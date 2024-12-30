Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.2.0 с поддержкой Qt6

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|2.47, Аноним (47), 12:52, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз перлез на clementine (strawberry - актуальный форк) с тех пор как сабж умер.
Имхо это не та приложуха что должна быть прибита гвоздями к KDE.
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|2.6, нейм (?), 10:22, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Стриминги - это те самые, где исполнитель может выложить только последние альбомы, без старых? Те самые стриминги, в которых часть твоего плейлиста может стать недоступной по велению левой пятки исполнителя/лейбла/самого сервиса? Да, определенно выгодная инвестиция своих денег в увеличение разряда батареи своего девайса из-за их DRM, ради искалеченных 128кб/с.
Не говоря уже о великолепных мувах с "мы больше не работаем в вашей стране" или "ты сменил страну (включив впн), беги на поклон поддержке с объяснительной"
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|3.9, Аноним (-), 10:31, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Стриминги - это те самые, где исполнитель может выложить только последние альбомы, без старых?
Пользуйся нормальными, чего ноешь.
> Те самые стриминги, в которых часть твоего плейлиста может стать недоступной по велению левой пятки исполнителя/лейбла/самого сервиса?
Точно так же исполнитель может снять с продажи свои диски.
> Не говоря уже о великолепных мувах с "мы больше не работаем в вашей стране"
Ну так живи в нормальной стране)
А то живут во всяких, а потом жалуются.
> или "ты сменил страну (включив впн), беги на поклон поддержке с объяснительной"
если это делается для "обману продавца, закошу под аргентинца и куплю дешевле", то все правильно
халявщиков надо наказывать
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|7.36, Аноним (-), 12:17, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты сейчас свой ви-сер написькал из какого браузера?
Из скрепно-православного или из аглоскасонского?
А из какой системы ты этот браузер запустил? Неужели из своей родимой.
Может процессор у тебя хотя бы попахивает отечеством? Не, маскимум у тебя байкал который пахнет тайванем.
Вот и думай)
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|1.4, Герострат (?), 10:18, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Поздновато спохватились, я уже давно на Strawberry, как наверное и все бывшие пользователи Амарока. Недавно хотел компильнуть сабж предыдущей версии, посмотрел на mariadb в зависимостях и подумал: а нафига оно надо?
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|1.5, Аноним (5), 10:21, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Последний раз пользовался музыкальным проигрывателем лет 20 назад, пока не обнаружил музыку во Вконтакте, а после в Спотифайе. Читать про это сейчас - как читать про фотоплёнку.
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|3.12, Аноним (12), 10:43, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На спотифае какая-то другая музыка? Или звучит как-то по-другому?
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|4.19, Walter oDim (?), 11:04, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень странно, но да, другая. В спотифае нет и не будет многих обскурных андеграундных исполнителей, записи которых можно легко купить на бандкампе, в том числе на физических носителях.
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|5.35, Аноним (-), 12:13, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> обскурных андеграундных исполнителей
обкурных груп выступающих в бичевниках?
ну... возможно твои вкусы специфичны, но, слава богу, таких меньшинство.
а смотреть на девиантов (например 4% меньшинство) и делать выводы - это дело неблагодарное.
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|4.33, Афроним (?), 12:08, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что же ты немодный такой. Там одно прослушивание целый цент стоит. Это все решает.
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|2.18, Аноним (18), 11:03, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Поскольку мы выражаем различные точки зрения на проблему, доведу свою. Последнее время слушаю музыку только в виде видеоклипов (желательно живая или концертная запись с наложенной студией), чтобы видеть исполнителя. Поэтому после отмены Google-ем своего Youtube в России огорчался пару дней, пока не открыл для себя VK видео, в котором клипов тех исполнителей, которые нравятся (Россия, Китай, Ю. и С. Корея, Филиппины, Индонезия и остальная Ю.В. Азия), оказалось даже больше.
Впрочем, ужен почти всё есть в виде HD файлов.
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|3.28, Аноним (16), 11:39, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>после отмены Google-ем своего Youtube в России огорчался пару дней, пока не открыл для себя VK видео, в котором клипов тех исполнителей, которые нравятся (Россия, Китай, Ю. и С. Корея, Филиппины, Индонезия и остальная Ю.В. Азия), оказалось даже больше.
Что, неужели за опеннет теперь тоже 120 рублей платят?
Я думал, это только в топ-пабликах Телеги и на фейсбуке.
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|3.34, Аноним (34), 12:10, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, бот на опеннете! Забавно, видимо дела у обконтачкте совсем плохи...
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|2.41, Аноним (43), 12:30, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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во вконтакте нет музыки, а спотифай может слушать только глухой в затычках от эпл
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|1.17, Аноним (16), 11:02, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. После выпуска KDE 5 проект находился в заброшенном состоянии,
И вы ещё спрашиваете, почему никто не воспринимает KDE всерьёз.
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|1.20, Аноним (20), 11:05, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Qt6
Слабаки. Надо было как новый браузер FixBrowser, на GTK2. Там сразу видно, ребята постарались. А на свеженьком Qt6 каждый дурак может!
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|1.38, Аноним (38), 12:21, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Плееры остались в 2007 году вместе с Windows XP. А кстати, откуда брать аудиофайлы, из разве где-то можно легально купить и скачать? Или это чисто для пиратов и прочих воришек?
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|2.42, Афроним (?), 12:31, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В России полноценную копию любой инфы иметь может каждый, а вы в своем лицемерном мире живите как хотите. Лоббист не коррупционер как известно. Главное правильно назвать.
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|1.40, Аноним (43), 12:28, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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самый уродский плеер во вселенной. много раз его устанавливал, меня выворачивало, и я его сносил
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|1.52, Аноним (52), 13:08, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо, не надо Всё это адски жрёт памятью Так как в грёбанном линуксе чтобы ... большой текст свёрнут, показать
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|2.54, Аноним (-), 13:26, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм звучит очень плохо Кокой ужос с Если у тебя нет 900 метров памяти, то ... большой текст свёрнут, показать
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|1.57, Аноним (57), 13:33, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, но достоин ли этот плеер чтобы им пользовались мы - великие и могущественные пользователи самой большой и великой страны?
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