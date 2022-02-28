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Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5

28.02.2022 09:52

Спустя три года с момента прошлого выпуска опубликован релиз мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5, в котором обеспечена совместимость со свежей версией мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+. Изменения в новой версии сводятся к интеграции улучшений, добавленных за последние три года в FFmpeg (кодовая база синхронизирована с master-веткой FFmpeg). Копия нового FFmpeg включена в базовую поставку MPlayer, что позволяет обойтись без установки зависимостей при сборке.

Среди специфичных для MPlayer изменений:

  • В GUI добавлена поддержка многоязычности. Выбор языка для текста в интерфейсе выбирается на основании переменной окружения LC_MESSAGES или LANG.
  • Добавлена опция "--enable-nls" для включения языковой поддержки во время выполнения (по умолчанию языковая поддержка пока включается только в режиме GUI).
  • Добавлен встроенный стиль оформления (skin), позволяющий использовать GUI без установки файлов со стилями.
  • Прекращена поддержка декодировщика ffmpeg12vpdau, вместо которого предложены два отдельных компонента ffmpeg1vpdau и ffmpeg2vdpau.
  • Объявлен устаревшим и отключён по умолчанию декодировщик live555.
  • Обеспечена очистка экрана после переключения в полноэкранный режим при использовании драйвера вывода через X-сервер.
  • Добавлена опция "-fs" (аналог настройки load_fullscreen) для открытия в полноэкранном режиме.
  • В интерфейсе устранена проблема с некорректной установкой размера окна после возвращения из полноэкранного режима.
  • В драйвере вывода через OpenGL предоставлено корректное оформление на системах с X11.
  • При сборке для архитектуры ARM обеспечено задействование предлагаемых по умолчанию расширений (например, в Raspbian по умолчанию не используются инструкции NEON и для включения всех возможностей CPU при сборке следует явно указывать опцию "--enable-runtime-cpudetection").


  1. Главная ссылка к новости (http://mplayerhq.hu/design7/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.3.0
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя QMPlay2 21.06.07
  4. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8
  5. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.34
  6. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56774-mplayer
Ключевые слова: mplayer
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:58, 28/02/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто-то говорил что mplayer устарел и все давным-давно перешли в mpv
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:00, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так ничего и не изменилось: устарел и перешли.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:00, 28/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Какие люди. Пользовался им недавно, к сожалению, он искажает контрастность, в отличие от mpv. Кстати, mplayer под вяленым уже работает?
     
  • 1.5, hgdslvodf (?), 10:34, 28/02/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Шигорин, расскажи что-нибудь. Давно тебя не слышно.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:55, 28/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    > В GUI

    Который на первом GTK?

     
  • 1.7, Ilya Indigo (ok), 10:57, 28/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё живо?
     

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