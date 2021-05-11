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Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.14 с устранением узвимостей

11.05.2021 09:20

Представлен корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.13 (несмотря на анонс на сайте VideoLan версии 3.0.13 фактически вышел релиз 3.0.14, включающий исправления по горячим следам). В выпуске в основном исправлены накопившиеся ошибки и устранены уязвимости.

Из улучшений отмечается добавление поддержки NFSv4, улучшение интеграции с хранилищами на базе протокола SMB2, повышение плавности отрисовки через Direct3D11, добавление настроек горизонтальной оси для колеса мыши и реализация возможности масштабирования текста субтитров SSA. Из исправлений ошибок упоминается устранение проблемы с появлением артефактов при воспроизведении потоков HLS и решение проблем со звуком в формате MP4.

В новом выпуске устранена уязвимость, которая потенциально может привести к выполнению кода при совершении пользователем действий со специально оформленными списками воспроизведения. Проблема аналогична недавно анонсированной уязвимости в OpenOffice и LibreOffice, связанной с возможностью встраивания ссылок, в том числе на исполняемые файлы, открываемые после клика пользователем без вывода диалогов, требующих подтверждения операции. В качестве примера показано как можно организовать выполнение своего кода разместив в списке воспроизведения ссылки вида "file:///run/user/1000/gvfs/sftp:host=<host>,user=<user>", при открытии которой отдаётся jar-файл, загружаемый с использованием протокола WebDav.

В VLC 3.0.13 также устранено ещё несколько уязвимостей, вызванных ошибками, приводящими к записи данных в области за границей буфера при обработке некорректных мультимедийных файлов в формате MP4. В kate decoder исправлена ошибка, приводящая к использованию буфера после его освобождения. Исправлена проблема в системе автоматической доставки обновлений, допускающая подмену обновления в ходе MITM-атак.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.videolan.org/news....)
  2. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  3. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.11 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
  5. OpenNews: Выпуск dav1d 0.6, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  6. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55125-vlc
Ключевые слова: vlc, videolan, video
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  • 1.1, Анонимс (?), 09:50, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А когда там 4 версия должна выйти?
     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 10:13, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде в 2021
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:26, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они с ней уже давно сиськи мнут.
    Бажная, толстая, тяжёлая, жрущая не в себя. Чего хорошего в этом ВЛЦ?..
     
     
  • 4.11, Леголас (ok), 10:27, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как минимум логотип
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:00, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gallium же dx9? В mesa теперь есть тоже, но dx11 же пока нету ведь.
     
     
  • 2.5, anonymous (??), 10:13, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что Вы несёте, болезный?
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 10:02, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ошибками, приводящими к записи данных в области за границей буфера
    > ошибка, приводящая к использованию буфера после его освобождения

    Сишка не разочаровывает, держит марку))

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:13, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да сишка вообще дырявOut of memory: process killed
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:37, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Out of memory: process killed

    Да, и так сишка тоже может, а на моей 8гб тачке регулярно делает

     

  • 1.7, village_coder (ok), 10:19, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был классный плеер до 3 версии. Начиная с 3-й все интерфейсы поплыли, а звук стал выдаваться как попало.
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 10:28, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До звука ему, как до луны раком. Это совсем не аудиофильский звуковой плеер. Это толстый медио-ширпотреб.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:20, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже эти пограммисты научатся писать без ашибак в коде?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:27, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти - никогда.
     

  • 1.12, Шуша (?), 10:28, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто им пользуется-то?
     
     
  • 2.14, Леголас (ok), 10:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я
     
     
  • 3.15, Шуша (?), 10:36, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне очень жаль. Искренне сочувствую.
     

  • 1.16, Николай (??), 10:37, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие есть альтернативы Кроссплатформенные?
     
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