Выпуск D-Installer 0.4, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE

1.1 , user90 ( ? ), 12:55, 25/07/2022 [ответить] +1 + / – Вот когда YaST был без системды, то прочие дистрибутивы сосали ;) А теперь-то тьфу на это недоразумение. Ну а сабж вообще пофиг..

2.6 , I.F.K. ( ? ), 13:25, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот когда YaST был без системды, то прочие дистрибутивы сосали ;) А

> теперь-то тьфу на это недоразумение. Ну а сабж вообще пофиг.. Ничего подобного, YaST всегда был очень жирным, в сравнении с остальными, пока не появилась г@внаконда.

До сих пор как инсталятор у Debian, так и слаковый намного экономнее, без всякого урезания возможностей. 3.8 , user90 ( ? ), 13:51, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так YaST это не только и не столько инсталлятор, а yet another setup tool.



1.7 , Аноним ( 7 ), 13:31, 25/07/2022 [ответить] + / – Вебмакакятина какая-то, понанимали швали по объявлениям...