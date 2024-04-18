Релиз видеоплеера MPV 0.38

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|2.15, Минона (ok), 09:30, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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====> Audio Output
ALSA=off: ALSA audio architecture support
JACK=off: JACK audio server support
OPENAL=off: Audio support via OpenAL
PIPEWIRE=off: PipeWire multimedia server support
PULSEAUDIO=off: PulseAudio sound server support
SDL=off: Simple Direct Media Layer support
SNDIO=off: Sndio audio support
А через что он звук выводит?
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|4.58, Минона (ok), 12:37, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это что ты понаписывал? И где это посмотреть у себя?
Опции сборки порта в FreeBSD.
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|2.16, Amon (??), 09:34, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только если собрано с поддержкий wayland, в противном случае не будет просить.
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|1.8, Аноним (8), 08:44, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Плеер до сих пор даёт заснуть системе при просмотре видео в фулскрине?
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|2.13, 1 (??), 09:23, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хорошая фича. Но у меня не работает. ХотетЪ
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|3.67, Аноним (67), 13:13, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говорят, чтобы когда без рекламы кино смотришь, для поссать сходить пауза есть.
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|2.36, гыгы (?), 10:43, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а нечего было настраивать саспенд по неактивности. но то, что скринсейвер запускается во время просмотра - да. и как победить - хз. в mplayer'е когда-то давно победил, в mpv - хз как
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|3.41, Аноним (27), 10:56, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде в иксах какое-то расширение было для этого специально, ну и плеер должен уметь в это расширение. А вяляном - хз, там же вяленый это просто протокол, небезопасно это, приложение не должен ничего знать ни о чем и ни о ком (даже о своих координатах)
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|4.47, гыгы (?), 11:26, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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без расширений и SMS в .mplayer/config было вписано и работало
heartbeat-cmd="xscreensaver-command -deactivate >&- 2>&- &"
heartbeat-interval=300
посмотрел когда и прослезился
% stat .mplayer/config
12247390606958757913 87708 -rw-r--r-- 1 tiger wheel 0 84 "Jan 23 08:57:46 2020" "Jun 6 13:31:30 2014" "Jan 23 08:57:46 2020" "Jun 6 13:31:30 2014" 4096 1 0x800 .mplayer/config
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|5.48, Аноним (27), 11:43, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> heartbeat-cmd="xscreensaver-command -deactivate >&- 2>&- &"
> heartbeat-interval=300
во-первых, костыль корявый
во-вторых, а что если у меня скринсейвер через минуту включается, а не через 5?
в-третьих, а что если у меня какой-то другой скринсейвер вместо xscreensaver? Я хочу универсальное решение
Правильнее было бы от икс-сервера получить ответ через ScreenSaverQueryInfo, что сейвер включен и затем его временно отключить таким же запросом
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|6.50, гыгы (?), 11:55, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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очевидно, что таймаут и команда деактивации скринсейвера подбирались с учетом моих реалий. Допустим, решение костыльное, но:
1) вполне себе работало как нужно
2) куда более костыльное решение (как по мне), которое тогда видел у кого-то - враппер, который отключает скринсейвер вообще, запускает проигрыватель, включает скринсейвер по окончанию.
3) какие-то другие вар-ты если есть - покажи.
из чтения mpv(1), по диагонали, в теории, можно на lua наговнякать что-то используя mp.add_periodic_timer(seconds, fn), но это какая-то дикая хрень, кмк.
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|6.52, гыгы (?), 12:00, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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By default, mpv tries to disable the OS screensaver during playback (only if a VO using the OS GUI API is active). --stop-screensaver=no disables this.
A common problem is that Linux desktop environments ignore the standard screensaver APIs on which mpv relies. In particular, mpv uses the Screen Saver extension (XSS) on X11, and the idle-inhibit protocol on Wayland.
GNOME in particular still ignores the idle-inhibit protocol, and has its own D-Bus interfaces for display power management, which mpv does not support.
Before mpv 0.33.0, the X11 backend ran xdg-screensaver reset in 10 second intervals when not paused in order to support screensaver inhibition in these environments. This functionality was removed in 0.33.0, but it is possible to call the xdg-screensaver command line program from a user script instead.
ужасы какие-то.
