми устройствами для прослушивания оффлайн, потому что никогда не знаешь когда обрубят свет, будет землетрясение или наступит апокалипсис. Всем советую так подстраховываться, а то как сеть обрубит - и делать в оффлайне оказывается нечего(((
|
|1.81, Аноним (92), 22:46, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Аудиофилы триггерятся даже на самый ленивый и жирный троллинг. Впрочем, аудиофилия это болезнь (научно доказано) — вид ОКР. Так что тут смех и грех.
|
|
|
|2.86, Аноним (8), 23:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Покажи мне нормального человека и я первый брошу в него камень.
|
|
|
|3.104, Аноним (26), 00:37, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Аудиофилы это гуманитарии. Нормальные люди - в любом техническом вузе и технической профессии.
|
|2.105, Аноним (26), 00:38, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я этих поросят ещё в Фидо троллил, тем же самым)) Смешные люди, несчастные в чем-то.
|
|1.103, abu (?), 00:36, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Бегло глянул - правильно же понимаю, что умных плейлистов в плеере нет?
|