Представлен консольный музыкальный проигрыватель Maestro

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|2.4, Аноним (-), 14:12, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поясните, на скрине кари-плейлист или это ИИ чатится сам с собой?
А вот кстати фичреквест! Менеджера обложек нет. При том выборе технологий это просто EPIC FAIL какой-то! Как же не прислать на дискорд обложку то того что играется?!
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|2.5, Жироватт (ok), 14:13, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это текст песни такой. Какая музыка - такие и тексты - такие и плееры для этого.
А может это плгуин для караокЭ?
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|3.58, Аноним (58), 16:54, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там подстрочный перевод. Аккурат в центре идут слова на какомто из индусских языков, они переведены на английский. И до и после идет чисто английский.
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|1.2, Аноним (-), 14:11, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> интеграция с Discord (публикация статусов с прослушиваемой композицией и стриминг
> на другие системы через Discord). Код проекта написан на языке Python
> и распространяется под лицензией MIT.
Как говорится, это просто 10 из 10.
> mp3, wav, flac и ogg.
Ммммда, даже до винампа не дотягивает. Зато, вот, с дискордом. Вот нахрен слушать музыку, если можно спамить на дискорд?! :)
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|2.75, crypt (ok), 18:17, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну, кто-то решил написать под видом программы большой питонячий скрипт... хотя выглядит забориста и за консоль зачет.
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|1.8, Аноним (8), 14:24, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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125МБ архив с консольным плеером под окна - это какой-то позор... не считаете?
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|2.9, Аноним (9), 14:26, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> 125МБ архив с консольным плеером под окна - это какой-то позор... не считаете?
А что они туда в таком количестве запихнули? Так даже электрон то не любой нагадит...
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|4.31, Аноним (-), 15:19, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Половина pip + рантайм пистона?
А, кто-то решил переизобрести таки - электрон, сколхозив аналог прям из питона?! :)
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|2.26, Аноним (26), 15:00, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> 125МБ архив с консольным плеером под окна - это какой-то позор... не считаете?
Это в архиве 125МБ, а в распакованном виде более 300! Консольный плеер, да.
Причем в списке включенных либ находятся NumPy, SciPy и llvmlite. Ну, времена такие нынче: не выйдет у тебя консольный плеер без пакетов для научных рассчетов и LLVM. Отнесись с пониманием.
Чел по ходу сделал дамп всех питоньих пакетов из своей системы - и справился.
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|4.78, Аноним (78), 18:35, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем научные расчеты отличаются от любых других расчетов?
Автор сабжа, наверное, тоже себя об этом спрашивал, и не нашел ответа :)
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|3.62, Аноним (62), 17:21, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прозреваю, NumPy притащено ради FFT, чтобы визуализации рисовать. А остальное подтянулось по зависимостям.
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|2.39, Аноним (39), 15:40, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что может этому мешать? Разве, отсутствие кассетного магнитофона.
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|1.13, Аноним (14), 14:32, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда гамаешь удобно когда плеер в консоли и не ест ресурсы ещё и в дисик сразу пишет что слушаешь. И стриминг поддерживает что ещё нужно нормальному человеку?
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|2.24, _kp (ok), 14:47, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы таки думаете, что интенсивная отрисовка в консоли ресурсов жрет меньше, чем нормальное графическое приложение.
Ну и висеть Питону фоне, когда запущена игра. Да ну нафиг. ;)
Смысл бы был, когда в консоли чисто технический интерфейс, или его отсутствие, а основное назначение - интеграция в другие приложения.
Можно в Алису. Или если ближе к играм, то например как плагин в Манкрафт, что бы там, в игре в плеер из кубиков работал. И подобные варианты.
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|3.38, Аноним (36), 15:39, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во первых она не интенсивная во вторых отлючаемая, интерпретатор питона жрет не больше 20 мегов оперы.
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|3.72, нах. (?), 18:11, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, сразу вспоминаются (прежние версии) dwarf fortress с их ненавязчивым "консольным" интерфейсом и героическая борьба пользователей за fps выше одного кадра в минуту когда живности становится много.
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|2.43, Аноним (39), 15:43, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аудиоплейером музыку удобнее воспроизводить, чем видеоплейером.
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|3.79, Аноним (-), 18:36, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аудиоплейером музыку удобнее воспроизводить, чем видеоплейером.
КМК штука весом 300 мегабайтов, играющая полтора формата - все-таки, не аудиоплеер, наверное.
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|1.19, Аноним (62), 14:39, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну что вы все накинулись? Да, плеер, да на питоне. Да, автор индус. Нормальный проект для свежеиспечённого первокура калифорнийского вуза.
У нас тоже было модно плееры писать на первом курсе. «Убийцы винампа» с развесистыми гуями на дельфях и bass.dll в качестве движка. Из одного подобного студенческого поделия даже целый AIMP вырос.
