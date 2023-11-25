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Релиз видеоплеера MPV 0.37

25.11.2023 10:17

Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.37, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного переноса новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения оставшегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

Среди изменений в новой версии:

  • В модуле ao_oss реализована поддержка сквозной передачи через канал S/PDIF, позволяющая передавать помимо звука сопутствующую информацию, например, данные для декодирования звукового потока на нескольких колонках при организации объёмного звучания.
  • В hwtransfer реализована поддержка преобразования аппаратных форматов (HW->HW).
  • Добавлена поддержка стандарта цифрового телевидения ISDB-T.
  • Добавлена поддержка маппинга до 64 звуковых каналов (включая раскладку 22.2).
  • В библиотеку libmpv добавлена функция mpv_time_ns().
  • В модули вывода видео vo_gpu, vo_gpu_next добавлена поддержка графического API Vulkan на платформе macOS.
  • В число обязательных зависимостей добавлена библиотека libplacebo.
  • В hwdec добавлена поддержка аппаратного декодирования через API Apple VideoToolbox с использованием библиотеки libplacebo.
  • По умолчанию возвращён старый метод выбора субтитров.
  • Прекращена поддержка сборочной системы waf.
  • Добавлены новые опции:
    • --hdr-peak-percentile для модуля вывода vo_gpu_next
    • --term-remaining-playtime
    • --x11-wid-title
    • --libplacebo-opts для модуля вывода vo_gpu_next
    • --subs-match-os-language
    • --video-crop для модулей вывода
    • --window-corners, --window-affinity, --title-bar, --backdrop-type для Win32.
    • --sub-stretch-durations option


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.36
  3. OpenNews: Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME
  4. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.1
  5. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60176-mpv
Ключевые слова: mpv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (6), 11:04, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    никогда не понимал, зачем людям телевизор, включая всю технику эпл

    берёшь качаешь фильм с рутрекера и смотришь где угодно без проблем

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:08, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Обыватели далеко не всегда адекватны и хотят использовать мозги поэтому и невозможно их понять, ведь они тупые.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:59, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Держи, и качать ничего не надо:
    https://www.youtube.com/watch?v=TGRDYpCmMcM
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:00, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем мне что-то качать? Нажал кнопку - смотрю на большом экране, а не пердолюсь перед компом.
     
  • 2.20, Anonim 2.0b (?), 12:25, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телевизор нужен что бы смотреть на нем что нибудь, в том числе то что скачал с Рутреккера.
    Разве не очевидно?
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:41, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не понимал, зачем качать что-то с рутрекера.
    Ставишь TorrServer и смотришь.
     
  • 2.28, glad_valakas (?), 13:58, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  никогда не понимал, зачем людям телевизор,

    жена смотрит ютуб через смартТВ через wi-fi.
    компьютеров она боится (и правильно делает), мою попытку подключить
    к своему смартТВ клавиатуру и мышь восприняла неадекватно.

     

  • 1.9, 11111001010 (?), 11:07, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Самый лучший видеоплеер, раньше юзал vlc, но он жутко у меня тормозил.
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 11:08, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в vlc бесит, что он по умолчанию на ошибки создаёт миллиард окон, в то время как другие плееры просто работают
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:31, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что вы с ним делаете, что у вас ошибки? Смотрю в нём видео ещё с беты версии 0.x.x какой-то, открывал без ошибок всё и всегда.
     

  • 1.24, mos87 (ok), 12:48, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если бы они ещё не были упоротыми видео-филами (по аналогии с аудиофилией)

    типа HW-декодирование у нас всегда second-class citizen ПАТАМУШТА!!1111

    д.б.

    ну и интерфейс надо нормальный, дело даже не в гуях, а хотя бы чтоб субы/звук можно было нормально выбрать, а не последовательно переключать.

    как всегда над маргинальными фичами больше работы чем над нужными ВСЕМ

     
     
  • 2.25, 11111001010 (?), 13:02, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За всех не говори!
     
  • 2.26, Ananimus (?), 13:10, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > типа HW-декодирование у нас всегда second-class citizen ПАТАМУШТА!!1111

    Я видел это в манах, но на что это реально влияет? У них hwdec был все время что я использую и работал на всех картощках (nvidia, intel и amd) без каких-то заметных проблем.

     

  • 1.27, Аноним (27), 13:57, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем он лучше Celluloid?
     

  • 1.30, Анонус (?), 14:26, 25/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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