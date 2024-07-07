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Доступен музыкальный проигрыватель Fooyin 0.5

07.07.2024 18:00

Опубликован выпуск музыкального проигрывателя Fooyin 0.5, развивающегося с начала этого года и нацеленного на предоставление широких возможностей по настройке и адаптации программы под свои предпочтения. На выбор пользователя предложен набор виджетов с реализацией различных режимов для управления музыкальной коллекцией и воспроизведения музыки. Дополнительные возможности могут подключаться в форме плагинов. Для настройки интерфейса предлагается специальный режим редактирования раскладки элементов на экране. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Fedora, Debian и Ubuntu (в ближайшее время также планируется обновить пакет в формате flatpak).

Поддерживается воспроизведение файлов в формате FLAC, MP3, MP4, Vorbis, Opus, WavPack, WAV, AIFF, Musepack и Monkey's Audio, извлечение сведений о порядке и длительности звуковых треков из CUE-файлов, воспроизведение без пауз (gapless), импорт и экспорт списков воспроизведения в форматах M3U/M3U8. В интерфейсе предусмотрены возможности фильтрации содержимого музыкальной библиотеки по любым полям, древовидного представления коллекции, редактирования тегов, создания и управления списками воспроизведения, визуализации при помощи спектрограмм, навигации на уровне каталогов в файловой системе с возможностью прямого воспроизведения выбранных файлов. Для внешнего управления проигрывателем может использоваться D-Bus-интерфейс MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification).

В новой версии добавлена поддержка CUE-файлов, возможность импорта/экспорта списков воспроизведения, режим вывода с отображением эскизов обложек альбомов. Реализована поддержка создания плагинов для разбора тегов и декодирования звуковых форматов. В режиме навигации по файлам обеспечено запоминание последнего открытого каталога.

В следующих выпусках планируется добавить возможность отправки статистики о воспроизведении в музыкальные сервисы, такие как Last.fm, обеспечить возможность нормализации громкости (ReplayGain), реализовать продвинутый язык запросов для поиска, добавить поддержку умных списков воспроизведения, автоматически формируемых на основе заданных пользователем критериев. Также планируется добавить такие возможности, как загрузка обложек альбомов и текстов песен из внешних сервисов, преобразование звуковых форматов, поиск по метаданным, прослушивание интернет-радио, воспроизведение файлов из архивов, создание плагинов для обработки звука, использование разных очередей воспроизведения для разных плейлистов.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/fooyin/fooy...)
  2. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  3. OpenNews: Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0
  4. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0
  5. OpenNews: Выпуск музыкального плеера mpz 1.0
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61475-fooyin
Ключевые слова: fooyin, music, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (126) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:06, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    О, еще один манагер обложек походу завезли. Интересно, неужто кто-то на обложки при слушании музыки смотрит?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:09, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    я смотрю
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 19:56, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что-нибудь полезное для себя там находишь?
     

  • 1.3, DESKTOP3HBS8ID (?), 19:10, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не, WinAmp по интерфейсу всё равно не превзойти.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:12, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем его превосходить что это за гонка такая?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 19:20, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 сентября 2021 г. AOL стала частью новой Yahoo! Инк.
     
  • 2.46, Аноним (44), 20:00, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самый лучший интерфейс -- это интерфейс, которого не замечаешь. Я его себе представляю так: управление хоткеями (на клавиатурах обычно бывают клавиши старт/стоп/следующий трек), а также панелька, вшитая в саму среду. Рядом с часиками например. Винамп -- прямая этому противоположность, какая-то залетная инопланетянская курица, выглядящая "не как все", "идет своим путем", "я у мамы особенный", "поддерживает тему Супер-Хакир 2004".
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 20:18, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > интерфейс, которого не замечаешь
    > управление хоткеями

    Вот это и есть негуманоидный интерфейс. а Винамп это дизайн нормального человека, работающего мышью.

     
     
  • 4.66, grayich (ok), 21:36, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Где в винампе вкладки с плейлистами? по одному только открывать можно, вместо того чтоб открыть множество и быстро переходить по надобности. Нихрена там не дизайн.
     
     
  • 5.70, Аноним (70), 21:54, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А нахрена это нужно? Что за желание судорожно прыгать между плейлистами?
     
