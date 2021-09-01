Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8

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|2.6, Аноним (6), 08:01, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Был бы плейер хорош, а шкуруи это дело последнее. А как оный он откровенно слаб.
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|3.7, Аноним (1), 08:12, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ну сам MPV вполне годный, наверное лучший видеоплеер под Linux, по крайней мере не крашится как тот же VLC
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|4.45, Oe (?), 11:39, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У меня иксы падают из за vlc...
и vlc жутко тормозит по сравнению с mpv, тормозит но не грузит процессор
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|3.18, Аноним (18), 10:26, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В некоторых репозитариях лежат минимальные версии, потому как максимальный вариант сборки тянет очень много зависимостей. Поэтому возьмите mpv в исходниках, почитайте про его зависимости, затем поставьте у себя всё из этих зависимостей, и после сконфигурируйте и соберите mpv в полной версии -- в этом случае он поддерживает всё и сразу, включая bink-видео из второй диаблы.
С mplayer'ом аналогично.
Вот его фичи: https://mplayerhq.hu/design7/info.html
Плеер mpv исходит из mplayer'а, поэтому тоже способен на многое.
И на всякое другое тоже. Умеет, например, ютубовы видео показывать, если установлен youtube-dl.
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|3.19, andrey (??), 10:31, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Откровенно луший для десктопа!
VLS единственный конкурент. Но он откровенно слаб в масштабировании видео, показу субтитров и интерфейс кал.
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|4.27, Аноним (27), 10:52, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Откровенно луший для десктопа!
> VLS единственный конкурент. Но он откровенно слаб в масштабировании видео, показу субтитров
> и интерфейс кал.
Хоть я 98% времени и использую SMPLayer + mpv, но в VLC для меня намного удобнее манипуляции с субтитрами, особенно если их несколько в контейнере с самим видео + есть ещё дополнительные.
В подобных случаях и запускаю VLC, + он может проиграть некоторые видео с некоторых сервисов, без некоторых ограничений, в отличии от SMPlayer (mpv) + youtube-dl, а больше я вам ничего не скажу ;)
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|5.31, andrey (??), 10:59, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та VLС лучший!
Только когда: ща посмотрим что ты снял. влючаем а там растянутое видео.
И слова сейчас я настрою и все будет ок... меня лично напрягают. Банально надоело нажимать кнопку настроек.
И интерфейс убогий из винХП. Этоже плеер - он должен быть красивым а не древним.
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|6.38, Аноним (38), 11:10, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Та VLС лучший!
> Только когда: ща посмотрим что ты снял. влючаем а там растянутое видео.
> И слова сейчас я настрою и все будет ок... меня лично напрягают.
> Банально надоело нажимать кнопку настроек.
> И интерфейс убогий из винХП. Этоже плеер - он должен быть красивым
> а не древним.
А вы не пробовали выбрать
Масштаб - "1:1 оригинал" и Соотношение сторон - "по умолчанию".
У меня, при таких настройках на иксах, почти никогда не бывает проблем с растянутыми, или ещё как неправильно отображающимися, видео.
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|6.62, нах.. (?), 13:42, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он должен быть не красивым а удобным и не напрягающем, хотя хомяки как всегда, чем обертка ярче...
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|2.22, Аноним (22), 10:45, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> уря! для кед с тёмной шкуркой Breeze прям конфетка а не плеер
Возможно, но на скрине внешний вид полученный путём выбора в настройках внешнего вида темы значков "Dark" из стандартного, дополнительного к программе, пака со скинами https://i.imgur.com/ct6NtUw.png
+ тема окон "Ambiance"
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|4.40, Аноним (40), 11:14, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дефолтная убунта, брррр
Это давно не дефолт, примерно с 10.10 версии.
И это Debian 11 с XFCE и темы/стили все такие же, только шрифт и размер кнопок в настройках заменён на более компактный.
На скрине из новости то же самое, только скорее всего MATE, по всей видимости.
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|2.61, нах.. (?), 13:41, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у вас смуебоев только и может быть два варианта, либо вырвиглазтемная, либо вырвиглазбелая. Да еще и везде проталкиваете и навязываете как норму вот это.
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|1.2, Аноним (2), 07:48, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для Linux сформированы сборки в форматах appimage, flatpak и snap.
Лучше бы бинарные пакеты для каждого дистра сформировали. GitLab CI + Docker позволяют это делать автоматически.
