Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

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|1.1, Аноним (1), 12:25, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
А есть ли дистрибутив, в котором аудио- и видеоконтент создается не постоянно, а скажем всего 2 дня в неделю? А всё остальное время контент наоборот потребляется? Ищу такой дистрибутив. Сабж не подошел, так как он только для создания, но не для потребления.
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|2.2, Аноним (2), 12:29, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любой другой десктопный дистр, тот же Mint.
В случае чего доустановить необходимое не столь сложно
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|3.4, Аноним (-), 12:35, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для потребления надо установить медиацентр Kodi
А как в Коди создавать контент?
Написали же "создается 2 дня в неделю"!
Это что, мне два дистра устанавливать придется?!
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|4.6, ИмяХ (ok), 12:51, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А как ты хотел? Это же юникс-вэй: для каждой задачи свой дистрибутив.
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|5.17, Аноним (17), 13:49, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как ты хотел? Это же современный линукс-вэй: для каждой задачи, каждого DE, WM, тулкита, набора иконок, нескучных обоев - свой дистрибутив.
Пофиксил, не благодари.
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|2.12, Аноним (12), 13:21, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А есть ли дистрибутив, в котором ... контент наоборот потребляется?
конечно есть, только это не дистрибутив, а программа, которая mpv и которая уже входит в дистрибутив.
интерфейс у программы стандартный: man mpv надо читать, в командную строку надо писать, и некоторые клавиатурные сокращения есть внутри (которых нет -- их можно настроить в ~/.config/mpv/config);
привязать к медиа-клавишам можно силами какого-нить xbindkeys, который будет выполнять скрипты, которые силами socat в некий сокет будут помещать команды типа playlist-next, playlist-prev, keypress PgUp, etc.
сокет тогда надо либо в конфигах прописать в параметре input-ipc-server, но это если mpv запускается строго в одном экземпляре;
если экземпляров несколько, то в шелле сбацать некий alias на команду "mpv --input-ipc-server=/tmp/.mpvsock", например, или типа того.
при поставленном yt-dlp умеет воспроизводить видео с ютуба, рутуба, вконтакта, яндексдзена и других мест; качество регулируется параметром --ytdl-fmt=b.N, где N -- номер допустимого формата, чем больше -- тем хуже формат (если видео слишком объёмное или монитор у ноута маловат).
из-за трёх-четырёх скриптов, которые в сумме короче данного комментария, пилить целый дистрибутив просто глупо.
поэтому используй что есть и не привередничай.
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|3.18, Аноним (18), 13:53, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> man mpv
> их можно настроить в ~/.config/mpv/config
> привязать к медиа-клавишам можно силами какого-нить xbindkeys
> сокет тогда надо либо в конфигах прописать в параметре input-ipc-server
> из-за трёх-четырёх скриптов
"Нужно попердолиться как это обычно принято линуксоидов."
Поправил, не благодари.
Пойду расскажу что делать нужно чтобы видосики играли своей бабушке.
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|2.13, Петрович 69 (?), 13:21, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем дистр то? firefox с аддонами хоть на samsung dex пахать будет. Потребляй.
Условный медиацентр ака Kodi и весь указанный тут софт спокойно пашет в Linux Mint Mate.
Сабж - фигня на постном масле, как и его прародитель MX.
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|1.7, 12yoexpert (ok), 12:51, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лол, в новости про "дистрибутив [орфография безграмотного автора сохранена] для создания аудио- и видеоконтента" ни слова об аудиоподсистеме
firefox через jack работает? если нет, как предлагается создавать аудиоконтент, когда либо нет браузера, либо невозможно работать со звуком? включать-выключать jack?
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|2.20, Карлос Сношайтилис (ok), 14:48, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полезный совет: у новости, кроме заголовка, есть ещё текст, он находится чуть ниже. Прежде чем задать вопрос, текст надо читать в обязательном порядке.
В данной новости написано про включение сервера PipeWire по умолчанию в прошлых релизах.
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|1.10, Аноним (10), 13:13, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь пользуется enlightenment? Панель задач смотрится идиотски на первом скрине, ширина таска уж очень маленькая.
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|2.14, Петрович 69 (?), 13:24, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да оно всё убого даже на фоне linux mint mate 13, на которых я после релиза 8й винды)
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|1.19, Аноним (19), 14:33, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>x86_64 (5.4 ГБ)
>подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)
Ух, постарались так постарались.
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|1.21, Аноним (21), 15:09, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без винила не взлетит. Хорошо что после установки дистрибутива появляется сд-привод,но этого мало.
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