  • 4.67, АнониминонА (?), 21:36, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 5-ом kde dolphin играл всё подряд, включая видео. В 6-ом, правда, у меня пока никак.
     
     
  • 5.117, Аноним (117), 01:52, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне очень нравился концепт Konqueror. Жаль, его закопали
     
  • 3.57, Слава Линуксу (?), 20:48, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Aimp хорошая штука
     
  • 3.62, Аноним (62), 21:16, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > управление хоткеями (на клавиатурах обычно бывают клавиши старт/стоп/следующий трек), а также панелька, вшитая в саму среду. Рядом с часиками например. Винамп -

    В винамп есть всё это.

     
  • 2.74, kusb reg (ok), 22:19, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоны винампа с открытым кодом есть. С поддержкой тем и всё такое.
     

  • 1.4, Аноним (5), 19:12, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Музыкальные плееры пиратских файлов устарели как подход. И пусть тот товарищ, который постоянно верещит про бэндкэмп пойдет на этот самый сайт. Единственный легальный путь получить легальную мп3 это купить диск и рипнуть его. И слушать только самому в некоммерческих целях. Но где вы последний раз видели привод для дисков?
     
     
  • 2.7, anonymous (??), 19:17, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    yt-dlp

    Забираешь треки с ютуба, слушаешь. В качестве проигрывателя рекомендую cmus - простой и удобный.

     
     
  • 3.12, Аноним (5), 19:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Рутрекер орг забираешь слушаешь. То то твой yt-dlp везде банят даже на гитхабе настолько он лицензионный.

    Такое ощущение что люди на уровне днк не понимают что такое лицензионная продукция и интеллектуальная собственность.  

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 19:33, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Знаешь, почему там есть приписка "интеллектуальная"? Потому что это не собственность) Маркетологи очкастые тебе лапшу вешают, а ты уши развесил.
     
  • 4.30, Аноним (30), 19:35, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Такое ощущение что люди на уровне днк не понимают что такое лицензионная продукция и интеллектуальная собственность.  "

    Прежде чем такое писать, заплатите сначала родственникам Кирилла и Мефодия за пользование кириллицей, а так же всем авторам контента, с помощью которого вы вдохновились на ваш комментарий.

    P.S. Заплатить за интернет - это уже достаточно для человека! Остальное это проблема правообладателя, а не человека.

     
     
  • 5.33, Аноним (5), 19:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и я про то же тут уже святых пытаются притянуть к оправданию пиратства. Только никакого отношения к реальности твой пример не имеет.
     
     
  • 6.45, Аноним (26), 20:00, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиратство не нуждается в твоём оправдании)
     
  • 5.54, noc101 (ok), 20:44, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Посморел бы как ты запел, выпусти ты свое что то. Верещал бы как девочка маленькая, да как они посмели мое украсть.
     
     
  • 6.69, Телеметрия (?), 21:50, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На корпораативах чего заплавтили,то исполнителя.Остальное общественное.
     
  • 6.87, Аноним (26), 23:23, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикинь, я даже свой труд сам в другие проекты отдавал. В виде кода. Ужас, да?
     
     
  • 7.119, noc101 (ok), 02:41, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прикинь, я даже свой труд сам в другие проекты отдавал. В виде
    > кода. Ужас, да?

    Если ты за него получал деньги, ты бы в жизни его не отдал. Так что не ври.

     
  • 4.130, Аноним (130), 03:00, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рутрекер орг забираешь слушаешь. То то твой yt-dlp везде банят даже на
    > гитхабе настолько он лицензионный.

    Вполне себе лицензионный, вот лицензия;) https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/blob/master/LICENSE


    >  Такое ощущение что люди на уровне днк не понимают что такое
    > лицензионная продукция и интеллектуальная собственность.

    Такое ощущение, что люди на уровне днк не понимают, что на уровне днк нельзя ничего понимать, это раз. И что даже на том же ютубе есть музыка, которую авторы разрешают брать бесплатно, это два!

