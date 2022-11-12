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Релиз видеоплеера MPV 0.35

12.11.2022 21:40

Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.35, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного переноса новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлен новый модуль вывода vo_gpu_next, построенный на основе libplacebo и использующий шейдеры и графические API Vulkan, OpenGL, Metal или Direct3D 11 для обработки и отрисовки видео.
  • Добавлена поддержка сборочной системы Meson.
  • Добавлен новый звуковой бэкенд ao_pipewire, использующий PipeWire.
  • В бэкенде egl-drm реализована возможность включения технологии Adaptive-Sync (VRR), позволяющей адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавного вывода и отсутствия разрывов.
  • В бэкенд x11 добавлена поддержка X11-расширения расширения Present, предоставляющего композитному менеджеру средства для копирования или собственной обработки пиксельных карт перенаправленного окна, синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank), а также обработки событий PresentIdleNotify, позволяющих клиенту судить о доступности пиксельных карт для дальнейших модификаций (возможность заранее узнать какая пиксельная карта будет использоваться в следующем кадре).
  • Добавлен новый звуковой движок af_rubberband для изменения темпа и высоты звука, используя библиотеку rubberband 3.0.
  • В звуковые бэкенды добавлена поддержка событий горячего подключения звуковых устройств.
  • В модуль вывода vo_gpu добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео на платформе Android с использованием API AImageReader.
  • В модуль вывода vo_dmabuf_wayland добавлена поддержка dmabuf в окружениях с протоколом Wayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.34
  3. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8
  4. OpenNews: Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5
  6. OpenNews: Выпуск музыкального плеера mpz 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58103-mpv
Ключевые слова: mpv
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:49, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нормальный плеер, ушёл на него с мплэера обыкновенного.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:56, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На моём ноутбуке на Pentium M MPV работал хуже чем MPLAYER
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 21:58, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас ноутбуки из-за курса доллора стали копейки стоить - приобрети нормальную электронную вычислительную машину.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:06, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ксиоми или Ленова за 5 МРОТ, в которой нажатием на клавиши прогибается корпус, залипают клавиши, зато ссд и виндоус11, с типа пассивным охлаждением или производительностью тостера?
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:22, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что не на Java
     
  • 3.15, eugener (ok), 22:31, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Согласен, на древних системах без аппаратного ускорения декодирования видео - mplayer работает быстрее.
    Зато если есть vaapi или vdpau - тут mpv, без вариантов.
    Хотя нет, всё таки с вариантами - если на ноутбуке, у которого есть vaapi, но который плохо тянет программное декодирование FullHD (Celeron N3350, например) нужно запустить это самое fullHD видео с кодеком и разрешением которое не поддерживается аппаратным декодировщиком - mpv будет показывать слайдшоу. А mplayer проиграет вполне прилично, почти не лагая.
     
     
  • 4.22, Аноним (21), 00:08, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. если на mpv 1080p60fps слайдшоу будет, то на MPlayer 4k120fps вытянет?
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 02:08, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там разница процентов 10-15 в нагрузке на процессор чего хватает выдавать нечто близкое к тому что уже его по-видимому почти устраивает. Но это лютый изврат на атомах не пользоваться аппаратным декодировщиком когда он есть.
     
  • 4.25, Аноним (26), 02:06, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно mplayer полегче, но чтобы запускать такое видео надо довольно сильно напрячься. MPV так то самый жручий - вдвое больше VLC. Но 4К 60 FPS N4200 тянет за счет аппаратного декодировщика. Без него процессор без AVX инструкций конечно не справляется ни с чем тяжелым. Но необязательно качать видео в AV1. С дополнением h264ify можно выставить VP9 и не париться - хоть 4К ролики в 60 FPS можно смотреть прямо в браузере. Дальше от видеовыхода зависит будет ли реализовано 40К 60 FPS. В основном ставили HDMI выход, а там только старая версия которая только 30 кадров (38 если поиграться с cvt таймингами) выдать может что не особо то плавно в 4К, м все же жить можно. Правда лучше туда ставить Sway потому как он менее лагающий если памяти 8 гигов. Впрочем и на 2 гигах жить можно если поубирать всякие необязательные systemd, pipewire, pulseaudio. По RSS потребление памяти 114 мегабайт Sway, 9 мегабайт swaybg, 65 мегабайт waybar (если нужен трей на системе без systemd), pipewire с процессами около 50 мегабайт. Что в итоге многовато для 2 гиговой системы если честно. Лучше Fuxbox/Openbox с tint2 или i3.
     
