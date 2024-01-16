openSUSE Leap 16 будет построен на платформе ALP, использующей контейнеры

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|3.8, пох. (?), 09:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В RHEL ничего похожего не происходит. coreos - очень специальная штука только для виртуалочек с опеншмяком и тому подобным и на большее никогда и не претендовала.
У убунты в снапах только то что уже вообще несобираемо без мегаусилий в полноценной операционке (и это десктопный софт в основном).
А в пятый раз перепроданная suse уже и так скатилась на днище днищенское - но вот, снизу опять стучат.
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|4.11, Rijenkii (?), 09:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В RHEL ничего похожего не происходит. coreos - очень специальная штука только для виртуалочек с опеншмяком и тому подобным и на большее никогда и не претендовала.
А про Fedora Siverblue забыли?
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|6.22, Admino (ok), 10:57, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и в SUSE не факт что примут. Это ж планы.
Но происходит одно и то же - все наигрались в пересборку всего мира и хотят собирать только базовую часть, а разработчики всего остального софта пусть тр*х*ются сами.
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|4.63, MD (?), 13:23, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У убунты в снапах только то что уже вообще несобираемо без мегаусилий
> в полноценной операционке (и это десктопный софт в основном).
Ну да, ну да, опакечивать дестопные хромофуфыксы это же офигет какие МЕГАУСИЛИЯ, с котороми доселе справлялась убунтокоммунити, наполняя universe. А также полтора землекопа из линухоминта.
Ах да, мурзилы сами же ещё опакечивают фуфыкс в deb, так что задача да, требующая МЕГАУСИЛИЙ, бедный маркуша и убунтуи, зело превозмогали, таща на себе этот неподъёмный крест!
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|5.70, пох. (?), 13:53, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну да, ну да, опакечивать дестопные хромофуфыксы это же офигет какие МЕГАУСИЛИЯ
ты ведь кроме губами шлепать, еще и смог опакетить что-то кроме хеловрота?
А, нет, расходимся, тут опять опеннетный эксперт по всему.
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|5.75, Аноним (75), 14:04, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Воздуханство какое-то. Ну возьми покажи как надо, сиди опакечивай софт.
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|2.7, Аноним (7), 09:48, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ваши процы должны усердно работать, чтобы обогреть планету
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|3.76, Аноним (75), 14:06, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А причем тут процы? Контейнеры прям офигеть как проц нагружают, умереть не встать?
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|1.6, пох. (?), 09:47, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нда, прощай SuSE. Не то чтоб уже было чего терять, конечно...
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|3.26, пох. (?), 11:27, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да как будто до этого было что хорошее...
Я тут кстати с горя поапгрейдил валяющуюся в загашнике 15.2 - казалось бы, ну в пределах minor version что может пойти не так? Понадобилось запустить нечто с ножом к горлу жаждавшее наинамоднявейшей версии впихона и не просто так а с не менее модными пакетиками с пакетиками.
Запустилось. Только вот любоваться пришлось с другой, соседней машины - потому что после обновления моя nvidia больше не нвидитсо. Добро пожаловать в 800x600 vesa mode, лопни мои глазыньки. Ну нельзя же было просто ничего не ломать даже в самых примитивных вещах, ведь правда же ж?
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|4.54, diablocrp (?), 12:49, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эть как так у тебя получилось?
У меня есть одна машинка (тоже с невидией), которая пережила обновы с 42 до 15.5 и всё норм.
Единственное что: при перекате с 42хх на 15 немного пришлось вручную по*****ться, т.к zypper ну никак не мог понять что 15 в версии пакета это новее чем 42 (и накой ляд было обзывать ее не 14хх, а 40хх 🤤), а дальше, между 15.1 и 15.5, вообще без проблем.
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|5.60, пох. (?), 13:13, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эть как так у тебя получилось?
эт у них "получилось". Я кроме zypper dup ничего не нажимал.
