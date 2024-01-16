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openSUSE Leap 16 будет построен на платформе ALP, использующей контейнеры

16.01.2024 09:23

Разработчики проекта openSUSE анонсировали начало работы над следующим значительным выпуском дистрибутива openSUSE Leap 16, который будет основан на новой технологической платформе ALP (Adaptable Linux Platform), на которую также переходит коммерческий дистрибутив SUSE. Релиз openSUSE Leap 16.0 планируют выпустить в 2025 году.

В этом году 11 июня будет сформирован выпуск openSUSE Leap 15.6, который скорее всего станет последним классическим выпуском проекта. Если по каким-то причинам разработка openSUSE Leap 16 затянется предусмотрена возможность продления жизненного цикла openSUSE Leap 15.6 или выпуск дополнительного релиза openSUSE Leap 15.7. При разработке openSUSE Leap 16 планируют продолжить использование модели разработки на базе репозитория openSUSE Factory и добиться оптимального баланса между новыми технологиями ALP, традиционной операционной системой Linux и инициативами по интеграции пакетов, развиваемых сообществом.

Платформа ALP (Adaptable Linux Platform) позиционируется как продолжение развития дистрибутива SUSE Linux Enterprise и отличается разделением базовой основы дистрибутива на части. Основной дистрибутива станет урезанное окружение "host OS", включающее только компоненты, минимально необходимые для работы поверх оборудования и управления. Все приложения и компоненты пространства пользователя будут запускаться не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.

В качестве основы для "host OS" задействован продукт SLE Micro, основанный на наработках проекта MicroOS. Для централизованного управления предлагаются системы управления конфигурацией Salt (предустановлена) и Ansible (опция). Для запуска изолированных контейнеров доступны инструментарии Podman и K3s (Kubernetes). Среди системных компонентов, вынесенных в контейнеры, присутствуют yast2, podman, k3s, cockpit, GDM (GNOME Display Manager) и KVM.

Из особенностей системного окружения упоминается использование по умолчанию дискового шифрования (FDE, Full Disk Encryption) с возможностью хранения ключей в TPM. Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. В окружении применяется механизм атомарной установки обновлений, основанный на использовании штатного пакетного менеджера и механизма снапшотов в ФС Btrfs. Предусмотрен настраиваемый режим автоматической установки обновлений. Для поддержания живучести системы (self-healing) осуществляется фиксация последнего стабильного состояние при помощи снапшотов Btrfs (в случае выявление аномалий после применения обновлений или изменения настроек система автоматически переводится в предыдущее состояние).

В платформе применяется многоверсионный программный стек - благодаря применению контейнеров можно одновременно использовать разные версии инструментов и приложений. Например, можно запускать приложения, использующие в зависимостях разные версии Python, Java и Node.js, разделяя несовместимые между собой зависимости. Базовые зависимости поставляются в форме наборов BCI (Base Container Images). Пользователь может создавать, обновлять и удалять программные стеки не затрагивая другие окружения.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2024...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.5
  3. OpenNews: Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap
  4. OpenNews: Компания SUSE объявила о создании собственного форка RHEL
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.5
  6. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60443-opensuse
Ключевые слова: opensuse, alp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (99) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А слышно ли что-то про Tumbleweed, его коснётся этот рак?
     
     
  • 2.4, scriptkiddis (?), 09:46, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вообще всех коснется этот рак. Так или иначе.
     
     
  • 3.8, пох. (?), 09:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В RHEL ничего похожего не происходит. coreos - очень специальная штука только для виртуалочек с опеншмяком и тому подобным и на большее никогда и не претендовала.

    У убунты в снапах только то что уже вообще несобираемо без мегаусилий в полноценной операционке (и это десктопный софт в основном).

    А в пятый раз перепроданная suse уже и так скатилась на днище днищенское - но вот, снизу опять стучат.

     
     
  • 4.11, Rijenkii (?), 09:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В RHEL ничего похожего не происходит. coreos - очень специальная штука только для виртуалочек с опеншмяком и тому подобным и на большее никогда и не претендовала.

    А про Fedora Siverblue забыли?

     
     
  • 5.12, Минона (ok), 10:06, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это эксперименты Феди.
    В RHEL не факт что примут.
     
     
  • 6.22, Admino (ok), 10:57, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и в SUSE не факт что примут. Это ж планы.

