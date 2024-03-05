В openSUSE Tumbleweed добавлена возможность использования systemd-boot вместо GRUB

Разработчики проекта openSUSE объявили об интеграции поддержки загрузчика systemd-boot в дистрибутив openSUSE Tumbleweed, в котором применяется непрерывный цикл обновления версий программ (rolling-обновления). По сравнению с применением традиционного загрузчика GRUB переход на systemd-boot даст возможность повысить скорость загрузки и усилить безопасность загрузочного процесса. В настоящее время поддержка systemd-boot реализована как опция, а по умолчанию продолжает использоваться GRUB, за исключением сборок для QEMU, в которых systemd-boot планируют включить по умолчанию вместе с полнодисковым шифрованием.

Главной целью добавления поддержки systemd-boot в openSUSE называется упрощение и повышение эффективности работы с полнодисковым шифрованием. В случае применения GRUB в конфигурации с полнодисковым шифрованием требуется встраивание в загрузчик кода для расшифровки данных и получения ключа, что существенно усложняет код загрузчика. При использовании systemd-boot указанные операции выносятся на сторону ядра Linux и в обработчик в пространстве пользователя.

Кроме того, в MicroOS и openSUSE Tumbleweed по умолчанию применяется ФС Btrfs, работа со снапшотами в которой усложняет процесс загрузки. Управлением снапшотами интегрировано в systemd-boot, что упрощает загрузку с отдельных снапшотов и повышает эффективность организации обновления ядра с использованием утилиты sdbootutil.