    А вам совет, что свою личную кашу в голове и прочий горячечный бред не обязательно вываливать на публику, даже из под анонима, уважаемый! xD

     
  • 2.8, Аноним (8), 19:19, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Пиратство никогда не умрёт. И это хорошо.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 19:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Взятие судна в море на абордаж - осуждаю. А вот торренты - поддерживаю!
     
     
  • 4.35, Аноним (5), 19:40, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Двойные стандарты.
     
  • 4.47, нах. (?), 20:09, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    _Сэр_ Фрэнсис Дрейк тебя бы не понял.

    А торренты эти ваши - так, мелкое воровство по карманам.

     
     
  • 5.88, Аноним (26), 23:24, 07/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.120, noc101 (ok), 02:41, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > _Сэр_ Фрэнсис Дрейк тебя бы не понял.
    > А торренты эти ваши - так, мелкое воровство по карманам.

    Тарас, торрент это технология.
    С такой логикой ножи это орудие убийства. Да что там мелочится, вилки тоже!

     
  • 2.11, Аноним (9), 19:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В любом магазине? Сони не очень большой авторитет по теме.
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:24, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За покупку тебе эти самые мп3 могут предложить скачать архивом, хоть и не везде, какой еще сиди-диск?
     
  • 2.75, kusb reg (ok), 22:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиратство не устарело как подход. Поэтому и плееры тоже, и вообще это свобода. Некоторые магазины продают легальные файлы, некоторая музыка просто бесплатна. Жить в мире, где такое устарело как подход может быть грустно и мне не нравится это заявление...
     
  • 2.121, noc101 (ok), 02:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Музыкальные плееры пиратских файлов устарели как подход. И пусть тот товарищ, который
    > постоянно верещит про бэндкэмп пойдет на этот самый сайт. Единственный легальный
    > путь получить легальную мп3 это купить диск и рипнуть его. И
    > слушать только самому в некоммерческих целях. Но где вы последний раз
    > видели привод для дисков?

    Музыку можно купить прямо в интернете. Альбомы, отдельные треки, минусы, плюсы, соло, аранжировку и тп и тд. Всё легально.
    Диски уже давно не нужны. Но и их можно купить. При желании.
    Хотя сейчас чаще продают винилы.

     
  • 2.128, Аноним (130), 02:55, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Музыкальные плееры пиратских файлов устарели как подход. И пусть тот товарищ, который
    > постоянно верещит про бэндкэмп пойдет на этот самый сайт. Единственный легальный
    > путь получить легальную мп3 это купить диск и рипнуть его. И
    > слушать только самому в некоммерческих целях. Но где вы последний раз
    > видели привод для дисков?

    Внезапно есть группы, которые официально разрешают со своего сайта качать их трэки, которые там в формате mp3, так что как минимум по этому пункту вы неосведомлённый человек, который резко необдуманно набрасывает.

     

  • 1.6, Аноним (6), 19:17, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В эпоху сервисов стриминга музыки проект опоздал лет на 15
     
     
  • 2.10, Аноним (14), 19:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, и в эпоху облачных сервисов все нативные десктоп-приложения устарели тоже.
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 19:24, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот делайте лучше пиратский стриминг. Даже платный как кинопаб. Все эти файлы храни их качай следи за новинками, кому это по нынешним временам надо?  
     
     
  • 4.71, Аноним (70), 21:57, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, кто музыку слушает, а не потребляет.
     
     
  • 5.82, Аноним (82), 22:57, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тем, кто музыку слушает, а не потребляет.

    Ментальная гимнастика олимпийского уровня.

     
  • 4.76, kusb reg (ok), 22:22, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиратские сайты с музыкой есть, что значит пиратский стриминг?
     
  • 4.122, noc101 (ok), 02:44, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот делайте лучше пиратский стриминг. Даже платный как кинопаб. Все эти файлы
    > храни их качай следи за новинками, кому это по нынешним временам
    > надо?

    Зачем? Цена стримингово сервиса музыки стоит копейки!
    Пираты дешевле не сделают. Тогда какой смысл?