Ну надо предполагать - поскольку это серверная плата и стоит затычка 7600 GT - только чтоб было куда отрисовать менюшку с окошком - они героично пое6дили немодный nv драйвер заменив его на nvidia (мы ж теперь внатуре пацаны ентер-прайс и у нас есть откуда ставить такое). Который поддерживал эту плату в какой-то там лохматой версии совместимой с ведром 2.2.0 но это неточно.
Драйвер noveau почему-то вообще у них blacklisted и я его не вижу ни в виде .ko, ни в конфиге.
(ну видимо так было и во времена nv, только вот времена прошли а блэклист остался)
Чинить ЭТО я естественно не буду, понадобится снова эта система - снесу и верну обратно 15.2 - все равно будущего у нее нет.
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|4.62, PnD (??), 13:17, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, в SUSE то что после точки — по факту мажор. Примерно как в ubuntu, но тут вообще "укладывается" на совместимость.
* Но я с этим живу 17-й год из-за красивых менюшечек и зелёных хамелеончиков.
А теперь придётся собирать это всё (оформление и виджеты KDE) в котомку и тащить на другую платформу. Увы, но ничто не вечно…
** Судя по наблюдаемой деградации качества ответов в RH knowledgeBase, им "сошествие в ад" тоже маячит. Зато будет отличный get-the-fuck v2.0.
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|5.72, пох. (?), 13:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, в SUSE то что после точки — по факту мажор.
ну по факту как раз ничего принципиально не изменилось - насколько мне теперь без видеокарты не видно, конечно.
Просто сломали от не-я делать. В очередном месте в очередной раз. Пааадумаешь! (было б там после пятой перепродажи - кому)
> Но я с этим живу 17-й год из-за красивых менюшечек и зелёных хамелеончиков.
ну вот кстати в .2 красившее были. А что с заставкой при загрузке случилось? Какие-то мерзкозеленые квадратики вместо лого...
> Судя по наблюдаемой деградации качества ответов в RH knowledgeBase, им "сошествие в ад" тоже
> маячит.
наоборот - какие ответы такие и запросы у публики. То есть вот это и есть уровень их потребителей.
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|1.9, Аноним (9), 09:50, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не пользуюсь не знаю , а любителей поделить linux на разные предприятия всегда будет много , только вот как раз дело стоит в этом , а есть ли спрос на Неве Неймы
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|1.10, beck (??), 09:51, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Насколько я понимаю, идея в том, чтобы упростить создание, развёртывание, управление и поддержку рабочих мест для предприятий.
Для дома совершенно ненужная штука. В этом смысле непонятно зачем выпускать дистрибутив для личного использования. Бесплатные тестировщики?
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|2.13, Минона (ok), 10:10, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто мешает юзать его на предприятиях?
openSUSE Leap это бесплатный SUSE Enterprise.
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|2.14, Bonbon (?), 10:10, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто у Липа нет выбора: мэнтейнеров практически не осталось, плюс SUSE переходит на ALP и старую пакетную базу брать будет просто негде.
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|3.28, пох. (?), 11:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто у Липа нет выбора: мэнтейнеров практически не осталось
случилось может что-нибудь?
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|4.66, MD (?), 13:36, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Просто у Липа нет выбора: мэнтейнеров практически не осталось
> случилось может что-нибудь?
Ага ))
Мейнтейнеры поумнели и решили свалить грести с судна, которое идёт на рифы, например.
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|2.65, MD (?), 13:34, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В этом смысле непонятно зачем выпускать дистрибутив для личного использования.
> Бесплатные тестировщики?
Едрить, сударь, а вы раскрыли великую тайну, раскрыли глаза обывателям, озвучили прям секрет Полишинеля!
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|3.77, Аноним (75), 14:09, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Воздухан опять разбушевался. Тебя самого не угнетает, что от тебя только пустой треск исходит?)
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|1.15, Дмитрий (??), 10:11, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот наконец-то о чем я мечтал: операционная система с сандбоксинком по умолчанию которой будет не страшно все эти глупые ошибки в сишком коде приложений. Разве не здорово по умолчанию иметь настоящую устойчивость к взлому?
