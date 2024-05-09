Опубликован Daphile 24.05, дистрибутив для создания музыкальных систем

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Состоялся релиз дистрибутива Daphile 24.05, основанного на Gentoo Linux и предназначенного для создания системы для хранения и воспроизведения музыкальной коллекции, замещаемой на компьютере без экрана. Управление воспроизведением и коллекцией производится через специально созданный web-интерфейс. Для загрузки доступна сборка с обычным ядром Linux (329 МБ) и сборка с компонентами для работы в режиме реального времени (319 МБ).
Дистрибутив может работать в режиме звукового сервера, сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage) и точки беспроводного доступа. Поддерживается воспроизведение со внутренних накопителей, c сетевых потоковых сервисов и c внешних USB-накопителей. Для обеспечения максимального качества звука и создания мультизональных аудиосистем поддерживается подключения компьютера с Daphile к аналоговым усилителям через цифро-аналоговые преобразователи с интерфейсом USB.
В новой версии:
- Обновлены LMS (Lyrion Music Server) 8.5.2, Perl 5.38, ядро Linux 6.6. Для сборки задействован GCC 13.2.
- Обновлены плагины для интеграции с сервисами Spotty 4.10.1, TIDAL 1.4.6, Qobuz 3.5.0, Deezer 2.81.4 и YouTube 0.212.
- Удалена поддержка Mysqueezebox.com.
- Добавлен модуль Crypt::Blowfish, позволивший повысить производительность плагинов.
- Добавлена возможность сохранения содержимого звуковых CD в формате WAV.
- Библиотека с информацией об исполнителях и музыкальных композициях CDDB заменена на Gnudb.
- Добавлена поддержка обращения к внешним сетевым накопителям через протоколы SMB3 и WebDAV.
- Реализована возможность автоматического выбора цветовой темы web-интерфейса на основе выбранной для устройства темы.
- Для сжатия модулей ядра и файлов прошивок задействован алгоритм LZMA, а для сжатия корневого образа SquashFS - Zstd.