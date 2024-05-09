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Опубликован Daphile 24.05, дистрибутив для создания музыкальных систем

09.05.2024 21:41

Состоялся релиз дистрибутива Daphile 24.05, основанного на Gentoo Linux и предназначенного для создания системы для хранения и воспроизведения музыкальной коллекции, замещаемой на компьютере без экрана. Управление воспроизведением и коллекцией производится через специально созданный web-интерфейс. Для загрузки доступна сборка с обычным ядром Linux (329 МБ) и сборка с компонентами для работы в режиме реального времени (319 МБ).

Дистрибутив может работать в режиме звукового сервера, сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage) и точки беспроводного доступа. Поддерживается воспроизведение со внутренних накопителей, c сетевых потоковых сервисов и c внешних USB-накопителей. Для обеспечения максимального качества звука и создания мультизональных аудиосистем поддерживается подключения компьютера с Daphile к аналоговым усилителям через цифро-аналоговые преобразователи с интерфейсом USB.

В новой версии:

  • Обновлены LMS (Lyrion Music Server) 8.5.2, Perl 5.38, ядро Linux 6.6. Для сборки задействован GCC 13.2.
  • Обновлены плагины для интеграции с сервисами Spotty 4.10.1, TIDAL 1.4.6, Qobuz 3.5.0, Deezer 2.81.4 и YouTube 0.212.
  • Удалена поддержка Mysqueezebox.com.
  • Добавлен модуль Crypt::Blowfish, позволивший повысить производительность плагинов.
  • Добавлена возможность сохранения содержимого звуковых CD в формате WAV.
  • Библиотека с информацией об исполнителях и музыкальных композициях CDDB заменена на Gnudb.
  • Добавлена поддержка обращения к внешним сетевым накопителям через протоколы SMB3 и WebDAV.
  • Реализована возможность автоматического выбора цветовой темы web-интерфейса на основе выбранной для устройства темы.
  • Для сжатия модулей ядра и файлов прошивок задействован алгоритм LZMA, а для сжатия корневого образа SquashFS - Zstd.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.daphile.com/firmwa...)
  2. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.0.0
  4. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
  5. OpenNews: Доступен звуковой сервер PulseAudio 17.0
  6. OpenNews: Звуковому кодеку FLAC присвоен статус предложенного стандарта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61143
Ключевые слова: , daphile, linux, music, audio
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