  • 3.24, Аноним (24), 00:48, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C --vo=xv будет примерно так же.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:58, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешел с smplayer, полет нормальный. Нужно только включить сохранение состояния просмотра и пропатчить umpv, чтобы он не добавлял в, а заменял текущий плейлист. Ну и придумать, как его интегрировать с ~/.local/share/recently-used.xbel. Пока не придумал.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:04, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял. Плейлист нужен, только чтобы mpv автоматически добавлял в него все файлы текущего каталога. Ты используешь его с какими-то иными целями?
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 22:17, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если у меня уже запущен mpv, а я кликаю в файловом менеджере по другому файлу, хочу, чтобы он открылся не во втором экземпляре mpv, а в уже существующем. umpv решает эту проблему, но не до конца: если у тебя запущен mpv, а ты кликнул по другому файлу, то он просто добавится в очередь -- append to playlist. Поэтому пришлось пропатчить в пользу replace playlist.
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 22:27, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, слишком сложно. Если я открываю файл сериальчика, логично, что у меня все серии в плейлисте сразу. А в другом экземпляре могут быть какие-то лекции по несколько часов на файл, зачем мне их смешивать? Нажал на паузу и смотришь другое. Кстати, у меня  есть ситуации, когда надо включить 12 экземпляров одновременно. Некоторая проблема их синхронизировать, но, в принципе, основное там отключить кэши и отправить команду синхронизации всем инстансам (они рандомно по времени стартуют и надо чтобы все инстансы были синхронизированы между собой).
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 22:08, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перешел с smplayer, полет нормальный.

    SMPlayer достаточно давно использует mpv как движок. Единственный минус - не работает правильно в Wayland - открывается отдельное окно с видео, так как использует встраивание окон X11. Хотя есть костыль https://github.com/smplayer-dev/smplayer/issues/6#issuecomment-974615243

     
  • 2.9, Аноним (9), 22:09, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я тоже однажды перешёл с kde на линукс
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 22:27, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mpv - не единственно возможный бэкенд smplayer. Более того, даже завися от mpv, smplayer является отдельным продуктом, предоставляющим богатый функционал поверх mpv (например, загрузку сабов с интернета). Mpv сам по себе тоже самодостаточен и не нуждается во фронтенде. Ну и в заключение - оба приложения имеют отдельные .desktop-файлы.
     
  • 2.17, rain (??), 22:37, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А зачем "переходить с smplayer", если smplayer - просто GUI? Например, к тому же mpv.
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 22:41, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо, читай как "перешел с гуя smplayer на гуй самого mpv".
     

  • 1.8, Аноним (6), 22:09, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А на nvidia с вейландом уже работает? Там чёт жёсткие тормоза были у него. Кстати, по производительности никто ещё не обошёл связку x11+opengl. Я пробовал и с vulkan и с egl, но кадры выпадают на 4k h265 ремуксах, смотреть невозможно. А с x11+opengl нормально, выпадают кадры только когда битрейт совсем уж высокий (примерно 1 сцена на весь фильм) и всё не так ужасно.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:30, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас ноутбуки из-за курса доллора стали копейки стоить - приобрети нормальную электронную вычислительную машину.
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:32, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Добавлен новый звуковой движок af_rubberband для изменения темпа и высоты звука, используя библиотеку rubberband 3.0.
    >GPL v3

    Спасибо, не надо, апачным https://github.com/waywardgeek/sonic обойдёмся.

     
  • 1.19, InuYasha (??), 23:02, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Южу через smplayer в KDE уже лет десять. В разы лучше глючного и кривогуёвого VLC. Со скином MPC, конечно :)
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Южу

    Что делаешь? Передите кто-нибудь с плоскоземельного.

     
     
  • 3.23, Аноним (9), 00:40, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    To use
     

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