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|2.29, Аноньимъ (ok), 11:34, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только к Вейланд сессии вы через эти контейнеры не подключитесь.
Контейнеры не спасают от взлома.
А для северов наверное норм.
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|3.79, Аноним (75), 14:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как же вы задрали с "серверами". Нет никаких "серверов в общем", это глупая абстракция, которая только путает. Есть сервер приложений, есть сервер балансировки, есть сервер БД. Ты мне предлагаешь теперь Оракл в контейнеры что ли пихать? Че за блондиночные общие слова.
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|4.90, Аноньимъ (ok), 14:40, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как же вы задрали с "серверами". Нет никаких "серверов в общем", это
> глупая абстракция, которая только путает. Есть сервер приложений, есть сервер балансировки,
> есть сервер БД. Ты мне предлагаешь теперь Оракл в контейнеры что
> ли пихать? Че за блондиночные общие слова.
Это не я предлагаю. А СУСЕЛИНУКС. Кстати, убунта ещё не предлагает в снапе оракл запускать?
> в контейнеры что
> ли пихать?
Линуксоиды практически джейлы изобрели, ещё немного, и получится.
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|2.67, MD (?), 13:45, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот наконец-то о чем я мечтал: операционная система с сандбоксинком по умолчанию
> которой будет не страшно все эти глупые ошибки в сишком коде
> приложений. Разве не здорово по умолчанию иметь настоящую устойчивость к
> взлому?
Ага, это даст карт-бланш расхлябанности всевозможным разработчикам разных уровней, т.к. "ну оно же сикурнее типерь, можно свабодна тяп-ляпать жеж!"
В итоге будут все прелести приседаний с изоляциями и контейнеризациями, но также и все прелести рeшeтa в старых библиотеках старых пихонов и прочего подобного никем непроверяемого шлака, ибо всем будет пофиг, сикурная изоляция жеж. Ну и откровенные васянские подкладки, типа как в снап-снапах случились. Так что уязвимости будут, будут почаще, чем сейчас, ведь условный усреднённый смyзимaкaкoвaсян будет тяп-ляпать в контейнерочки любой шлак, которые ему приспичит, не оглядываясь уже на требования системы.
Оно и сейчас-то с уязвимостями, а когда это всё выродится в какой-то гуглоплей с шлакопакетами, то это и подавно сикурнее не станет. Изоляции все эти дёшево и тупо решают проблемы поставки зависимостей при создании театра безопасности.
Так что жрать ресурсов больше станет, легче для одминов с улицы будет всем этим управлять, а вот сикурнее не станет, скорее наоборот!
Но есть такие чудики, которые в сказки верят, натипа тех, которые верили, что с systemd система будет быстрее загружаться.
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|3.78, 1 (??), 14:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё перепишут на безопасненький язычОк и будет секурно-секурно.
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|2.69, Анонмим (?), 13:52, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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контейнеры не имею отношения к безопасности, он только для удобства администрирования и решения зависимостей
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|3.24, Ilya Indigo (ok), 11:16, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А теперь не то что сервера, но и на десктопе нужно думать
> куда валить :(
Tumbleweed это не затронет.
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|4.27, пох. (?), 11:28, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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точна, вот на него и переводите - сервер в котором каждый день сломано что-нить новенькое это ж так забавно, без работы в своем подвальчике скучать не придется.
Да и десктопу тоже полезно каждый день попердолиться.
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|4.68, yomama (?), 13:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А теперь не то что сервера, но и на десктопе нужно думать
>> куда валить :(
> Tumbleweed это не затронет.
А сидеть на Tumbleweed после Leap, ну такое.
Я и на leap не то чтоб суперстабильность наблюдал, отчего ливнул с неё, а тут ещё и перекатиполе кpacнoглaзoe, да вы, батенька, тот ещё мусье! ;)
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|5.85, Ilya Indigo (ok), 14:17, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> А теперь не то что сервера, но и на десктопе нужно думать
>>> куда валить :(
>> Tumbleweed это не затронет.
