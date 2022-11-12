Релиз видеоплеера MPV 0.35

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:56, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На моём ноутбуке на Pentium M MPV работал хуже чем MPLAYER

3.4 , Аноним ( 1 ), 21:58, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас ноутбуки из-за курса доллора стали копейки стоить - приобрети нормальную электронную вычислительную машину.

4.21 , Аноним ( 21 ), 00:06, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ксиоми или Ленова за 5 МРОТ, в которой нажатием на клавиши прогибается корпус, залипают клавиши, зато ссд и виндоус11, с типа пассивным охлаждением или производительностью тостера?

3.11 , Аноним ( 11 ), 22:22, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому что не на Java

3.15 , eugener ( ok ), 22:31, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Согласен, на древних системах без аппаратного ускорения декодирования видео - mplayer работает быстрее.

Зато если есть vaapi или vdpau - тут mpv, без вариантов.

Хотя нет, всё таки с вариантами - если на ноутбуке, у которого есть vaapi, но который плохо тянет программное декодирование FullHD (Celeron N3350, например) нужно запустить это самое fullHD видео с кодеком и разрешением которое не поддерживается аппаратным декодировщиком - mpv будет показывать слайдшоу. А mplayer проиграет вполне прилично, почти не лагая.

4.22 , Аноним ( 21 ), 00:08, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. если на mpv 1080p60fps слайдшоу будет, то на MPlayer 4k120fps вытянет?

5.26 , Аноним ( 26 ), 02:08, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там разница процентов 10-15 в нагрузке на процессор чего хватает выдавать нечто близкое к тому что уже его по-видимому почти устраивает. Но это лютый изврат на атомах не пользоваться аппаратным декодировщиком когда он есть.

4.25 , Аноним ( 26 ), 02:06, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно mplayer полегче, но чтобы запускать такое видео надо довольно сильно напрячься. MPV так то самый жручий - вдвое больше VLC. Но 4К 60 FPS N4200 тянет за счет аппаратного декодировщика. Без него процессор без AVX инструкций конечно не справляется ни с чем тяжелым. Но необязательно качать видео в AV1. С дополнением h264ify можно выставить VP9 и не париться - хоть 4К ролики в 60 FPS можно смотреть прямо в браузере. Дальше от видеовыхода зависит будет ли реализовано 40К 60 FPS. В основном ставили HDMI выход, а там только старая версия которая только 30 кадров (38 если поиграться с cvt таймингами) выдать может что не особо то плавно в 4К, м все же жить можно. Правда лучше туда ставить Sway потому как он менее лагающий если памяти 8 гигов. Впрочем и на 2 гигах жить можно если поубирать всякие необязательные systemd, pipewire, pulseaudio. По RSS потребление памяти 114 мегабайт Sway, 9 мегабайт swaybg, 65 мегабайт waybar (если нужен трей на системе без systemd), pipewire с процессами около 50 мегабайт. Что в итоге многовато для 2 гиговой системы если честно. Лучше Fuxbox/Openbox с tint2 или i3.

3.24 , Аноним ( 24 ), 00:48, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C --vo=xv будет примерно так же.

