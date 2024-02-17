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Проект openSUSE раскрыл планы по развитию нового инсталлятора Agama

17.02.2024 10:54

Разработчики проекта openSUSE опубликовали план по развитию нового инсталлятора Agama (бывший D-Installer), разрабатываемого для замены классического интерфейса установки SUSE и openSUSE, и примечательного отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama предоставляет возможность использования различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Для тестирования нового инсталлятора формируются live-сборки для архитектур x86_64 и ARM64, поддерживающие установку непрерывно обновляемой сборки openSUSE Tumbleweed, а также редакций SUSE ALP, openSUSE MicroOS и openSUSE MicroOS Desktop, построенных на базе изолированных контейнеров.

На этот год намечено два значительных обновления Agama. Первое планируется представить в середине апреля, а второе в середине июля. Июльское обновление будет нацелено на повышение гибкости и функциональности, связанной с установкой а автоматическом режиме, проводимой без участия человека. Целью разработки является доведение Agama до возможности использования в качестве альтернативы инструментарию AutoYaST.

Апрельское обновление примечательно прекращением использования готовых модулей, развиваемых проектом Cockpit, в пользу использования более независимого фреймворка и модернизированного интерфейса пользователя. Уход от привязки к Cockpit позволит исключить дополнительные внешние зависимости и избавиться от ограничений, мешающих реализации некоторых идей. Например, Cockpit содержит в зависимостях компоненты на языках Python и Си, в то время как в Agama применяются языки Ruby и Rust. Прекращение использования Cockpit также избавит разработчиков от ограничений, с которыми они столкнулись при попытках реализовать автоматический режим установки и переработать интерфейс настройки хранилищ для достижения оптимального баланса простоты для начинающих и функциональности для опытных пользователей.

На текущем этапе развития в новом инсталляторе уже предоставляются возможности, необходимые для решения таких задач, как выбор начального набора приложений, настройка сетевого подключения, языка, клавиатуры, часового пояса и параметров локализации, подготовка устройства хранения и разбивка разделов, добавления пользователей в систему. Среди основных целей разработки Agama упоминается устранение имеющихся ограничений графического интерфейса, расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях, уход от привязки к одному языку программирования (D-Bus API позволит создавать надстройки на разных языках) и стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.

Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций в Agama продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный интерфейс D-Bus. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий и включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и непосредственно web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для привязки интерфейса к D-Bus, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2024...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 5
  3. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  4. OpenNews: Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор
  5. OpenNews: Началось тестирование сборок Fedora с инсталлятором на основе web-интерфейса
  6. OpenNews: Инцидент с подстановкой непристойных выражений в инсталлятор Ubuntu 23.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60615-agama
Ключевые слова: agama, opensuse, installer
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:13, 17/02/2024 [ответить]  
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    > "написаны на языке Ruby."
     
  • 2, Аноним (2), 11:14, 17/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3, crypt (ok), 11:18, 17/02/2024 [ответить]  
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    опять кровати двигают..
     

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