    Но происходит одно и то же - все наигрались в пересборку всего мира и хотят собирать только базовую часть, а разработчики всего остального софта пусть тр*х*ются сами.

     
  • 4.63, MD (?), 13:23, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У убунты в снапах только то что уже вообще несобираемо без мегаусилий
    > в полноценной операционке (и это десктопный софт в основном).

    Ну да, ну да, опакечивать дестопные хромофуфыксы это же офигет какие МЕГАУСИЛИЯ, с котороми доселе справлялась убунтокоммунити, наполняя universe. А также полтора землекопа из линухоминта.

    Ах да, мурзилы сами же ещё опакечивают фуфыкс в deb, так что задача да, требующая МЕГАУСИЛИЙ, бедный маркуша и убунтуи, зело превозмогали, таща на себе этот неподъёмный крест!

     
     
  • 5.70, пох. (?), 13:53, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, ну да, опакечивать дестопные хромофуфыксы это же офигет какие МЕГАУСИЛИЯ

    ты ведь кроме губами шлепать, еще и смог опакетить что-то кроме хеловрота?

    А, нет, расходимся, тут опять опеннетный эксперт по всему.

     
  • 5.75, Аноним (75), 14:04, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воздуханство какое-то. Ну возьми покажи как надо, сиди опакечивай софт.
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:44, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы нет
     

  • 1.2, Аноним12345 (?), 09:35, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    контейнеры во все дыры
     
     
  • 2.3, чатжпт (?), 09:44, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Будто это плохо
     
     
  • 3.5, scriptkiddis (?), 09:46, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, плохо.
     
     
  • 4.17, ПортовыйКрановщик (?), 10:24, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснуй!
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:48, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ваши процы должны усердно работать, чтобы обогреть планету
     
     
  • 3.76, Аноним (75), 14:06, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут процы? Контейнеры прям офигеть как проц нагружают, умереть не встать?
     

  • 1.6, пох. (?), 09:47, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нда, прощай SuSE. Не то чтоб уже было чего терять, конечно...

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:03, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/59626-suse
     
     
  • 3.26, пох. (?), 11:27, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да как будто до этого было что хорошее...

    Я тут кстати с горя поапгрейдил валяющуюся в загашнике 15.2 - казалось бы, ну в пределах minor version что может пойти не так? Понадобилось запустить нечто с ножом к горлу жаждавшее наинамоднявейшей версии впихона и не просто так а с не менее модными пакетиками с пакетиками.  

    Запустилось. Только вот любоваться пришлось с другой, соседней машины - потому что после обновления моя nvidia больше не нвидитсо. Добро пожаловать в 800x600 vesa mode, лопни мои глазыньки. Ну нельзя же было просто ничего не ломать даже в самых примитивных вещах, ведь правда же ж?

     
     
  • 4.54, diablocrp (?), 12:49, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эть как так у тебя получилось?
    У меня есть одна машинка (тоже с невидией), которая пережила обновы с 42 до 15.5 и всё норм.
    Единственное что: при перекате с 42хх на 15 немного пришлось вручную по*****ться, т.к zypper ну никак не мог понять что 15 в версии пакета это новее чем 42 (и накой ляд было обзывать ее не 14хх, а 40хх 🤤), а дальше, между 15.1 и 15.5, вообще без проблем.
     
     
  • 5.60, пох. (?), 13:13, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эть как так у тебя получилось?

    эт у них "получилось". Я кроме zypper dup ничего не нажимал.

    Ну надо предполагать - поскольку это серверная плата и стоит затычка 7600 GT - только чтоб было куда отрисовать менюшку с окошком - они героично пое6дили немодный nv драйвер заменив его на nvidia (мы ж теперь внатуре пацаны ентер-прайс и у нас есть откуда ставить такое). Который поддерживал эту плату в какой-то там лохматой версии совместимой с ведром 2.2.0 но это неточно.

    Драйвер noveau почему-то вообще у них blacklisted и я его не вижу ни в виде .ko, ни в конфиге.
    (ну видимо так было и во времена nv, только вот времена прошли а блэклист остался)

    Чинить ЭТО я естественно не буду, понадобится снова эта система - снесу и верну обратно 15.2 - все равно будущего у нее нет.

     
  • 4.62, PnD (??), 13:17, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, в SUSE то что после точки — по факту мажор. Примерно как в ubuntu, но тут вообще "укладывается" на совместимость.

