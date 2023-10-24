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Проект openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 5

24.10.2023 10:40

Разработчики проекта openSUSE опубликовали новый выпуск инсталлятора Agama (бывший D-Installer), развиваемого для замены классического интерфейса установки SUSE и openSUSE, и примечательного отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama предоставляет возможность использования различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный интерфейс D-Bus.

Для тестирования сформированы live-сборки с новым инсталлятором (x86_64, ARM64), поддерживающие установку непрерывно обновляемой сборки openSUSE Tumbleweed, а также редакций openSUSE Leap Micro, SUSE ALP и openSUSE Leap 16, построенные на базе изолированных контейнеров.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий и включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и непосредственно web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для привязки интерфейса к D-Bus, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby и построены с использованием готовых модулей, развиваемых проектом Cockpit, которые также применяются в web-конфигураторах Red Hat. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

На текущем этапе развития в инсталляторе доступны сервисы, отвечающие за управление процессом установки, настройки содержимого продукта и списка устанавливаемых программ, настройки языка, клавиатуры и параметров локализации, подготовки устройства хранения и разбивки разделов, вывода подсказки и вспомогательной информации, добавления пользователей в систему, настройки подключения к сети.

Среди целей разработки Agama упоминается устранение имеющихся ограничений графического интерфейса, расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях, уход от привязки к одному языку программирования (D-Bus API позволит создавать надстройки на разных языках) и стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.

Интерфейс Agama решено сделать как можно более простым для пользователя, среди прочего убрана возможность выборочной установки пакетов. В настоящее время разработчики обсуждают возможные варианты реализации более простого интерфейса для выбора устанавливаемых программ (в качестве основного варианта рассматривается прототип разделения категорий на основе типовых шаблонов использования, например, графические окружения, инструменты для контейнеров, инструменты для разработчиков и т.п.).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openSUSE/ag...)
  2. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  3. OpenNews: Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор
  4. OpenNews: openSUSE развивает web-интерфейс для инсталлятора YaST
  5. OpenNews: Выпуск D-Installer 0.4, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
  6. OpenNews: В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59982-agama
Ключевые слова: agama, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Константавр (ok), 11:17, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Почему все срочно бросились писать установщики? Каламарес для всех старался, могли все вмести один и развивать. Зачем все эти неповторимые, но одно и то же делающие инсталяторы в которых шаг влево-шаг вправо это выстрел себе в ногу?
     
     
  • 2.12, нейм (?), 12:12, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    леня.jpg

    ну и раз мы говорим про контору - вангую, саппорт 3rd party не так заметен, успехи размываются

    а так - отдельный проект, бюджет, таски, баги и прочие современные сущности, необходимые для сохранения нагретого рабочего места за минимумом усилий

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:13, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фатальный недостаток.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:02, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Они таким образом троллят разработчиков "российской" ОС, имя которой здесь нельзя называть.
     
     
  • 3.29, Ананимист (?), 14:25, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поверь, им немного глубоко плевать на них
     
     
  • 4.36, Аноним (23), 14:56, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спорт курению не помеха.
     
  • 3.66, Аноним (66), 11:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роса Линукс? Почему-то в его установщике Anaconda нельзя зашифровать LUKS диски при установке. И в Симпли Линукс тоже нельзя, хотя у него другой установщик. Совпадение или запрет Управления «К»?
     
     
  • 4.67, Онуфрий (?), 12:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шапку из фольги поправь - сползла
    То что нельзя шифрануть при установке не означает, что нельзя сделать этого потом. Шифруйте сколько угодно. Всё равно это не поможет, если то самое управление "К" заинтересуется этими данными
     
     
  • 5.72, Аноним (-), 17:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем шифровать потом (и как вообще это сделать потом для всего диска), если можно зашифровать при установке при помощи одной галочки, как в нероссийских дистрибутивах вроде openSUSE?
    И почему Управление "К" запрещает российским дистрибутивам включать LUKS, ведь ты думаешь, что оно тебе не поможет (тебе-то, конечно, не поможет)?
     
     
  • 6.74, Онуфрий (?), 21:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кто кому запрещает-то? Есть пруфы?
    У астры вон прямо в вики рассказано, как luks включить
     
     
  • 7.77, Аноним (77), 19:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перекрашенным Debian пользоваться не хочу, лучше тогда оригинал установить. А вот в Роса Линукс и Симпли Линукс LUKS не выключается — это факт. Хотя ты же не пробовал проверять это, да? И Астра Линукс не пробовал?
     
