Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:29, 07/04/2024 Любой другой десктопный дистр, тот же Mint. В случае чего доустановить необходимое не столь сложно

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:31, 07/04/2024 Для потребления надо установить медиацентр Kodi:

https://opennet.ru/60936-kodi

3.4 , Аноним ( - ), 12:35, 07/04/2024 > Для потребления надо установить медиацентр Kodi А как в Коди создавать контент?

Написали же "создается 2 дня в неделю"!

Это что, мне два дистра устанавливать придется?!

Написали же "создается 2 дня в неделю"!

Это что, мне два дистра устанавливать придется?!

4.5 , Аноним ( 3 ), 12:39, 07/04/2024 Хм... получается так.

4.6 , ИмяХ ( ok ), 12:51, 07/04/2024 А как ты хотел? Это же юникс-вэй: для каждой задачи свой дистрибутив.

5.17 , Аноним ( 17 ), 13:49, 07/04/2024 > А как ты хотел? Это же современный линукс-вэй: для каждой задачи, каждого DE, WM, тулкита, набора иконок, нескучных обоев - свой дистрибутив. Пофиксил, не благодари.

4.8 , 12yoexpert ( ok ), 12:52, 07/04/2024 kodi это немножко не дистр

2.11 , аннаним ( ? ), 13:14, 07/04/2024 А чем этот не подходит? Ну кодеков поднасыпать и плееров.

2.12 , Аноним ( 12 ), 13:21, 07/04/2024 > А есть ли дистрибутив, в котором ... контент наоборот потребляется? конечно есть, только это не дистрибутив, а программа, которая mpv и которая уже входит в дистрибутив.

интерфейс у программы стандартный: man mpv надо читать, в командную строку надо писать, и некоторые клавиатурные сокращения есть внутри (которых нет -- их можно настроить в ~/.config/mpv/config); привязать к медиа-клавишам можно силами какого-нить xbindkeys, который будет выполнять скрипты, которые силами socat в некий сокет будут помещать команды типа playlist-next, playlist-prev, keypress PgUp, etc. сокет тогда надо либо в конфигах прописать в параметре input-ipc-server, но это если mpv запускается строго в одном экземпляре;

если экземпляров несколько, то в шелле сбацать некий alias на команду "mpv --input-ipc-server=/tmp/.mpvsock", например, или типа того. при поставленном yt-dlp умеет воспроизводить видео с ютуба, рутуба, вконтакта, яндексдзена и других мест; качество регулируется параметром --ytdl-fmt=b.N, где N -- номер допустимого формата, чем больше -- тем хуже формат (если видео слишком объёмное или монитор у ноута маловат).

из-за трёх-четырёх скриптов, которые в сумме короче данного комментария, пилить целый дистрибутив просто глупо.

поэтому используй что есть и не привередничай.

3.18 , Аноним ( 18 ), 13:53, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > man mpv

> их можно настроить в ~/.config/mpv/config

> привязать к медиа-клавишам можно силами какого-нить xbindkeys

> сокет тогда надо либо в конфигах прописать в параметре input-ipc-server

> из-за трёх-четырёх скриптов "Нужно попердолиться как это обычно принято линуксоидов."

Поправил, не благодари. Пойду расскажу что делать нужно чтобы видосики играли своей бабушке.

2.13 , Петрович 69 ( ? ), 13:21, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А зачем дистр то? firefox с аддонами хоть на samsung dex пахать будет. Потребляй.

Условный медиацентр ака Kodi и весь указанный тут софт спокойно пашет в Linux Mint Mate.

Сабж - фигня на постном масле, как и его прародитель MX.