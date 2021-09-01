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Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8

01.09.2021 07:39

Спустя три года с момента прошлого релиза сформирован выпуск мультимедийного проигрывателя SMPlayer 21.8, предоставляющего графическую надстройку над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

В новой версии:

  • Добавлены преднастройки скорости воспроизведения (0.25x, 0.5x, 1.25x, 1.5x, 1.75x).
  • Добавлена опция для поворота видео на 180 градусов.
  • При запуске в окружении на базе протокола Wayland обеспечено отключение перехода в режим сбережения энергии.
  • Добавлена поддержка платформы macOS.
  • Улучшена автоматическая адаптация размера основного окна.
  • Решена проблема с загрузкой списков воспроизведения YouTube.
  • Устранена секундная задержка при переключении между элементами списка воспроизведения.
  • Решены проблемы со звуковыми каналами и воспроизведением CD через mvp.
  • Для Linux сформированы сборки в форматах appimage, flatpak и snap. В состав пакетов flatpak и snap включены варианты приложений mpv и mplayer с патчами для улучшения поддержки Wayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.smplayer.info/smp...)
  2. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.9
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.1
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя QMPlay2 21.06.07
  5. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.15
  6. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55716-smplayer
Ключевые слова: smplayer, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:41, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уря! для кед с тёмной шкуркой Breeze прям конфетка а не плеер
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:01, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Был бы плейер хорош, а шкуруи это дело последнее. А как оный он откровенно слаб.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 08:12, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ну сам MPV вполне годный, наверное лучший видеоплеер под Linux, по крайней мере не крашится как тот же VLC
     
     
  • 4.45, Oe (?), 11:39, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня иксы падают из за vlc...
    и vlc жутко тормозит по сравнению с mpv, тормозит но не грузит процессор
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:26, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В некоторых репозитариях лежат минимальные версии, потому как максимальный вариант сборки тянет очень много зависимостей.  Поэтому возьмите mpv в исходниках, почитайте про его зависимости, затем поставьте у себя всё из этих зависимостей, и после сконфигурируйте и соберите mpv в полной версии -- в этом случае он поддерживает всё и сразу, включая bink-видео из второй диаблы.

    С mplayer'ом аналогично.
    Вот его фичи: https://mplayerhq.hu/design7/info.html

    Плеер mpv исходит из mplayer'а, поэтому тоже способен на многое.
    И на всякое другое тоже.  Умеет, например, ютубовы видео показывать, если установлен youtube-dl.

     
  • 3.19, andrey (??), 10:31, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Откровенно луший для десктопа!
    VLS единственный конкурент. Но он откровенно слаб в масштабировании видео, показу субтитров и интерфейс кал.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 10:52, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откровенно луший для десктопа!
    > VLS единственный конкурент. Но он откровенно слаб в масштабировании видео, показу субтитров
    > и интерфейс кал.

    Хоть я 98% времени и использую SMPLayer + mpv, но в VLC для меня намного удобнее манипуляции с субтитрами, особенно если их несколько в контейнере с самим видео + есть ещё дополнительные.
    В подобных случаях и запускаю VLC, + он может проиграть некоторые видео с некоторых сервисов, без некоторых ограничений, в отличии от SMPlayer (mpv) + youtube-dl, а больше я вам ничего не скажу ;)

     
     
  • 5.31, andrey (??), 10:59, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та VLС лучший!
    Только когда: ща посмотрим что ты снял. влючаем а там растянутое видео.
    И слова сейчас я настрою и все будет ок... меня лично напрягают. Банально надоело нажимать кнопку настроек.
    И интерфейс убогий из винХП. Этоже плеер - он должен быть красивым а не древним.
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 11:10, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Та VLС лучший!
    > Только когда: ща посмотрим что ты снял. влючаем а там растянутое видео.
    > И слова сейчас я настрою и все будет ок... меня лично напрягают.
    > Банально надоело нажимать кнопку настроек.
    > И интерфейс убогий из винХП. Этоже плеер - он должен быть красивым
    > а не древним.