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|2.82, тыквенное латте (?), 14:39, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Плеер до сих пор даёт заснуть системе при просмотре видео в фулскрине?
собрал под вяленого без xorg-libxscrnsaver?
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|2.21, Zenitur (ok), 09:56, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне тоже, самый простой и всегда по дефолту работающий вариант. О котором не думаешь, он просто работает.
Когда смотришь фильм через vaapi, трудно смотреть фильм, всё время думаешь "блин, я сумел настроить фильм так, чтобы аппаратно декодировалось, вот я крутой!". Если бы по дефолту работало аппаратно, как на винде, было бы легче сосредоточиться на просмотре фильма, а так... Это как с линукс-геймингом.
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|3.64, prokoudine (ok), 12:44, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда смотришь фильм через vaapi, трудно смотреть фильм, всё время думаешь "блин, я сумел настроить фильм так, чтобы аппаратно декодировалось, вот я крутой!".
Зачем ты так с собой? :)
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|1.14, Аноним (14), 09:25, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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все так же, 100500 настроек, через консоль, и все так же в 2 раза медленнее, чем тот же старый Mplayer. вот фиг знает, чем они там занимаются, вообще.
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|2.17, Аноним (17), 09:40, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 100500 настроек
Из коробки.
> через консоль
Через двойной клик.
> в 2 раза медленнее
Моментально на любом железе.
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|3.42, Аноним (14), 10:59, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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из коробки один екзефайл, на который нужно фильм кинуть. даже как дорожку звука поменять непонятно. а уж рендер заменить, то только консольными командами из батника.
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|2.37, Fracta1L (ok), 10:51, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> и все так же в 2 раза медленнее, чем тот же старый Mplayer
Фильмы в 2 раза дольше идут?
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|1.23, Аноним (23), 09:59, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я как привык к mplayer так им и пользуюсь!
mplayer "имя файла разделенное пробелом"
[~/.mplayer/config]:
## === Video settings === ##
# Video output driver;
vo=xv
# Enable fullscreen playback;
fs=true
## === Audio settings === ##
# Audio output driver;
ao=alsa:device=hw=0,0
# Audio output filter;
af=resample=48000:0:2,volnorm=1:0.25
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|1.25, Аноним (25), 10:09, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бесполезная школьная поделка. ЗАпустил - ни меню, ни диалогов, ничего чтобы открыть видеофайл!
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|2.29, Аноним (29), 10:18, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем? В консоле пишешь mpv /part/to/file или открываешь файл через файловый менеджер.
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|2.33, Богдан Морозов (-), 10:32, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На файл надо кликать, все остальное подхватится автоматом, при условии что аудиодорожки и субтитры имеют одинаковое с видеофайлом название. Если все-таки нужен привычный вид плеера - Haruna тебе в помощь, лучший интерфейс для MPV.
https://haruna.kde.org/
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|3.38, Fracta1L (ok), 10:53, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати да, Харуна удобный плеер, особенно если надо стопицот видосов глянуть в одной папке
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|3.49, Аноним (49), 11:53, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В истории версий вижу очень хорошую фичу:
> 0.12.0 2023-08-25 Added preview thumbnail to the progress bar
Её ещё нет[1] в SMPlayer. А она там нужна, потому что скриптами не реализовать - слишком гуёвый гуй (то есть заменяющий On Screen Controller) не совместим со скриптами типа thumbfast.
[1] https://github.com/smplayer-dev/smplayer/issues/240
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|2.68, topin89 (ok), 13:15, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Буду исходить из предположения, что это не троллинг. MPV (как и mplayer) -- это чистый unix-way проигрыватель. Фронтэнд с диалогами, меню и прочим предполагается делать поверх, а сам mpv -- встраивать куда угодно. С ходу нашёл SMPlayer и mpc-qt (не является форком mpc, mpc-hc или mpc-be).
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|2.57, Zenitur (ok), 12:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не понял, а что я получу если буду использовать vulkan с mpv?
