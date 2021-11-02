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Релиз видеоплеера MPV 0.34

02.11.2021 10:27

После 11 месяцев разработки состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.34, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного переноса новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

В новой версии:

  • Реализована возможность переключения модулей вывода (vo) во время выполнения программы.
  • В файле конфигурации input.conf добавлена поддержка одинарных кавычек и формы `XstringX`.
  • В модуль ao_oss возвращена поддержка вывода через звуковую подсистему OSSv4, применяемую в BSD-системах.
  • Обеспечена загрузка изображения обложки альбома из файлов с типовыми именами (имя базового файла, но с расширением "jpg", "jpeg", "png", "gif", "bmp" или "webp").
  • В модуле вывода vo_gpu реализован бэкенд VkDisplayKHR на базе API Vulkan.
  • В заголовке экранного интерфейса (OSC) реализован показ названия раздела, связанного с позицией, к которой подведён указатель мыши на ползунке прокрутки.
  • Добавлена опция "--sub-filter-jsre" для задание фильтров с использованием регулярных выражений в стиле JavaScript.
  • В модуле вывода vo_rpi для плат Raspberry Pi возобновлена поддержка полноэкранного вывода.
  • В модуль вывода vo_tct добавлена поддержка изменения размера.
  • В скрипте ytdl_hook.lua обеспечен поиск в первую очередь утилиты yt-dlp, а уже потом youtube-dl.
  • Для сборки теперь требуется пакет FFmpeg 4.0 или более новая версия.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.4
  4. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.33
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 0.3.35
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56085-mpv
Ключевые слова: mpv, mplayer
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонас а мы его (?), 10:38, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Годно! Лучший плеер.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    DVD всё также через танцы на левой пятке воспроизводится? При смене сцены в 400р видео всё так же спотыкается? Ок, пойду в VLC посмотрю чего-нибудь.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:46, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ок, пойду в VLC посмотрю чего-нибудь

    держи пальцы, что бы он не крашнулся на "чём-нибудь"

     
     
  • 3.4, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:02, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни разу не падал за 10 с лишним лет. На винде, правда.
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:09, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неправильно ты, дядя Фёдор, vlc хейтишь. Надо вспоминать про квадраты в хентайных видео с субтитрами (не надо спрашивать зачем хентаю субтитры). Вот где vlc не вывозит.  
     
     
  • 4.12, iPony129412 (?), 11:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо вспоминать про квадраты в хентайных видео с субтитрами

    У мена на других мультфильмах и без сутитритрова постоянно вставало это 😕

     
  • 2.9, QwertyReg (ok), 11:11, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    DVD? Серьёзно? Вы из 2k5 к нам прибыли? Уж в 2k-то-21-ом можно уже открыть для себя стриминговые сервисы.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 11:22, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хех, тролли как вы были и тогда
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:39, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем яблочнику оборудование? вооще незачем. тонкого клиета хватит
    а тут вроде зодроты сидят и иной раз плювали на стрёминговые сервисы
     
  • 3.20, Аноним (2), 11:41, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На твоих стриминговых сервисах кроме низкопробных сериальчиков и нету ничего толком. Куча годноты так и осталась на DVD. Может тебе стоит задуматься над повышением своего культурного уровня?
     
     
  • 4.29, Аноним (7), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Высокий культурный уровень низкие продажи эпла.
     
  • 4.31, nebularia (ok), 12:07, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на торренты, значит. Разрешение DVD на современных мониторах совершенно несмотрибельно.
     
  • 3.22, Аноним (7), 11:47, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Омг большой брат сказал, а ты взял и сделал. А если тебе скажут сейчас же 2k22 надо идти в концлагерь ты тоже пойдешь?
     
  • 2.16, ryoken (ok), 11:32, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На телефоне VLC из F_Droid-а обновился. С обновой резко пропал звук, просто как не было :D.
     
     
  • 3.17, Аноним (19), 11:33, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с оф сайта качай на ведроид
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поможет, потому что это проблема с мажорным обновлением 3.4.0. Откатывайся на 3.3.4 в F-Droid или устанавливай последние беты с get.videolan.org/testing/android/
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:02, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В модуль ao_oss возвращена поддержка вывода через звуковую подсистему OSSv4, применяемую в BSD-системах.

