После года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.6. Выпуск сформирован на основе единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 6 набора бинарных пакетов c некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упрощает переход между дистрибутивами, экономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволяет отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.4 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x), урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (200 МБ) и Live-сборки (~900 МБ) с KDE, GNOME и Xfce для архитектур X86_64 и ARM64. Предполагается, что openSUSE Leap 15.6 станет последним выпуском в серии 15.x, а в 2025 году на платформе ALP будет сформирован релиз openSUSE Leap 16. Ключевым отличием ALP является разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах. Формирование в следующем году ещё одного функционального выпуска в ветке openSUSE Leap 15 даст разработчикам дополнительное время на доведение до желаемого вида платформы ALP. Основные новшества: Обновлены пользовательские окружения: GNOME 45.1 (в прошлом выпуске был GNOME 41), Cinnamon 6.0 (был 4.6), Enlightenment 0.25.4 (был 0.25.3) и LxQt 1.4 (был 1.2). Не изменились версии KDE Plasma 5.27 (переход на ветку KDE 6 будет в следующем выпуске openSUSE), Xfce 4.18, MATE 1.26, Sway 1.6.1. Компоненты графического стека обновлены до Mesa 23.3.4 и Qt 6.6.3.

Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.4, glibc 2.38, systemd 254, dracut 059, PulseAudio 17.0, PipeWire 1.0.4, DPDK 22.1, OpenSSL 3.1.4, firewalld 2.0.1, GnuTLS 3.8.0, OpenVPN 2.6, MariaDB 10.11.6, PostgreSQL 16, Redis 7.2, PHP 8.2, Node.js 20.

По умолчанию задействован Python-стек на базе ветки Python 3.11 (ранее применялся Python 3.6).

В состав включены пакеты с Cockpit, web-интерфейсом для системного администрирования, конфигурирования серверов и контейнеров.

Обновлены компоненты, используемые для виртуализации и контейнерной изоляции: Podman 4.8.3, Xen 4.18, KVM 8.1.3, libvirt 10, virt-manager 4.1, Open vSwitch 3.1, OVN 23.03, Docker 24.0, containerd 1.7.10, Skopeo 1.12. Добавлен Distrobox, инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов



