Релиз видеоплеера MPV 0.36

Хотя MPV держу в качестве резерва.

VLC... вот когда пофиксят рассыпающиеся на квадратики видео (и остальные баги древних времён) вот тогда и поговорим.

PotPlayer рулит. По хоткеям, по настройкам, по удобству.

Главное ставить официальную версию с оф. сайта (вики в помощь), а не глючные сборки от васянов.