> А сидеть на Tumbleweed после Leap, ну такое.
> Я и на leap не то чтоб суперстабильность наблюдал, отчего ливнул с
> неё, а тут ещё и перекатиполе кpacнoглaзoe, да вы, батенька, тот
> ещё мусье! ;)
На десктопе меня Tumbleweed почти всем всегда устраивал, а чем не устраивал сам допиливал, чтобы устраивало из коробки.
На сервер вместо Leap не предлагаю.
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|6.88, yomama (?), 14:33, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а чем не устраивал сам допиливал, чтобы устраивало из коробки.
Эээ... логическое противоречие вижу я
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|4.92, Аноньимъ (ok), 14:43, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, актуали, не такое это и плохое решение.
Вот раньше, ничего такого в том, чтобы в мелкой конторке бородатый админ собирал сам нужные пакеты с нужными опциями и зависимостями не было. Собрали протестировали выкатили. Это же даже бородатый одмин может.
А теперь что? Тьфу. Милилардные корпорации - докер имейдж довлоад ран - ой слишком сложно у меня ошибка.
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|2.34, Пряник (?), 11:51, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На Debian переходите, у нас проходимость лучше. Кстати, а почему люди вообще выбирают красношляпу? Какие плюсы у них?
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|3.40, Ilya Indigo (ok), 12:05, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На Debian переходите, у нас проходимость лучше.
Согласен, проходимость мимо лучше.
> Кстати, а почему люди вообще выбирают красношляпу? Какие плюсы у них?
С чистым Debian не работал, знаю что там только куча старья и конфликты меинтайноров-консерваторов.
В убунте 22.04 даже нормально репозиторий нельзя из утилиты подключить в 20 было можно в 22 убрали, пришлось руками лезть и разбираться, а лезть подключая разны сторонние репы сомнительного происхождения нужно постоянно.
В openSUSE есть OBS и если из коробки чего-то нет нужной версии то можно найти это в OBS и подключить их, или создать свой домашний репозиторий и налинковать в него что нужно, или вообще создать свой пакет или взять на сопровождение существующий допилив его до требований Factory и он будет из коробки идти. И никаких сторонних лишних реп вообще может и не понадобится и всё свежайшее, если говорить о Tumbleweed и по возможности можно свежак добавить в Leap если не будет конфликтов с остальными пакетами.
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|4.48, 1 (??), 12:34, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> или создать свой домашний репозиторий и налинковать в него что нужно, или вообще создать свой пакет или взять на сопровождение существующий допилив его до требований Factory и он будет из коробки идти.
А в каком Linux это нельзя сделать ? O_o
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|5.59, Ilya Indigo (ok), 13:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> или создать свой домашний репозиторий и налинковать в него что нужно, или вообще создать свой пакет или взять на сопровождение существующий допилив его до требований Factory и он будет из коробки идти.
> А в каком Linux это нельзя сделать ? O_o
Что именно из этого?
В Debian ничего этого нельзя сделать если какой-то меинтайнер-консерватор протоив.
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|6.82, 1 (??), 14:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мсье писатель ? Тогда перевожу -
> В Debian ничего этого нельзя сделать если какой-то меинтайнер-консерватор протоив.
"Под дебиан НЕЛЬЗЯ -
1. создать свой домашний репозиторий
2. создать свой пакет
3. Допилить свой пакет до требований Factory
"
бред какой-то.
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|6.87, Добро пожаловать (?), 14:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> или создать свой домашний репозиторий и налинковать в него что нужно, или вообще создать свой пакет или взять на сопровождение существующий допилив его до требований Factory и он будет из коробки идти.
>> А в каком Linux это нельзя сделать ? O_o
> Что именно из этого?
> В Debian ничего этого нельзя сделать если какой-то меинтайнер-консерватор протоив.