    * Но я с этим живу 17-й год из-за красивых менюшечек и зелёных хамелеончиков.
    А теперь придётся собирать это всё (оформление и виджеты KDE) в котомку и тащить на другую платформу. Увы, но ничто не вечно…

    ** Судя по наблюдаемой деградации качества ответов в RH knowledgeBase, им "сошествие в ад" тоже маячит. Зато будет отличный get-the-fuck v2.0.

     
     
  • 5.72, пох. (?), 13:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, в SUSE то что после точки — по факту мажор.

    ну по факту как раз ничего принципиально не изменилось - насколько мне теперь без видеокарты не видно, конечно.

    Просто сломали от не-я делать. В очередном месте в очередной раз. Пааадумаешь!  (было б там после пятой перепродажи - кому)

    > Но я с этим живу 17-й год из-за красивых менюшечек и зелёных хамелеончиков.

    ну вот кстати в .2 красившее были. А что с заставкой при загрузке случилось? Какие-то мерзкозеленые квадратики вместо лого...

    > Судя по наблюдаемой деградации качества ответов в RH knowledgeBase, им "сошествие в ад" тоже
    > маячит.

    наоборот - какие ответы такие и запросы у публики. То есть вот это и есть уровень их потребителей.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:50, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пользуюсь не знаю , а любителей поделить linux на разные предприятия всегда будет много , только вот как раз дело стоит в этом , а есть ли спрос на Неве Неймы
     
  • 1.10, beck (??), 09:51, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Насколько я понимаю,  идея в том,  чтобы упростить создание, развёртывание, управление и поддержку рабочих мест для предприятий.

    Для дома совершенно ненужная штука. В этом смысле непонятно зачем выпускать дистрибутив для личного использования. Бесплатные тестировщики?

     
     
  • 2.13, Минона (ok), 10:10, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто мешает юзать его на предприятиях?
    openSUSE Leap это бесплатный SUSE Enterprise.
     
  • 2.14, Bonbon (?), 10:10, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто у Липа нет выбора: мэнтейнеров практически не осталось, плюс SUSE переходит на ALP и старую пакетную базу брать будет просто негде.
     
     
  • 3.28, пох. (?), 11:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто у Липа нет выбора: мэнтейнеров практически не осталось

    случилось может что-нибудь?

     
     
  • 4.66, MD (?), 13:36, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Просто у Липа нет выбора: мэнтейнеров практически не осталось
    > случилось может что-нибудь?

    Ага ))

    Мейнтейнеры поумнели и решили свалить грести с судна, которое идёт на рифы, например.

     
  • 2.65, MD (?), 13:34, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В этом смысле непонятно зачем выпускать дистрибутив для личного использования.
    > Бесплатные тестировщики?

    Едрить, сударь, а вы раскрыли великую тайну, раскрыли глаза обывателям, озвучили прям секрет Полишинеля!

     
     
  • 3.77, Аноним (75), 14:09, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воздухан опять разбушевался. Тебя самого не угнетает, что от тебя только пустой треск исходит?)
     

  • 1.15, Дмитрий (??), 10:11, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот наконец-то о чем я мечтал: операционная система с сандбоксинком по умолчанию которой будет не страшно все эти глупые ошибки в сишком коде приложений. Разве не здорово по умолчанию иметь  настоящую устойчивость к взлому?
     
     
  • 2.29, Аноньимъ (ok), 11:34, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только к Вейланд сессии вы через эти контейнеры не подключитесь.

    Контейнеры не спасают от взлома.

    А для северов наверное норм.

     
     
  • 3.79, Аноним (75), 14:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же вы задрали с "серверами". Нет никаких "серверов в общем", это глупая абстракция, которая только путает. Есть сервер приложений, есть сервер балансировки, есть сервер БД. Ты мне предлагаешь теперь Оракл в контейнеры что ли пихать? Че за блондиночные общие слова.
     
     
  • 4.90, Аноньимъ (ok), 14:40, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же вы задрали с "серверами". Нет никаких "серверов в общем", это
    > глупая абстракция, которая только путает. Есть сервер приложений, есть сервер балансировки,
    > есть сервер БД. Ты мне предлагаешь теперь Оракл в контейнеры что
    > ли пихать? Че за блондиночные общие слова.

    Это не я предлагаю. А СУСЕЛИНУКС. Кстати, убунта ещё не предлагает в снапе оракл запускать?


    > в контейнеры что
    > ли пихать?