  • 6.75, Хрысь (?), 21:28, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтобы тебе оно помогло.
    И галоперидол тоже
     
     
  • 7.78, Аноним (77), 19:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне помогло, а тебе не поможет.
     
     
  • 8.79, cccp (?), 15:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Heт ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.68, Аноним (23), 14:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бри́тва Хэ́нлона (англ. Hanlon’s razor) — презумпция, согласно которой при поисках причин неприятных событий должны прежде всего предполагаться человеческие ошибки, и лишь во вторую очередь — чьи-то сознательные злонамеренные действия.

    Обычно выражается фразой: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»

     
  • 2.24, AleksK (ok), 13:17, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда его авторы поймут что очень многие используют две и более раскладок клавиатуры? Установщик fedora почему-то это знает и при выборе русского языка и раскладки у тебя в системе появляется две раскладки английская и русская, а кальмар заменяет английскую на русскую и привет ввод пароля при первом запуске системы.
     
     
  • 3.28, Второй из села Кукуево (?), 14:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А когда ты им напишешь баг?
    Все дело в том, что большинство в мире если и использует две раскладки, то это две раскладки с латиницей, а потому проблемы у большинства и нет
    Кириллица это удел меньшей части славянских языков, ну плюс есть еще иврит, грузинский, армянский и ряд других со своими алфавитами, но они все это маргинальная редкость и без написанного тобой бага о твоих проблемах никто не узнает
     
     
  • 4.33, AleksK (ok), 14:49, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В стиме русский язык третий по числу пользователей после английского и китайского и обходит все европейские языки. Не надо тут принижать родной язык. И это не баг, это тупость авторов кальмара. Почему установщики федоры и убунты без проблем справляются с ДОБАВЛЕНИЕМ раскладки при установке системы. Инсталлятор федоры вообще ведет себя в этом случае идеально, он добавляет нужную раскладку и делает её второй по списку и при входе в систему английский всегда стоит по-умолчанию.
     
     
  • 5.45, Второй из села Кукуево (?), 15:36, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А на заборе знаешь что написано И, да, русский мне не родной и ни один из языко... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.47, AleksK (ok), 15:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На заборе у тебя там что угодно может быть написано, а статистика стима собирается по огромной базе пользователей со всего мира. И пренебречь тут можно только такими сказочными маргиналами как ты.

     
     
  • 7.48, Второй из села Кукуево (?), 16:03, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Статистика Стима это в принципе только статистика Стима и ее нужно учитывать только Стиму
    А мировая реальность такова, что кириллица это маргинальные алфавиты бедных стран и никому не интересны проблемы тех кто ей пишет, никто о ней не вспоминает
    Ну напиши ты баг-репорт, раз тебя это задевает иначе кто это сделает?
    Кто за тебя напишет о твоей проблеме?
    Телепаты всего мира ушли в отпуск давно и приходить не планируют
     
     
  • 8.69, Куку (?), 14:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а у нас что в мире существует только кириллица и латиница если что пользователе... текст свёрнут, показать
     
  • 4.38, Аноним (38), 15:01, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот очень детский баг!
    Не надо не кому, не чего писать! Это критерий качества, если при первом запуске такие детские баги, то этот дистрибутив не нужен!
     
     
  • 5.46, Второй из села Кукуево (?), 15:37, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Этот очень детский баг!
    > Не надо не кому, не чего писать! Это критерий качества, если при
    > первом запуске такие детские баги, то этот дистрибутив не нужен!

    Слушай, ну не думает никто про какие-то кириллицу или армяницу, ну слишком вас мало, что бы о вас каждый в мире помнил
    Создай ты баг, сообщи о проблеме

     
     
  • 6.62, Конь юктивит (?), 00:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вас

    Постой, дай догадаюсь, а у НЕ вас ещё есть английский со словарём?

     
  • 6.70, Куку (?), 14:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол ты это скажи китайцам. индусам. арабам. персам. евреям. армянам. грузинам. плюс кириллические алфавиты что всех мало
     
  • 4.49, оникс (?), 16:12, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баг-трекер Манджары завален такими баг-репортами, разрабы не могут понять суть проблемы и закрывают эти баг-репорты с сообщением типа "если вам нужна английская раскладка, зачем в установщике выбирали русскую".
     
     
  • 5.51, Второй из села Кукуево (?), 16:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Попробуйте описать проблему нормально, должно помочь
     
     
  • 6.64, Аноним (64), 04:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам залезь в баг-трекер да почитай. После этого перестанешь писать "Попробуйте описать проблему нормально", т.к. уже не один раз им расписывали в подробностях, но разработчик этого недоустановщика просто игнорируют проблему. Даже патчи отправляли.
     
