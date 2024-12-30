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Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.2.0 с поддержкой Qt6

30.12.2024 10:00

После пяти месяцев разработки представлен релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.2.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. После выпуска KDE 5 проект находился в заброшенном состоянии, но в этом году был возрождён и портирован на Qt5/Qt6 и библиотеки KDE Frameworks 5/6. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов.

В новой версии реализована экспериментальная поддержка Qt 6 и KDE Frameworks 6. Рекомендованной конфигурацией остаётся сборка с Qt5 и KDE Frameworks5, так как работа с Qt6 ещё недостаточно протестирована и не все проблемы выявлены. После окончательной стабилизации сборок с Qt6 в следующем году планируют сформировать ветку Amarok 4.0.

Из других изменений отмечается включение по умолчанию апплета с контекстной информацией о текущем треке, поддержка подключения к актуальным версиям (5.0+) серверов потокового вещания Ampache и возможность фильтрации содержимого музыкальной коллекции по пустым или отсутствующим тегам.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2024/12/...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.1.0
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0
  4. OpenNews: Вышел медиаплеер Clementine 1.3, продолжающий развитие Amarok 1.4
  5. OpenNews: Доступен музыкальный проигрыватель Fooyin 0.5
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62486-amarok
Ключевые слова: amarok, music
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Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Teocally (?), 10:07, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и как оно? Кто уже пробовал?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:27, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти как Спотифай, но не совсем.
     
     
  • 3.53, Love Cobol (?), 13:19, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой же неудобный что-ли?
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:52, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз перлез на clementine (strawberry - актуальный форк) с тех пор как сабж умер.

    Имхо это не та приложуха что должна быть прибита гвоздями к KDE.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:12, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Поезд уже ушел, все на стримингах.
     
     
  • 2.6, нейм (?), 10:22, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Стриминги - это те самые, где исполнитель может выложить только последние альбомы, без старых? Те самые стриминги, в которых часть твоего плейлиста может стать недоступной по велению левой пятки исполнителя/лейбла/самого сервиса? Да, определенно выгодная инвестиция своих денег в увеличение разряда батареи своего девайса из-за их DRM, ради искалеченных 128кб/с.

    Не говоря уже о великолепных мувах с "мы больше не работаем в вашей стране" или "ты сменил страну (включив впн), беги на поклон поддержке с объяснительной"

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 10:31, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Стриминги - это те самые, где исполнитель может выложить только последние альбомы, без старых?

    Пользуйся нормальными, чего ноешь.

    > Те самые стриминги, в которых часть твоего плейлиста может стать недоступной по велению левой пятки исполнителя/лейбла/самого сервиса?

    Точно так же исполнитель может снять с продажи свои диски.

    > Не говоря уже о великолепных мувах с "мы больше не работаем в вашей стране"

    Ну так живи в нормальной стране)
    А то живут во всяких, а потом жалуются.

    > или "ты сменил страну (включив впн), беги на поклон поддержке с объяснительной"

    если это делается для "обману продавца, закошу под аргентинца и куплю дешевле", то все правильно
    халявщиков надо наказывать


     
     
  • 4.10, JackONeill (?), 10:36, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Списочек нормальных стран прикрепите? Очень любопытно.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 10:48, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    США
     
     
  • 6.24, Афроним (?), 11:32, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это на какой планете США нормальная страна?
     
     
  • 7.25, Аноним (21), 11:34, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не на кисельно-помётной точно.
     
     
  • 8.26, Афроним (?), 11:36, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гордоновы пирамидки тебе в помощь ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.30, Афроним (?), 11:41, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аристович, авторизуйся ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.36, Аноним (-), 12:17, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты сейчас свой ви-сер написькал из какого браузера?
    Из скрепно-православного или из аглоскасонского?
    А из какой системы ты этот браузер запустил? Неужели из своей родимой.
    Может процессор у тебя хотя бы попахивает отечеством? Не, маскимум у тебя байкал который пахнет тайванем.

    Вот и думай)

     
     
  • 8.37, Афроним (?), 12:21, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лампочками не пользуйся это из мордора ноухау Сиди при лучине ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.44, Аноним (44), 12:38, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 9.46, Аноним (-), 12:49, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.45, JackONeill (?), 12:45, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь это шутка.
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:00, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.22, Аноним (21), 11:30, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.55, Аноним (55), 13:31, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://music.youtube.com
     
  • 2.51, Швондик (?), 13:01, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже, только это слухаю
    https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.narod.fdik82.clubmusic
     

  • 1.4, Герострат (?), 10:18, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Поздновато спохватились, я уже давно на Strawberry, как наверное и все бывшие пользователи Амарока. Недавно хотел компильнуть сабж предыдущей версии, посмотрел на mariadb в зависимостях и подумал: а нафига оно надо?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:21, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Последний раз пользовался музыкальным проигрывателем лет 20 назад, пока не обнаружил музыку во Вконтакте, а после в Спотифайе. Читать про это сейчас - как читать про фотоплёнку.
     
