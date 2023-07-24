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Релиз видеоплеера MPV 0.36

24.07.2023 10:15

Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.36, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного переноса новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлен модуль вывода vo_kitty, использующий для вывода графики в терминале протокол kitty, вместо формирования картинки на основе сикселей. Работа модуля проверена в эмуляторах терминала kitty и Konsole.
  • В окружениях на базе протокола Wayland добавлена поддержка расширения протокола wp-fractional-scale-v1, при помощи которого композитный менеджер может передавать нецелые значения масштабирования поверхностей.
  • Расширены возможности модуля вывода vo_gpu_next, построенного на основе libplacebo и использующего для обработки и отрисовки видео шейдеры и графические API Vulkan, OpenGL, Metal или Direct3D 11. В новой версии добавлена поддержка метаданных расширенного динамического диапазона (HDR10+), реализована поддержка создания скриншотов в родном цветовом пространстве и обеспечен разбор метаданных Dolby Vision для динамического управления яркостью сцен.
  • В эквалайзере csp реализована возможность указания значений с плавающей запятой.
  • В demux_mkv добавлена поддержка субтитров в формате ARIB
  • Добавлен модуль wdec_vulkan для использования аппаратного ускорения декодирования видео с использованием графического API Vulkan.
  • В модуль вывода vo_dmabuf_wayland добавлена поддержка экранного OSD-интерфейса.
  • В модулях вывода vo_gpu и vo_gpu_next по умолчанию включено кэширование шейдеров и icc.
  • Повышены требования к версиям FFmpeg (для работы необходим как минимум выпуск 4.4), libpipewire в ao_pipewire (0.3.48+), wayland (1.20+) и wayland-protocols (1.25+)
  • Объявлена устаревшей поддержка системы сборки waf, возможность использования которой будет прекращена в следующем выпуске. В качестве основной системы сборки теперь применяется Meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.35
  3. OpenNews: Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.22.0
  5. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59485-mpv
Ключевые слова: mpv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 24/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –14 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:31, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 3.10, Аноним (10), 11:21, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 2.4, НяшМяш (ok), 10:31, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 3.18, Аноним (18), 11:59, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 4.20, НяшМяш (ok), 12:02, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 2.5, anonymous (??), 10:35, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 2.14, Аноним (14), 11:36, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 3.16, Аноним (16), 11:50, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 2.15, Аноним (15), 11:38, 24/07/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.2, Аноним (2), 10:31, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    сабж кэширует в оперативку.
     
     
  • 2.27, rshadow (ok), 15:58, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сабж лучше всех показал себя на китайском, тормозном android tv. Не говоря уж о том что с кешом нормально работает.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:12, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный плеер под линуск и макось, который нормально играет видео с самбы
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:36, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Без преувеличения лучший (по user experience) софт в своей области.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:48, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Когда-то им был Light Alloy, но он только под оффтопик...
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:28, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Light Alloy

    У него код открыт, портируй, если надо.
    https://github.com/Krakean/lightalloy

     
     
  • 4.17, Карлос Сношайтилис (ok), 11:58, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эксперты opennet любят паскаль только на словах.
    А нормальные разработчики писать на нём, в здоровом уме, не будут.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 13:10, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой серьезный. LA весь на DirectShow-фильтрах основан, где ты их найдешь в Linux?
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 14:12, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MPC-HC/BE есть, без паскаля и с ffmpeg.
    Впрочем, MadVR от этого в линуксе всё равно не появится.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:38, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "остающегося"
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:53, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >протокол kitty
    >The major design goals are:
    >Should not require terminal emulators to understand image formats.
    >In this format any PNG image can be transmitted directly

    /0.

     
  • 1.11, Анонизм (?), 11:25, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните, пожалуйста, чем это новое аппаратное декодирование через vulkan отличается от декодирования через vaapi тоже через vulkan, которое давно есть.
     