    Линуксоиды практически джейлы изобрели, ещё немного, и получится.

     
  • 2.67, MD (?), 13:45, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот наконец-то о чем я мечтал: операционная система с сандбоксинком по умолчанию
    > которой будет не страшно все эти глупые ошибки в сишком коде
    > приложений. Разве не здорово по умолчанию иметь  настоящую устойчивость к
    > взлому?

    Ага, это даст карт-бланш расхлябанности всевозможным разработчикам разных уровней, т.к. "ну оно же сикурнее типерь, можно свабодна тяп-ляпать жеж!"
    В итоге будут все прелести приседаний с изоляциями и контейнеризациями, но также и все прелести рeшeтa в старых библиотеках старых пихонов и прочего подобного никем непроверяемого шлака, ибо всем будет пофиг, сикурная изоляция жеж. Ну и откровенные васянские подкладки, типа как в снап-снапах случились. Так что уязвимости будут, будут почаще, чем сейчас, ведь условный усреднённый смyзимaкaкoвaсян будет тяп-ляпать в контейнерочки любой шлак, которые ему приспичит, не оглядываясь уже на требования системы.

    Оно и сейчас-то с уязвимостями, а когда это всё выродится в какой-то гуглоплей с шлакопакетами, то это и подавно сикурнее не станет. Изоляции все эти дёшево и тупо решают проблемы поставки зависимостей при создании театра безопасности.
    Так что жрать ресурсов больше станет, легче для одминов с улицы будет всем этим управлять, а вот сикурнее не станет, скорее наоборот!

    Но есть такие чудики, которые в сказки верят, натипа тех, которые верили, что с systemd система будет быстрее загружаться.

     
     
  • 3.78, 1 (??), 14:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё перепишут на безопасненький язычОк и будет секурно-секурно.
     
  • 2.69, Анонмим (?), 13:52, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    контейнеры не имею отношения к безопасности, он только для удобства администрирования и решения зависимостей
     

  • 1.16, user90 (?), 10:16, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Аминь. Хороший был дистрибутив! До системды дооолго на нем просидел.
     
     
  • 2.80, Аноним (75), 14:12, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда он не был хорошим дистрибутивом.
     

  • 1.18, Ilya Indigo (ok), 10:32, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, а я так надеялся что на 16 можно с CentOS-а будет сервера перевести...
     
     
  • 2.21, diablocrp (?), 10:57, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь не то что сервера, но и на десктопе нужно думать куда валить :(
     
     
  • 3.24, Ilya Indigo (ok), 11:16, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь не то что сервера, но и на десктопе нужно думать
    > куда валить :(

    Tumbleweed это не затронет.

     
     
  • 4.25, diablocrp (?), 11:24, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем надеяться
     
  • 4.27, пох. (?), 11:28, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    точна, вот на него и переводите - сервер в котором каждый день сломано что-нить новенькое это ж так забавно, без работы в своем подвальчике скучать не придется.

    Да и десктопу тоже полезно каждый день попердолиться.

     
  • 4.68, yomama (?), 13:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А теперь не то что сервера, но и на десктопе нужно думать
    >> куда валить :(
    > Tumbleweed это не затронет.

    А сидеть на Tumbleweed после Leap, ну такое.
    Я и на leap не то чтоб суперстабильность наблюдал, отчего ливнул с неё, а тут ещё и перекатиполе кpacнoглaзoe, да вы, батенька, тот ещё мусье! ;)

     
     
  • 5.85, Ilya Indigo (ok), 14:17, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> А теперь не то что сервера, но и на десктопе нужно думать
    >>> куда валить :(
    >> Tumbleweed это не затронет.
    > А сидеть на Tumbleweed после Leap, ну такое.
    > Я и на leap не то чтоб суперстабильность наблюдал, отчего ливнул с
    > неё, а тут ещё и перекатиполе кpacнoглaзoe, да вы, батенька, тот
    > ещё мусье! ;)

    На десктопе меня Tumbleweed почти всем всегда устраивал, а чем не устраивал сам допиливал, чтобы устраивало из коробки.

    На сервер вместо Leap не предлагаю.

     
     
  • 6.88, yomama (?), 14:33, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а чем не устраивал сам допиливал, чтобы устраивало из коробки.

    Эээ... логическое противоречие вижу я


     
  • 3.31, Аноньимъ (ok), 11:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    CachyOS.
     
