Релиз видеоплеера MPV 0.34

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:46, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Ок, пойду в VLC посмотрю чего-нибудь держи пальцы, что бы он не крашнулся на "чём-нибудь"

3.4 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 11:02, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ни разу не падал за 10 с лишним лет. На винде, правда.

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:09, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Неправильно ты, дядя Фёдор, vlc хейтишь. Надо вспоминать про квадраты в хентайных видео с субтитрами (не надо спрашивать зачем хентаю субтитры). Вот где vlc не вывозит.

4.12 , iPony129412 ( ? ), 11:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надо вспоминать про квадраты в хентайных видео с субтитрами У мена на других мультфильмах и без сутитритрова постоянно вставало это 😕

2.9 , QwertyReg ( ok ), 11:11, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – DVD? Серьёзно? Вы из 2k5 к нам прибыли? Уж в 2k-то-21-ом можно уже открыть для себя стриминговые сервисы.

3.11 , Аноним ( 3 ), 11:22, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хех, тролли как вы были и тогда

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:39, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зачем яблочнику оборудование? вооще незачем. тонкого клиета хватит

а тут вроде зодроты сидят и иной раз плювали на стрёминговые сервисы

3.20 , Аноним ( 2 ), 11:41, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На твоих стриминговых сервисах кроме низкопробных сериальчиков и нету ничего толком. Куча годноты так и осталась на DVD. Может тебе стоит задуматься над повышением своего культурного уровня?

4.29 , Аноним ( 7 ), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Высокий культурный уровень низкие продажи эпла.

4.31 , nebularia ( ok ), 12:07, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну на торренты, значит. Разрешение DVD на современных мониторах совершенно несмотрибельно.

3.22 , Аноним ( 7 ), 11:47, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Омг большой брат сказал, а ты взял и сделал. А если тебе скажут сейчас же 2k22 надо идти в концлагерь ты тоже пойдешь?

2.16 , ryoken ( ok ), 11:32, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На телефоне VLC из F_Droid-а обновился. С обновой резко пропал звук, просто как не было :D.

3.17 , Аноним ( 19 ), 11:33, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с оф сайта качай на ведроид

4.28 , Аноним ( 28 ), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не поможет, потому что это проблема с мажорным обновлением 3.4.0. Откатывайся на 3.3.4 в F-Droid или устанавливай последние беты с get.videolan.org/testing/android/