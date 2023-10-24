Проект openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 5

|
|1.1, Константавр (ok), 11:17, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
|
Почему все срочно бросились писать установщики? Каламарес для всех старался, могли все вмести один и развивать. Зачем все эти неповторимые, но одно и то же делающие инсталяторы в которых шаг влево-шаг вправо это выстрел себе в ногу?
|
|
|
|2.12, нейм (?), 12:12, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
леня.jpg
ну и раз мы говорим про контору - вангую, саппорт 3rd party не так заметен, успехи размываются
а так - отдельный проект, бюджет, таски, баги и прочие современные сущности, необходимые для сохранения нагретого рабочего места за минимумом усилий
|
|2.23, Аноним (23), 13:02, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Они таким образом троллят разработчиков "российской" ОС, имя которой здесь нельзя называть.
|
|
|
|3.66, Аноним (66), 11:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Роса Линукс? Почему-то в его установщике Anaconda нельзя зашифровать LUKS диски при установке. И в Симпли Линукс тоже нельзя, хотя у него другой установщик. Совпадение или запрет Управления «К»?
|
|
|
|4.67, Онуфрий (?), 12:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Шапку из фольги поправь - сползла
То что нельзя шифрануть при установке не означает, что нельзя сделать этого потом. Шифруйте сколько угодно. Всё равно это не поможет, если то самое управление "К" заинтересуется этими данными
|
|
|
|5.72, Аноним (-), 17:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем шифровать потом (и как вообще это сделать потом для всего диска), если можно зашифровать при установке при помощи одной галочки, как в нероссийских дистрибутивах вроде openSUSE?
И почему Управление "К" запрещает российским дистрибутивам включать LUKS, ведь ты думаешь, что оно тебе не поможет (тебе-то, конечно, не поможет)?
|
|
|
|6.74, Онуфрий (?), 21:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да кто кому запрещает-то? Есть пруфы?
У астры вон прямо в вики рассказано, как luks включить
|
|
|
|7.77, Аноним (77), 19:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Перекрашенным Debian пользоваться не хочу, лучше тогда оригинал установить. А вот в Роса Линукс и Симпли Линукс LUKS не выключается — это факт. Хотя ты же не пробовал проверять это, да? И Астра Линукс не пробовал?
|
|4.68, Аноним (23), 14:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бри́тва Хэ́нлона (англ. Hanlon’s razor) — презумпция, согласно которой при поисках причин неприятных событий должны прежде всего предполагаться человеческие ошибки, и лишь во вторую очередь — чьи-то сознательные злонамеренные действия.
Обычно выражается фразой: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
|
|2.24, AleksK (ok), 13:17, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Когда его авторы поймут что очень многие используют две и более раскладок клавиатуры? Установщик fedora почему-то это знает и при выборе русского языка и раскладки у тебя в системе появляется две раскладки английская и русская, а кальмар заменяет английскую на русскую и привет ввод пароля при первом запуске системы.
|
|
|
|3.28, Второй из села Кукуево (?), 14:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
А когда ты им напишешь баг?
Все дело в том, что большинство в мире если и использует две раскладки, то это две раскладки с латиницей, а потому проблемы у большинства и нет
Кириллица это удел меньшей части славянских языков, ну плюс есть еще иврит, грузинский, армянский и ряд других со своими алфавитами, но они все это маргинальная редкость и без написанного тобой бага о твоих проблемах никто не узнает
|
|
|
|4.33, AleksK (ok), 14:49, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В стиме русский язык третий по числу пользователей после английского и китайского и обходит все европейские языки. Не надо тут принижать родной язык. И это не баг, это тупость авторов кальмара. Почему установщики федоры и убунты без проблем справляются с ДОБАВЛЕНИЕМ раскладки при установке системы. Инсталлятор федоры вообще ведет себя в этом случае идеально, он добавляет нужную раскладку и делает её второй по списку и при входе в систему английский всегда стоит по-умолчанию.
|
|
|
|
|
|6.47, AleksK (ok), 15:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На заборе у тебя там что угодно может быть написано, а статистика стима собирается по огромной базе пользователей со всего мира. И пренебречь тут можно только такими сказочными маргиналами как ты.
|
|
|
|7.48, Второй из села Кукуево (?), 16:03, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Статистика Стима это в принципе только статистика Стима и ее нужно учитывать только Стиму
А мировая реальность такова, что кириллица это маргинальные алфавиты бедных стран и никому не интересны проблемы тех кто ей пишет, никто о ней не вспоминает
Ну напиши ты баг-репорт, раз тебя это задевает иначе кто это сделает?
Кто за тебя напишет о твоей проблеме?