     
     
  • 5.129, exileo (?), 02:57, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нормальные стриминговые сервисы в РФ не работают
     
     
  • 6.131, noc101 (ok), 03:13, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальные стриминговые сервисы в РФ не работают

    Пока ты будешь выбирать сервисы по геологическому признаку, ты никогда не будешь адекватным советчиком.
    Я тебе открою тайну, но Яндекс нормальный стриминговый сервис!
    А еще чем тебе ютуб не нравится? Почему ты его называешь не нормальным?
    А эпл как его там? Тоже не нормальный? А спотифай?

    Ты вообще адекватный хоть чуточку?

     
  • 2.15, Аноним (8), 19:25, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нафига мне оформлять подписку на какой-то стриминг, если я музыку, например, раз в месяц слушаю?
     
     
  • 3.17, Аноним (5), 19:27, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начни слушать чаще какие проблемы. Кофе в кофейне ты тоже раз в месяц пьешь, а платишь больше.  
     
     
  • 4.28, Аноним (8), 19:34, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если мне не хочется чаще? Такой вариант тебе в голову не приходил? Да и в кофейне я плачу исключительно за то кофе, что я выпил. Никакого абонемента в кофейню, который нужно было бы оплачивать, у меня нет. И не будет.
     
     
  • 5.31, Аноним (26), 19:38, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слушай, а не пофиг ли? Яндекс стоит 300 рублей. Это цена чашки кофе. За 300 даже не пообедать. Нет, вот я щас буду копейки считать, сколько я там треков послушал. Вот делать больше нечего.
     
     
  • 6.101, Аноним (70), 00:15, 08/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.123, noc101 (ok), 02:45, 08/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.112, cheburnator9000 (ok), 01:06, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Слушай, а не пофиг ли? Яндекс стоит 300 рублей. Это цена чашки кофе. За 300 даже не пообедать.

    Как же все таки люди зажрались в своей Московии. В Провинции население в кофейни не ходит. Еще не известно что в этих кофейнях в чашку нальют, харкнут или на яйца наденут стаканчик.

     
     
  • 7.124, noc101 (ok), 02:46, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Слушай, а не пофиг ли? Яндекс стоит 300 рублей. Это цена чашки кофе. За 300 даже не пообедать.
    > Как же все таки люди зажрались в своей Московии. В Провинции население
    > в кофейни не ходит. Еще не известно что в этих кофейнях
    > в чашку нальют, харкнут или на яйца наденут стаканчик.

    Как тебе плохо живется в жопосранске. Кофе с вымочеными яйцами приходится пить. Бедняжка.
    Кстати ты не пробовал обратится к доктору? Ну это странный фетиш.

     
  • 3.21, Аноним (26), 19:30, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда тебе cmus за глаза, а не финтифлюхи.
     
  • 3.55, noc101 (ok), 20:46, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не оформляй. Ютуб, Яндекс, можно слушать бесплатно.
     
     
  • 4.72, cheburnator9000 (ok), 21:58, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу в качестве 192кбит, особенно на яндексе, где всю функциональность специально урезали пока не заплатишь за подписку. И это еще не упоминая факта, что на яндексе за тобой всегда следят и логгируют абсолютно всю твою активность в угоду спецслужбам, включая почту и файлы.
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 22:14, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    фиг ли за тобой следить? жрать захочешь - сам придешь и во всем покаешься!
     
  • 5.90, Аноним (26), 23:29, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю Сатриани! Все в машину!
     
     
  • 6.114, cheburnator9000 (ok), 01:12, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей
    > даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А
    > по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю
    > Сатриани! Все в машину!

    Бросишь курить и сразу появятся деньги на игрушку ребенку. Да и ребенок вырастет здоровее, зачем ты его отравляешь своим сигаретным дымом, ты еще на него перегаром дыши.

     
     
  • 7.127, noc101 (ok), 02:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей
    >> даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А
    >> по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю
    >> Сатриани! Все в машину!
    > Бросишь курить и сразу появятся деньги на игрушку ребенку. Да и ребенок
    > вырастет здоровее, зачем ты его отравляешь своим сигаретным дымом, ты еще
    > на него перегаром дыши.

    Так нищий брось! Позволь себе подписку наконецто! Не позорься!)))

     
  • 6.126, noc101 (ok), 02:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей
    > даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А
    > по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю
    > Сатриани! Все в машину!