Ну смотри. Сначала была видеокарта Trident 9000i, и на ней всё тормозило. Потом появилась видеокарта S3 Virge, которая поддерживала аппаратное 2D через DirectDraw (в линуксе XAA). Также был DirectShow, который юзал DirectDraw для ресайза видео в процессе воспроизведения (в линуксе Xv). В Windows 95 OSR2 даже был отдельный плеер ActiveMovie, который отличался от Media Player поддержкой DirectX и DirectShow (в Windows 98 этот функционал вольют в WMP 6.4). Но пользователям карт не от S3 новый плеер естественно не давал никакого прироста, это как играть в квейк с софтварным рендерингом.
В линуксе плеер mplayer появился, насколько я знаю, то ли в последние месяцы 2000 года, то ли в первые месяцы 2001 (хотя мне всегда казалось, что им ещё на первопнях и K6-2 смотрели MPEG-и). Он был настолько хорош, что его даже портировали на Windows под названием MPlayerXP. Однако на винде он не получил популярности (в отличие от VLC и MPC, которые используют всё те же библиотеки ffmpeg, что и mplayer).
Потом получилось так, что видеокарты VGA сменились на видеокарты GPU. И XAA там почти не ускоряло (хотя DirectDraw всё ещё ускорял неплохо). Появился EXA, который для 2D-ускорения использовал фичи 3D-ускорителя (но не через OpenGL, а напрямую, а сейчас Glamor работает поверх OpenGL). Так что mplayer через плагин Xv продолжал ускорять нормально.
Потом люди поняли, что 2D-ускорение уберут из видеокарт рано или поздно. Сделали плагин gl для ресайза поверх 3D-ускорителя...
Потом появился GeForce 8, начиная с которого как раз-таки и начали убирать вычислительные юниты для 2D-ускорения. И хотя DirectDraw и EXA по-прежнему ускоряли нормально (скорость не превратилась в чисто софтварную отрисовку), уже можно было перейти на плагин gl. Также был добавлен плагин VDPAU для аппаратного декодирования h264.
А потом вышла Windows 8, в которой дропнули DirectDraw. Как теперь играть в Героев 3, я не знаю.
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|4.62, Zenitur (ok), 12:41, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я так понял, что это "унификация". И все.
Мне кажется, что это - подготовка к (возможному) дропу OpenGL в будущем.
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|3.70, _kp (ok), 13:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>дропнули DirectDraw.
DirectDraw начал постепенно устаревать еще в начале 2000х. По крайней мере, еще тогда появились упоминания о его не рекомендуемости.
Ни что не вечно, и устаревает. Ладно хоть не в ноль выпилили а с 8ки хоть какую то эмуляцию сделали.
А еще 16 приложения код дропнули, вот гады, как теперь ДОС игры запускать? Шутка конечно.
>>Как теперь играть в Героев 3
Как и в любые старые игры, в эмуляторах, виртуалках и Wine.
Кстати, с прямыми руками Герои3 и на Андроид в Winlator запускаются. :)
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|3.80, крокодил мимо.. (-), 14:09, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А потом вышла Windows 8, в которой дропнули DirectDraw. Как теперь играть
> в Героев 3, я не знаю.
рискну предположить, что нужно добавить Legacy Components (а-ля DirectPlay).. для win10 Homm3-SD/AB идёт после этого.. не скажу, что также стабильно, как на WinXP, но..
а для 2-ых героев - таки fheroes2..
p.s.: dosbox - стал просто незаменим..
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|2.75, Аноним (78), 13:39, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хуже работает и больше тормозит. Жрёт больше процессора и кадры выпадают. Я перебрал все опции и opengl-backend=x11/gpu-context=x11/gpu-api=opengl/opengl-es=no дают наилучшую производительность. Чтобы фулскрин не фризился под io нагрузкой можно использовать x11-bypass-compositor=no. Если соберу достаточно статистики с вейландом, расскажу о своём опыте с ним в следующий раз (пока что он сугубо негативный).
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|1.30, Богдан Морозов (-), 10:26, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Аниме только через него и смотрю. Пробовал VLC, но он аниме в квадратики крошит. Причем что интересно - если смотреть в оригинале, то все норм. А если подключить внешнюю звуковую дорожку, то начинается какой-то аттракцион квадратиков. И это на мощном железе 2021 года. Он что, не способен потянуть одновременно видео и звук? Пробовал разные предлагаемые настройки VLC, но ничего так и не помогло. В итоге кто-то здесь посоветовал MPV, на нем и остановился - автоматом подхватывает внешние дорожки, не тормозит и не квадратит. Потом и обычные фильмы стал через него смотреть, хороший плеер.