Агада, уважаемый, расскажите это проекту deb-multimedia например!
Другое дело, что после нескольких лет паковки под сусю на их OBS, врываться в мир deb-пакетирования, это как с чистенького немчура-фриц-цеха, где работали в перчаточках и при уборщицах и цветочках на подоконниках, с разгона в гущу механизаторского двора при колхозе с тракторами МТЗ, говнокороыниками, пропитыми слесарями в по локоть в мазуте, бухими хамоватыми доярками и прочим замечательным антуражем. xD
Но это уже другая история. ;)
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|4.52, Пряник (?), 12:43, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по описанию ты определился с SUSE. Поздравляю. Но про красношляпу так и не ответил.
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|5.64, Ilya Indigo (ok), 13:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Судя по описанию ты определился с SUSE. Поздравляю. Но про красношляпу так
> и не ответил.
1 С openSUSE
2 CentOS это rpm-дистрибутив, как и openSUSE и у них очень много общего и работа с ними малоотличима.
В CentOS также через yum или dnf нормально и удобно можно работать и автоматизировать работу с репозиториями.
Его главным плюсом удобный и понятный rpm-формат пакетов с единственным spec-файлом.
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|4.73, MD (?), 14:03, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вся штука в том, что Debian консервативный и ещё живой, и ничего не предвещает б... большой текст свёрнут, показать
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|3.41, user90 (?), 12:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, а почему люди вообще выбирают красношляпу? Какие плюсы у них?
RPM например.
По ВЫНУЖДЕННОМУ опыту работы с Debian скажу, что пакеты/пакетные инструменты там просто уныние.
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|4.50, Аноним (50), 12:36, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что RPM? А в дебиане DEB, например. А еще в этих красных шляпах пакетный менеджер и инсталлятор на питоне. На питоне, Карл!!!
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|5.81, Dead Maximus (?), 14:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И что RPM? А в дебиане DEB, например. А еще в этих
> красных шляпах пакетный менеджер и инсталлятор на питоне. На питоне, Карл!!!
Я раньше тоже придавал значение тому, какие у кого установщики и форматы пакетов, но выйдя за пределы одного дистрибутива со временем понял такую штуку, что идеального дистра нет и везде будут свои минусы.
Считаю, что установщик, если он не в край упоротый, что присутствует наверное в совсем маргинальных дистрах, да и те по большей части на calamares наверное переехали, +- терпимый, им же очень редко пользуешься и на работу системы это никак не влияет.
Также формат пакетов это пыль, это споры какие-то религиозные чистой воды.
А вот количество доступных пакетов в репозиториях, качество их и качество работы пакетного менеджера, вот это - важные вещи!
Если пакетник решает свои задачи по управлению софтом и беспроблемному апгрейду системы, то это хороший пакетник и пофиг, что это apt, dnf или ещё какой zypper или nix.
Если пакетов достаточно, чтобы не шариться по шлаковасянским помойкам в поисках нужного (привет гентушные оверлеи!) и хорошего качества, которые всегда работают в рамках данного релиза (привет ауропомойка!), то проблем в их формате вообще не вижу!
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|4.56, Пряник (?), 12:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как же крутой aptitude с его решателем зависимостей? Такое есть в RPM?
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|3.83, Аноним (75), 14:15, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дебиан - это LegacyOS, на него не переходить надо, с него надо бежать волосы назад. Причем надо было начинать еще лет 10 назад.
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|4.89, Dead Maximus (?), 14:38, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дебиан - это LegacyOS,
И это хорошо.
> на него не переходить надо, с него надо бежать волосы назад.
> Причем надо было начинать еще лет 10 назад.
Это куда например? ;)
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|1.33, Пряник (?), 11:49, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подъехала лаба для экспериментов. Перепись подопытных в комментариях объявляется открытой.
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|2.38, пох. (?), 12:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в смысле? opensuse = btrfs уже много лет.