    Самое смешное в этой ситуации. Чел жмотится потратить 300 рублей, но волнуется, что за ним будут следить. Спецслужбы спецом за ним следят ахахаха. До слез поржал с него.

     
  • 5.92, Аноним (92), 23:32, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в качестве 192кбит

    Это даже много. Или ты ЗооПедоАудиоФил?

     
  • 5.125, noc101 (ok), 02:49, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угу в качестве 192кбит, особенно на яндексе, где всю функциональность специально урезали
    > пока не заплатишь за подписку.

    Для слушания музыки и получения наслаждения хватит и 192кб.
    Если нужен полный функционал, купи абонемент. Не позорься, она стоит копейки сущие.
    Или ты настолько нищий, что даже 300 рублей большие деньги?

    > И это еще не упоминая факта,
    > что на яндексе за тобой всегда следят и логгируют абсолютно всю
    > твою активность в угоду спецслужбам, включая почту и файлы.

    Ахахахахахахахахаха вот это паранойа.Ну ты обратись к доктору мистер. Это надо купировать. Жить то как страшно. За чебуратором СЛЕДЯТ! Наверное грязные трусы хотят украсть ахахахахаха
    У чела нет 300 рублей на подписку, но он боится, что за ним будут следить.
    Это просто ор.

     
  • 2.16, Анонист (-), 19:26, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В эпоху сервисов стриминга музыки проект опоздал лет на 15

    Под каждой новостью про очередной локальный медиаплеер что-то подобное кто-то да напишет.

     
     
  • 3.20, Аноним (5), 19:27, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А знаешь почему?


    Да потому что сейчас 2024 год, алло. Как там в криокамере?

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 19:32, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Норм, торренты никто не отменял.
     
     
  • 5.39, Аноним (5), 19:44, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и как ты их качаешь, обновляет хранишь? Или как в старые добрые заслуживаешь одни и те же записи до дырок в носителе?
     
     
  • 6.89, Аноним (89), 23:27, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да хотя бы до битых ячеек памяти. Не тебе указывать другим анонимам как использовать то что мы скачали по своему желанию.
     
  • 5.132, noc101 (ok), 03:17, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Норм, торренты никто не отменял.

    Да конечно. Кто хочет качать на торрентах, пусть качает.
    Но я не понимаю, где они берут время на это. Тут пожрать иной раз не успеваешь. А качать музыку, это вообще непозволительная роскошь.

    Ну ладно время.
    Но удобством.
    Надо скачать, надо отсортировать, выбрать. А как назло из скачанного будет интересно максимум 20%.
    А через пару дней надо повторить процесс, ибо музыка приедается.

    У стриминга есть огромный плюс. И не один.
    Я слушаю музыку и создаю медиатеку, сразу. При этом, я сразу могу найти похожую музыку. По исполнителю, по жанру, по ритму, по настроению и тп.
    А еще стриминг анализирует что я слушаю и подсовывает мне сразу что мне нравится.

    Это просто мега удобно.
    От офлайн библиотеки такого не получишь никогда.

     
  • 2.24, Аноним (25), 19:31, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто, все поголовно севисами стриминга пользуются.
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 19:34, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    99.9% да, с добрым утром.
     
     
  • 4.29, Аноним (8), 19:35, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хотел сказать 0.01%?
     
     
  • 5.34, Аноним (26), 19:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А все остальные качают с торрентов и складируют на свои домашние серверы и слушают в проводных наушниках на пол лица. Самому не смешно?
     
     
  • 6.41, Аноним (8), 19:48, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Покупают диски, пластинки, даже кассеты. Прикинь?
     
