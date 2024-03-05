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В openSUSE Tumbleweed добавлена возможность использования systemd-boot вместо GRUB

05.03.2024 21:38

Разработчики проекта openSUSE объявили об интеграции поддержки загрузчика systemd-boot в дистрибутив openSUSE Tumbleweed, в котором применяется непрерывный цикл обновления версий программ (rolling-обновления). По сравнению с применением традиционного загрузчика GRUB переход на systemd-boot даст возможность повысить скорость загрузки и усилить безопасность загрузочного процесса. В настоящее время поддержка systemd-boot реализована как опция, а по умолчанию продолжает использоваться GRUB, за исключением сборок для QEMU, в которых systemd-boot планируют включить по умолчанию вместе с полнодисковым шифрованием.

Главной целью добавления поддержки systemd-boot в openSUSE называется упрощение и повышение эффективности работы с полнодисковым шифрованием. В случае применения GRUB в конфигурации с полнодисковым шифрованием требуется встраивание в загрузчик кода для расшифровки данных и получения ключа, что существенно усложняет код загрузчика. При использовании systemd-boot указанные операции выносятся на сторону ядра Linux и в обработчик в пространстве пользователя.

Кроме того, в MicroOS и openSUSE Tumbleweed по умолчанию применяется ФС Btrfs, работа со снапшотами в которой усложняет процесс загрузки. Управлением снапшотами интегрировано в systemd-boot, что упрощает загрузку с отдельных снапшотов и повышает эффективность организации обновления ядра с использованием утилиты sdbootutil.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2024...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE раскрыл планы по развитию нового инсталлятора Agama
  3. OpenNews: openSUSE Leap 16 будет построен на платформе ALP, использующей контейнеры
  4. OpenNews: Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.5
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 255
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60734-opensuse
Ключевые слова: opensuse, systemd, boot, grub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:48, 05/03/2024 [ответить]  
    		• –5 +/
    С каждой новостью от команды openSUSE всё больше хочется уйти на Альт, спасибо за поддержку наших разработчиков! :)


    ЗЫ. Ничего не имею против systemd-boot, равно как и systemd (хотя и комбайнейший комбайн), но велосипедокостылинг у сусей неимоверный. Например, из-за него нельзя поставить сеанс Wayland по-умолчанию в плазме, просто всё крешится до tty при автологине. Да и многие последние решения, например, перевести установщик на веб-технологии... Ну такое себе.

    Пишу это прямо сейчас с openSUSE Tumbleweed, если что, который употребляю в качестве основной ОС где-то два года.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:53, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хочется уйти на Альт

    ахаха, так толсто, что даже тонко

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 22:08, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я серьёзно, если что)))

    Хз, за что минусуете.

     
  • 3.6, ivan1986 (?), 22:11, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ну может человек серьезно болен патриотизмом, а вы издеваетесь над больными людьми.
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 22:14, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так? Во всяком случае, попробовать альт точно хотел бы. Если не будет устраивать, то следующий по списку желаемого у меня арч, хотя, может, rosa fresh попробую (интересуют роллинги, у альта есть сизиф).
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:54, 05/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Аргументы у них вроде бы убедительные.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:06, 05/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    > возможность повысить скорость загрузки и усилить безопасность загрузочного процесса

    Где-то я уже это слышал.

     
  • 1.8, TrollGPT (?), 22:14, 05/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Собаки лают, Леонид идёт
     
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