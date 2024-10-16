Состоялся выпуск музыкального проигрывателя Fooyin 0.8, нацеленного на предоставление широких возможностей по настройке и адаптации программы под свои предпочтения. В Fooyin предложен набор виджетов с реализацией различных режимов управления музыкальной коллекцией и воспроизведения музыки. Дополнительные возможности могут подключаться в форме плагинов. Для настройки интерфейса предлагается конфигуратор раскладки элементов на экране. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Fedora, Debian и Ubuntu, а также в формате flatpak. Поддерживается воспроизведение файлов в формате FLAC, MP3, MP4, Vorbis, Opus, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Monkey's Audio, VGM и различных трековых форматов. Среди возможностей Fooyin: извлечение сведений о порядке и длительности звуковых треков из CUE-файлов, воспроизведение без пауз (gapless), создание, импорт и экспорт списков воспроизведения в форматах M3U/M3U8, фильтрация содержимого музыкальной библиотеки по любым полям, древовидное представление коллекции, редактирование тегов, визуализации при помощи спектрограмм, навигация на уровне каталогов в файловой системе с возможностью прямого воспроизведения выбранных файлов. Для внешнего управления проигрывателем может использоваться D-Bus-интерфейс MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification). В новой версии: Расширены возможности для нормализации громкости (ReplayGain). Для расчёта параметров нормализации может использоваться библиотека libebur128 или FFmpeg.

В скрипты FooScript добавлен синтаксис запросов, который можно использовать для фильтрации и поиска содержимого. В следующей версии данная возможность будет использована при реализации умных списков воспроизведения.

Добавлены новые плагины визуализации звуковой волны "peak" и "VU".

Добавлена начальная поддержка загрузки и воспроизведения контента в формате DSF/DSDIFF.

Реализована поддержка показа обложек альбомов при работе с коллекцией в древовидном режиме.

Во встроенный виджет поиска добавлены новые режимы поиска. Реализована отдельная страница с настройками поиска.