  • 4.76, Анонус (?), 21:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Латиница – наследие колониализма и удел банановых республик.

    https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/rg4ty5/latin_script_distribution_map

     
  • 3.32, Аноним (32), 14:47, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Установщик fedora

    Более кошмарного установщика я не встречал.

     
     
  • 4.34, AleksK (ok), 14:51, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Более кошмарного установщика я не встречал.

    И что же в нем кошмарного?

     
     
  • 5.37, Аноним (32), 14:56, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я уже забыл, лет 10 назад ставил федору, но ощущения от анаконды до сих пор непиятные.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 15:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я недавно хотел "хопнуть" на федору с суси, и в итоге не смог выставить так, чтобы не тронуло subvolume с /home. Разбивка с нуля тоже какая-то всратая что дефолтным методом, что в ихнем гуе, да и тормозит оно все адски. В общем желание "хопать" улетучилось в миг.
     
     
  • 7.59, нахтакое (?), 19:36, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, разбивка харда у хфедоры просто кабздец.
     
  • 6.44, AleksK (ok), 15:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего бы не вспомнить что было 20 лет назад? Один из самых простых и удобных установщиков
     
  • 3.53, Аноним (53), 17:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Когда его авторы поймут что очень многие используют две и более раскладок
    > клавиатуры? Установщик fedora почему-то это знает и при выборе русского языка
    > и раскладки у тебя в системе появляется две раскладки английская и
    > русская, а кальмар заменяет английскую на русскую и привет ввод пароля
    > при первом запуске системы.

    Сразу по ветке видно, что никто из отписавшихся доселе не понимает, что каламарес модульный и проблемы локалей не в его дизайне, а в опциях, которые выбирают в г@внодистрах руко$опы-дистрострои, а каламарес тут вообще не при чём. Это отлично видно на дистрах, где каламарес есть, а озвученных проблем с нелатинскими локалями нет.

    ТС набросил, либо просто невежда, а остальные просто не пользовались в нормальных дистрах каламаресом.

     
     
  • 4.54, AleksK (ok), 17:34, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > ТС набросил, либо просто невежда, а остальные просто не пользовались в нормальных
    > дистрах каламаресом.

    В нормальных его вообще не используют

     
  • 4.65, Аноним (64), 04:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один, который код недоустановщика в глаза не видел?
     

  • 1.3, warlock66613 (ok), 11:28, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Примкнули к оси зла — десктопным приложениям на веб-технологиях.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:36, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Веб работает быстрее и плавнее чем тулкиты.
     
     
  • 3.16, 1 (??), 12:24, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно ! Даёшь электрон в каждый комп !
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:00, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    к электрону единственная претензия -- он бандлится. А должен быть системным. Чтобы приложения распространялись просто в виде asar-архива. Надо бы еще добавить asar в binfmt_misc, чтобы можно было делать просто ./myapp.asar. Ну и чтобы двойной клик сразу запускал приложение в системном электроне.
     
     
  • 3.27, Rustic (?), 14:08, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tauri
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 15:01, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таури имеет принципиальный недостаток: в нем не получится организовать вкладочный интерфейс как в браузере, когда одна вкладка -- это отдельный процесс. Ишшью есть, посмотрим, сделают ли.
     

  • 1.4, Аноним (41), 11:31, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Типа они просто рисуют новую морду для yast, и в процессе у них отвалилась возможность выбора пакетов?
     
     
  • 2.8, пох. (?), 11:40, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле "отвалилась"? Не может отвалиться то что и не отрастало.
    Просто альтернативно-одаренные разработчики альтернативного инсталлятора не в курсе что какие-то еще пакеты зачем-то там надо выбирать.
     
     
  • 3.15, крокодил мимо.. (?), 12:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Не может отвалиться то что и не отрастало.

    ?.. емнип, установщик у SuSE/openSuSE был оч крут: возможность выбора устанавливаемых пакетов (поштучно), с зависимостями, с автоустановкой (централизованно накатывать/обновлять иногда проще, чем тупо закатывать партицию подготовленным образом), curses/gui(gtk во фреймбуфере или даже в X).. с ним делали терминальный сервер для тонких клиентов (запамятовал название проекта, хоть и пользовал пару-тройку раз).. в своё время это было оч полезно..

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этож пох, он больше теоретик. А выбор пакетов в сусе был даже когда я последний раз ее устанавливал, лет так 10 назад. Реально удобно было.
     