     
  • 4.32, verh010m (ok), 11:48, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GachyOS
     
  • 2.30, Аноньимъ (ok), 11:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переводите на Арч!
     
     
  • 3.36, Пряник (?), 11:54, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это больше головняка будет. ты бы ещ на генту предложил...
     
     
  • 4.92, Аноньимъ (ok), 14:43, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, актуали, не такое это и плохое решение.
    Вот раньше, ничего такого в том, чтобы в мелкой конторке бородатый админ собирал сам нужные пакеты с нужными опциями и зависимостями не было. Собрали протестировали выкатили. Это же даже бородатый одмин может.

    А теперь что? Тьфу. Милилардные корпорации - докер имейдж довлоад ран - ой слишком сложно у меня ошибка.

     
     
  • 5.96, Аноним (96), 15:06, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Ну, актуали

    Не актуалю.

     
  • 2.34, Пряник (?), 11:51, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Debian переходите, у нас проходимость лучше. Кстати, а почему люди вообще выбирают красношляпу? Какие плюсы у них?
     
     
  • 3.40, Ilya Indigo (ok), 12:05, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Debian переходите, у нас проходимость лучше.

    Согласен, проходимость мимо лучше.

    > Кстати, а почему люди вообще выбирают красношляпу? Какие плюсы у них?

    С чистым Debian не работал, знаю что там только куча старья и конфликты меинтайноров-консерваторов.

    В убунте 22.04 даже нормально репозиторий нельзя из утилиты подключить в 20 было можно в 22 убрали, пришлось руками лезть и разбираться, а лезть подключая разны сторонние репы сомнительного происхождения нужно постоянно.

    В openSUSE есть OBS и если из коробки чего-то нет нужной версии то можно найти это в OBS и подключить их, или создать свой домашний репозиторий и налинковать в него что нужно, или вообще создать свой пакет или взять на сопровождение существующий допилив его до требований Factory и он будет из коробки идти. И никаких сторонних лишних реп вообще может и не понадобится и всё свежайшее, если говорить о Tumbleweed и по возможности можно свежак добавить в Leap если не будет конфликтов с остальными пакетами.

     
     
  • 4.48, 1 (??), 12:34, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или создать свой домашний репозиторий и налинковать в него что нужно, или вообще создать свой пакет или взять на сопровождение существующий допилив его до требований Factory и он будет из коробки идти.

    А в каком Linux это нельзя сделать ? O_o

     
     
  • 5.59, Ilya Indigo (ok), 13:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> или создать свой домашний репозиторий и налинковать в него что нужно, или вообще создать свой пакет или взять на сопровождение существующий допилив его до требований Factory и он будет из коробки идти.
    > А в каком Linux это нельзя сделать ? O_o

    Что именно из этого?
    В Debian ничего этого нельзя сделать если какой-то меинтайнер-консерватор протоив.

     
     
  • 6.82, 1 (??), 14:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мсье писатель ? Тогда перевожу -

    > В Debian ничего этого нельзя сделать если какой-то меинтайнер-консерватор протоив.

    "Под дебиан НЕЛЬЗЯ -
    1. создать свой домашний репозиторий
    2. создать свой пакет
    3. Допилить свой пакет до требований Factory
    "

    бред какой-то.

     
  • 6.87, Добро пожаловать (?), 14:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> или создать свой домашний репозиторий и налинковать в него что нужно, или вообще создать свой пакет или взять на сопровождение существующий допилив его до требований Factory и он будет из коробки идти.
    >> А в каком Linux это нельзя сделать ? O_o
    > Что именно из этого?
    > В Debian ничего этого нельзя сделать если какой-то меинтайнер-консерватор протоив.

    Агада, уважаемый, расскажите это проекту deb-multimedia например!

    Другое дело, что после нескольких лет паковки под сусю на их OBS, врываться в мир deb-пакетирования, это как с чистенького немчура-фриц-цеха, где работали в перчаточках и при уборщицах и цветочках на подоконниках, с разгона в гущу механизаторского двора при колхозе с тракторами МТЗ, говнокороыниками, пропитыми слесарями в по локоть в мазуте, бухими хамоватыми доярками и прочим замечательным антуражем. xD
    Но это уже другая история. ;)

     
  • 4.52, Пряник (?), 12:43, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по описанию ты определился с SUSE. Поздравляю. Но про красношляпу так и не ответил.
     
