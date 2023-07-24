Релиз видеоплеера MPV 0.36

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|2.27, rshadow (ok), 15:58, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сабж лучше всех показал себя на китайском, тормозном android tv. Не говоря уж о том что с кешом нормально работает.
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|3.33, Аноним (33), 17:12, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственный плеер под линуск и макось, который нормально играет видео с самбы
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|1.6, Аноним (6), 10:36, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Без преувеличения лучший (по user experience) софт в своей области.
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|2.8, Аноним (8), 10:48, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Когда-то им был Light Alloy, но он только под оффтопик...
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|4.17, Карлос Сношайтилис (ok), 11:58, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эксперты opennet любят паскаль только на словах.
А нормальные разработчики писать на нём, в здоровом уме, не будут.
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|5.22, Аноним (22), 13:10, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой серьезный. LA весь на DirectShow-фильтрах основан, где ты их найдешь в Linux?
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|6.25, Аноним (25), 14:12, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MPC-HC/BE есть, без паскаля и с ffmpeg.
Впрочем, MadVR от этого в линуксе всё равно не появится.
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|1.9, Аноним (9), 10:53, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>протокол kitty
>The major design goals are:
>Should not require terminal emulators to understand image formats.
>In this format any PNG image can be transmitted directly
/0.
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|1.11, Анонизм (?), 11:25, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните, пожалуйста, чем это новое аппаратное декодирование через vulkan отличается от декодирования через vaapi тоже через vulkan, которое давно есть.
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|2.13, Аноним (16), 11:30, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Одно использует встроенный кроссплатформенный стандартизированный интерфейс вулкана и второе постоянно ломается и никогда не работает (как правило из-за вендора тянущего одеяло на себя и гадящего в тапки конкурентам).
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|4.21, НяшМяш (ok), 12:05, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит вы одобряете
> постоянно ломается и никогда не работает (как правило из-за вендора тянущего одеяло на себя и гадящего в тапки конкурентам).
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|4.28, ano (??), 16:03, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если нет вулкана - значит есть древняя и энерго-неэффективная видеокарта, которая в среднем за год съест больше на электричестве чем новая бюджетная той же или большей производительности, включая стоимость новой карты.
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|5.29, Аноним (25), 16:09, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая-нибудь GF210 при работе на полной мощности (чего, очевидно, в режиме декодирования видео не будет) по графику 24/7/365 съест за год ≈1300 рублей.
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|1.26, Аноним (26), 15:52, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственный плеер под Linux который грамотно отображает HDR-контент на HDR-телевизоре в Wayland.
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|3.39, FF (?), 18:25, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот конус у меня аппаратно через пень колоду декодирует аппаратно 4к с телефона, то зелёная полоса сверху, то зависает наглухо. А mpv единственный норм из всех.
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|1.31, Аноним (30), 17:03, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В модулях вывода vo_gpu и vo_gpu_next по умолчанию включено кэширование шейдеров и icc.
icc - это же Intel C Compiler
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|2.34, Анонус (?), 17:15, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но иногда это International Color Consortium. А изредка вообще International Chamber of Commerce.
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|2.37, Аноним (25), 18:02, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На винде есть три плеера:
— MPC-BE (для тех, кто поразборчивей);
— KMPlayer — (для тех, кому бахато-красиво);
— браузер. Для 99% остальных.
Про какой-то MPV там и не слышал никто.
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|3.40, Аноним (40), 18:27, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С установкой кодеков обязятельно шёл mpc настолько часто, что казалость, это стандартный плеер винды.
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|3.41, PotPlayer (?), 18:27, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PotPlayer лучше всех вышеприведенны по фичам, юзабили и стабильности. Одна из причин почему до сих пор не могу перейти на Linux - альтернатив PotPlayer попросту нет.
Хотя MPV держу в качестве резерва.
VLC... вот когда пофиксят рассыпающиеся на квадратики видео (и остальные баги древних времён) вот тогда и поговорим.
PotPlayer рулит. По хоткеям, по настройкам, по удобству.
Главное ставить официальную версию с оф. сайта (вики в помощь), а не глючные сборки от васянов.
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|1.43, Аноним (-), 19:22, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то уже использует vo_gpu_next с шейдерами? Пример nnedi3, ravu не зашёл. Не совсем понимаю как это теперь дружить будет, а точнее какие теперь "fbo-format="(он дропнут же?), а "gpu-api и gpu-context"(какие, или работают и гл и вулкан), ещё "interpolation при tscale=box"(работает вообще? https://github.com/mpv-player/mpv/issues/9427 ). nnedi3 то вообще должен работать с gpu-api=vulkan или только раву?
Как обычно, фишек набахали, а как на это всё мигрировать/использовать фиг знает..
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