    А в линуксе с oss тоже работать будет?
    >обеспечению постоянного переноса новшеств из репозиториев MPlayer

    Каких новшеств, если он практически не обновляется? Чем mpv лучше mplayer, кстати? Я из минусов заметил, что мплеер передаёт неправильные цвета(темнее нужного) по умолчанию.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:51, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в линуксе с oss тоже работать будет?

    Нет.

     

  • 1.6, Аноним (7), 11:03, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована возможность переключения модулей вывода (vo) во время выполнения программы.

    Ого теперь можно на лету переключится в ASCII режим просмотра! Не знаю зачем это надо и зачем нужен режим ASCII просмотра, но звучит круто.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, ASCII будет полезен для ситуаций, когда надо срочно удалённо почистить каталоги с видео/картинками, имея исключительно текстовый режим и/или низкоскоростную связь, от которой переключение в другой -vo не имеет смысла.
    Текстовая "картинка" тут будет вполне достаточна, чтобы вспомнить, что где находится.
    (Ещё надо не забыть про -ao null, чтобы удалённый комп вдруг стонать не начал).

    Следует предположить, что эркаэн со всякими внутренними органами такое использование могут не одобрить.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:10, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В модуль ao_oss возвращена поддержка вывода через звуковую подсистему OSSv4, применяемую в BSD-системах.

    Только в FreeBSD и DragonFly. В NetBSD другой звук.

     
  • 1.10, Иваня (?), 11:18, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно перешёл с Totem на MPV, потому-что один из фильмов хреново отображался, теперь я очень доволен.
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 11:28, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за фильм? Ну же, не молчите, хочу знать о Вас больше!
     
     
  • 3.23, Аноним (7), 11:47, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порно какое-то он не запомнил название.
     

  • 1.13, BratishkaErik (ok), 11:27, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > процесс перехода на LGPL почти завершён

    Зачем?

     
     
  • 2.26, Аноним (7), 11:51, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не осталось кода с GPL чтобы можно было включать mpv к себе в проект без раскрытия кода.

    В своё время чтобы поставлять с продуктом vlc в нем надо было выискивать GPL плагины и удалять. А чтобы это узнать надо было залезть в исходники каждого плагина и в заголовке посмотреть какая у него лицензия. И наедятся что после этого всего vlc будет нормально работать. Даже после автоматизации этот процесс смотрится как не очень юзабельный.

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:30, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь вулкан не будет тормозить? Пока что нормальную производительность выдаёт только glx.
     
     
  • 2.18, ryoken (ok), 11:33, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю, как вы используете mpv, у меня он даже через framebuffer нормально работает (amdgpu), что сначала сильно удивило.
     
     
  • 3.21, Аноним (15), 11:43, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально? По-моему, в фреймбуфере слайдшоу. Я сравнивал производительность на 10bit hevc в 4к, на сценах с высоким битрейтом у меня выпадают кадры. С контекстом вулкана невозможно смотреть и кадры начинают выпадать сразу.
     
     
  • 4.24, ryoken (ok), 11:49, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормально? По-моему, в фреймбуфере слайдшоу. Я сравнивал производительность на 10bit hevc
    > в 4к, на сценах с высоким битрейтом у меня выпадают кадры.
    > С контекстом вулкана невозможно смотреть и кадры начинают выпадать сразу.

    Возможно, у вас так. У меня работает ну ничем не хуже чем иксах (только что сразу в полноэкранном режиме заводится) + оно всё ещё и по сети (NFS) смотрелось. Не помню, водится ли у меня что-то с подобными вашим параметрами кодирования, на опыты :).

     
     
  • 5.30, Аноним (15), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех так. Я использовал вулкан в мпв, пока не обнаружил, что тот сосёт настолько сильно. Дедпул2 лежит на бухте, там 1 такой файл.
     

  • 1.32, Ivan_83 (ok), 12:10, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В модуль ao_oss возвращена поддержка вывода через звуковую подсистему OSSv4, применяемую в BSD-системах.

    Моя сделать!
    Только не в модуль а сам модуль возвращён.

     
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