     
  • 5.64, Ilya Indigo (ok), 13:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по описанию ты определился с SUSE. Поздравляю. Но про красношляпу так
    > и не ответил.

    1 С openSUSE
    2 CentOS это rpm-дистрибутив, как и openSUSE и у них очень много общего и работа с ними малоотличима.
    В CentOS также через yum или dnf нормально и удобно можно работать и автоматизировать работу с репозиториями.
    Его главным плюсом удобный и понятный rpm-формат пакетов с единственным spec-файлом.

     
  • 4.73, MD (?), 14:03, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся штука в том, что Debian консервативный и ещё живой, и ничего не предвещает б... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.41, user90 (?), 12:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, а почему люди вообще выбирают красношляпу? Какие плюсы у них?

    RPM например.
    По ВЫНУЖДЕННОМУ опыту работы с Debian скажу, что пакеты/пакетные инструменты там просто уныние.

     
     
  • 4.50, Аноним (50), 12:36, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что RPM? А в дебиане DEB, например. А еще в этих красных шляпах пакетный менеджер и инсталлятор на питоне. На питоне, Карл!!!
     
     
  • 5.81, Dead Maximus (?), 14:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что RPM? А в дебиане DEB, например. А еще в этих
    > красных шляпах пакетный менеджер и инсталлятор на питоне. На питоне, Карл!!!

    Я раньше тоже придавал значение тому, какие у кого установщики и форматы пакетов, но выйдя за пределы одного дистрибутива со временем понял такую штуку, что идеального дистра нет и везде будут свои минусы.

    Считаю, что установщик, если он не в край упоротый, что присутствует наверное в совсем маргинальных дистрах, да и те по большей части на calamares наверное переехали, +- терпимый, им же очень редко пользуешься и на работу системы это никак не влияет.

    Также формат пакетов это пыль, это споры какие-то религиозные чистой воды.

    А вот количество доступных пакетов в репозиториях, качество их и качество работы пакетного менеджера, вот это - важные вещи!

    Если пакетник решает свои задачи по управлению софтом и беспроблемному апгрейду системы, то это хороший пакетник и пофиг, что это apt, dnf или ещё какой zypper или nix.

    Если пакетов достаточно, чтобы не шариться по шлаковасянским помойкам в поисках нужного (привет гентушные оверлеи!) и хорошего качества, которые всегда работают в рамках данного релиза (привет ауропомойка!), то проблем в их формате вообще не вижу!

     
  • 4.56, Пряник (?), 12:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же крутой aptitude с его решателем зависимостей? Такое есть в RPM?
     
  • 3.47, Аноним (47), 12:31, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 лет у красной шляпы , а у вас 3.
     
     
  • 4.57, Пряник (?), 12:53, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твоего личного опыта? Капля в море...
     
  • 3.83, Аноним (75), 14:15, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан - это LegacyOS, на него не переходить надо, с него надо бежать волосы назад. Причем надо было начинать еще лет 10 назад.
     
     
  • 4.89, Dead Maximus (?), 14:38, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дебиан - это LegacyOS,

    И это хорошо.

    > на него не переходить надо, с него надо бежать волосы назад.
    > Причем надо было начинать еще лет 10 назад.

    Это куда например? ;)

     

  • 1.20, Аноним (20), 10:52, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да пусть хоть на бараках строят, главное что бы обои не попортили.  
     
  • 1.33, Пряник (?), 11:49, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подъехала лаба для экспериментов. Перепись подопытных в комментариях объявляется открытой.
     
  • 1.35, Аноним (35), 11:53, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ALP = BTRFS, а значит не нужно.
     
     
  • 2.38, пох. (?), 12:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле? opensuse = btrfs уже много лет.
    Они ДАЖЕ научились к пятой версии ставиться на нее целиком, без прослоек и прокладок с /home на отдельной xfs.

    В целом если не жалко ни данных ни производительности - почему бы и нет? "зато откат обновлений дешевенький" (тоже нет, разумеется)

     
     
  • 3.43, IZh. (?), 12:23, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю про ALP, а в openSUSE вполе есть выбор. У меня все виртуалки счастливо живут на ext4.
     

  • 1.37, Аноним (35), 11:58, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для поддержания живучести системы (self-healing) осуществляется фиксация последнего стабильного состояние при помощи снапшотов Btrfs
    > живучести
    > Btrfs

    Ну вы понели...

