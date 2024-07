Доступен музыкальный проигрыватель Fooyin 0.5

4.72 , cheburnator9000 ( ok ), 21:58, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Угу в качестве 192кбит, особенно на яндексе, где всю функциональность специально урезали пока не заплатишь за подписку. И это еще не упоминая факта, что на яндексе за тобой всегда следят и логгируют абсолютно всю твою активность в угоду спецслужбам, включая почту и файлы.

5.73 , Аноним ( 73 ), 22:14, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – фиг ли за тобой следить? жрать захочешь - сам придешь и во всем покаешься!

5.90 , Аноним ( 26 ), 23:29, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю Сатриани! Все в машину!

6.114 , cheburnator9000 ( ok ), 01:12, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей

> даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А

> по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю

> Сатриани! Все в машину! Бросишь курить и сразу появятся деньги на игрушку ребенку. Да и ребенок вырастет здоровее, зачем ты его отравляешь своим сигаретным дымом, ты еще на него перегаром дыши.

7.127 , noc101 ( ok ), 02:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей

>> даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А

>> по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю

>> Сатриани! Все в машину!

> Бросишь курить и сразу появятся деньги на игрушку ребенку. Да и ребенок

> вырастет здоровее, зачем ты его отравляешь своим сигаретным дымом, ты еще

> на него перегаром дыши. Так нищий брось! Позволь себе подписку наконецто! Не позорься!)))

6.126 , noc101 ( ok ), 02:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Подписка стоит 300 рублей, это ничто. Вообще ничто. Я за 300 рублей

> даже игрушку ребенку не куплю. Пачка средних сигарет стоит 250. А

> по поводу слежки - какой кошмар, спецслужбы узнают, что я слушаю

> Сатриани! Все в машину! Самое смешное в этой ситуации. Чел жмотится потратить 300 рублей, но волнуется, что за ним будут следить. Спецслужбы спецом за ним следят ахахаха. До слез поржал с него.

5.92 , Аноним ( 92 ), 23:32, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в качестве 192кбит Это даже много. Или ты ЗооПедоАудиоФил?

5.125 , noc101 ( ok ), 02:49, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Угу в качестве 192кбит, особенно на яндексе, где всю функциональность специально урезали

> пока не заплатишь за подписку. Для слушания музыки и получения наслаждения хватит и 192кб.

Если нужен полный функционал, купи абонемент. Не позорься, она стоит копейки сущие.

Или ты настолько нищий, что даже 300 рублей большие деньги? > И это еще не упоминая факта,

> что на яндексе за тобой всегда следят и логгируют абсолютно всю

> твою активность в угоду спецслужбам, включая почту и файлы. Ахахахахахахахахаха вот это паранойа.Ну ты обратись к доктору мистер. Это надо купировать. Жить то как страшно. За чебуратором СЛЕДЯТ! Наверное грязные трусы хотят украсть ахахахахаха

У чела нет 300 рублей на подписку, но он боится, что за ним будут следить.

Это просто ор.