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|2.31, Аноним (29), 10:29, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Vlc на любом MKV видео квадратами сыпал. Как сейчас понятия не имею.
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|2.34, Аноним (10), 10:39, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потом и обычные фильмы стал через него смотреть, хороший плеер.
Я через него также и необычные фильмы смотрю.
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|1.44, Аноним (49), 11:13, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помогите постичь комменты в поддержку mplayer.
2011-й год. Его форкают в mplayer2. Ради многого. Хотя бы ради того, чтобы можно было сделать скриншот текущего кадра, а не следующего. Сделать сразу, а не когда когда видео снимется с паузы (а если плеер закрыть, то никогда). Ответ mplayer'а[1]: "Wontfix. this is how it works in mplayer. the mplayer2 fork has this feature if you require it."
2013-й год. mplayer2 всё, разработку продолжают в mpv. Ради многого. Хотя бы ради того, чтобы скриншот можно было назвать не номером, а именем файла.
2024-й год. "mplayer лучший!!"
[1] https://trac.mplayerhq.hu/ticket/1986
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|2.46, Аноним (7), 11:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это же сарказм. Я почти уверен что это он. Хотя тут из местных никто не умеет в сарказм. И я тоже.
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|2.54, Хрю (?), 12:08, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё что ты перечислил, нужно очень много кому (чуть больше чем никому). Я, например, скриншотов из видео делал пару раз гдето в начале нулевых. Для 99% тупящих в видюшки за глаза хватает возможностей mplayer.
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|3.69, Аноним (67), 13:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно, функция нужна почти никому. Поэтому не будем её выпиливать, а сделаем через опу.
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|3.74, Аноним (49), 13:37, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, это нужно мне. Одна из запомнившихся мелочей.
> Для 99% тупящих в видюшки за глаза хватает возможностей mplayer.
99% людей познали запретный плод DEL видели ютуб в браузере, даже который впереди по удобству:
- ютуб имеет предпросмотр на полосе прокрутки
- в ютубе работает перемотка на паузе (перемотка не заставляет сработать проигрывание)
- в ютубе работает покадровая перемотка назад ('<' на клавиатуре)
- ютуб имеет тонмаппинг HDR (то есть конвертацию для не-HDR экранов)
- скриншоты видео в Firefox поддерживаются полноценнее
Зачем отказываться от этого и прочих возможностей? От расширяемости через Lua, от возможности получить качество на уровне лучших рендереров (можно настроить на уровне оффтопик-only MadVR, только неудобнее)?
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|4.79, Аноним (49), 14:03, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каких, блин, мелочей. Из-за тех старых скриншотов надо разобраться с перцептивными хэшами и накодить поиск кадров в видео.
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|1.51, VLC (?), 12:00, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какая же гадость этот ваш плеер, даже при проигрывании радио потока, он 15-20 секунд сначала кэширует, а потом всё время дёргает диск. Что ты там дёргаешь поделка криворукая?
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|2.65, Аноним (78), 13:08, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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cache-secs=0.0
demuxer-readahead-secs=0.0
cache=no
cache-pause=no
demuxer-max-bytes=2M
demuxer-max-back-bytes=0
если онлайн смотришь, то --cache=no и --force-seekable=yes
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|4.73, Аноним (78), 13:30, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если отключить кэш, то будет работать у тебя, но не будет работать у людей с плохим интернетом или медленными/загруженными дисками (хотя у меня всё равно фризится с загруженным диском независимо от кэшей).
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|2.72, Аноним (72), 13:28, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня он единственный, который корректно работает с SVP. VLC жрёт кадры и дёргается как паралитик.
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|1.66, Аноним (66), 13:13, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>добавлена поддержка многопользовательских окружений с несколькими клавиатурами и мышами (multi-seat)
Зачем это? Чтобы один процесс-демон проигрывал видело для разных голов?
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|1.76, anonymous (??), 13:46, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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самая киллер фича что он на лету компенсирует кривость монитора, пересчитывая цвета на основе данных из цветового профиля - все по взрослому, даже черную точку компенсирует. А так же проигрывает HDR, в нем можно сказать эталонная раелизация по сравнению с остальными поделками.
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