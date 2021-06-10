Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.15

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|1.2, InuYasha (??), 22:36, 10/06/2021 [ответить]
|–2 +/–
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У них андроидный интерфейс настолько "шикарный" что уже несколько раз из-за него чуть в аварию не попал... :-|
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|2.3, Аноним (3), 22:49, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормальный у него интерфейс. За рулём на дорогу смотреть надо а не в телефоне лазить.
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|2.6, deeaitch (ok), 22:51, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот и современный дизайнер. Ты за рулём на дорогу смотри а не в гамбургеры тыркай.
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|2.8, Аноним (8), 22:53, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может интерфейс тут ни при чём, а вся проблема в том что у водителя в голове хлебушек?
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|1.10, BrainFucker (ok), 23:00, 10/06/2021 [ответить]
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А баг с хоткеями регулировки громкости, где прежде чем нажать ctrl+up/ctrl+down надо сперва тыкнуть мышкой в пустое место на панели управления, фиксить вообще собираются?
Или баг с сортировкой в плейлисте, когда если случайно отсортируешь плейлист, например по алфавиту, то от сортировки фиг потом избавишься, далее плейлисты так и будут добавляться с отсортированными треками вместо того чтобы отобажать треки в том порядке, в каком они прописаны в плейлисте.
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