Они ДАЖЕ научились к пятой версии ставиться на нее целиком, без прослоек и прокладок с /home на отдельной xfs.
В целом если не жалко ни данных ни производительности - почему бы и нет? "зато откат обновлений дешевенький" (тоже нет, разумеется)
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|3.43, IZh. (?), 12:23, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю про ALP, а в openSUSE вполе есть выбор. У меня все виртуалки счастливо живут на ext4.
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|1.37, Аноним (35), 11:58, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для поддержания живучести системы (self-healing) осуществляется фиксация последнего стабильного состояние при помощи снапшотов Btrfs
> живучести
> Btrfs
Ну вы понели...
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|2.39, пох. (?), 12:01, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты не путай "self-healing" после неудачного обновления, как например у меня (разумеется невозможен - но они ведь СТАРАААААЛИСЬ!) и после крэша фс.
Они больше теперь боятся первого - и, чорд побери, у них есть все основания.
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|1.42, Аноним (42), 12:22, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я знал, что найдутся сумасшедшие, которые захотят каждый бинарь засунуть в контейнер. То что в SUSE с ума посходили - это мы знаем с момента анонса дропа core2duo. В принципе - меньше конкурентов Дебиану будет. К сожалению это плохо - дебилиан тоже хочет дропнуть 32 бита, а antix вообще говно без systemd, то есть адекватных дистров совсем не останется.
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|2.45, Аноним (45), 12:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблемы пердоликов за 50, которые удавятся, но не купят что-то чуть новее, белых людей не волнуют
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|3.91, Белый человек (?), 14:41, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проблемы пердоликов за 50, которые удавятся, но не купят что-то чуть новее,
> белых людей не волнуют
Не надо жертвам потреблятства примазываться к белым людям примазываться, вы уж пожалуй со своими смузистаканчиками постойте где-нибудь рядом с гироскутерами около антикафе!
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|2.46, смотря какой fabric (?), 12:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> найдутся сумасшедшие
> в SUSE с ума посходили - это мы знаем с момента анонса дропа core2duo
> а antix вообще говно без systemd
Так кто сумасшедший-то? Вам что именно нужно? Если существующие дистрибутивы не устраивают, есть Gentoo, LFS - собирайте сами то что вам нужно, под нужное вам железо.
Никто не должен соблюдать ваши личные хотелки.
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|2.49, user90 (?), 12:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а antix вообще говно без systemd
"Вообще подарок без systemd" хотел сказать? ;) Если бы еще не debian-based, то цены бы ему не было! Но с последним приходится мириться..
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|1.55, гнилаяплоть (?), 12:50, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль, не могу установить, вот был бы я геем или трансом, а так я белый гетеросексуал, а значит, как сказал CEO Suse "гнилая плоть".
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|1.61, Аноним (61), 13:15, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Все приложения и компоненты пространства пользователя будут запускаться не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга."
Правильно ли я понию ситуацию, что в отличие от докера это будет какой-то подход, который ближе к работе с VirtualBox, раз изоляция друг от друга, что повлечёт за собой увеличенное потребление ресурсов?
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|2.86, 1 (??), 14:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возьмут Рутковскую и будут допиливать Qubes OS
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|2.94, Аноним (94), 14:44, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Переходим на Альт.
Это тот дистрибутив, в котором разработчики больные религиозные личности и антисемиты с шизотеориями заговоров?
Если это оно, то спасибо - нет!
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|2.95, Аноним (98), 15:06, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти и 32 бита не дропнули до сих пор. Представляете? И это несмотря на то,что как писали выше - всегог лишь полтора ментейнера имеется.
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|1.93, Аноним (93), 14:43, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Среди системных компонентов, вынесенных в контейнеры, присутствуют yast2
YaST - это же настройка системы, смысл держать в контейнере? Конфиги в другой контейнер?
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|1.99, Ваканда (?), 15:12, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я инклюзивный афротрансгомопедобир, и это мой дистрибутив, а кто против, того мы заре... отменим! С уважением Ваканда.
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