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Представлен консольный музыкальный проигрыватель Maestro

13.09.2024 14:01

Проектом Maestro развивается консольный музыкальный проигрыватель, нацеленный на создание максимально функционального инструмента для прослушивания музыки в консоли. Поддерживаются такие возможности, как работа со списками воспроизведения, проигрывание музыки с сервисов YouTube, YouTube Music и Spotify, визуализация звуковой волны в терминале, загрузка, отображение и перевод на другие языки текстов песен, создание клипов для воспроизведения только части композиции, интеграция с Discord (публикация статусов с прослушиваемой композицией и стриминг на другие системы через Discord). Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Заявлена поддержка форматов mp3, wav, flac и ogg. Проигрыватель кросс-платформенный и может использоваться в Linux, macOS и Windows, а а при запуске в терминале в macOS поддерживает отображение индикатора управления воспроизведением. Композиции можно фильтровать на основе привязки тегов. Имеются встроенные возможности для анализа статистики, например, можно посмотреть рейтинг песен по числу прослушиваний за определённый период. Поддерживается запрос рекомендации c подборкой похожих по стилю композиций из YouTube Music.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Новая версия аудиопрогрывателя mpg123 1.11.0
  3. OpenNews: В рамках проекта MPlayer2 создан форк медиаплеера MPlayer
  4. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.38
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61855-maestro
Ключевые слова: maestro, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:10, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поясните, на скрине кари-плейлист или это ИИ чатится сам с собой?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 14:12, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поясните, на скрине кари-плейлист или это ИИ чатится сам с собой?

    А вот кстати фичреквест! Менеджера обложек нет. При том выборе технологий это просто EPIC FAIL какой-то! Как же не прислать на дискорд обложку то того что играется?!

     
  • 2.5, Жироватт (ok), 14:13, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это текст песни такой. Какая музыка - такие и тексты - такие и плееры для этого.
    А может это плгуин для караокЭ?
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 16:54, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там подстрочный перевод. Аккурат в центре идут слова на какомто из индусских языков, они переведены на английский. И до и после идет чисто английский.
     

  • 1.2, Аноним (-), 14:11, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > интеграция с Discord (публикация статусов с прослушиваемой композицией и стриминг
    > на другие системы через Discord). Код проекта написан на языке Python
    > и распространяется под лицензией MIT.

    Как говорится, это просто 10 из 10.

    >  mp3, wav, flac и ogg.

    Ммммда, даже до винампа не дотягивает. Зато, вот, с дискордом. Вот нахрен слушать музыку, если можно спамить на дискорд?! :)

     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 14:13, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нужно ведь всем в онлайне показать что ты сделал это
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:32, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе лишь бы скрыть что ты там слушаешь.
     
  • 2.75, crypt (ok), 18:17, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, кто-то решил написать под видом программы большой питонячий скрипт... хотя выглядит забориста и за консоль зачет.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 14:12, 13/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.7, Аноним (7), 14:21, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    круче чем mpv? кто пользовался?
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 17:22, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    круче mpv только Чак Норрис!
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:24, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    125МБ архив с консольным плеером под окна - это какой-то позор... не считаете?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:26, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > 125МБ архив с консольным плеером под окна - это какой-то позор... не считаете?

    А что они туда в таком количестве запихнули? Так даже электрон то не любой нагадит...

     
     
  • 3.11, Жироватт (ok), 14:29, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Половина pip + рантайм пистона?
     
     
  • 4.31, Аноним (-), 15:19, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Половина pip + рантайм пистона?

    А, кто-то решил переизобрести таки - электрон, сколхозив аналог прям из питона?! :)

     
  • 2.12, Аноним (14), 14:29, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистронезависимость того стоит.
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:00, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > 125МБ архив с консольным плеером под окна - это какой-то позор... не считаете?

    Это в архиве 125МБ, а в распакованном виде более 300! Консольный плеер, да.

    Причем в списке включенных либ находятся NumPy, SciPy и llvmlite. Ну, времена такие нынче: не выйдет у тебя консольный плеер без пакетов для научных рассчетов и LLVM. Отнесись с пониманием.

    Чел по ходу сделал дамп всех питоньих пакетов из своей системы - и справился.

     
     
  • 3.37, Аноним (36), 15:37, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем научные расчеты отличаются от любых других расчетов?
     
     
  • 4.54, Самый Лучший Гусь (?), 16:45, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мотив разный
     
  • 4.78, Аноним (78), 18:35, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем научные расчеты отличаются от любых других расчетов?

    Автор сабжа, наверное, тоже себя об этом спрашивал, и не нашел ответа :)

     
  • 3.60, Аноним (58), 16:56, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может там у него криптомайнер :)
     
  • 3.62, Аноним (62), 17:21, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прозреваю, NumPy притащено ради FFT, чтобы визуализации рисовать. А остальное подтянулось по зависимостям.
     