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|2.3, Аноним (2), 07:50, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле код придётся написать самому, но после этого о сборке и публикации в ручном режиме забыть можно.
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|2.4, Аноним (1), 07:51, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При всём уважении, брат Анон, но это задача отдельно взятых мейнтейнеров.
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|3.8, лох (?), 08:14, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так проблема именно в этом, что их нужно отдельно взять, со всеми вытекающими. Потому и решают эту проблему универсальными flatpak и т.п., и автоматизированными классическими сборками под целевые фистрибутивы
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|2.48, а (?), 11:46, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дак исходники - это же самый универсальный формат пакета - можно установить даже не на линукс
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|1.10, Аноним (10), 08:39, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как заставить сабж корректно работать с wayland? А то mpv отдельно у меня замечательно работает, а через smplayer - никак.
VLC кое-как работает, но почему-то не играет видео с smb-сервера, хотя под иксами все ок.
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|2.35, Аноним (35), 11:04, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Лучше всего чистый mpv
Вкусовщина чистой воды, вот, вам и подобным вам - лучше.
А есть куча людей, которым нужен гуй поудобней.
Вот, у меня, например, домашние считают, что SMPlayer лучше голого mpv, да и не только домашние.
На моём опыте никто из рядовых юзеров не выбирал голый mpv.
Эта тяга к минимализму, хоть, в целом, и неплохая, однако, встречается, в большинстве своём, в кругу кpacнoглaзыx айтишников.
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|1.20, YM2608 (?), 10:41, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я вот забыл, как называется плеер, который делает плавные переходы из одного трека в другой. Может кто знает этот плеер ???
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|3.29, YM2608 (?), 10:57, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у того интерфейс компактный и красивый, типа как у aimp. я тот плеер встречал более 10 лет назад на каком то диске от журнала, но диск не сохранился
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|4.52, Аноним (52), 11:51, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у того интерфейс компактный и красивый, типа как у aimp. я тот
> плеер встречал более 10 лет назад на каком то диске от
> журнала, но диск не сохранился
Внешний "компактный" "красивый" интерфейс может скорее всего был достигнут скинами, которые, опять же, могут быть на разных плеерах.
Виндоподобные скины от виндовых плееров куда только не ставились, и на qmmp и на audacious, до сих пор можно найти https://i.imgur.com/jHmEWtX.png
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|3.32, YM2608 (?), 10:59, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у него кажется было 2 панели со списком файлов, но главное он хорошо сводил треки
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|3.28, YM2608 (?), 10:56, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну как DJ сводят, когда первый трек затухает, а второй нарастает
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|2.37, nebularia (ok), 11:09, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почти все плееры имеют такую опцию, называется Crossfade. Так что данных для определения маловато.
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|2.42, Аноним (52), 11:17, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я вот забыл, как называется плеер, который делает плавные переходы из одного
> трека в другой. Может кто знает этот плеер ???
Такое могут несколько плееров, среди них Clemtntine, это просто настройка такая
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|2.57, Аноним (57), 12:52, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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foobar2000, в настройках Playback - DSP Manager активируешь Crossfader и крутишь Fade duration.
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|2.44, Аноним (44), 11:36, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком жирный и полупроприентарный. Ну и годами показывает не все форматы корректно(как говорят).
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|3.50, Аноним (50), 11:46, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё дело в багах и глюках на типичном юзкейсе просмотр 4к фильма с субтитрами. Которые не исправляют, при этом находятся облизыватели. Ну и звук искажает.
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|2.47, Аноним (53), 11:45, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что оно анимэ в каких то мутных форматах при определенных условиях показывает квадратами. Причем почему-то у нормальных людей все нормально показывается всегда.
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|3.51, Аноним (50), 11:48, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там сик отломан. Какие уж условия? И 10 битное видео это не мутный формат, все качественные блюрей диски в 10 бит идут например.
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|3.59, Led (ok), 13:01, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>анимэ
>у нормальных людей
Сегодня день знаний. А ты всё ещё пытаешся делить на ноль :(
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|2.58, Аноним (58), 12:59, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему принято ругать vlc?
Почему принято? Кем принято? Я вот, не ругаю, хороший плеер, только SMPlayer (mpv) мне просто удобней и больше нравится.
Меньше обращайте внимание на всяких петросянов в интернетах, если есть проблемы у какой-то программы, то голословного заявления недостаточно!
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