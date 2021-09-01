Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8

4.27 , Аноним ( 27 ), 10:52, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Откровенно луший для десктопа!

> VLS единственный конкурент. Но он откровенно слаб в масштабировании видео, показу субтитров

> и интерфейс кал. Хоть я 98% времени и использую SMPLayer + mpv, но в VLC для меня намного удобнее манипуляции с субтитрами, особенно если их несколько в контейнере с самим видео + есть ещё дополнительные.

В подобных случаях и запускаю VLC, + он может проиграть некоторые видео с некоторых сервисов, без некоторых ограничений, в отличии от SMPlayer (mpv) + youtube-dl, а больше я вам ничего не скажу ;) 5.31 , andrey ( ?? ), 10:59, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та VLС лучший!

Только когда: ща посмотрим что ты снял. влючаем а там растянутое видео.

И слова сейчас я настрою и все будет ок... меня лично напрягают. Банально надоело нажимать кнопку настроек.

И интерфейс убогий из винХП. Этоже плеер - он должен быть красивым а не древним.

6.38 , Аноним ( 38 ), 11:10, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Та VLС лучший!

> Только когда: ща посмотрим что ты снял. влючаем а там растянутое видео.

> И слова сейчас я настрою и все будет ок... меня лично напрягают.

> Банально надоело нажимать кнопку настроек.

> И интерфейс убогий из винХП. Этоже плеер - он должен быть красивым

> а не древним. А вы не пробовали выбрать

Масштаб - "1:1 оригинал" и Соотношение сторон - "по умолчанию".

У меня, при таких настройках на иксах, почти никогда не бывает проблем с растянутыми, или ещё как неправильно отображающимися, видео.

6.62 , нах.. ( ? ), 13:42, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он должен быть не красивым а удобным и не напрягающем, хотя хомяки как всегда, чем обертка ярче...