     
  • 7.43, Аноним (26), 19:52, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ахах, слушай, в гитарной ютуб тусовке есть фрик - Мистер Палец. Это не ты?) Тоже обматывается пластинками и утверждает, что слышит разницу между диском и mp3 320 (правда, слепой тест проходить отказывается). Очень уж похож на него отрицанием реальности)
     
     
  • 8.51, Аноним (51), 20:34, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так мп3-320 отличить не сложно, но не произвольный фрагмент Зачем ему что-либо ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, Аноним (58), 20:54, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты даже mp3 128 не отличишь при слепом прослушивании Не обманывайся ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.64, Аноним (51), 21:22, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну-ну, рассказывай сказки Если ты глухой, это не значит, что все глухие С каче... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.91, Аноним (26), 23:32, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, слушай, у вас у всех вы все глухоманы, я легко отличу кабели из бескислород... текст свёрнут, показать
     
  • 9.93, Аноним (26), 23:33, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно, человеческое ухо не отличит Опытов - сотни Давай, повтори, чтобы угады... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.96, Аноним (51), 23:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я же сказал, что не произвольный фрагмент Если знать, что и где искать, то окол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.102, Аноним (-), 00:25, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но слепых тестов вы почему-то как огня боитесь Значит не 100 , а 50 на 50 1... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.111, Аноним (26), 00:50, 08/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 12.115, Аноним (51), 01:15, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли кто-то боится, но такие тесты заведомо большая глупость Я могу угадать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.133, noc101 (ok), 03:22, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В инете есть забавный тест аудиофилов Деталей всех не помню Но там один аудиоф... текст свёрнут, показать
     
  • 12.116, Аноним (8), 01:20, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю на счёт слепого прослушивания, но при непосредственном сравнении на знак... текст свёрнут, показать
     
  • 11.110, Аноним (110), 00:47, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гениально Если знать где слушать - то угадаешь В покер ты тоже всегда выигрыва... текст свёрнут, показать
     
  • 7.56, noc101 (ok), 20:46, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единицы этой фигней страдают. Не надо выдавать свои фетиши за норму.
     
  • 4.40, Аноним (-), 19:47, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 99.9% да

    Тут уместно было бы упомянуть "миллионы мух" и аксиому Эдгара Аллана По.

     
     
  • 5.83, Аноним (82), 22:58, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А воздухом и вовсе 100% живых людей дышут. Тоже про мух будешь бубнить что-то, или это ДРУГОЕ?
     
  • 5.94, Аноним (26), 23:36, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неуместно. Ее упоминают те, у кого предметных аргументов нет.
     
  • 4.77, kusb reg (ok), 22:35, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прости, не реалистично.
     
  • 2.50, GhostX (?), 20:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня интернет второй день работает через пень-колоду. Что дальше? В тишине сидеть смотреть ковер?
     
     
  • 3.59, Аноним (58), 20:56, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать книги, сёрфать текстовые данные, изучать что-то новое.
     
     
  • 4.78, kusb reg (ok), 22:35, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Облачные книги по подписке?
     
  • 3.84, Аноним (82), 22:59, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Звонить провайдеру чтобы починил. Ну или на опеннете пожаловаться.
     
     
  • 4.98, Аноним (92), 23:51, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты скажешь провайдеру, если у тебя LTE полная шкала сигнала, а скорости нет? Зато выходишь на улицу и скорость внезапно вдруг появляется.
     
     
  • 5.109, Аноним (110), 00:45, 08/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.95, Аноним (26), 23:37, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почини. Подключи с мобилы пока не починят. Я бы это понял в 2005 году, но в 2024, когда на человека есть по 1 каналу LTE... Не трещи в общем)
     
     
  • 4.97, Аноним (92), 23:49, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LTE, сигнал показывает почти все "палки", скорость 30 килобайт (!) в секунду. Что я делаю не так? Я то знаю в чем причина, но вот ты, уверен, что нет, зато советники раздавать все горазды.
     
     
  • 5.108, Аноним (110), 00:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, блин, когда у меня проблемы со связью - я звоню провайдеру. Или меняю его. В итоге у меня почти нет проблем со связью. Когда у меня столик в рестике грязный - я зову человека с тряпкой. Мое время дороже их, я не буду считать палки.
     
  • 5.113, cheburnator9000 (ok), 01:09, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LTE, сигнал показывает почти все "палки", скорость 30 килобайт (!) в секунду.
    > Что я делаю не так? Я то знаю в чем причина,
    > но вот ты, уверен, что нет, зато советники раздавать все горазды.

    Дело в перегруженной базовой станции. У нас было что вечерами теле2 выдавал 2мбита при полном сигнале буквально пол года тянулось. Затем они обновили оборудование и поставили дополнительную вышку тем самым разгрузив каналы.

