Опубликован музыкальный проигрыватель Aqualung 2.0, переведённый на GTK3

Опубликован релиз музыкального проигрывателя Aqualung 2.0, предоставляющего интерфейс для воспроизведения звуковых CD, файлов локальной музыкальной коллекции, online-радиостанций и подкастов. Особенностью Aqualung является режим воспроизведения без пауз, позволяющий проигрывать музыкальные файлы неразрывным потоком, в котором одна композиция сменяет другую без приостановки. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, FreeBSD, OpenBSD, Windows и macOS. Среди расширенных возможностей Aqualung также выделяется возможность повышения или снижения частоты дискретизации воспроизводимого файла перед отправкой звукового потока в устройство вывода звука. Для применения эффектов, улучшения качества и обработки звука могут подключаться плагины LADSPA. Например, можно использовать плагины с различными реализациями эквалайзеров, оптимизаторов пространственного звучания и симуляторов ламповых предусилителей. Ключевым изменением в Aqualung 2.0 стал перевод приложения с использования GTK2 на ветку GTK3. Для оформления интерфейса задействован CSS. Прекращена возможность использования ранее подготовленных скинов для изменения интерфейса. В настройки добавлена опция для переключения между светлой и тёмной темами оформления. Добавлена поддержка новых версий формата Monkey's Audio для кодирования звука без потери качества. Расширено число поддерживаемых форматов в декодировщике на базе FFmpeg. Основные возможности Aqualung: Ведения музыкальной коллекции (Music Store) - БД с метаданными о музыке, доступной на текущей системе.

Использование вкладок для работы с несколькими списками воспроизведения.

Прослушивания потоковых интернет-радио в форматах Ogg Vorbis и MP3.

Отслеживание новых выпусков подкастов, имеющих новостные ленты в форматах RSS и Atom. Автоматическая загрузка новых выпусков подкастов.

Вывод с использованием звуковых подсистем OSS, ALSA, JACK, PulseAudio, sndio (OpenBSD) и Win32 Sound API.

Поддержка большого числа форматов звуковых файлов, со сжатием, без сжатия, с потерей или без потери качества, с постоянным или переменным битрейтом. Например, FLAC, Ogg Vorbis, Ogg Speex, MPEG 1-2-2.5, MP3, WAV, AIFF, AU, MOD, S3M, XM, IT, Musepack (MPEG Plus), Monkey's Audio, WavPack, AC3, AAC, WMA, WavPack и т.п.

Экспорт файлов из списка воспроизведения и музыкальной коллекции в другие форматы.

Преобразование на лету звуковых CD в WAV, FLAC, Ogg Vorbis и CBR/VBR MP3, автоматическое присвоение тегов и помещение в музыкальную коллекцию.

Встроенные средства изменения баланса и громкости.

Режимы свободного перемещения по звуковому потоку, случайного воспроизведения, зацикливания, воспроизведения по списку и т.п.

Встроенные редактор комментариев Ogg Xiph и тегов в форматах ID3v1, ID3v2 и APE.

Наличие утилиты командной строки для удалённого управления воспроизведением.

Сохранение состояния - после повторного запуска приложение продолжает работать в состоянии, имевшемся до выхода, включая настройки громкости и режимы воспроизведения.



