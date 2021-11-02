Релиз видеоплеера MPV 0.34

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|1.2, Аноним (2), 10:42, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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DVD всё также через танцы на левой пятке воспроизводится? При смене сцены в 400р видео всё так же спотыкается? Ок, пойду в VLC посмотрю чего-нибудь.
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|2.3, Аноним (3), 10:46, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ок, пойду в VLC посмотрю чего-нибудь
держи пальцы, что бы он не крашнулся на "чём-нибудь"
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|3.7, Аноним (7), 11:09, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неправильно ты, дядя Фёдор, vlc хейтишь. Надо вспоминать про квадраты в хентайных видео с субтитрами (не надо спрашивать зачем хентаю субтитры). Вот где vlc не вывозит.
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|4.12, iPony129412 (?), 11:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо вспоминать про квадраты в хентайных видео с субтитрами
У мена на других мультфильмах и без сутитритрова постоянно вставало это 😕
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|2.9, QwertyReg (ok), 11:11, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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DVD? Серьёзно? Вы из 2k5 к нам прибыли? Уж в 2k-то-21-ом можно уже открыть для себя стриминговые сервисы.
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|3.19, Аноним (19), 11:39, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем яблочнику оборудование? вооще незачем. тонкого клиета хватит
а тут вроде зодроты сидят и иной раз плювали на стрёминговые сервисы
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|3.20, Аноним (2), 11:41, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На твоих стриминговых сервисах кроме низкопробных сериальчиков и нету ничего толком. Куча годноты так и осталась на DVD. Может тебе стоит задуматься над повышением своего культурного уровня?
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|4.31, nebularia (ok), 12:07, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну на торренты, значит. Разрешение DVD на современных мониторах совершенно несмотрибельно.
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|3.22, Аноним (7), 11:47, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Омг большой брат сказал, а ты взял и сделал. А если тебе скажут сейчас же 2k22 надо идти в концлагерь ты тоже пойдешь?
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|2.16, ryoken (ok), 11:32, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На телефоне VLC из F_Droid-а обновился. С обновой резко пропал звук, просто как не было :D.
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|4.28, Аноним (28), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поможет, потому что это проблема с мажорным обновлением 3.4.0. Откатывайся на 3.3.4 в F-Droid или устанавливай последние беты с get.videolan.org/testing/android/
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|1.5, Аноним (5), 11:02, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В модуль ao_oss возвращена поддержка вывода через звуковую подсистему OSSv4, применяемую в BSD-системах.
А в линуксе с oss тоже работать будет?
>обеспечению постоянного переноса новшеств из репозиториев MPlayer
Каких новшеств, если он практически не обновляется? Чем mpv лучше mplayer, кстати? Я из минусов заметил, что мплеер передаёт неправильные цвета(темнее нужного) по умолчанию.
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|1.6, Аноним (7), 11:03, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализована возможность переключения модулей вывода (vo) во время выполнения программы.
Ого теперь можно на лету переключится в ASCII режим просмотра! Не знаю зачем это надо и зачем нужен режим ASCII просмотра, но звучит круто.
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|2.27, Аноним (27), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, ASCII будет полезен для ситуаций, когда надо срочно удалённо почистить каталоги с видео/картинками, имея исключительно текстовый режим и/или низкоскоростную связь, от которой переключение в другой -vo не имеет смысла.
Текстовая "картинка" тут будет вполне достаточна, чтобы вспомнить, что где находится.
(Ещё надо не забыть про -ao null, чтобы удалённый комп вдруг стонать не начал).
Следует предположить, что эркаэн со всякими внутренними органами такое использование могут не одобрить.
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|1.8, Аноним (8), 11:10, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В модуль ao_oss возвращена поддержка вывода через звуковую подсистему OSSv4, применяемую в BSD-системах.
Только в FreeBSD и DragonFly. В NetBSD другой звук.
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|1.10, Иваня (?), 11:18, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно перешёл с Totem на MPV, потому-что один из фильмов хреново отображался, теперь я очень доволен.
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|2.26, Аноним (7), 11:51, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы не осталось кода с GPL чтобы можно было включать mpv к себе в проект без раскрытия кода.
В своё время чтобы поставлять с продуктом vlc в нем надо было выискивать GPL плагины и удалять. А чтобы это узнать надо было залезть в исходники каждого плагина и в заголовке посмотреть какая у него лицензия. И наедятся что после этого всего vlc будет нормально работать. Даже после автоматизации этот процесс смотрится как не очень юзабельный.
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|1.15, Аноним (15), 11:30, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь вулкан не будет тормозить? Пока что нормальную производительность выдаёт только glx.
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|2.18, ryoken (ok), 11:33, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не знаю, как вы используете mpv, у меня он даже через framebuffer нормально работает (amdgpu), что сначала сильно удивило.
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|3.21, Аноним (15), 11:43, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально? По-моему, в фреймбуфере слайдшоу. Я сравнивал производительность на 10bit hevc в 4к, на сценах с высоким битрейтом у меня выпадают кадры. С контекстом вулкана невозможно смотреть и кадры начинают выпадать сразу.
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|4.24, ryoken (ok), 11:49, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормально? По-моему, в фреймбуфере слайдшоу. Я сравнивал производительность на 10bit hevc
> в 4к, на сценах с высоким битрейтом у меня выпадают кадры.
> С контекстом вулкана невозможно смотреть и кадры начинают выпадать сразу.
Возможно, у вас так. У меня работает ну ничем не хуже чем иксах (только что сразу в полноэкранном режиме заводится) + оно всё ещё и по сети (NFS) смотрелось. Не помню, водится ли у меня что-то с подобными вашим параметрами кодирования, на опыты :).
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|5.30, Аноним (15), 11:55, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У всех так. Я использовал вулкан в мпв, пока не обнаружил, что тот сосёт настолько сильно. Дедпул2 лежит на бухте, там 1 такой файл.
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|1.32, Ivan_83 (ok), 12:10, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В модуль ao_oss возвращена поддержка вывода через звуковую подсистему OSSv4, применяемую в BSD-системах.
Моя сделать!
Только не в модуль а сам модуль возвращён.
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