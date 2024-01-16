openSUSE Leap 16 будет построен на платформе ALP, использующей контейнеры

2.23 , Аноним ( 23 ), 11:03, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://opennet.ru/59626-suse

3.26 , пох. ( ? ), 11:27, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да как будто до этого было что хорошее... Я тут кстати с горя поапгрейдил валяющуюся в загашнике 15.2 - казалось бы, ну в пределах minor version что может пойти не так? Понадобилось запустить нечто с ножом к горлу жаждавшее наинамоднявейшей версии впихона и не просто так а с не менее модными пакетиками с пакетиками. Запустилось. Только вот любоваться пришлось с другой, соседней машины - потому что после обновления моя nvidia больше не нвидитсо. Добро пожаловать в 800x600 vesa mode, лопни мои глазыньки. Ну нельзя же было просто ничего не ломать даже в самых примитивных вещах, ведь правда же ж? 4.54 , diablocrp ( ? ), 12:49, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эть как так у тебя получилось?

У меня есть одна машинка (тоже с невидией), которая пережила обновы с 42 до 15.5 и всё норм.

Единственное что: при перекате с 42хх на 15 немного пришлось вручную по*****ться, т.к zypper ну никак не мог понять что 15 в версии пакета это новее чем 42 (и накой ляд было обзывать ее не 14хх, а 40хх 🤤), а дальше, между 15.1 и 15.5, вообще без проблем.

5.60 , пох. ( ? ), 13:13, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эть как так у тебя получилось? эт у них "получилось". Я кроме zypper dup ничего не нажимал. Ну надо предполагать - поскольку это серверная плата и стоит затычка 7600 GT - только чтоб было куда отрисовать менюшку с окошком - они героично пое6дили немодный nv драйвер заменив его на nvidia (мы ж теперь внатуре пацаны ентер-прайс и у нас есть откуда ставить такое). Который поддерживал эту плату в какой-то там лохматой версии совместимой с ведром 2.2.0 но это неточно. Драйвер noveau почему-то вообще у них blacklisted и я его не вижу ни в виде .ko, ни в конфиге.

(ну видимо так было и во времена nv, только вот времена прошли а блэклист остался) Чинить ЭТО я естественно не буду, понадобится снова эта система - снесу и верну обратно 15.2 - все равно будущего у нее нет. 4.62 , PnD ( ?? ), 13:17, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, в SUSE то что после точки — по факту мажор. Примерно как в ubuntu, но тут вообще "укладывается" на совместимость. * Но я с этим живу 17-й год из-за красивых менюшечек и зелёных хамелеончиков.

А теперь придётся собирать это всё (оформление и виджеты KDE) в котомку и тащить на другую платформу. Увы, но ничто не вечно… ** Судя по наблюдаемой деградации качества ответов в RH knowledgeBase, им "сошествие в ад" тоже маячит. Зато будет отличный get-the-fuck v2.0.

5.72 , пох. ( ? ), 13:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, в SUSE то что после точки — по факту мажор. ну по факту как раз ничего принципиально не изменилось - насколько мне теперь без видеокарты не видно, конечно. Просто сломали от не-я делать. В очередном месте в очередной раз. Пааадумаешь! (было б там после пятой перепродажи - кому) > Но я с этим живу 17-й год из-за красивых менюшечек и зелёных хамелеончиков. ну вот кстати в .2 красившее были. А что с заставкой при загрузке случилось? Какие-то мерзкозеленые квадратики вместо лого... > Судя по наблюдаемой деградации качества ответов в RH knowledgeBase, им "сошествие в ад" тоже

> маячит. наоборот - какие ответы такие и запросы у публики. То есть вот это и есть уровень их потребителей.