     
     
  • 2.39, пох. (?), 12:01, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не путай "self-healing" после неудачного обновления, как например у меня (разумеется невозможен - но они ведь СТАРАААААЛИСЬ!) и после крэша фс.

    Они больше теперь боятся первого - и, чорд побери, у них есть все основания.

     
     
  • 3.44, user90 (?), 12:25, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > после неудачного обновления

    Чота ржу))

     

  • 1.42, Аноним (42), 12:22, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я знал, что найдутся сумасшедшие, которые захотят каждый бинарь засунуть в контейнер. То что в SUSE с ума посходили - это мы знаем с момента анонса дропа core2duo. В принципе - меньше конкурентов Дебиану будет. К сожалению это плохо - дебилиан тоже хочет дропнуть 32 бита, а antix вообще говно без systemd, то есть адекватных дистров совсем не останется.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблемы пердоликов за 50, которые удавятся, но не купят что-то чуть новее, белых людей не волнуют
     
     
  • 3.91, Белый человек (?), 14:41, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблемы пердоликов за 50, которые удавятся, но не купят что-то чуть новее,
    > белых людей не волнуют

    Не надо жертвам потреблятства примазываться к белым людям примазываться, вы уж пожалуй со своими смузистаканчиками постойте где-нибудь рядом с гироскутерами около антикафе!

     
  • 2.46, смотря какой fabric (?), 12:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > найдутся сумасшедшие
    > в SUSE с ума посходили - это мы знаем с момента анонса дропа core2duo
    > а antix вообще говно без systemd

    Так кто сумасшедший-то? Вам что именно нужно? Если существующие дистрибутивы не устраивают, есть Gentoo, LFS - собирайте сами то что вам нужно, под нужное вам железо.

    Никто не должен соблюдать ваши личные хотелки.

     
  • 2.49, user90 (?), 12:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > а antix вообще говно без systemd

    "Вообще подарок без systemd" хотел сказать? ;) Если бы еще не debian-based, то цены бы ему не было! Но с последним приходится мириться..

     

  • 1.51, Анонимас (?), 12:42, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вовремя я ушёл на Neon.
     
  • 1.55, гнилаяплоть (?), 12:50, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, не могу установить, вот был бы я геем или трансом, а так я белый гетеросексуал, а значит, как сказал CEO Suse "гнилая плоть".
     
     
  • 2.58, CEO Suse (?), 13:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ещё за торговлю африканскими рабами ответишь.
     
  • 2.74, анон (?), 14:03, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да черт ты е..аный.
     
     
  • 3.84, гнилаяплоть (?), 14:17, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему я не родился как ты негром, за что?
     

  • 1.61, Аноним (61), 13:15, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Все приложения и компоненты пространства пользователя будут запускаться не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга."

    Правильно ли я понию ситуацию, что в отличие от докера это будет какой-то подход, который ближе к работе с VirtualBox, раз изоляция друг от друга, что повлечёт за собой увеличенное потребление ресурсов?

     
     
  • 2.86, 1 (??), 14:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьмут Рутковскую и будут допиливать Qubes OS
     

  • 1.71, Минона (ok), 13:56, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переходим на Альт.
     
     
  • 2.94, Аноним (94), 14:44, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Переходим на Альт.

    Это тот дистрибутив, в котором разработчики больные религиозные личности и антисемиты с шизотеориями заговоров?
    Если это оно, то спасибо - нет!

     
     
  • 3.98, Аноним (98), 15:08, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моссад одобряэ.
     
  • 3.100, Аноним (35), 15:24, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без евреев человечеству не выжить, это правда.
     
  • 2.95, Аноним (98), 15:06, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти и 32 бита не дропнули до сих пор. Представляете? И это несмотря на то,что как писали выше - всегог лишь полтора ментейнера имеется.
     

  • 1.93, Аноним (93), 14:43, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Среди системных компонентов, вынесенных в контейнеры, присутствуют yast2

    YaST - это же настройка системы, смысл держать в контейнере? Конфиги в другой контейнер?

     
  • 1.97, Ариец (?), 15:07, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Белой нормальной расе в Suse не рады.

    https://lists.opensuse.org/archives/list/factory@lists.opensuse.org/threa

     
  • 1.99, Ваканда (?), 15:12, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я инклюзивный афротрансгомопедобир, и это мой дистрибутив, а кто против, того мы заре... отменим! С уважением Ваканда.
     

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