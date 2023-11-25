Релиз видеоплеера MPV 0.37

|
|1.6, Аноним (6), 11:04, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
|
никогда не понимал, зачем людям телевизор, включая всю технику эпл
берёшь качаешь фильм с рутрекера и смотришь где угодно без проблем
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 11:08, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Обыватели далеко не всегда адекватны и хотят использовать мозги поэтому и невозможно их понять, ведь они тупые.
|
|2.16, Аноним (16), 12:00, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Зачем мне что-то качать? Нажал кнопку - смотрю на большом экране, а не пердолюсь перед компом.
|
|2.20, Anonim 2.0b (?), 12:25, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Телевизор нужен что бы смотреть на нем что нибудь, в том числе то что скачал с Рутреккера.
Разве не очевидно?
|
|2.23, Аноним (23), 12:41, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никогда не понимал, зачем качать что-то с рутрекера.
Ставишь TorrServer и смотришь.
|
|2.28, glad_valakas (?), 13:58, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> никогда не понимал, зачем людям телевизор,
жена смотрит ютуб через смартТВ через wi-fi.
компьютеров она боится (и правильно делает), мою попытку подключить
к своему смартТВ клавиатуру и мышь восприняла неадекватно.
|
|
|
|2.11, Аноним (6), 11:08, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
в vlc бесит, что он по умолчанию на ошибки создаёт миллиард окон, в то время как другие плееры просто работают
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 12:31, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что вы с ним делаете, что у вас ошибки? Смотрю в нём видео ещё с беты версии 0.x.x какой-то, открывал без ошибок всё и всегда.
|
|1.24, mos87 (ok), 12:48, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
если бы они ещё не были упоротыми видео-филами (по аналогии с аудиофилией)
типа HW-декодирование у нас всегда second-class citizen ПАТАМУШТА!!1111
д.б.
ну и интерфейс надо нормальный, дело даже не в гуях, а хотя бы чтоб субы/звук можно было нормально выбрать, а не последовательно переключать.
как всегда над маргинальными фичами больше работы чем над нужными ВСЕМ
|
|
|
|2.26, Ananimus (?), 13:10, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> типа HW-декодирование у нас всегда second-class citizen ПАТАМУШТА!!1111
Я видел это в манах, но на что это реально влияет? У них hwdec был все время что я использую и работал на всех картощках (nvidia, intel и amd) без каких-то заметных проблем.
|