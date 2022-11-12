Релиз видеоплеера MPV 0.35

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|3.4, Аноним (1), 21:58, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас ноутбуки из-за курса доллора стали копейки стоить - приобрети нормальную электронную вычислительную машину.
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|4.21, Аноним (21), 00:06, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ксиоми или Ленова за 5 МРОТ, в которой нажатием на клавиши прогибается корпус, залипают клавиши, зато ссд и виндоус11, с типа пассивным охлаждением или производительностью тостера?
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|3.15, eugener (ok), 22:31, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Согласен, на древних системах без аппаратного ускорения декодирования видео - mplayer работает быстрее.
Зато если есть vaapi или vdpau - тут mpv, без вариантов.
Хотя нет, всё таки с вариантами - если на ноутбуке, у которого есть vaapi, но который плохо тянет программное декодирование FullHD (Celeron N3350, например) нужно запустить это самое fullHD видео с кодеком и разрешением которое не поддерживается аппаратным декодировщиком - mpv будет показывать слайдшоу. А mplayer проиграет вполне прилично, почти не лагая.
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|4.22, Аноним (21), 00:08, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. если на mpv 1080p60fps слайдшоу будет, то на MPlayer 4k120fps вытянет?
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|5.26, Аноним (26), 02:08, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там разница процентов 10-15 в нагрузке на процессор чего хватает выдавать нечто близкое к тому что уже его по-видимому почти устраивает. Но это лютый изврат на атомах не пользоваться аппаратным декодировщиком когда он есть.
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|4.25, Аноним (26), 02:06, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно mplayer полегче, но чтобы запускать такое видео надо довольно сильно напрячься. MPV так то самый жручий - вдвое больше VLC. Но 4К 60 FPS N4200 тянет за счет аппаратного декодировщика. Без него процессор без AVX инструкций конечно не справляется ни с чем тяжелым. Но необязательно качать видео в AV1. С дополнением h264ify можно выставить VP9 и не париться - хоть 4К ролики в 60 FPS можно смотреть прямо в браузере. Дальше от видеовыхода зависит будет ли реализовано 40К 60 FPS. В основном ставили HDMI выход, а там только старая версия которая только 30 кадров (38 если поиграться с cvt таймингами) выдать может что не особо то плавно в 4К, м все же жить можно. Правда лучше туда ставить Sway потому как он менее лагающий если памяти 8 гигов. Впрочем и на 2 гигах жить можно если поубирать всякие необязательные systemd, pipewire, pulseaudio. По RSS потребление памяти 114 мегабайт Sway, 9 мегабайт swaybg, 65 мегабайт waybar (если нужен трей на системе без systemd), pipewire с процессами около 50 мегабайт. Что в итоге многовато для 2 гиговой системы если честно. Лучше Fuxbox/Openbox с tint2 или i3.
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|1.3, Аноним (3), 21:58, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перешел с smplayer, полет нормальный. Нужно только включить сохранение состояния просмотра и пропатчить umpv, чтобы он не добавлял в, а заменял текущий плейлист. Ну и придумать, как его интегрировать с ~/.local/share/recently-used.xbel. Пока не придумал.
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|2.6, Аноним (6), 22:04, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понял. Плейлист нужен, только чтобы mpv автоматически добавлял в него все файлы текущего каталога. Ты используешь его с какими-то иными целями?
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|3.10, Аноним (3), 22:17, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если у меня уже запущен mpv, а я кликаю в файловом менеджере по другому файлу, хочу, чтобы он открылся не во втором экземпляре mpv, а в уже существующем. umpv решает эту проблему, но не до конца: если у тебя запущен mpv, а ты кликнул по другому файлу, то он просто добавится в очередь -- append to playlist. Поэтому пришлось пропатчить в пользу replace playlist.
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|4.13, Аноним (6), 22:27, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, слишком сложно. Если я открываю файл сериальчика, логично, что у меня все серии в плейлисте сразу. А в другом экземпляре могут быть какие-то лекции по несколько часов на файл, зачем мне их смешивать? Нажал на паузу и смотришь другое. Кстати, у меня есть ситуации, когда надо включить 12 экземпляров одновременно. Некоторая проблема их синхронизировать, но, в принципе, основное там отключить кэши и отправить команду синхронизации всем инстансам (они рандомно по времени стартуют и надо чтобы все инстансы были синхронизированы между собой).
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|3.12, Аноним (3), 22:27, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mpv - не единственно возможный бэкенд smplayer. Более того, даже завися от mpv, smplayer является отдельным продуктом, предоставляющим богатый функционал поверх mpv (например, загрузку сабов с интернета). Mpv сам по себе тоже самодостаточен и не нуждается во фронтенде. Ну и в заключение - оба приложения имеют отдельные .desktop-файлы.
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|2.17, rain (??), 22:37, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А зачем "переходить с smplayer", если smplayer - просто GUI? Например, к тому же mpv.
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|3.18, Аноним (3), 22:41, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо, читай как "перешел с гуя smplayer на гуй самого mpv".
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|1.8, Аноним (6), 22:09, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А на nvidia с вейландом уже работает? Там чёт жёсткие тормоза были у него. Кстати, по производительности никто ещё не обошёл связку x11+opengl. Я пробовал и с vulkan и с egl, но кадры выпадают на 4k h265 ремуксах, смотреть невозможно. А с x11+opengl нормально, выпадают кадры только когда битрейт совсем уж высокий (примерно 1 сцена на весь фильм) и всё не так ужасно.
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|2.14, Аноним (14), 22:30, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас ноутбуки из-за курса доллора стали копейки стоить - приобрети нормальную электронную вычислительную машину.
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|1.19, InuYasha (??), 23:02, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Южу через smplayer в KDE уже лет десять. В разы лучше глючного и кривогуёвого VLC. Со скином MPC, конечно :)
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