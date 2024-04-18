Релиз видеоплеера MPV 0.38

2.56 , anomewmous (-), 12:16, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты получишь mpv с вулканом, очевидно.

2.57 , Zenitur ( ok ), 12:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Не понял, а что я получу если буду использовать vulkan с mpv? Ну смотри. Сначала была видеокарта Trident 9000i, и на ней всё тормозило. Потом появилась видеокарта S3 Virge, которая поддерживала аппаратное 2D через DirectDraw (в линуксе XAA). Также был DirectShow, который юзал DirectDraw для ресайза видео в процессе воспроизведения (в линуксе Xv). В Windows 95 OSR2 даже был отдельный плеер ActiveMovie, который отличался от Media Player поддержкой DirectX и DirectShow (в Windows 98 этот функционал вольют в WMP 6.4). Но пользователям карт не от S3 новый плеер естественно не давал никакого прироста, это как играть в квейк с софтварным рендерингом. В линуксе плеер mplayer появился, насколько я знаю, то ли в последние месяцы 2000 года, то ли в первые месяцы 2001 (хотя мне всегда казалось, что им ещё на первопнях и K6-2 смотрели MPEG-и). Он был настолько хорош, что его даже портировали на Windows под названием MPlayerXP. Однако на винде он не получил популярности (в отличие от VLC и MPC, которые используют всё те же библиотеки ffmpeg, что и mplayer). Потом получилось так, что видеокарты VGA сменились на видеокарты GPU. И XAA там почти не ускоряло (хотя DirectDraw всё ещё ускорял неплохо). Появился EXA, который для 2D-ускорения использовал фичи 3D-ускорителя (но не через OpenGL, а напрямую, а сейчас Glamor работает поверх OpenGL). Так что mplayer через плагин Xv продолжал ускорять нормально. Потом люди поняли, что 2D-ускорение уберут из видеокарт рано или поздно. Сделали плагин gl для ресайза поверх 3D-ускорителя... Потом появился GeForce 8, начиная с которого как раз-таки и начали убирать вычислительные юниты для 2D-ускорения. И хотя DirectDraw и EXA по-прежнему ускоряли нормально (скорость не превратилась в чисто софтварную отрисовку), уже можно было перейти на плагин gl. Также был добавлен плагин VDPAU для аппаратного декодирования h264. А потом вышла Windows 8, в которой дропнули DirectDraw. Как теперь играть в Героев 3, я не знаю.

3.60 , Аноним ( 29 ), 12:40, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так понял, что это "унификация". И все.

4.62 , Zenitur ( ok ), 12:41, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я так понял, что это "унификация". И все. Мне кажется, что это - подготовка к (возможному) дропу OpenGL в будущем.

3.70 , _kp ( ok ), 13:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>дропнули DirectDraw. DirectDraw начал постепенно устаревать еще в начале 2000х. По крайней мере, еще тогда появились упоминания о его не рекомендуемости. Ни что не вечно, и устаревает. Ладно хоть не в ноль выпилили а с 8ки хоть какую то эмуляцию сделали.

А еще 16 приложения код дропнули, вот гады, как теперь ДОС игры запускать? Шутка конечно. >>Как теперь играть в Героев 3 Как и в любые старые игры, в эмуляторах, виртуалках и Wine.

Кстати, с прямыми руками Герои3 и на Андроид в Winlator запускаются. :)



3.80 , крокодил мимо.. (-), 14:09, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А потом вышла Windows 8, в которой дропнули DirectDraw. Как теперь играть

> в Героев 3, я не знаю. рискну предположить, что нужно добавить Legacy Components (а-ля DirectPlay).. для win10 Homm3-SD/AB идёт после этого.. не скажу, что также стабильно, как на WinXP, но.. а для 2-ых героев - таки fheroes2.. p.s.: dosbox - стал просто незаменим..

2.75 , Аноним ( 78 ), 13:39, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хуже работает и больше тормозит. Жрёт больше процессора и кадры выпадают. Я перебрал все опции и opengl-backend=x11/gpu-context=x11/gpu-api=opengl/opengl-es=no дают наилучшую производительность. Чтобы фулскрин не фризился под io нагрузкой можно использовать x11-bypass-compositor=no. Если соберу достаточно статистики с вейландом, расскажу о своём опыте с ним в следующий раз (пока что он сугубо негативный).