  • 1.10, Флудер (?), 14:27, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    C него на 90-минутные кассеты писать получится?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 15:40, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что может этому мешать? Разве, отсутствие кассетного магнитофона.
     

  • 1.13, Аноним (14), 14:32, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда гамаешь удобно когда плеер в консоли и не ест ресурсы ещё и в дисик сразу пишет что слушаешь. И стриминг поддерживает что ещё нужно нормальному человеку?
     
     
  • 2.24, _kp (ok), 14:47, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы таки думаете, что интенсивная отрисовка в консоли ресурсов жрет меньше, чем нормальное графическое приложение.
    Ну и висеть Питону фоне, когда запущена игра. Да ну нафиг. ;)

    Смысл бы был, когда в консоли чисто технический интерфейс, или его отсутствие, а основное назначение - интеграция в другие приложения.
    Можно в Алису. Или если ближе к играм, то например как плагин в Манкрафт, что бы там, в игре в плеер из кубиков работал. И подобные варианты.

     
     
  • 3.38, Аноним (36), 15:39, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во первых она не интенсивная во вторых отлючаемая, интерпретатор питона жрет не больше 20 мегов оперы.
     
  • 3.72, нах. (?), 18:11, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, сразу вспоминаются (прежние версии) dwarf fortress с их ненавязчивым "консольным" интерфейсом и героическая борьба пользователей за fps выше одного кадра в минуту когда живности становится много.

     
  • 2.35, Аноним (35), 15:30, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для этого есть xmms2 со всеми возможными клиентами
     
     
  • 3.40, Аноним (36), 15:40, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой из них для дискорда?
     
  • 2.55, Аноним (55), 16:49, 13/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:35, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он может по ssh играть?
     
     
  • 2.41, Аноним (39), 15:42, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, только звук будет слышен на стороне sshd.
     
     
  • 3.56, Аноним (55), 16:50, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охрененно!
    Беру.
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:37, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем вам mplayer не угодил? Для "эстетов" ещё есть SoX.
     
     
  • 2.43, Аноним (39), 15:43, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аудиоплейером музыку удобнее воспроизводить, чем видеоплейером.
     
     
  • 3.79, Аноним (-), 18:36, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аудиоплейером музыку удобнее воспроизводить, чем видеоплейером.

    КМК штука весом 300 мегабайтов, играющая полтора формата - все-таки, не аудиоплеер, наверное.

     

  • 1.19, Аноним (62), 14:39, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что вы все накинулись? Да, плеер, да на питоне. Да, автор индус. Нормальный проект для  свежеиспечённого первокура калифорнийского вуза.

    У нас тоже было модно плееры писать на первом курсе.  «Убийцы винампа» с развесистыми гуями на дельфях и bass.dll в качестве движка. Из одного подобного студенческого поделия даже целый AIMP вырос.

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 15:23, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну что вы все накинулись? Да, плеер, да на питоне. Да, автор
    > индус. Нормальный проект для  свежеиспечённого первокура калифорнийского вуза.

    Да так то всем похрен было бы - но про проект первокура зачем-то новость. И если оно жрет полтора формата, зато весит 300 мегз, при том консольное - это кажется то что называется словом "бессмысленно и беспощадно". Ну народ и стебется.

    > У нас тоже было модно плееры писать на первом курсе.  «Убийцы
    > винампа» с развесистыми гуями на дельфях и bass.dll в качестве движка.
    > Из одного подобного студенческого поделия даже целый AIMP вырос.

    А как насчет постинга новостей о каждом студенческом тасксвичере^W операцинке?! Да, вот кстати я бы не возражал посмотреть как это выглядит на питоне то.

     
     
  • 3.42, Аноним (36), 15:42, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что она должна 10 мегов но при этом быть жёстко приколочено зависимостями к убунту 20.04? Это с линукса надо стебаться.
     
  • 3.53, Аноним (62), 16:45, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пффф… Это ж притащено из reddit/r/linux — там проекты уровня «Мама, я покодил!» появляются с завидной регулярностью.  Иногда бывают даже программы (!) на шеллскрипте.

    Все претензии и плевки адресуйте тому, кто это сюда приволок с реддита.

     
     
  • 4.59, Аноним (55), 16:54, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я уж думал, что только на хабре водятся "мамаяосиляторы".
     

  • 1.20, Аноним (1), 14:39, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем? Есть же mpd и безупречный mocp!
     
     
  • 2.23, Аноним (18), 14:46, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это они еще про ffplay не вспомнили.
     
