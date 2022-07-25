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Выпуск D-Installer 0.4, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE

25.07.2022 12:46

Разработчики инсталлятора YaST, применяемого в openSUSE и SUSE Linux, опубликовали обновление экспериментального инсталлятора D-Installer 0.4, поддерживающего управление установкой через web-интерфейс. Одновременно подготовлены установочные образы, предназначенные для ознакомления с возможностями D-Installer и предоставляющие средства для установки непрерывно обновляемой редакции openSUSE Tumbleweed, а также релизов Leap 15.4 и Leap Micro 5.2.

D-Installer подразумевает отделение пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и предоставление возможности использования различных фронтэндов. Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализована прослойка, абстрагирующая доступ к библиотекам через унифицированный интерфейс D-Bus. Среди целей разработки D-Installer упоминается устранение имеющихся ограничений графического интерфейса, расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях, уход от привязки к одному языку программирования (D-Bus API позволит создавать надстройки на разных языках) и стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.

Для взаимодействия с пользователем подготовлен фронтэнд, построенный с использованием web-технологий. Фонтэнд включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и показываемый пользователю web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для привязки интерфейса к D-Bus, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby и построены с использованием готовых модулей, развиваемых проектом Cockpit, которые также применяются в web-конфигураторах Red Hat.

Управление установкой осуществляется через сводный экран "Installation Summary", на котором собраны подготовительные настройки, производимые перед началом установки, такие как выбор языка и устанавливаемого продукта, разбивка диска и управление пользователями. Основное отличие нового интерфейса от YaST в том, что переход к настройкам не требует запуска отдельных виджетов и предлагается сразу.

В новой версии D-Installer реализована многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем теперь не блокируется во время выполнения других работ в инсталляторе, таких как чтение метаданных из репозитория и установка пакетов. Введены три внутренние стадии установки: запуск инсталлятора, настройка параметров установки и установка. Реализована поддержка установки различных продуктов, например, помимо установки редакции openSUSE Tumbleweed теперь возможна и установка релизов openSUSE Leap 15.4 и Leap Micro 5.2. Для каждого продукта инсталлятор выбирает различные схемы разбивки дисковых разделов, набор пакетов и настройки безопасности.

Дополнительно ведётся работа по созданию минималистичного системного образа, обеспечивающего запуск инсталлятора. Основная идея в компоновке компонентов инсталлятора в форме контейнера и использования специального загрузочного initrd-окружения Iguana для запуска контейнера. В настоящий момент для работы из контейнера уже адаптированы модули YaST для настройки часовых поясов, клавиатуры, языка, межсетевого экрана, системы печати, DNS, просмотра журнала systemd, управления программами, репозиториями, пользователями и группами.





  1. Главная ссылка к новости (https://yast.opensuse.org/blog...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP4
  4. OpenNews: Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
  5. OpenNews: openSUSE развивает web-интерфейс для инсталлятора YaST
  6. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57546-yast
Ключевые слова: yast, installer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, user90 (?), 12:55, 25/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот когда YaST был без системды, то прочие дистрибутивы сосали ;) А теперь-то тьфу на это недоразумение. Ну а сабж вообще пофиг..
     
     
  • 2.6, I.F.K. (?), 13:25, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот когда YaST был без системды, то прочие дистрибутивы сосали ;) А
    > теперь-то тьфу на это недоразумение. Ну а сабж вообще пофиг..

    Ничего подобного, YaST всегда был очень жирным, в сравнении с остальными, пока не появилась г@внаконда.
    До сих пор как инсталятор у Debian, так и слаковый намного экономнее, без всякого урезания возможностей.

     
     
  • 3.8, user90 (?), 13:51, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так YaST это не только и не столько инсталлятор, а yet another setup tool.
     

  • 1.2, Михрютка (ok), 13:05, 25/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Смешно подходить к театру с точки зрения зрителя. На спектакли не ходят – от скуки челюсть выскакивает. А то, что режиссер непрерывно ищет и ставит, ставит и ищет? Театр первым отрапортовал о подготовке к зиме, ни одного актера, не занятого в спектакле. При чем тут пустой зал? Тогда получается, что театр – для зрителя, поезд – для пассажиров, а завод – для покупателя?! Такой огромный завод – для покупателя? Нет! Это для всеобщей занятости.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:12, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Заво для покупателя заводов.
     
  • 2.4, Аноним (3), 13:13, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Завод для покупателя заводов.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:18, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Заводд для покупателя заводов.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:31, 25/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вебмакакятина какая-то, понанимали швали по объявлениям...
     
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