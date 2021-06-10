Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.15

1.1 , T00 ( ? ), 22:34, 10/06/2021 [ответить] –2 + / – Первый...

1.2 , InuYasha ( ?? ), 22:36, 10/06/2021 [ответить] –2 + / – У них андроидный интерфейс настолько "шикарный" что уже несколько раз из-за него чуть в аварию не попал... :-|

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:49, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нормальный у него интерфейс. За рулём на дорогу смотреть надо а не в телефоне лазить.

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:50, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты сел за руль - так рули, какой влц

2.6 , deeaitch ( ok ), 22:51, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вот и современный дизайнер. Ты за рулём на дорогу смотри а не в гамбургеры тыркай.

2.8 , Аноним ( 8 ), 22:53, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может интерфейс тут ни при чём, а вся проблема в том что у водителя в голове хлебушек?



1.5 , Аноним ( 5 ), 22:50, 10/06/2021 [ответить] –2 + / – Чем оно лучше xine?

2.9 , Туши пукан ( ? ), 22:58, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поставь и посмотри сам. Придурок.



1.7 , Аноним ( 4 ), 22:51, 10/06/2021 [ответить] + / – первые два комментатора гидранты мысли

1.10 , BrainFucker ( ok ), 23:00, 10/06/2021 [ответить] + / – А баг с хоткеями регулировки громкости, где прежде чем нажать ctrl+up/ctrl+down надо сперва тыкнуть мышкой в пустое место на панели управления, фиксить вообще собираются?

Или баг с сортировкой в плейлисте, когда если случайно отсортируешь плейлист, например по алфавиту, то от сортировки фиг потом избавишься, далее плейлисты так и будут добавляться с отсортированными треками вместо того чтобы отобажать треки в том порядке, в каком они прописаны в плейлисте.

