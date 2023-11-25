Релиз видеоплеера MPV 0.37

типа HW-декодирование у нас всегда second-class citizen ПАТАМУШТА!!1111

д.б.

ну и интерфейс надо нормальный, дело даже не в гуях, а хотя бы чтоб субы/звук можно было нормально выбрать, а не последовательно переключать.

как всегда над маргинальными фичами больше работы чем над нужными ВСЕМ

