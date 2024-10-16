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Выпуск музыкального проигрывателя Fooyin 0.8

16.10.2024 11:03

Состоялся выпуск музыкального проигрывателя Fooyin 0.8, нацеленного на предоставление широких возможностей по настройке и адаптации программы под свои предпочтения. В Fooyin предложен набор виджетов с реализацией различных режимов управления музыкальной коллекцией и воспроизведения музыки. Дополнительные возможности могут подключаться в форме плагинов. Для настройки интерфейса предлагается конфигуратор раскладки элементов на экране. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Fedora, Debian и Ubuntu, а также в формате flatpak.

Поддерживается воспроизведение файлов в формате FLAC, MP3, MP4, Vorbis, Opus, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Monkey's Audio, VGM и различных трековых форматов. Среди возможностей Fooyin: извлечение сведений о порядке и длительности звуковых треков из CUE-файлов, воспроизведение без пауз (gapless), создание, импорт и экспорт списков воспроизведения в форматах M3U/M3U8, фильтрация содержимого музыкальной библиотеки по любым полям, древовидное представление коллекции, редактирование тегов, визуализации при помощи спектрограмм, навигация на уровне каталогов в файловой системе с возможностью прямого воспроизведения выбранных файлов. Для внешнего управления проигрывателем может использоваться D-Bus-интерфейс MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification).

В новой версии:

  • Расширены возможности для нормализации громкости (ReplayGain). Для расчёта параметров нормализации может использоваться библиотека libebur128 или FFmpeg.
  • В скрипты FooScript добавлен синтаксис запросов, который можно использовать для фильтрации и поиска содержимого. В следующей версии данная возможность будет использована при реализации умных списков воспроизведения.
  • Добавлены новые плагины визуализации звуковой волны "peak" и "VU".
  • Добавлена начальная поддержка загрузки и воспроизведения контента в формате DSF/DSDIFF.
  • Реализована поддержка показа обложек альбомов при работе с коллекцией в древовидном режиме.
  • Во встроенный виджет поиска добавлены новые режимы поиска. Реализована отдельная страница с настройками поиска.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/fooyin/fooy...)
  2. OpenNews: Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.7 и 2.2
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.1.0
  4. OpenNews: Опубликован Daphile 24.05, дистрибутив для создания музыкальных систем
  5. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.3
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62060-fooyin
Ключевые слова: fooyin, music
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 16/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Уже 0.8.1. Еще вчера обновили с некоторыми фиксами.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 16/10/2024 [ответить]  
    		• –6 +/
    Лучше бы он стриминговые сервисы поддерживал, а не flac. Кому нужны эти заслуженные до дыр мп3шки? Тому кто не может воспринимать ничего нового? Чья нейропластичность стримится к нулю?  
     
     
  • 2.5, anonymous (??), 11:39, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:47, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:52, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вот приходится слушать на улице в tws'ах условные эмпэтрёшки со стримингового сервиса, потому что тот же ldac на деле не подходит для грязного уличного эфира. А провода и лапухи на голове - это прошлый век. Компромисы, однако.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:23, 16/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а под "GNU C++ для MinGW-w64" скомпилируется и будет работать?
     
  • 1.4, Аноним (-), 11:29, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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