Телепаты всего мира ушли в отпуск давно и приходить не планируют
|
|
|
|8.69, Куку (?), 14:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
а у нас что в мире существует только кириллица и латиница если что пользователе... текст свёрнут, показать
|
|4.38, Аноним (38), 15:01, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Этот очень детский баг!
Не надо не кому, не чего писать! Это критерий качества, если при первом запуске такие детские баги, то этот дистрибутив не нужен!
|
|
|
|5.46, Второй из села Кукуево (?), 15:37, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Этот очень детский баг!
> Не надо не кому, не чего писать! Это критерий качества, если при
> первом запуске такие детские баги, то этот дистрибутив не нужен!
Слушай, ну не думает никто про какие-то кириллицу или армяницу, ну слишком вас мало, что бы о вас каждый в мире помнил
Создай ты баг, сообщи о проблеме
|
|
|
|6.70, Куку (?), 14:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
лол ты это скажи китайцам. индусам. арабам. персам. евреям. армянам. грузинам. плюс кириллические алфавиты что всех мало
|
|4.49, оникс (?), 16:12, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Баг-трекер Манджары завален такими баг-репортами, разрабы не могут понять суть проблемы и закрывают эти баг-репорты с сообщением типа "если вам нужна английская раскладка, зачем в установщике выбирали русскую".
|
|
|
|
|
|6.64, Аноним (64), 04:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам залезь в баг-трекер да почитай. После этого перестанешь писать "Попробуйте описать проблему нормально", т.к. уже не один раз им расписывали в подробностях, но разработчик этого недоустановщика просто игнорируют проблему. Даже патчи отправляли.
|
|3.32, Аноним (32), 14:47, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Установщик fedora
Более кошмарного установщика я не встречал.
|
|
|
|4.34, AleksK (ok), 14:51, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Более кошмарного установщика я не встречал.
И что же в нем кошмарного?
|
|
|
|5.37, Аноним (32), 14:56, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А я уже забыл, лет 10 назад ставил федору, но ощущения от анаконды до сих пор непиятные.
|
|
|
|6.41, Аноним (41), 15:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А я недавно хотел "хопнуть" на федору с суси, и в итоге не смог выставить так, чтобы не тронуло subvolume с /home. Разбивка с нуля тоже какая-то всратая что дефолтным методом, что в ихнем гуе, да и тормозит оно все адски. В общем желание "хопать" улетучилось в миг.
|
|6.44, AleksK (ok), 15:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А чего бы не вспомнить что было 20 лет назад? Один из самых простых и удобных установщиков
|
|3.53, Аноним (53), 17:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Когда его авторы поймут что очень многие используют две и более раскладок
> клавиатуры? Установщик fedora почему-то это знает и при выборе русского языка
> и раскладки у тебя в системе появляется две раскладки английская и
> русская, а кальмар заменяет английскую на русскую и привет ввод пароля
> при первом запуске системы.
Сразу по ветке видно, что никто из отписавшихся доселе не понимает, что каламарес модульный и проблемы локалей не в его дизайне, а в опциях, которые выбирают в г@внодистрах руко$опы-дистрострои, а каламарес тут вообще не при чём. Это отлично видно на дистрах, где каламарес есть, а озвученных проблем с нелатинскими локалями нет.
ТС набросил, либо просто невежда, а остальные просто не пользовались в нормальных дистрах каламаресом.
|
|
|
|4.54, AleksK (ok), 17:34, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> ТС набросил, либо просто невежда, а остальные просто не пользовались в нормальных
> дистрах каламаресом.
В нормальных его вообще не используют
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 13:00, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
к электрону единственная претензия -- он бандлится. А должен быть системным. Чтобы приложения распространялись просто в виде asar-архива. Надо бы еще добавить asar в binfmt_misc, чтобы можно было делать просто ./myapp.asar. Ну и чтобы двойной клик сразу запускал приложение в системном электроне.
|
|
|
|
|
|4.39, Аноним (39), 15:01, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Таури имеет принципиальный недостаток: в нем не получится организовать вкладочный интерфейс как в браузере, когда одна вкладка -- это отдельный процесс. Ишшью есть, посмотрим, сделают ли.
|
|1.4, Аноним (41), 11:31, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Типа они просто рисуют новую морду для yast, и в процессе у них отвалилась возможность выбора пакетов?
|
|
|
|2.8, пох. (?), 11:40, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в смысле "отвалилась"? Не может отвалиться то что и не отрастало.
Просто альтернативно-одаренные разработчики альтернативного инсталлятора не в курсе что какие-то еще пакеты зачем-то там надо выбирать.
|
|
|
|3.15, крокодил мимо.. (?), 12:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Не может отвалиться то что и не отрастало.
