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Опубликован музыкальный проигрыватель Aqualung 2.0, переведённый на GTK3

25.02.2025 10:05

Опубликован релиз музыкального проигрывателя Aqualung 2.0, предоставляющего интерфейс для воспроизведения звуковых CD, файлов локальной музыкальной коллекции, online-радиостанций и подкастов. Особенностью Aqualung является режим воспроизведения без пауз, позволяющий проигрывать музыкальные файлы неразрывным потоком, в котором одна композиция сменяет другую без приостановки. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, FreeBSD, OpenBSD, Windows и macOS.

Среди расширенных возможностей Aqualung также выделяется возможность повышения или снижения частоты дискретизации воспроизводимого файла перед отправкой звукового потока в устройство вывода звука. Для применения эффектов, улучшения качества и обработки звука могут подключаться плагины LADSPA. Например, можно использовать плагины с различными реализациями эквалайзеров, оптимизаторов пространственного звучания и симуляторов ламповых предусилителей.

Ключевым изменением в Aqualung 2.0 стал перевод приложения с использования GTK2 на ветку GTK3. Для оформления интерфейса задействован CSS. Прекращена возможность использования ранее подготовленных скинов для изменения интерфейса. В настройки добавлена опция для переключения между светлой и тёмной темами оформления. Добавлена поддержка новых версий формата Monkey's Audio для кодирования звука без потери качества. Расширено число поддерживаемых форматов в декодировщике на базе FFmpeg.

Основные возможности Aqualung:

  • Ведения музыкальной коллекции (Music Store) - БД с метаданными о музыке, доступной на текущей системе.
  • Использование вкладок для работы с несколькими списками воспроизведения.
  • Прослушивания потоковых интернет-радио в форматах Ogg Vorbis и MP3.
  • Отслеживание новых выпусков подкастов, имеющих новостные ленты в форматах RSS и Atom. Автоматическая загрузка новых выпусков подкастов.
  • Вывод с использованием звуковых подсистем OSS, ALSA, JACK, PulseAudio, sndio (OpenBSD) и Win32 Sound API.
  • Поддержка большого числа форматов звуковых файлов, со сжатием, без сжатия, с потерей или без потери качества, с постоянным или переменным битрейтом. Например, FLAC, Ogg Vorbis, Ogg Speex, MPEG 1-2-2.5, MP3, WAV, AIFF, AU, MOD, S3M, XM, IT, Musepack (MPEG Plus), Monkey's Audio, WavPack, AC3, AAC, WMA, WavPack и т.п.
  • Экспорт файлов из списка воспроизведения и музыкальной коллекции в другие форматы.
  • Преобразование на лету звуковых CD в WAV, FLAC, Ogg Vorbis и CBR/VBR MP3, автоматическое присвоение тегов и помещение в музыкальную коллекцию.
  • Встроенные средства изменения баланса и громкости.
  • Режимы свободного перемещения по звуковому потоку, случайного воспроизведения, зацикливания, воспроизведения по списку и т.п.
  • Встроенные редактор комментариев Ogg Xiph и тегов в форматах ID3v1, ID3v2 и APE.
  • Наличие утилиты командной строки для удалённого управления воспроизведением.
  • Сохранение состояния - после повторного запуска приложение продолжает работать в состоянии, имевшемся до выхода, включая настройки громкости и режимы воспроизведения.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jeremyevans...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Fooyin 0.8
  3. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  4. OpenNews: Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.7 и 2.2
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.2.0 с поддержкой Qt6
  6. OpenNews: Музыкальный проигрыватель Decibels принят в основной состав GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62793-aqualung
Ключевые слова: aqualung, music
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самое время для перевода XD
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:14, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное не переходить дальше и вовремя остановиться
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:59, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воспроизведение без единого разрыва! Конечно это нафиг нинужно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:01, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слушаешь ты такой пиратку 64 килобайта битрейтом и тут бац разрыв!
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:52, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >64 килобайта битрейтом

    64*8 == 512 kbps Неплохая пиратка.

     

  • 1.3, Аноним (4), 11:00, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такие программы как бобинные магнитофоны. Нужны лишь немногим.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:14, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но тем немногим тем не менее нужны
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:03, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос на тему плееров. Есть плеер, который работает локально как сервис, а сам интерфейс открывается в браузере? Всё равно браузер никогда не закрываю, мне проще в нём вкладку держать.

    Ну кроме навидрома, он жирноват

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:04, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе видимо нужен web-интерфейс к mpd. Такие есть.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:08, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузеры не только про интернет, главное чтобы он не в snap был или типа того.

    file:///path/to/dir

     
     
  • 3.9, Аноним (5), 11:12, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что браузер играет mp3 я знаю. Но браузер не сможет в случайное воспроизведение, сортировку по артистам, альбомам и тд
     
     
  • 4.13, daydve (?), 11:21, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так сказали же уже про mpd
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:23, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый простой веб интерфейс для vlc может тебе помочь.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:23, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://mpesch3.de/1by1.html
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:27, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навидром. Какой жирноват? Гошка с минимумом зависимостей и SQLite.
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:33, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я пользую связку mpg + ympd
     
  • 2.26, Анон1110м (?), 11:55, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ещё файловый менеджер запускать в браузере? Ди вообще всё запускать в браузере и через браузер. Типа для удобства.
     

  • 1.8, Аноним (7), 11:10, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плагины еще вроде есть
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:17, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лично для меня лучше foobar2000 ничего не придумали
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 11:24, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше 2007 года для тебя ничего лучше не придумали.
     
     
  • 3.32, Grand (?), 12:07, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекрасный был год - сетевые библиотеки в России не гоняли, в городе безлимитный интернет на оптике провели, Кризис экономический только в следующем году начался
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:26, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ничего себе, а он сам миксы делает?
     
  • 1.19, Аноним (18), 11:28, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-то безделушка. Это умеют вообще все плееры. Ещё и на сях зачем-то.
     
  • 1.21, Аноним (20), 11:41, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что у него с качеством звука?
    Ну кроме упомянутого частотного ресемплирования, которое даже древние системные windows stereomixer умели в фоне.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:56, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что у него может быть с качеством? Такое же, как у всех.
     
     
  • 3.34, нитгитлистер (?), 12:12, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не скажите, проигрыватель проигрывателю рознь. например у нынешней аимпы звук чище и качественней чем полгода назад. дедбеф делает звук то жестким и высокие коверкает. пчела косит под макось и выкручивает низкие и высокие приглушая середину. клементина клубника и винамп как делали его плоским и каким-то сиплым чтоли так и осталось.
     
  • 2.28, Аноним (14), 11:57, 25/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что у него с качеством звука?
    > Ну кроме упомянутого частотного ресемплирования, которое даже древние системные windows
    > stereomixer умели в фоне.

    А что открыли какие-то новые технологии декодирования звука?

     

  • 1.22, Уууууъъъ (?), 11:42, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит не очень, Rhythmbox выглядит лучше, но у него была проблема с кнопкой "Повторить трек". Возможно, это уже исправили.

     
  • 1.29, нитгитлистер (?), 12:04, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хмм чет не на сайте версии для винду только для линя тар качается ну да ладнго, мне и аимпы хватает
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:04, 25/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждый погр о мист обязан в своей жизни написать хотя бы один муз. плеер!
     

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