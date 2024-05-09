Опубликован Daphile 24.05, дистрибутив для создания музыкальных систем

Состоялся релиз дистрибутива Daphile 24.05, основанного на Gentoo Linux и предназначенного для создания системы для хранения и воспроизведения музыкальной коллекции, замещаемой на компьютере без экрана. Управление воспроизведением и коллекцией производится через специально созданный web-интерфейс. Для загрузки доступна сборка с обычным ядром Linux (329 МБ) и сборка с компонентами для работы в режиме реального времени (319 МБ). Дистрибутив может работать в режиме звукового сервера, сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage) и точки беспроводного доступа. Поддерживается воспроизведение со внутренних накопителей, c сетевых потоковых сервисов и c внешних USB-накопителей. Для обеспечения максимального качества звука и создания мультизональных аудиосистем поддерживается подключения компьютера с Daphile к аналоговым усилителям через цифро-аналоговые преобразователи с интерфейсом USB. В новой версии: Обновлены LMS (Lyrion Music Server) 8.5.2, Perl 5.38, ядро Linux 6.6. Для сборки задействован GCC 13.2.

Обновлены плагины для интеграции с сервисами Spotty 4.10.1, TIDAL 1.4.6, Qobuz 3.5.0, Deezer 2.81.4 и YouTube 0.212.

Удалена поддержка Mysqueezebox.com.

Добавлен модуль Crypt::Blowfish, позволивший повысить производительность плагинов.

Добавлена возможность сохранения содержимого звуковых CD в формате WAV.

Библиотека с информацией об исполнителях и музыкальных композициях CDDB заменена на Gnudb.

Добавлена поддержка обращения к внешним сетевым накопителям через протоколы SMB3 и WebDAV.

Реализована возможность автоматического выбора цветовой темы web-интерфейса на основе выбранной для устройства темы.

Для сжатия модулей ядра и файлов прошивок задействован алгоритм LZMA, а для сжатия корневого образа SquashFS - Zstd.