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|2.32, Аноним (-), 15:23, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну что вы все накинулись? Да, плеер, да на питоне. Да, автор
> индус. Нормальный проект для свежеиспечённого первокура калифорнийского вуза.
Да так то всем похрен было бы - но про проект первокура зачем-то новость. И если оно жрет полтора формата, зато весит 300 мегз, при том консольное - это кажется то что называется словом "бессмысленно и беспощадно". Ну народ и стебется.
> У нас тоже было модно плееры писать на первом курсе. «Убийцы
> винампа» с развесистыми гуями на дельфях и bass.dll в качестве движка.
> Из одного подобного студенческого поделия даже целый AIMP вырос.
А как насчет постинга новостей о каждом студенческом тасксвичере^W операцинке?! Да, вот кстати я бы не возражал посмотреть как это выглядит на питоне то.
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|3.42, Аноним (36), 15:42, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что она должна 10 мегов но при этом быть жёстко приколочено зависимостями к убунту 20.04? Это с линукса надо стебаться.
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|3.53, Аноним (62), 16:45, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пффф… Это ж притащено из reddit/r/linux — там проекты уровня «Мама, я покодил!» появляются с завидной регулярностью. Иногда бывают даже программы (!) на шеллскрипте.
Все претензии и плевки адресуйте тому, кто это сюда приволок с реддита.
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|3.77, winorun (?), 18:24, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mocp как выши говорилось, кстати клиент серверное. гуи отдельно, демон что играет отдельно. т.е. открыл плеер, выбрал плейлист, закрыл. А он играет. И ресурсов кушает с гулькин нос. Если нужно постить на дискорт или еще куда то mpd. но он работает с коллекцией музыки. Ну а фичи приводимого плеера расказали в новости
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|3.61, Аноним (55), 16:59, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем web\jnode\electron тащят во всякие поделки?
вон в соседней новости в федоре инсталлятор рекламируют
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|2.69, Аноним (69), 18:08, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> безупречный mocp
за каким-то хером тащит Berkeley db. CMUS получше будет
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|1.25, Walker (??), 14:56, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Этот музыкальный проигрыватель в консоли — просто жесть! Как можно было сделать что-то настолько убогое? Звук как из ведра, интерфейс — полный отстой, а управление — это вообще отдельная песня! Слушать музыку через него — все равно что пытаться наслаждаться шедевром, сидя на унитазе!
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|2.34, _kp (ok), 15:30, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только если сам написал, ибо только тогда не пахнет.
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|2.44, Аноним (36), 15:44, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как ты достиг такого что у тебя звук из ведра? Пульсаудиое руками собирал? Или ве-щества принимал?
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|2.68, Аноним (68), 18:02, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот же mp3 можно воспроизводить только через mpg123. Многие плеерописатели об этом не знают, и получается, что получается.
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|1.27, Аноним (27), 15:03, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На Termux в Android не встал, жесткая зависимость от Numpy.
Cmus в Termux спокойно воспроизводит треки/радиостанции, и да, благодаря cava тоже виз. спектр работает.
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|1.30, EuPhobos (ok), 15:18, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> нацеленный на создание максимально функционального инструмента для прослушивания музыки в консоли
> Заявлена поддержка форматов mp3, wav, flac и ogg
..и всё?
Audacious прям нервно курит в сторонке.
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|2.45, Аноним (36), 15:45, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У него стриминг есть зачем ему твои пиратские форматы которые никто не поддерживает?
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|1.48, Аноним (39), 15:52, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>консольный музыкальный проигрыватель Maestro
>интеграция с Discord
А Discord, надо полагать, открыт в lynx? ;)
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|1.52, Аноним (55), 16:37, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Этот кал неторопливо копирует музыку в свою папочку (.maestro-files\songs\), и уже из нее играет.
А я сижу и удивляюсь, че он так долго индексирует то террабайтный диск.
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|2.66, Аноним (66), 17:33, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> террабайтный
Куплю софт для перевода землебайтов в терабайты. Дорого.
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|2.71, 12yoexpert (ok), 18:11, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не понимаю, тебе больше нравится, когда в RAM каждый раз выкачивает?
зачем это, если ты многие треки будешь слушать несколько раз?
короч, не понимаю твоей нелюбви к кешированию. мб разберись со своим индексатором?
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|1.70, 12yoexpert (ok), 18:09, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ну, таки в спотифай и ютуб качество музыки под дном. даже если бы добавили хвалёный тидл, в котором 99% музыки - 16bit/44.1KHz, смысла бы не было.
qobuz без костылей не заводится в 95% стран (и я сейчас не про санкции, он реально официально работает только в десятке стран)
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