?.. емнип, установщик у SuSE/openSuSE был оч крут: возможность выбора устанавливаемых пакетов (поштучно), с зависимостями, с автоустановкой (централизованно накатывать/обновлять иногда проще, чем тупо закатывать партицию подготовленным образом), curses/gui(gtk во фреймбуфере или даже в X).. с ним делали терминальный сервер для тонких клиентов (запамятовал название проекта, хоть и пользовал пару-тройку раз).. в своё время это было оч полезно..
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 13:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так этож пох, он больше теоретик. А выбор пакетов в сусе был даже когда я последний раз ее устанавливал, лет так 10 назад. Реально удобно было.
|
|4.42, Аноним (41), 15:18, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
YaST это инсталлер / конфигуратор, и для него есть морды на ncurses и Qt. К примеру, из установленной системы можно запустить ровно ту же самую утилиту разбивки дисков, которая была на этапе установки.
|
|4.57, пох. (?), 18:20, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
именно что был. Этот ничего общего с тем не имеет - новое поколение, альтернативно-одаренных набрали.
В принципе, сам yast уже тоже доломан почти совсем, поэтому не особо много чего человечество и потеряет - все равно эта стюардесса уже хорошо разложилась.
|
|3.52, Онуфрий (?), 17:10, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вот кстати, да
Ставил тут федору и был очень НЕПРИЯТНО удивлён отсутствием возможности выбрать пакеты на этапе становки. В результате мне приехало куча всякого, чего мне даром не надо. При этом та же самая анаконда но в RHEL такую возможность имеет
Очень непонятная идея. Нафига мне деинсталировать ненужное после установки, если проще сразу это не ставить?
|
|1.5, Аноним (5), 11:34, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
осталось этот инсталятор засунь в докер поверх гипервизора и оставить только одну кнопку: install
|
|1.6, Аноним (7), 11:35, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Чем Calamares не угодил, раз уж решили менять свой застрявший в нулевых Yast? Изобретение велосипедов, лучше бы на что-то полезное потратили деньги и время.
|
|
|
|2.60, Второй из села Кукуево (?), 20:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чем Calamares не угодил, раз уж решили менять свой застрявший в нулевых
> Yast? Изобретение велосипедов, лучше бы на что-то полезное потратили деньги и
> время.
Знаешь почему они тратят деньги на новый инсталлер?
Потому что это ИХ деньги
Научись контролировать свои деньги и не советовать другим что им делать с их деньгами, станет легче жить
|
|
|
|3.71, Вася (??), 16:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Знаешь почему они тратят деньги на новый инсталлер?
>Потому что это ИХ деньги
>Научись контролировать свои деньги и не советовать другим что им делать с их деньгами, станет легче жить
знаешь почему он высказал своё мнение?
потому что это его мнение
научись придумывать своё мнение, а не учить других как не высказывать своё
|
|1.9, Аноним (10), 11:53, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Непроходимый НИХ синдром Что делает установщик в бинарном дистрибутиве Раз... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.17, 1 (??), 12:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это все можно реализовать на bash+ncurses или вообще текстовых вопросах-ответах (привет alpine). А не тянуть кучу web мусора и yast который тут лишний.
Ты наверное старый фрибздист ?
|
|2.20, пох. (?), 12:32, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
* Задает пользователю пару вопросов и на основе ответов редактирует конфиги
* Часть конфигов редактирует автоматом исходя из "окружения"
* По требованию ставит необходимые пакеты из репозитория
вот, собственно, типичный образец - эксперт опеннета запутался даже в линейном текстовом алгоритме. Сначала он поредактировал конфиги, а потом поставил пакеты.
А надо было - наоборот. Примерно так же вы бы и написали установщик, но, к счастью, не умеете кодить.
А еще надо бы сохранять единую технологию редактирования этих самых конфигов в процессе установки и после нее, а не две перпендикулярных, и одна ломает другую. И это у suse, кстати, когда-то давно было сделано довольно неплохо.
> Это все можно реализовать на bash+ncurses
можно, но после примерно второй установки пользователь возьмет двустволку и пойдет тебя искать.
Поэтому так и не делают со времен шлаквари.
|
|1.25, Аноним (25), 13:28, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
- Надо нарисовать несколько окошек с кнопками
- Так, что у нас есть?
- Ncurses и ... браузер
- Окей, ставим веб-сервер и вперед
Что ж, это было неизбежно.
|
|1.31, Аноним (32), 14:45, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Когда уже всё сделано, нужно пилить новое DE и переписывать инсталлятор.
|
|1.35, Аноним (32), 14:52, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Самым лучшим был Ubiquity, но надо ж было написать новую очень нужную программку.
|
|1.56, Аноним (56), 18:04, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хороший самобытный был когда-то дистр. Хотя один знакомый кодер пхпшник фрилансер до сих пор на нём сидит.
|