     
  • 2.7, Герострат (?), 10:23, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты мог бы выразить это короче: "я копрофаг"
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:43, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На спотифае какая-то другая музыка? Или звучит как-то по-другому?
     
     
  • 4.19, Walter oDim (?), 11:04, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень странно, но да, другая. В спотифае нет и не будет многих обскурных андеграундных исполнителей, записи которых можно легко купить на бандкампе, в том числе на физических носителях.
     
     
  • 5.27, Аноним (21), 11:38, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.35, Аноним (-), 12:13, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > обскурных андеграундных исполнителей

    обкурных груп выступающих в бичевниках?
    ну... возможно твои вкусы специфичны, но, слава богу, таких меньшинство.
    а смотреть на девиантов (например 4% меньшинство) и делать выводы - это дело неблагодарное.

     
  • 4.33, Афроним (?), 12:08, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что же ты немодный такой. Там одно прослушивание целый цент стоит. Это все решает.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:03, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Поскольку мы выражаем различные точки зрения на проблему, доведу свою. Последнее время слушаю музыку только в виде видеоклипов (желательно живая или концертная запись с наложенной студией), чтобы видеть исполнителя. Поэтому после отмены Google-ем своего Youtube в России огорчался пару дней, пока не открыл для себя VK видео, в котором клипов тех исполнителей, которые нравятся (Россия, Китай, Ю. и С. Корея, Филиппины, Индонезия и остальная Ю.В. Азия), оказалось даже больше.
    Впрочем, ужен почти всё есть в виде HD файлов.
     
     
  • 3.28, Аноним (16), 11:39, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >после отмены Google-ем своего Youtube в России огорчался пару дней, пока не открыл для себя VK видео, в котором клипов тех исполнителей, которые нравятся (Россия, Китай, Ю. и С. Корея, Филиппины, Индонезия и остальная Ю.В. Азия), оказалось даже больше.

    Что, неужели за опеннет теперь тоже 120 рублей платят?

    Я думал, это только в топ-пабликах Телеги и на фейсбуке.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 12:27, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где 120? Я до сих пор получаю 35!
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 12:31, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    было же 15, что у вас там с экономикой? что-то случилось?
     
  • 3.29, Аноним (21), 11:40, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, я помню эту песню! Как там: "пучи, пучи, кокоце!"
     
     
  • 4.31, Аноним (21), 11:41, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.32, Хо (?), 11:45, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:10, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, бот на опеннете! Забавно, видимо дела у обконтачкте совсем плохи...
     
  • 3.56, Аноним (55), 13:32, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пока не открыл для себя

    https://www.youtube.com/watch?v=pQ1bCOW5270

     
  • 2.41, Аноним (43), 12:30, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во вконтакте нет музыки, а спотифай может слушать только глухой в затычках от эпл
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:50, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.17, Аноним (16), 11:02, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. После выпуска KDE 5 проект находился в заброшенном состоянии,

    И вы ещё спрашиваете, почему никто не воспринимает KDE всерьёз.

     
  • 1.20, Аноним (20), 11:05, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Qt6

    Слабаки. Надо было как новый браузер FixBrowser, на GTK2. Там сразу видно, ребята постарались. А на свеженьком Qt6 каждый дурак может!

     
  • 1.38, Аноним (38), 12:21, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Плееры остались в 2007 году вместе с Windows XP. А кстати, откуда брать аудиофайлы, из разве где-то можно легально купить и скачать? Или это чисто для пиратов и прочих воришек?
     
     
  • 2.42, Афроним (?), 12:31, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В России полноценную копию любой инфы иметь может каждый, а вы в своем лицемерном мире живите как хотите. Лоббист не коррупционер как известно. Главное правильно назвать.
     
  • 2.50, Швондик (?), 12:59, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот абсолютно легально можешь всё скачать и слушать новинки:
    https://modarchive.org
    https://www.hvsc.c64.org/
     

  • 1.40, Аноним (43), 12:28, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    самый уродский плеер во вселенной. много раз его устанавливал, меня выворачивало, и я его сносил
     
  • 1.52, Аноним (52), 13:08, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо, не надо Всё это адски жрёт памятью Так как в грёбанном линуксе чтобы ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.54, Аноним (-), 13:26, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм звучит очень плохо Кокой ужос с Если у тебя нет 900 метров памяти, то ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.57, Аноним (57), 13:33, 30/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, но достоин ли этот плеер чтобы им пользовались мы - великие и могущественные пользователи самой большой и великой страны?
     

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