  • 2.33, Омномнимус (?), 15:23, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что-нибудь нормальное не клиент/серверное есть?
     
     
  • 3.50, Игорь (??), 16:35, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    например - https://github.com/clangen/musikcube
     
     
  • 4.74, Омномнимус (?), 18:15, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, кстати, неплохо! Пасиба.
     
  • 3.77, winorun (?), 18:24, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mocp как выши говорилось, кстати клиент серверное. гуи отдельно, демон что играет отдельно. т.е. открыл плеер, выбрал плейлист, закрыл. А он играет. И ресурсов кушает с гулькин нос. Если нужно постить на дискорт или еще куда то mpd. но он работает с коллекцией музыки. Ну а фичи приводимого плеера расказали в новости
     
  • 2.46, Аноним (39), 15:46, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем клиент-сервер, если послушать коллекцию на своём компе?
     
     
  • 3.61, Аноним (55), 16:59, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем web\jnode\electron тащят во всякие поделки?
    вон в соседней новости в федоре инсталлятор рекламируют
     
  • 2.69, Аноним (69), 18:08, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > безупречный mocp

    за каким-то хером тащит Berkeley db. CMUS получше будет

     

  • 1.22, Аноним (22), 14:44, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Написано на Python, поддержка Opus не заявлена - это я пропускаю.
     
  • 1.25, Walker (??), 14:56, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот музыкальный проигрыватель в консоли — просто жесть! Как можно было сделать что-то настолько убогое? Звук как из ведра, интерфейс — полный отстой, а управление — это вообще отдельная песня! Слушать музыку через него — все равно что пытаться наслаждаться шедевром, сидя на унитазе!
     
     
  • 2.34, _kp (ok), 15:30, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если сам написал, ибо только тогда не пахнет.


     
  • 2.44, Аноним (36), 15:44, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как ты достиг такого что у тебя звук из ведра? Пульсаудиое руками собирал? Или ве-щества принимал?
     
  • 2.68, Аноним (68), 18:02, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же mp3 можно воспроизводить только через mpg123. Многие плеерописатели об этом не знают, и получается, что получается.
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:03, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Termux в Android не встал, жесткая зависимость от Numpy.

    Cmus в Termux спокойно воспроизводит треки/радиостанции, и да, благодаря cava тоже виз. спектр работает.

     
  • 1.28, Куда поставить и зачем (?), 15:13, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красивое!
     
  • 1.30, EuPhobos (ok), 15:18, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нацеленный на создание максимально функционального инструмента для прослушивания музыки в консоли
    > Заявлена поддержка форматов mp3, wav, flac и ogg

    ..и всё?
    Audacious прям нервно курит в сторонке.

     
     
  • 2.45, Аноним (36), 15:45, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него стриминг есть зачем ему твои пиратские форматы которые никто не поддерживает?
     

  • 1.48, Аноним (39), 15:52, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >консольный музыкальный проигрыватель Maestro
    >интеграция с Discord

    А Discord, надо полагать, открыт в lynx? ;)

     
  • 1.49, Аноним (49), 16:14, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    cmus же, ну или хотя б moc.
     
  • 1.51, Аноним (51), 16:36, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где Аморал Прокудин? Это же его тема!
     
     
  • 2.73, 12yoexpert (ok), 18:12, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переписывает гимп на си
     

  • 1.52, Аноним (55), 16:37, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот кал неторопливо копирует музыку в свою папочку (.maestro-files\songs\), и уже из нее играет.
    А я сижу и удивляюсь, че он так долго индексирует то террабайтный диск.
     
     
  • 2.57, Аноним (-), 16:53, 13/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.66, Аноним (66), 17:33, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > террабайтный

    Куплю софт для перевода землебайтов в терабайты. Дорого.

     
  • 2.71, 12yoexpert (ok), 18:11, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не понимаю, тебе больше нравится, когда в RAM каждый раз выкачивает?

    зачем это, если ты многие треки будешь слушать несколько раз?

    короч, не понимаю твоей нелюбви к кешированию. мб разберись со своим индексатором?

     

  • 1.64, Аноним (64), 17:22, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау, музыкальный плеер!
     
  • 1.65, Аноним (65), 17:26, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если cue и WavPack не понимает - в топку!
     
     
  • 2.67, Аноним (68), 17:37, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты чего, у них же целый ogg заявлен! Спасибо скажи.
     

  • 1.70, 12yoexpert (ok), 18:09, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну, таки в спотифай и ютуб качество музыки под дном. даже если бы добавили хвалёный тидл, в котором 99% музыки - 16bit/44.1KHz, смысла бы не было.

    qobuz без костылей не заводится в 95% стран (и я сейчас не про санкции, он реально официально работает только в десятке стран)

     

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