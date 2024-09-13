Представлен консольный музыкальный проигрыватель Maestro

Проектом Maestro развивается консольный музыкальный проигрыватель, нацеленный на создание максимально функционального инструмента для прослушивания музыки в консоли. Поддерживаются такие возможности, как работа со списками воспроизведения, проигрывание музыки с сервисов YouTube, YouTube Music и Spotify, визуализация звуковой волны в терминале, загрузка, отображение и перевод на другие языки текстов песен, создание клипов для воспроизведения только части композиции, интеграция с Discord (публикация статусов с прослушиваемой композицией и стриминг на другие системы через Discord). Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Заявлена поддержка форматов mp3, wav, flac и ogg. Проигрыватель кросс-платформенный и может использоваться в Linux, macOS и Windows, а а при запуске в терминале в macOS поддерживает отображение индикатора управления воспроизведением. Композиции можно фильтровать на основе привязки тегов. Имеются встроенные возможности для анализа статистики, например, можно посмотреть рейтинг песен по числу прослушиваний за определённый период. Поддерживается запрос рекомендации c подборкой похожих по стилю композиций из YouTube Music.