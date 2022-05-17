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Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0

17.05.2022 21:42

Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.6.0, а также версии Qmmp 2.1, которая продолжает развитие ветки, перешедшей на Qt 6. Одновременно сформированы коллекции плагинов, не входящих в основной состав -Qmmp Plugin Pack 1.6.0 и 2.1.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32).

Основные новшества:

  • Добавлено извлечение текста песен из тегов (id3v2-теги и Xiph Comment);
  • В диалоге быстрого перехода добавлено отображение очереди;
  • В плейлисте добавлена возможность пропуска уже имеющихся треков;
  • В модуле уведомлений KDE добавлено уведомление о смене громкости;
  • Добавлена поддержка спецификации XDG Base Directory (только для 2.1.0);
  • Модуль modplug заменён на xmp;
  • Улучшен модуль qsui:
    • Добавлена возможность скрыть фильтр имени списка воспроизведения;
    • Добавлена возможность скрыть панель меню;
    • Добавлено меню приложения;
    • Включена кнопка очистки для некоторых фильтров поиска;
    • Улучшено контекстное меню браузера файловой системы;
    • В модуль истории добавлена возможность удаления треков и обеспечено отображение информации о треке;
  • Улучшен диалог "о программе...";
  • В модуле ffmpeg улучшена конфигурация фильтров по имени файла;
  • Повышена минимальная версия Qt (до 5.5 и 6.2 соответственно);
  • Проведена оптимизация поиска дублирующихся треков и оптимизация очереди треков;
  • Устранён конфликт между версиями 1.x и 2.x;
  • Обновлены переводы, в том числе для украинского и русского языков.
  • В плагинах Qmmp Plugin Pack выполнен переход на API qmmp 1.6/2.1, добавлен модуль modplug и удалён модуль xmp.


  1. Главная ссылка к новости (http://qmmp.ylsoftware.com...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.5.0
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0
  4. OpenNews: Выпуск музыкального плеера mpz 1.0
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.1
  6. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57205-qmmp
Ключевые слова: qmmp
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:41, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё AAC/ALAC не добавили? Заодно уж WV и APE. По-моему там практически идентичный формат тегов и есть поле для лирик. С интернета оно скачивает лирики? Можно прокрутку (а ля караоке) включить, или только без таймингов?
     
  • 1.4, Anonim (??), 23:10, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одни проигрыватели удаляют русский язык, а другие улучшают.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:12, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И сравнить его с максималистичным gmusicbrowser ;)
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:44, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный плеер с нормальным интерфейсом без "дизайна".
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:11, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    этому плееру на глаз уже лет 25. будет нормальный гуй когда-нибудь?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:14, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там два интерфейса в комплекте.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этому плееру на глаз уже лет 25. будет нормальный гуй когда-нибудь?

    Там несколько версий гуёв, но себе я ставлю на него винамповский, понастальгировать, вид неплохой, но кнопки работают убого, но это всё равно не основной у меня плеер, а больше audacious предпочитаю.
    Однако, проекту желаю долгих лет жизни и успехов!

     
  • 2.18, Аноним (18), 00:31, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный гуи это к aimp
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:30, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел оф сайт - подивился! Прямо все на русском. На сайте. То есть это не просто некий плеер с запада. Это некий плеер с пост-ССР.
     

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