  • 4.42, Аноним (41), 15:18, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    YaST это инсталлер / конфигуратор, и для него есть морды на ncurses и Qt. К примеру, из установленной системы можно запустить ровно ту же самую утилиту разбивки дисков, которая была на этапе установки.
     
  • 4.57, пох. (?), 18:20, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно что был. Этот ничего общего с тем не имеет - новое поколение, альтернативно-одаренных набрали.

    В принципе, сам yast уже тоже доломан почти совсем, поэтому не особо много чего человечество и потеряет - все равно эта стюардесса уже хорошо разложилась.

     
  • 3.52, Онуфрий (?), 17:10, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот кстати, да
    Ставил тут федору и был очень НЕПРИЯТНО удивлён отсутствием возможности выбрать пакеты на этапе становки. В результате мне приехало куча всякого, чего мне даром не надо. При этом та же самая анаконда но в RHEL такую возможность имеет
    Очень непонятная идея. Нафига мне деинсталировать ненужное после установки, если проще сразу это не ставить?
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:34, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    осталось этот инсталятор засунь в докер поверх гипервизора и оставить только одну кнопку: install
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:54, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    k8s забыл
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:35, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем Calamares не угодил, раз уж решили менять свой застрявший в нулевых Yast? Изобретение велосипедов, лучше бы на что-то полезное потратили деньги и время.
     
     
  • 2.60, Второй из села Кукуево (?), 20:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем Calamares не угодил, раз уж решили менять свой застрявший в нулевых
    > Yast? Изобретение велосипедов, лучше бы на что-то полезное потратили деньги и
    > время.

    Знаешь почему они тратят деньги на новый инсталлер?
    Потому что это ИХ деньги
    Научись контролировать свои деньги и не советовать другим что им делать с их деньгами, станет легче жить

     
     
  • 3.71, Вася (??), 16:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Знаешь почему они тратят деньги на новый инсталлер?
    >Потому что это ИХ деньги
    >Научись контролировать свои деньги и не советовать другим что им делать с их деньгами, станет легче жить

    знаешь почему он высказал своё мнение?
    потому что это его мнение
    научись придумывать своё мнение, а не учить других как не высказывать своё

     

  • 1.9, Аноним (10), 11:53, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непроходимый НИХ синдром Что делает установщик в бинарном дистрибутиве Раз... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.17, 1 (??), 12:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это все можно реализовать на bash+ncurses или вообще текстовых вопросах-ответах (привет alpine). А не тянуть кучу web мусора и yast который тут лишний.

    Ты наверное старый фрибздист ?

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно на баш ничего реализовывать — без ног все останутся.
     
  • 2.20, пох. (?), 12:32, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    * Задает пользователю пару вопросов и на основе ответов редактирует конфиги
    * Часть конфигов редактирует автоматом исходя из "окружения"
    * По требованию ставит необходимые пакеты из репозитория

    вот, собственно, типичный образец - эксперт опеннета запутался даже в линейном текстовом алгоритме. Сначала он поредактировал конфиги, а потом поставил пакеты.

    А надо было - наоборот. Примерно так же вы бы и написали установщик, но, к счастью, не умеете кодить.

    А еще надо бы сохранять единую технологию редактирования этих самых конфигов в процессе установки и после нее, а не две перпендикулярных, и одна ломает другую. И это у suse, кстати, когда-то давно было сделано довольно неплохо.

    > Это все можно реализовать на bash+ncurses

    можно, но после примерно второй установки пользователь возьмет двустволку и пойдет тебя искать.
    Поэтому так и не делают со времен шлаквари.

     

  • 1.25, Аноним (25), 13:28, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - Надо нарисовать несколько окошек с кнопками
    - Так, что у нас есть?
    - Ncurses и ... браузер
    - Окей, ставим веб-сервер и вперед

    Что ж, это было неизбежно.

     
     
  • 2.58, Аноним (39), 19:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты апи ncurses видел хоть?
     

  • 1.31, Аноним (32), 14:45, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже всё сделано, нужно пилить новое DE и переписывать инсталлятор.
     
  • 1.35, Аноним (32), 14:52, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самым лучшим был Ubiquity, но надо ж было написать новую очень нужную программку.
     
     
  • 2.73, Аноним (73), 21:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubiquity был удобнее Yast?....
     

  • 1.56, Аноним (56), 18:04, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший самобытный был когда-то дистр. Хотя один знакомый кодер пхпшник фрилансер до сих пор на нём сидит.
     

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