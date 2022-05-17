Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0

Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.6.0, а также версии Qmmp 2.1, которая продолжает развитие ветки, перешедшей на Qt 6. Одновременно сформированы коллекции плагинов, не входящих в основной состав -Qmmp Plugin Pack 1.6.0 и 2.1.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32). Основные новшества: Добавлено извлечение текста песен из тегов (id3v2-теги и Xiph Comment);

В диалоге быстрого перехода добавлено отображение очереди;

В плейлисте добавлена возможность пропуска уже имеющихся треков;

В модуле уведомлений KDE добавлено уведомление о смене громкости;

Добавлена поддержка спецификации XDG Base Directory (только для 2.1.0);

Модуль modplug заменён на xmp;

Улучшен модуль qsui: Добавлена возможность скрыть фильтр имени списка воспроизведения; Добавлена возможность скрыть панель меню; Добавлено меню приложения; Включена кнопка очистки для некоторых фильтров поиска; Улучшено контекстное меню браузера файловой системы; В модуль истории добавлена возможность удаления треков и обеспечено отображение информации о треке;

Улучшен диалог "о программе...";

В модуле ffmpeg улучшена конфигурация фильтров по имени файла;

Повышена минимальная версия Qt (до 5.5 и 6.2 соответственно);

Проведена оптимизация поиска дублирующихся треков и оптимизация очереди треков;

Устранён конфликт между версиями 1.x и 2.x;

Обновлены переводы, в том числе для украинского и русского языков.

В плагинах Qmmp Plugin Pack выполнен переход на API qmmp 1.6/2.1, добавлен модуль modplug и удалён модуль xmp.



