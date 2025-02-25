Опубликован музыкальный проигрыватель Aqualung 2.0, переведённый на GTK3

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|2.4, Аноним (4), 11:01, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушаешь ты такой пиратку 64 килобайта битрейтом и тут бац разрыв!
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|1.5, Аноним (5), 11:03, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос на тему плееров. Есть плеер, который работает локально как сервис, а сам интерфейс открывается в браузере? Всё равно браузер никогда не закрываю, мне проще в нём вкладку держать.
Ну кроме навидрома, он жирноват
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|2.7, Аноним (7), 11:08, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузеры не только про интернет, главное чтобы он не в snap был или типа того.
file:///path/to/dir
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|3.9, Аноним (5), 11:12, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что браузер играет mp3 я знаю. Но браузер не сможет в случайное воспроизведение, сортировку по артистам, альбомам и тд
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|2.18, Аноним (18), 11:27, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Навидром. Какой жирноват? Гошка с минимумом зависимостей и SQLite.
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|2.26, Анон1110м (?), 11:55, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может ещё файловый менеджер запускать в браузере? Ди вообще всё запускать в браузере и через браузер. Типа для удобства.
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|3.32, Grand (?), 12:07, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прекрасный был год - сетевые библиотеки в России не гоняли, в городе безлимитный интернет на оптике провели, Кризис экономический только в следующем году начался
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|1.19, Аноним (18), 11:28, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая-то безделушка. Это умеют вообще все плееры. Ещё и на сях зачем-то.
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|1.21, Аноним (20), 11:41, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что у него с качеством звука?
Ну кроме упомянутого частотного ресемплирования, которое даже древние системные windows stereomixer умели в фоне.
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|3.34, нитгитлистер (?), 12:12, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну не скажите, проигрыватель проигрывателю рознь. например у нынешней аимпы звук чище и качественней чем полгода назад. дедбеф делает звук то жестким и высокие коверкает. пчела косит под макось и выкручивает низкие и высокие приглушая середину. клементина клубника и винамп как делали его плоским и каким-то сиплым чтоли так и осталось.
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|2.28, Аноним (14), 11:57, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что у него с качеством звука?
> Ну кроме упомянутого частотного ресемплирования, которое даже древние системные windows
> stereomixer умели в фоне.
А что открыли какие-то новые технологии декодирования звука?
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|1.22, Уууууъъъ (?), 11:42, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит не очень, Rhythmbox выглядит лучше, но у него была проблема с кнопкой "Повторить трек". Возможно, это уже исправили.
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|1.29, нитгитлистер (?), 12:04, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хмм чет не на сайте версии для винду только для линя тар качается ну да ладнго, мне и аимпы хватает
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|1.30, Аноним (30), 12:04, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждый погр о мист обязан в своей жизни написать хотя бы один муз. плеер!
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