    А вы не пробовали выбрать
    Масштаб - "1:1 оригинал" и Соотношение сторон - "по умолчанию".
    У меня, при таких настройках на иксах, почти никогда не бывает проблем с растянутыми, или ещё как неправильно отображающимися, видео.

     
  • 6.62, нах.. (?), 13:42, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он должен быть не красивым а удобным и не напрягающем, хотя хомяки как всегда, чем обертка ярче...
     
  • 3.23, Я топтал твои мозги (?), 10:47, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты то сама сколько "неслабых" плееров написала? 0?🤣
     
  • 2.15, Аноним (1), 09:09, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > с тёмной шкуркой Breeze

    + иконками breeze-dark

     
  • 2.22, Аноним (22), 10:45, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уря! для кед с тёмной шкуркой Breeze прям конфетка а не плеер

    Возможно, но на скрине внешний вид полученный путём выбора в настройках внешнего вида темы значков "Dark" из стандартного, дополнительного к программе, пака со скинами https://i.imgur.com/ct6NtUw.png  
    + тема окон "Ambiance"

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:02, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дефолтная убунта, брррр
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 11:14, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дефолтная убунта, брррр

    Это давно не дефолт, примерно с 10.10 версии.
    И это Debian 11 с XFCE и темы/стили все такие же, только шрифт и размер кнопок в настройках заменён на более компактный.
    На скрине из новости то же самое, только скорее всего MATE, по всей видимости.

     
  • 2.61, нах.. (?), 13:41, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у вас смуебоев только и может быть два варианта, либо вырвиглазтемная, либо вырвиглазбелая. Да еще и везде проталкиваете и навязываете как норму вот это.
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:48, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для Linux сформированы сборки в форматах appimage, flatpak и snap.

    Лучше бы бинарные пакеты для каждого дистра сформировали. GitLab CI + Docker позволяют это делать автоматически.

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 07:50, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле код придётся написать самому, но после этого о сборке и публикации в ручном режиме забыть можно.
     
  • 2.4, Аноним (1), 07:51, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При всём уважении, брат Анон, но это задача отдельно взятых мейнтейнеров.
     
     
  • 3.8, лох (?), 08:14, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так проблема именно в этом, что их нужно отдельно взять, со всеми вытекающими. Потому и решают эту проблему универсальными flatpak и т.п., и автоматизированными классическими сборками под целевые фистрибутивы
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 08:21, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не вижу никакой проблемы, отставить драму
     
  • 2.48, а (?), 11:46, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дак исходники - это же самый универсальный формат пакета - можно установить даже не на линукс
     

  • 1.10, Аноним (10), 08:39, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как заставить сабж корректно работать с wayland? А то mpv отдельно у меня замечательно работает, а через smplayer - никак.

    VLC кое-как работает, но почему-то не играет видео с smb-сервера, хотя под иксами все ок.

     
  • 1.11, Иваня (?), 08:49, 01/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.12, Aukamo (ok), 09:03, 01/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 09:08, 01/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.17, ms (??), 09:54, 01/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (34), 09:05, 01/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.16, Анонимъ (?), 09:36, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучше всего чистый mpv
     
     
  • 2.33, Аноним (34), 11:00, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше всего чистый Windows Media Player.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:17, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    двд не смотрит
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:04, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Лучше всего чистый mpv

    Вкусовщина чистой воды, вот, вам и подобным вам - лучше.
    А есть куча людей, которым нужен гуй поудобней.
    Вот, у меня, например, домашние считают, что SMPlayer лучше голого mpv, да и не только домашние.
    На моём опыте никто из рядовых юзеров не выбирал голый mpv.
    Эта тяга к минимализму, хоть, в целом, и неплохая, однако, встречается, в большинстве своём, в кругу кpacнoглaзыx айтишников.

