Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.2.0 с поддержкой Qt6

После пяти месяцев разработки представлен релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.2.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. После выпуска KDE 5 проект находился в заброшенном состоянии, но в этом году был возрождён и портирован на Qt5/Qt6 и библиотеки KDE Frameworks 5/6. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов.

В новой версии реализована экспериментальная поддержка Qt 6 и KDE Frameworks 6. Рекомендованной конфигурацией остаётся сборка с Qt5 и KDE Frameworks5, так как работа с Qt6 ещё недостаточно протестирована и не все проблемы выявлены. После окончательной стабилизации сборок с Qt6 в следующем году планируют сформировать ветку Amarok 4.0.

Из других изменений отмечается включение по умолчанию апплета с контекстной информацией о текущем треке, поддержка подключения к актуальным версиям (5.0+) серверов потокового вещания Ampache и возможность фильтрации содержимого музыкальной коллекции по пустым или отсутствующим тегам.