     
  • 2.13, Аноним (16), 11:30, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Одно использует встроенный кроссплатформенный стандартизированный интерфейс вулкана и второе постоянно ломается и никогда не работает (как правило из-за вендора тянущего одеяло на себя и гадящего в тапки конкурентам).
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 12:01, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если у меня нет вулкана?
     
     
  • 4.21, НяшМяш (ok), 12:05, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит вы одобряете
    > постоянно ломается и никогда не работает (как правило из-за вендора тянущего одеяло на себя и гадящего в тапки конкурентам).
     
  • 4.23, soarin (ok), 13:14, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Значит ты луддит.
     
     
  • 5.38, FF (?), 18:22, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фуррипедозоофилия другое дело, да?
     
  • 4.28, ano (??), 16:03, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если нет вулкана - значит есть древняя и энерго-неэффективная видеокарта, которая в среднем за год съест больше на электричестве чем новая бюджетная той же или большей производительности, включая стоимость новой карты.
     
     
  • 5.29, Аноним (25), 16:09, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая-нибудь GF210 при работе на полной мощности (чего, очевидно, в режиме декодирования видео не будет) по графику 24/7/365 съест за год ≈1300 рублей.
     

  • 1.24, какая разница (?), 13:47, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > повышены требования к версиям ffmpeg

    Это в плюс?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:00, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай в плюс.
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:52, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный плеер под Linux  который грамотно отображает HDR-контент на HDR-телевизоре в Wayland.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:10, 24/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:46, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/58222-vlc
     
     
  • 3.39, FF (?), 18:25, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот конус у меня аппаратно через пень колоду декодирует аппаратно 4к с телефона, то зелёная полоса сверху, то зависает наглухо. А mpv единственный норм из всех.
     
     
  • 4.42, soarin (ok), 18:42, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это даже мемом стало https://derpicdn.net/img/view/2016/11/24/1302620__safe_artist-colon-nobody_pon
     

  • 1.31, Аноним (30), 17:03, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В модулях вывода vo_gpu и vo_gpu_next по умолчанию включено кэширование шейдеров и icc.

    icc - это же Intel C Compiler

     
     
  • 2.34, Анонус (?), 17:15, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но иногда это International Color Consortium. А изредка вообще International Chamber of Commerce.
     

  • 1.36, Аноним (36), 17:55, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MPV - лучший плеер на всех ОСях включая винду и мак.
     
     
  • 2.37, Аноним (25), 18:02, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На винде есть три плеера:
    — MPC-BE (для тех, кто поразборчивей);
    — KMPlayer — (для тех, кому бахато-красиво);
    — браузер. Для 99% остальных.
    Про какой-то MPV там и не слышал никто.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 18:27, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С установкой кодеков обязятельно шёл mpc настолько часто, что казалость, это стандартный плеер винды.
     
  • 3.41, PotPlayer (?), 18:27, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PotPlayer лучше всех вышеприведенны по фичам, юзабили и стабильности. Одна из причин почему до сих пор не могу перейти на Linux - альтернатив PotPlayer попросту нет.

    Хотя MPV держу в качестве резерва.

    VLC... вот когда пофиксят рассыпающиеся на квадратики видео (и остальные баги древних времён) вот тогда и поговорим.

    PotPlayer рулит. По хоткеям, по настройкам, по удобству.

    Главное ставить официальную версию с оф. сайта (вики в помощь), а не глючные сборки от васянов.

     

  • 1.43, Аноним (-), 19:22, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то уже использует vo_gpu_next с шейдерами? Пример nnedi3, ravu не зашёл. Не совсем понимаю как это теперь дружить будет, а точнее какие теперь "fbo-format="(он дропнут же?), а "gpu-api и gpu-context"(какие, или работают и гл и вулкан), ещё "interpolation при tscale=box"(работает вообще? https://github.com/mpv-player/mpv/issues/9427 ). nnedi3 то вообще должен работать с gpu-api=vulkan или только раву?

    Как обычно, фишек набахали, а как на это всё мигрировать/использовать фиг знает..

     

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