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Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.15

10.06.2021 22:32

Доступен корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.15, в котором исправлены накопившиеся ошибки, а также улучшена отрисовка текста субтитров с использованием шрифтов freetype и определён формат хранения WAVE для кодеков Opus и Alac. Решены проблемы с открытием DVD-каталогов, включающих не ASCII символы. При выводе видео устранено перекрытие субтитров ползунками для смены позиции и изменения громкости. Решены проблемы с загрузкой через HTTPS в Windows XP.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.videolan.org/news....)
  2. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.14 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  4. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.11 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.10 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Уязвимость в медиапроигрывателе VLC (проблема оказалась в libebml)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55312-vlc
Ключевые слова: vlc
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  • 1.1, T00 (?), 22:34, 10/06/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Первый...
     
  • 1.2, InuYasha (??), 22:36, 10/06/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    У них андроидный интерфейс настолько "шикарный" что уже несколько раз из-за него чуть в аварию не попал... :-|
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:49, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальный у него интерфейс. За рулём на дорогу смотреть надо а не в телефоне лазить.
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:50, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты сел за руль - так рули, какой влц
     
  • 2.6, deeaitch (ok), 22:51, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот и современный дизайнер. Ты за рулём на дорогу смотри а не в гамбургеры тыркай.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:53, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может интерфейс тут ни при чём, а вся проблема в том что у водителя в голове хлебушек?
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:50, 10/06/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем оно лучше xine?
     
     
  • 2.9, Туши пукан (?), 22:58, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь и посмотри сам. Придурок.
     

  • 1.7, Аноним (4), 22:51, 10/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    первые два комментатора гидранты мысли
     
  • 1.10, BrainFucker (ok), 23:00, 10/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    А баг с хоткеями регулировки громкости, где прежде чем нажать ctrl+up/ctrl+down надо сперва тыкнуть мышкой в пустое место на панели управления, фиксить вообще собираются?
    Или баг с сортировкой в плейлисте, когда если случайно отсортируешь плейлист, например по алфавиту, то от сортировки фиг потом избавишься, далее плейлисты так и будут добавляться с отсортированными треками вместо того чтобы отобажать треки в том порядке, в каком они прописаны в плейлисте.
     
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