     

  • 1.20, YM2608 (?), 10:41, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я вот забыл, как называется плеер, который делает плавные переходы из одного трека в другой. Может кто знает этот плеер ???
     
     
  • 2.21, Аноним (1), 10:43, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Clementine?..
     
     
  • 3.29, YM2608 (?), 10:57, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у того интерфейс компактный и красивый, типа как у aimp. я тот плеер встречал более 10 лет назад на каком то диске от журнала, но диск не сохранился
     
     
  • 4.46, danonimous (?), 11:43, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XMMS?
     
  • 4.52, Аноним (52), 11:51, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у того интерфейс компактный и красивый, типа как у aimp. я тот
    > плеер встречал более 10 лет назад на каком то диске от
    > журнала, но диск не сохранился

    Внешний "компактный" "красивый" интерфейс может скорее всего был достигнут скинами, которые, опять же, могут быть на разных плеерах.
    Виндоподобные скины от виндовых плееров куда только не ставились, и на qmmp и на audacious, до сих пор можно найти https://i.imgur.com/jHmEWtX.png

     
  • 3.32, YM2608 (?), 10:59, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у него кажется было 2 панели со списком файлов, но главное он хорошо сводил треки
     
  • 2.24, Админ Анонимов (?), 10:48, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плавные это как ? показом рекламы между треками ?
     
     
  • 3.28, YM2608 (?), 10:56, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну как DJ сводят, когда первый трек затухает, а второй нарастает
     
  • 3.36, Seqularise (?), 11:06, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется кроссфейд
     
  • 2.37, nebularia (ok), 11:09, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти все плееры имеют такую опцию, называется Crossfade. Так что данных для определения маловато.
     
  • 2.42, Аноним (52), 11:17, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я вот забыл, как называется плеер, который делает плавные переходы из одного
    > трека в другой. Может кто знает этот плеер ???

    Такое могут несколько плееров, среди них Clemtntine, это просто настройка такая

     
  • 2.53, Аноним (53), 11:51, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Auto DJ?
     
  • 2.57, Аноним (57), 12:52, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    foobar2000, в настройках Playback - DSP Manager активируешь Crossfader и крутишь Fade duration.
     

  • 1.43, Аноним (43), 11:27, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему принято ругать vlc?
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:36, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком жирный и полупроприентарный. Ну и годами показывает не все форматы корректно(как говорят).
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 11:46, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё дело в багах и глюках на типичном юзкейсе просмотр 4к фильма с субтитрами. Которые не исправляют, при этом находятся облизыватели. Ну и звук искажает.
     
  • 3.55, Аноним (55), 12:41, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого перепуга он проприетарный? GPLv2
     
  • 2.47, Аноним (53), 11:45, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что оно анимэ в каких то мутных форматах при определенных условиях показывает квадратами. Причем почему-то у нормальных людей все нормально показывается всегда.
     
     
  • 3.51, Аноним (50), 11:48, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сик отломан. Какие уж условия? И 10 битное видео это не мутный формат, все качественные блюрей диски в 10 бит идут например.
     
  • 3.59, Led (ok), 13:01, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >анимэ
    >у нормальных людей

    Сегодня день знаний. А ты всё ещё пытаешся делить на ноль :(

     
  • 3.60, iPony129412 (?), 13:06, 01/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.49, кек (?), 11:46, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что остальные ещё хуже
     
  • 2.58, Аноним (58), 12:59, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему принято ругать vlc?

    Почему принято? Кем принято? Я вот, не ругаю, хороший плеер, только SMPlayer (mpv) мне просто удобней и больше нравится.
    Меньше обращайте внимание на всяких петросянов в интернетах, если есть проблемы у какой-то программы, то голословного заявления недостаточно!

     

  • 1.54, Sylvia (ok), 12:41, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    с Qt 6 его уже подружили?
     

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