     

  • 1.18, Аноним (30), 19:27, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем, если есть VLC?
     
     
  • 2.22, Аноним (25), 19:30, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC чтобы музыку послушать... как-то жирноват для этой цели.
     
  • 2.37, Аноним (37), 19:42, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так VCL уже написан, а пропатчить - это надо в коде разбирац..
     
  • 2.61, Аноним (61), 21:15, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я его только для видео использую
     
  • 2.85, cheburnator9000 (ok), 23:17, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    емнип у VLC до сих пор нет wayland.
     

  • 1.23, Аноним (26), 19:31, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот если бы сделали интеграцию со спитафаем/ютубом/яндексом или с subsonic api, то было бы неплохо. А для локальных файлов... Хз кому оно надо.
     
  • 1.49, GhostX (?), 20:19, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну очень похоже на qmmp. Форк?
     
     
  • 2.53, Банан (?), 20:39, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, разработка с нуля.
     
  • 2.79, kusb reg (ok), 22:38, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подумал то же, но про deadbeef
     

  • 1.60, Аноним (61), 21:07, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сатанизм на аватарке этого Luke Taylor. Не понимаю, почему порой оно встречается в открытом софте? Тот же символ Free BSD - смысл?
     
  • 1.63, BrainFucker (ok), 21:21, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, опять плеер на устаревших концепциях двадцатипятилетней давности.

    Современный плеер должен использовать нейросети и слушать музыку вместо меня, в то время как я наслаждаюсь тишиной.

    Ну ладно хоть gapless playback заявлен, можно будет посмотреть на замену Deadbeef (впрочем, его и старые версии вполне себе юзабельны и срочной замены не требуют).

    Поддержки эквалайзера я так понимаю нет (в идеале бы поддержку ladspa и/или lv2 плагинов).

     
     
  • 2.80, kawaii_boy (?), 22:42, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем тебе эквалайзер: средние хочешь убавить,в низов и высоких прибавить?
     
     
  • 3.99, BrainFucker (ok), 23:57, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну например да, только обычно не прибавить, а убавить средних и немного убавить высоких.

    Хотя бывают ещё всякие демо записи любительские, не сведённые/отмастеренные толком, там приходится корректировать под себя по всякому.

     
     
  • 4.107, Аноним (26), 00:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты звукач? Зачем тебе любительские демо записи? Или ты любитель подвального блэка?
     

  • 1.65, doorsfan (?), 21:34, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    замены фубару под вином так и нет, чтобы выводить dsd стрим на usb звуковуху.
     
  • 1.68, Аноним (-), 21:39, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит неплохо, кстати. Надеюсь в ауре, флатпаке или аппимаге есть, а то в релизах на гитхабе только рпм и деб. Насчет актуальности - я тоже новую музыку ищу через стриминги, но всегда найденную музыку сохраняю через yt-dlp и синхронизирую со всеми устройствами для прослушивания оффлайн, потому что никогда не знаешь когда обрубят свет, будет землетрясение или наступит апокалипсис. Всем советую так подстраховываться, а то как сеть обрубит - и делать в оффлайне оказывается нечего(((
     
  • 1.81, Аноним (92), 22:46, 07/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аудиофилы триггерятся даже на самый ленивый и жирный троллинг. Впрочем, аудиофилия это болезнь (научно доказано) — вид ОКР. Так что тут смех и грех.
     
     
  • 2.86, Аноним (8), 23:21, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Покажи мне нормального человека и я первый брошу в него камень.
     
     
  • 3.104, Аноним (26), 00:37, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Аудиофилы это гуманитарии. Нормальные люди - в любом техническом вузе и технической профессии.
     
     
  • 4.118, Аноним (8), 01:55, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя мания величия.
     
  • 2.100, Алиса порвалась (?), 00:02, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Триггер для них это фраза "слепое прослушивание" 🤣😁
     
  • 2.105, Аноним (26), 00:38, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я этих поросят ещё в Фидо троллил, тем же самым)) Смешные люди, несчастные в чем-то.
     

  • 1.103, abu (?), 00:36, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бегло глянул - правильно же понимаю, что умных плейлистов в плеере нет?
     

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