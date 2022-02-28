Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5

Спустя три года с момента прошлого выпуска опубликован релиз мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5, в котором обеспечена совместимость со свежей версией мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+. Изменения в новой версии сводятся к интеграции улучшений, добавленных за последние три года в FFmpeg (кодовая база синхронизирована с master-веткой FFmpeg). Копия нового FFmpeg включена в базовую поставку MPlayer, что позволяет обойтись без установки зависимостей при сборке. Среди специфичных для MPlayer изменений: В GUI добавлена поддержка многоязычности. Выбор языка для текста в интерфейсе выбирается на основании переменной окружения LC_MESSAGES или LANG.

Добавлена опция "--enable-nls" для включения языковой поддержки во время выполнения (по умолчанию языковая поддержка пока включается только в режиме GUI).

Добавлен встроенный стиль оформления (skin), позволяющий использовать GUI без установки файлов со стилями.

Прекращена поддержка декодировщика ffmpeg12vpdau, вместо которого предложены два отдельных компонента ffmpeg1vpdau и ffmpeg2vdpau.

Объявлен устаревшим и отключён по умолчанию декодировщик live555.

Обеспечена очистка экрана после переключения в полноэкранный режим при использовании драйвера вывода через X-сервер.

Добавлена опция "-fs" (аналог настройки load_fullscreen) для открытия в полноэкранном режиме.

В интерфейсе устранена проблема с некорректной установкой размера окна после возвращения из полноэкранного режима.

В драйвере вывода через OpenGL предоставлено корректное оформление на системах с X11.

При сборке для архитектуры ARM обеспечено задействование предлагаемых по умолчанию расширений (например, в Raspbian по умолчанию не используются инструкции NEON и для включения всех возможностей CPU при сборке следует явно указывать опцию "--enable-runtime-cpudetection").



