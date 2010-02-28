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Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

07.04.2024 11:32

Cостоялся выпуск дистрибутива AV Linux 23.2, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux и репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектуры x86_64 (5.4 ГБ).

Ядро Linux в AV Linux поставляется с набором патчей Liquorix для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В качестве пользовательского окружения поставляется Enlightenment. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. При установке на выбор предоставляется возможность использования sysvinit или systemd. Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)

В новом выпуске:

  • Устранены проблемы, всплывшие после обновления в прошлом выпуске пакетной базы до MX-23 и Debian 12, замены Xfce на Enlightenment 0.25.4 и включения по умолчанию мультимедийного сервера PipeWire.
  • По умолчанию выставлена настройка, отключающая постепенное затухание подсветки экрана (решилась проблема с отображением экрана входа в систему при загрузке с использованием sysvinit вместо systemd).
  • На панели размещён ярлык для изменения раскладки клавиатуры. В состав включены 60 локалей для различных языков (неанглоязычным пользователям больше не нужно вручную устанавливать локали).
  • Добавлены настройки для смены фокуса при нажатии мышью на окно и ограничения перемещения окна за край экрана.
  • Проведена работа по использованию специфичных для AV Linux пиктограмм в собственных приложениях, интерфейсе выбора программ-обработчиков в Thunar и на экране MX-Welcome. Добавлен простой интерфейс для WineASIO.
  • Добавлен дополнительный графический интерфейс CMST для настройки сетевых соединений при помощи Connman, который можно использовать если нехватает возможностей штатного конфигуратора Enlightenment Connection.
  • Добавлен конфигуратор для системы вывода на печать.
  • Добавлен ярлык для воспроизведения звуковых CD при помощи MPV.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.bandshed.net/2024/...)
  2. OpenNews: Доступны дистрибутивы MX Linux 23.2 и AV Linux 23.1
  3. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы AV Linux MX 21.2, MXDE-EFL 21.2 и Daphile 22.12
  4. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  5. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60942-avlinux
Ключевые слова: avlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:25, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

    А есть ли дистрибутив, в котором аудио- и видеоконтент создается не постоянно, а скажем всего 2 дня в неделю? А всё остальное время контент наоборот потребляется? Ищу такой дистрибутив. Сабж не подошел, так как он только для создания, но не для потребления.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:29, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любой другой десктопный дистр, тот же Mint.

    В случае чего доустановить необходимое не столь сложно

     
  • 2.3, Аноним (3), 12:31, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для потребления надо установить медиацентр Kodi:
    https://opennet.ru/60936-kodi
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 12:35, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Для потребления надо установить медиацентр Kodi

    А как в Коди создавать контент?
    Написали же "создается 2 дня в неделю"!
    Это что, мне два дистра устанавливать придется?!

     
     
  • 4.5, Аноним (3), 12:39, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хм... получается так.
     
  • 4.6, ИмяХ (ok), 12:51, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А как ты хотел? Это же юникс-вэй: для каждой задачи свой дистрибутив.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 13:49, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А как ты хотел? Это же современный линукс-вэй: для каждой задачи, каждого DE, WM, тулкита, набора иконок, нескучных обоев - свой дистрибутив.

    Пофиксил, не благодари.


     
  • 4.8, 12yoexpert (ok), 12:52, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    kodi это немножко не дистр
     
  • 2.11, аннаним (?), 13:14, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем этот не подходит? Ну кодеков поднасыпать и плееров.
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:21, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть ли дистрибутив, в котором ... контент наоборот потребляется?

    конечно есть, только это не дистрибутив, а программа, которая mpv и которая уже входит в дистрибутив.
    интерфейс у программы стандартный: man mpv надо читать, в командную строку надо писать, и некоторые клавиатурные сокращения есть внутри (которых нет -- их можно настроить в ~/.config/mpv/config);

    привязать к медиа-клавишам можно силами какого-нить xbindkeys, который будет выполнять скрипты, которые силами socat в некий сокет будут помещать команды типа playlist-next, playlist-prev, keypress PgUp, etc.

    сокет тогда надо либо в конфигах прописать в параметре input-ipc-server, но это если mpv запускается строго в одном экземпляре;
    если экземпляров несколько, то в шелле сбацать некий alias на команду "mpv --input-ipc-server=/tmp/.mpvsock", например, или типа того.

    при поставленном yt-dlp умеет воспроизводить видео с ютуба, рутуба, вконтакта, яндексдзена и других мест;  качество регулируется параметром --ytdl-fmt=b.N, где N -- номер допустимого формата, чем больше -- тем хуже формат (если видео слишком объёмное или монитор у ноута маловат).


    из-за трёх-четырёх скриптов, которые в сумме короче данного комментария, пилить целый дистрибутив просто глупо.
    поэтому используй что есть и не привередничай.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:53, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > man mpv
    > их можно настроить в ~/.config/mpv/config
    > привязать к медиа-клавишам можно силами какого-нить xbindkeys
    > сокет тогда надо либо в конфигах прописать в параметре input-ipc-server
    > из-за трёх-четырёх скриптов

    "Нужно попердолиться как это обычно принято линуксоидов."
    Поправил, не благодари.

    Пойду расскажу что делать нужно чтобы видосики играли своей бабушке.

     
  • 2.13, Петрович 69 (?), 13:21, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем дистр то? firefox с аддонами хоть на samsung dex пахать будет. Потребляй.
    Условный медиацентр ака Kodi и весь указанный тут софт спокойно пашет в Linux Mint Mate.
    Сабж - фигня на постном масле, как и его прародитель MX.
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 12:51, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лол, в новости про "дистрибутив [орфография безграмотного автора сохранена] для создания аудио- и видеоконтента" ни слова об аудиоподсистеме

    firefox через jack работает? если нет, как предлагается создавать аудиоконтент, когда либо нет браузера, либо невозможно работать со звуком? включать-выключать jack?

     
     
  • 2.9, Аноним (3), 13:00, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для экспертов есть Ubuntu Studio:
    https://ubuntustudio.org
     
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 13:34, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и там ff работает через jack?
     
     
  • 4.16, Аноним (3), 13:35, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к вам вопрос, как к эксперту.
     
  • 2.20, Карлос Сношайтилис (ok), 14:48, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полезный совет: у новости, кроме заголовка, есть ещё текст, он находится чуть ниже. Прежде чем задать вопрос, текст надо читать в обязательном порядке.

    В данной новости написано про включение сервера PipeWire по умолчанию в прошлых релизах.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:13, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь пользуется enlightenment? Панель задач смотрится идиотски на первом скрине, ширина таска уж очень маленькая.
     
     
  • 2.14, Петрович 69 (?), 13:24, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да оно всё убого даже на фоне linux mint mate 13, на которых я после релиза 8й винды)
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:33, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >x86_64 (5.4 ГБ)
    >подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)

    Ух, постарались так постарались.

     
  • 1.21, Аноним (21), 15:09, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без винила не взлетит. Хорошо что после установки дистрибутива появляется сд-привод,но этого мало.
     
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